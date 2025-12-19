REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » Plan rządu: co roku faktyczna podwyżka podatku dochodowego dla najlepiej zarabiających - także w 2026 r. To skutek braku waloryzacji progów podatkowych w ustawie o PIT

Plan rządu: co roku faktyczna podwyżka podatku dochodowego dla najlepiej zarabiających - także w 2026 r. To skutek braku waloryzacji progów podatkowych w ustawie o PIT

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 grudnia 2025, 09:19
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
PIT, podatek, rozliczenie podatkowe, ulgi podatkowe
Rząd ma plan: co roku faktyczna podwyżka PIT do 2028 r. dla najlepiej zarabiających. To skutek zamrożenia waloryzacji progów podatkowych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od początku obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j od 1992 r., progi podatkowe były waloryzowane corocznie. Przerwa nastąpiła w latach 2002 – 2006, a następnie od 2009 r. do 2021 r. Ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2022 r. Od tamtego czasu przeciętne wynagrodzenie brutto wg danych GUS wzrosło o 12,8% w 2023 r., 14,3% w 2024 r. oraz wg prognozy o 8% w tym roku. Oznacza to, że brak waloryzacji progów podatkowych powoduje, że coraz więcej osób przekracza drugi próg podatkowy – a więc płaci wyższy podatek dochodowy.

Wyższy podatek dla kolejnych grup podatników każdego roku w latach 2025-2028

Najczęściej następuje to pod koniec roku i wówczas jest to niemałe zaskoczenie. Przykładowo dla wynagrodzenia 15.000,00 zł. przekroczenie pierwszego progu podatkowego (stawka 12%) i wejście w drugi próg podatkowy (stawka 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł) nastąpi w października a dla wynagrodzenia 20.000,- zł już w sierpniu. Obecnie problem ten dotyczy osób, których wynagrodzenie miesięczne brutto jest wyższe od około 12.000,- zł. Sytuacja ta będzie jednak dotyczyła w kolejnych latach coraz większej liczby podatników ponieważ płaca minimalna podlega waloryzacji a w konsekwencji też inne wynagrodzenia, a zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami w "Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028” - zamrożenie progów podatkowych w PIT zaplanowano do 2028 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Skala podatkowa PIT i progi podatkowe

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

10 800 zł + 32 % nadwyżki ponad 120 000 zł

Te wartości skali podatkowej PIT są niezmienne od 2022 roku. Taka skala obowiązuje w 2025 roku i będzie obowiązywać także w 2026 roku. A zgodnie z ww. planami rządu - do 2028 r.
Warto podkreślić, że ww. skala podatkowa jest stosowana do obliczenia podatku dochodowego m.in. od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z umów o pracę, umów cywilnoprawnych (np. zlecenia), a także z prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. zasady ogólne opodatkowania PIT). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania, to właśnie zasady ogólne będą miały zastosowanie jako podstawowe (domyślne). Jest to nadal najczęściej stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania, która w szczególności pozwala uwzględniać koszty uzyskania przychodu. Podatek dochodowy na zasadach ogólnych rozlicza się i opłaca (zaliczki) w systemie miesięcznym, ale w określonych przypadkach może być również rozliczany w systemie kwartalnym.

Pierwszym progiem podatkowym jest tak naprawdę kwota wolna od podatku (30 tys. zł), która wynika właśnie z ww. skali podatkowej, a konkretnie z kwoty zmniejszającej podatek (3600 zł rocznie). Dochody do 30 tys. zł brutto rocznie nie są opodatkowane PIT. Po przekroczeniu tego progu, dochody powyżej 30 tys. zł rocznie są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT wg stawki 12%.

REKLAMA

Drugi próg podatkowy wyznacza kwota 120 tys. zł. Dochody powyżej 120 tys. zł rocznie (nadwyżka ponad tą kwotę) są opodatkowane wg stawki 32% PIT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Trzecim progiem podatkowym jest tzw. danina solidarnościowa (art. 30 h ustawy o PIT). Płacą ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody roczne przekroczyły 1 mln zł. Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4%. A więc dochody powyżej progu 1 mln zł rocznych dochodów są opodatkowane zarówno stawką 32% PIT jak i 4% stawką daniny solidarnościowej.

Podatnicy PIT uciekają od umowy o pracę

W konsekwencji coraz więcej osób współpracuje z firmami w ramach B2B. Wówczas mają możliwość wybrania bardziej korzystnych form opodatkowania, np. podatkiem liniowym (19% od całości rocznych dochodów) czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawki ryczałtu wynoszą od 2% do 17%, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, np. 14% dla lekarzy, czy 17% dla prawników wykonujących wolny zawód.

Co prawda 4 grudnia br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy, zakładający uprawnienie PIP do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę, ale budzi on wiele kontrowersji, również natury prawnej.

Jaki podatek przy umowie o pracę i ryczałcie

Przykładowe obciążenia publicznoprawne w zależności od stawki ryczałtu oraz wysokości wynagrodzenia kształtują się następująco:

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

- dla 15.000,- zł brutto miesięcznie:

Wariant rozliczenia

Roczne składki ZUS (społ. + zdrow.)

Roczny podatek PIT

Roczna suma obciążeń

Umowa o pracę

38650 zł

21140 zł

59790 zł

B2B – Ryczałt 8,5%

28980 zł

13220 zł

42200 zł

B2B – Ryczałt 12%

28 980 zł

18670 zł

47650 zł

- dla 20.000,- zł brutto miesięcznie:

Wariant rozliczenia

Roczne składki ZUS (społ. + zdrow.)

Roczny podatek PIT

Roczna suma obciążeń

Umowa o pracę

51540 zł

37710 zł

89250 zł

B2B – Ryczałt 8,5%

28 980 zł

18320 zł

47300 zł

B2B – Ryczałt 12%

28 980 zł

25870 zł

54850 zł

Oznacza to, że współpraca w ramach B2B poza niższymi obciążeniami podatkowymi wiąże się również z niższymi obciążeniami z tytułu składki zdrowotnej, czy składek na ubezpieczenia społeczne i staje się atrakcyjną formą współpracy, szczególnie w przypadkach, gdy ryzyko jej przekształcenia w umowę o prace jest niewielkie. Biorąc pod uwagę kwestie obciążeń podatkowych należy pamiętać również o preferencjach w zakresie rozliczeń (np. wspólne rozliczenie z małżonkiem) i możliwych odliczeniach (np. ulga na dzieci, IKZE). Wszystkie te elementy należy wziąć pod uwagę przy wyborze formy współpracy i formy opodatkowania.

Wskazany powrót do waloryzacji progów podatkowych w PIT

Biorąc pod uwagę średni przewidywany wzrost PKB Polski na lata 2025 – 2027 w prognozach Banku Światowego, UE czy OECD w wysokości około 3,5% oraz problemy na rynku pracy co będzie wpływało na wzrost wynagrodzeń, warto rozważyć powrót do corocznej waloryzacji progów podatkowych co najmniej o wskaźnik inflacji. W przeciwnym razie realne wynagrodzenia podatników będą spadały co będzie dodatkową presją na wzrost kosztów wynagrodzeń bo pracownicy będą ją wywierali w celu urealnienia dochodów.

Mirosław Lewandowski, Konsultant podatkowy

Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny na lata 2025-2028 przyjęty przez Radę Ministrów 8 października 2024 r.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Reklama dźwignią handlu. A co z podatkami? Jak rozliczyć napis LED zawieszony na budynku?
19 gru 2025

Czy napis LED zawieszony na budynku ulepsza go? A może stanowi odrębny środek trwały? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenia dla prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń podatkowych. A co na to organy skarbowe?
Podatki rosną po cichu. Od 2026 r. firmy zapłacą nawet dziesiątki tysięcy złotych więcej
19 gru 2025

Choć głośne zmiany podatkowe ostatecznie nie wejdą w życie w 2026 r., od 1 stycznia zaczynają obowiązywać regulacje, które mogą realnie podnieść obciążenia przedsiębiorców – i to bez zmiany stawek podatkowych. Niższe limity dla aut firmowych, powrót wyższej składki zdrowotnej, KSeF, JPK_CIT oraz zamrożone progi PIT oznaczają dla wielu firm ukryte podwyżki sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
KSeF 2026: państwowa infrastruktura cyfrowa, która zmienia biznes głębiej niż samo fakturowanie
19 gru 2025

KSeF to nie kolejny obowiązek podatkowy, lecz jedna z największych transformacji cyfrowych polskiej gospodarki. Od 2026 roku system zmieni nie tylko sposób wystawiania faktur, ale całą architekturę zarządzania danymi finansowymi, ryzykiem i płynnością w firmach. Eksperci Ministerstwa Finansów, KAS i rynku IT zgodnie podkreślają: to moment, w którym państwo staje się operatorem infrastruktury biznesowej, a przedsiębiorstwa muszą nauczyć się funkcjonować w czasie rzeczywistym.
Przelewy bankowe w Święta i Nowy Rok. Kiedy wysłać przelew, by na pewno doszedł przed końcem roku?
18 gru 2025

Koniec roku obfituje w dużo dni wolnych. Co z przelewami bankowymi wysłanymi w tych dniach dniach? Kiedy najlepiej wysłać przelew, aby dotarł na czas? Czy będą działać płatności natychmiastowe? Warto terminowe płatności zaplanować z wyprzedzeniem.

REKLAMA

Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia? [Webinar INFORAKADEMII]
18 gru 2025

Praktyczny webinar „Aplikacja Podatnika KSeF – jak korzystać z bezpłatnego narzędzia?” poprowadzi Tomasz Rzepa, doradca podatkowy i ekspert INFORAKADEMII. Ekspert wyjaśni, jak najefektywniej korzystać z bezpłatnego narzędzia do wystawiania faktur po wejściu w życie obowiązku korzystania z KSeF. Każdy z uczestników webinaru będzie miał możliwość zadania pytań, a po webinarze otrzyma imienny certyfikat.
Można korzystnie i bezpiecznie zrestrukturyzować zadłużenie firmy w 2026 roku. Prawo przewiduje kilka możliwości by uniknąć szybkiej egzekucji
17 gru 2025

Grudzień to dla wielu przedsiębiorców czas rozliczeń i planów na kolejny rok. To ostatnie okno dla firm z problemami finansowymi, aby zdecydować, czy wejdą w 2026 rok z planem restrukturyzacji, czy z narastającym ryzykiem upadłości. 2025 rok może być w Polsce pierwszym, w którym przekroczona zostanie liczba 5000 restrukturyzacji. Ponadto od sierpnia obowiązują znowelizowane przepisy implementujące tzw. „Dyrektywę drugiej szansy”, które promują restrukturyzację zamiast likwidacji i zmieniają zasady gry dla dłużników i wierzycieli.

JPK VAT - zmiany od 2026 roku: dostosowanie do KSeF i systemu kaucyjnego. Ważne oznaczenia: OFF, BFK, DI
19 gru 2025

W dniu 12 grudnia 2025 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowelizację, nowelizacji z 2023 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wchodzi w życie 18 grudnia 2025 r. Ale zmiany dotyczą ewidencji JPK_VAT z deklaracją składanych za okresy rozliczeniowe od 1 lutego 2026 r.
Sankcje na Rosję i Białoruś: polskie firmy narażone na postępowania karne nawet, gdy nie handlują z tymi państwami. Ryzyko dotyczy całego łańcucha dostaw
17 gru 2025

Liczba postępowań karnych związanych z naruszeniem sankcji wobec Rosji i Białorusi rośnie lawinowo w całej Europie – w Niemczech trwa już 6 tysięcy spraw, podobne tendencje widać w Polsce. Ryzyko dotyczy już nie tylko dużych eksporterów, ale praktycznie każdego uczestnika łańcucha dostaw – ostrzega Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

REKLAMA

Plan rządu: co roku faktyczna podwyżka podatku dochodowego dla najlepiej zarabiających - także w 2026 r. To skutek braku waloryzacji progów podatkowych w ustawie o PIT
19 gru 2025

Od początku obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j od 1992 r., progi podatkowe były waloryzowane corocznie. Przerwa nastąpiła w latach 2002 – 2006, a następnie od 2009 r. do 2021 r. Ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2022 r. Od tamtego czasu przeciętne wynagrodzenie brutto wg danych GUS wzrosło o 12,8% w 2023 r., 14,3% w 2024 r. oraz wg prognozy o 8% w tym roku. Oznacza to, że brak waloryzacji progów podatkowych powoduje, że coraz więcej osób przekracza drugi próg podatkowy – a więc płaci wyższy podatek dochodowy.
KSeF 2026: cztery nowe rozporządzenia. Wyłączenia z e-faktur, zmiany w fakturach uproszczonych i JPK_VAT
19 gru 2025

Minister Finansów i Gospodarki podpisał cztery kluczowe rozporządzenia wykonawcze do Krajowego Systemu e-Faktur. Przepisy precyzują m.in. przypadki, w których nie trzeba wystawiać faktur ustrukturyzowanych, nowe zasady faktur uproszczonych, szczegółowe reguły korzystania z KSeF (w tym ZAW-FA) oraz zmiany w JPK_VAT z deklaracją obowiązujące od 1 lutego 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA