REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » Oni nie skorzystają z ulgi na dziecko. Nie pomoże orzeczenie sądu, a zakres sprawowanej opieki nie ma znaczenia

Oni nie skorzystają z ulgi na dziecko. Nie pomoże orzeczenie sądu, a zakres sprawowanej opieki nie ma znaczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 grudnia 2025, 07:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Oni nie skorzystają z ulgi na dziecko. Nie pomoże orzeczenie sądu, a zakres sprawowanej opieki nie ma znaczenia
Oni nie skorzystają z ulgi na dziecko. Nie pomoże orzeczenie sądu, a zakres sprawowanej opieki nie ma znaczenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ulga na dziecko to preferencja, z której korzysta największa liczba podatników. Ich choć prawo do niej przysługuje nie tylko rodzicom, ale i opiekunom prawnym dzieci, to jest taka grupa opiekunów, która nie może z niej skorzystać. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Kto w rozliczeniu rocznym uwzględni ulgę na dziecko?

Rok 2025 to kolejny rok, w którym określone osoby będą mogły w ramach dokonywanych rozliczeń podatkowych skorzystać z preferencji, jaką jest ulga na dziecko (ulga prorodzinna). Polega ona na tym, że podatnik ma prawo odliczyć wskazaną przez ustawodawcę kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
- wykonywał władzę rodzicielską;
- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego w stosunku do jednego małoletniego dziecka kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty granicznej dla I progu podatkowego,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty równowartości pierwszego progu podatkowego, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a.

W skali roku kwota odliczenia na jedno dziecko osiąga więc poziom 1112,04 zł.
W przypadku posiadania dwojga małoletnich dzieci odliczenie wynosi 92,67 zł na każde dziecko, a więc w skali roku jest to kwota 2224,08 zł. Jeżeli rodzic posiada troje i więcej małoletnich dzieci, to kwota odliczenia wynosi:
- 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
- 166,67 zł na trzecie dziecko,
- 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

W skali roku rodzice czworga dzieci mogą więc skorzystać z odliczenia w wysokości 6924,12 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Czy opiekun tymczasowy ma prawo do ulgi na dziecko?

Jednak czy z ulgi tej ma prawo skorzystać również tymczasowy opiekun prawny ustanowiony na podstawie orzeczenia sądu, wydanego w wyjątkowych okolicznościach związanych z przyjazdem dzieci z Ukrainy, oraz przy jednoczesnym wykonywaniu obowiązków odpowiadających zadaniom wynikającym z polskiego porządku prawnego, w szczególności analogicznych do obowiązków rodziny zastępczej?

Z takim pytaniem zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik. Odpowiedzi na nie udzielono w interpretacji indywidualnej z 31 lipca 2025 r. (nr 0114-KDWP.4011.95.2025.2.ŁZ). We wniosku o wydanie interpretacji podatnik wskazał, że został ustanowiony tymczasowym opiekunem czworga małoletnich dzieci - obywateli Ukrainy: dwójki starszych (dziewczynka i chłopiec) oraz dwóch młodszych chłopców, które przybyły do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Sprawowana opieka spełniała przesłanki przewidziane dla opiekunów tymczasowych i realizowana była zgodnie z obowiązkami analogicznymi do tych przypisanych rodzinie zastępczej, a w szczególności: dzieci zamieszkiwały z podatnikiem, były zameldowane pod tym samym adresem, a także wpisane do umowy najmu mieszkania, tworząc z opiekunem wspólne gospodarstwo domowe. Opiekun w pełni finansował ich utrzymanie - wyżywienie, odzież, środki higieniczne, opłaty edukacyjne, zajęcia dodatkowe, a także zapewnił im opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz dodatkową prywatną opiekę medyczną. Wszystkie dzieci uczęszczały do szkoły, a także uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych i integracyjnych. Opiekun organizował dla dzieci wyjazdy wypoczynkowe, wspierał ich rozwój edukacyjny i emocjonalny, a także tworzył bezpieczne i stabilne środowisko wychowawcze.

Wybór formy opodatkowania - Poradnik Gazety Prawnej

REKLAMA

Oni nie skorzystają z ulgi na dziecko

W wydanej interpretacji indywidualnej organ podatkowy wskazał, że opiekun tymczasowy nie może skorzystać z ulgi na dziecko. W uzasadnieniu wyjaśniono, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję opiekuna tymczasowego dla osoby małoletniej. W tej samej ustawie postanowiono, że obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za przysługuje prawo do: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start – wszystko to pod warunkiem, że zamieszkuje na terenie RP z dzieckiem. W określonych warunkach może mieć również prawo do świadczenia „aktywnie w żłobku”. Ustawodawca wskazał także, z których spośród tych świadczeń może skorzystać opiekun tymczasowy dziecka. Przepisy te nie rozszerzyły jednak kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi na dziecko, czyli art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że opiekunowie tymczasowi nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko), bez względu na to, jaki był zakres opieki, którą sprawowali i ile dzieci było w trakcie roku podatkowego ich podopiecznymi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF - jedna z największych zmian dla przedsiębiorców od lat. Kto, kiedy i na jakich zasadach? [Gość Infor.pl]
26 gru 2025

