Oni nie skorzystają z ulgi na dziecko. Nie pomoże orzeczenie sądu, a zakres sprawowanej opieki nie ma znaczenia

Ulga na dziecko to preferencja, z której korzysta największa liczba podatników. Ich choć prawo do niej przysługuje nie tylko rodzicom, ale i opiekunom prawnym dzieci, to jest taka grupa opiekunów, która nie może z niej skorzystać. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Kto w rozliczeniu rocznym uwzględni ulgę na dziecko?

Rok 2025 to kolejny rok, w którym określone osoby będą mogły w ramach dokonywanych rozliczeń podatkowych skorzystać z preferencji, jaką jest ulga na dziecko (ulga prorodzinna). Polega ona na tym, że podatnik ma prawo odliczyć wskazaną przez ustawodawcę kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

- wykonywał władzę rodzicielską;

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.



Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego w stosunku do jednego małoletniego dziecka kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty granicznej dla I progu podatkowego,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty równowartości pierwszego progu podatkowego, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a.



W skali roku kwota odliczenia na jedno dziecko osiąga więc poziom 1112,04 zł.

W przypadku posiadania dwojga małoletnich dzieci odliczenie wynosi 92,67 zł na każde dziecko, a więc w skali roku jest to kwota 2224,08 zł. Jeżeli rodzic posiada troje i więcej małoletnich dzieci, to kwota odliczenia wynosi:

- 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

- 166,67 zł na trzecie dziecko,

- 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.



W skali roku rodzice czworga dzieci mogą więc skorzystać z odliczenia w wysokości 6924,12 zł.

Czy opiekun tymczasowy ma prawo do ulgi na dziecko?

Jednak czy z ulgi tej ma prawo skorzystać również tymczasowy opiekun prawny ustanowiony na podstawie orzeczenia sądu, wydanego w wyjątkowych okolicznościach związanych z przyjazdem dzieci z Ukrainy, oraz przy jednoczesnym wykonywaniu obowiązków odpowiadających zadaniom wynikającym z polskiego porządku prawnego, w szczególności analogicznych do obowiązków rodziny zastępczej?



Z takim pytaniem zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik. Odpowiedzi na nie udzielono w interpretacji indywidualnej z 31 lipca 2025 r. (nr 0114-KDWP.4011.95.2025.2.ŁZ). We wniosku o wydanie interpretacji podatnik wskazał, że został ustanowiony tymczasowym opiekunem czworga małoletnich dzieci - obywateli Ukrainy: dwójki starszych (dziewczynka i chłopiec) oraz dwóch młodszych chłopców, które przybyły do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Sprawowana opieka spełniała przesłanki przewidziane dla opiekunów tymczasowych i realizowana była zgodnie z obowiązkami analogicznymi do tych przypisanych rodzinie zastępczej, a w szczególności: dzieci zamieszkiwały z podatnikiem, były zameldowane pod tym samym adresem, a także wpisane do umowy najmu mieszkania, tworząc z opiekunem wspólne gospodarstwo domowe. Opiekun w pełni finansował ich utrzymanie - wyżywienie, odzież, środki higieniczne, opłaty edukacyjne, zajęcia dodatkowe, a także zapewnił im opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz dodatkową prywatną opiekę medyczną. Wszystkie dzieci uczęszczały do szkoły, a także uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych i integracyjnych. Opiekun organizował dla dzieci wyjazdy wypoczynkowe, wspierał ich rozwój edukacyjny i emocjonalny, a także tworzył bezpieczne i stabilne środowisko wychowawcze.

Oni nie skorzystają z ulgi na dziecko

W wydanej interpretacji indywidualnej organ podatkowy wskazał, że opiekun tymczasowy nie może skorzystać z ulgi na dziecko. W uzasadnieniu wyjaśniono, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję opiekuna tymczasowego dla osoby małoletniej. W tej samej ustawie postanowiono, że obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za przysługuje prawo do: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start – wszystko to pod warunkiem, że zamieszkuje na terenie RP z dzieckiem. W określonych warunkach może mieć również prawo do świadczenia „aktywnie w żłobku”. Ustawodawca wskazał także, z których spośród tych świadczeń może skorzystać opiekun tymczasowy dziecka. Przepisy te nie rozszerzyły jednak kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi na dziecko, czyli art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że opiekunowie tymczasowi nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko), bez względu na to, jaki był zakres opieki, którą sprawowali i ile dzieci było w trakcie roku podatkowego ich podopiecznymi.