Krajowy System e-Faktur to bez wątpienia jedna z największych zmian, z jakimi przedsiębiorcy mierzyli się od wielu lat. Choć KSeF nie jest nowym podatkiem, jego wpływ na codzienne funkcjonowanie firm będzie porównywalny z dużymi reformami podatkowymi. To zmiana administracyjna, ale dotykająca samego serca biznesu – wystawiania i odbierania faktur.
Mały ZUS plus 2026 - zmiany. ZUS: tak trzeba liczyć ulgowe miesiące. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez 36 miesięcy
26 gru 2025

W komunikacie z 22 grudnia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił obszernych wyjaśnień odnośnie zmian jakie zajdą od 1 stycznia 2026 r. w zakresie ulgi zwanej „mały ZUS plus”. Przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z tej preferencji w według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi.
PIT-11, PIT-8C tylko na wniosek. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w przekazywaniu informacji podatkowych
24 gru 2025

W dniu 22 grudnia 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PIT). Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy, których celem ma być zniesienie obowiązku przekazywania z mocy prawa w każdym przypadku imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT- 2R wszystkim podatnikom. Podatnik będzie miał prawo uzyskania tych imiennych informacji, co do zasady, na wniosek złożony płatnikowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich sporządzenia. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2026 r.
Elementarne problemy obowiązkowego KSeF. Podatnicy w 2026 roku będą fakturować po staremu?
26 gru 2025

Podatnicy pod koniec roku czekają DOBREJ NOWINY również dotyczącej podatków: znamy jej treść – idzie o oddalenie (najlepiej na święte nigdy) pomysłu o nazwie obowiązkowy KSeF. Jeśli nie będzie to zrobione formalnie, to zrobią to podatnicy, którzy po prostu będą fakturować po staremu i zawiadomią dostawców (usługodawców), że będą płacić tylko te faktury, które będą im formalnie doręczone w dotychczasowych postaciach; „nie będę grzebał w żadnym KSeFie, bo nie mam na to czasu ani pieniędzy” - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA

Oni nie skorzystają z ulgi na dziecko. Nie pomoże orzeczenie sądu, a zakres sprawowanej opieki nie ma znaczenia
27 gru 2025

Ulga na dziecko to preferencja, z której korzysta największa liczba podatników. Ich choć prawo do niej przysługuje nie tylko rodzicom, ale i opiekunom prawnym dzieci, to jest taka grupa opiekunów, która nie może z niej skorzystać. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Nowe limity podatkowe dla samochodów firmowych od 2026 r. MF: dotyczą też umów leasingu i najmu zawartych wcześniej, jeżeli auto nie zostało ujęte w ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia
20 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmieniają się limity dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na samochody firmowe. Ministerstwo Finansów informuje, że te nowe limity mają zastosowanie do umów leasingu i najmu zawartych przed 1 stycznia 2026 r., jeśli charakter tych umów (pod względem wymogów prawa podatkowego), nie pozwala na wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych.
Zwrot VAT do 40 dni po wdrożeniu KSeF. Dlaczego to nie jest dobra wiadomość dla księgowych?
22 gru 2025

Chociaż wokół wdrożenia KSeF nie przestają narastać wątpliwości, to trzeba uczciwie przyznać, że nowy system przyniesie również wymierne korzyści. Firmy mogą liczyć na rekordowo szybkie zwroty VAT i wreszcie uwolnić się od uciążliwego gromadzenia całych ton papierowej dokumentacji. O ile to ostatnie jest też ulgą dla księgowych, o tyle mechanizm odzyskiwania VAT budzi pewne obawy.
Potwierdzenie transakcji fakturowanej w KSeF. MF: to dobrowolna opcja. Jakie dokumenty można wydać nabywcy po wystawieniu faktury w KSeF w trybie: ONLINE, OFFLINE i awaryjnym?
22 gru 2025

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Podręczniku KSeF 2.0 (część II) jest dokładnie opisana możliwość wydania nabywcy „potwierdzenia transakcji” w przypadkach wystawienia faktury w KSeF w trybie ONLINE, OFFLINE, czy w trybie awaryjnym. Okazuje się, że jest to całkowicie dobrowolna opcja, która nie jest i nie będzie uregulowana przepisami. Do czego więc może służyć to potwierdzenie transakcji i jak je wystawiać?

REKLAMA

Reklama dźwignią handlu. A co z podatkami? Jak rozliczyć napis LED zawieszony na budynku?
19 gru 2025

Czy napis LED zawieszony na budynku ulepsza go? A może stanowi odrębny środek trwały? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenia dla prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń podatkowych. A co na to organy skarbowe?
Zmiany w podatkach 2026: powrót wyższej składki zdrowotnej, KSeF, JPK_CIT oraz zamrożone progi PIT
23 gru 2025

Choć głośne zmiany podatkowe ostatecznie nie wejdą w życie w 2026 r., od 1 stycznia zaczynają obowiązywać regulacje, które mogą realnie podnieść obciążenia przedsiębiorców – i to bez zmiany stawek podatkowych. Niższe limity dla aut firmowych, powrót wyższej składki zdrowotnej, KSeF, JPK_CIT oraz zamrożone progi PIT oznaczają dla wielu firm ukryte podwyżki sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA