Rozliczenia PIT-ów » Senior może odzyskać pieniądze, które pracodawca odprowadził do urzędu skarbowego. Musi w tym celu podjąć konkretne działania

Senior może odzyskać pieniądze, które pracodawca odprowadził do urzędu skarbowego. Musi w tym celu podjąć konkretne działania

02 stycznia 2026, 07:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Jak senior może odzyskać pieniądze, które pracodawca odprowadził do urzędu skarbowego?
Senior może odzyskać pieniądze, które pracodawca odprowadził do urzędu skarbowego. Musi w tym celu podjąć konkretne działania
Czy senior, który nie złożył pracodawcy oświadczenia o spełnianiu warunków do stosowania ulgi z grupy PIT-0, może odzyskać pieniądze odprowadzone do urzędu skarbowego w okresie po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, jak należy w tej sytuacji postąpić.

Ulga z grupy PIT-0 również dla seniorów

Jednym ze zwolnień podatkowych z grupy zwolnień PIT-0 jest tzw. ulga dla seniora. Przysługuje ona na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje, że wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje m.in. emerytury lub renty rodzinnej.

Ulga ta ma być zgodnie z założeniami formą zachęty do kontynuowania aktywności zawodowej przez pracowników, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. W praktyce jednak często powstają na tym tle problemy wynikające z pewnych rozbieżności pomiędzy terminem osiągnięcia wieku emerytalnego, złożenia wniosku o przyznanie emerytury, a jej pierwszą wypłatą. W jednej z takich spraw podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku wskazał, że wiek emerytalny osiągnął w kwietniu 2025 roku. W lipcu 2025 r. doszło do rozwiązania umowy o pracę. Pracownik nie złożył pracodawcy oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT.

Dokumenty do ZUS o przyznanie emerytury zostały złożone w lipcu 2025 roku, a decyzja w tym zakresie została wydana we wrześniu. Wypłata nastąpiła za okres od daty nabycia praw do emerytury. W związku z przedstawioną sytuacją podatnika zapytał, czy biorąc pod uwagę fakt, że od wszystkich należności wypłaconych ze stosunku pracy pracodawca pobrał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, to w ramach dokonywanego rocznego rozliczenia podatku dochodowego będzie on miał prawo do zastosowania ulgi dla seniora w odniesieniu do świadczeń wypłaconych mu przez pracodawcę w okresie od maja do sierpnia 2025 r., w tym od odprawy emerytalnej?

Senior może odzyskać pieniądze, które pracodawca odprowadził do urzędu skarbowego

Zdaniem podatnika, należności wypłacone przez pracodawcę we wskazanym we wniosku okresie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT do wysokości 85 528 zł, a rozliczenia ulgi można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał takie stanowisko za prawidłowe.

W uzasadnieniu interpretacji wskazano, że prawo do omawianego zwolnienia przysługuje podatnikowi, który w ramach określonych rodzajów aktywności zawodowej jest objęty tytułem ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie to jest limitowane - dotyczy bowiem przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Aby móc z niego skorzystać, podatnik nie może otrzymywać, mimo nabycia uprawnienia, świadczeń wymienionych enumeratywnie w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym emerytury. Warunek „nieotrzymywania emerytury” jako warunek do zastosowania zwolnienia podatkowego powinien być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności ze stosunku pracy. Jak wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychód powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji podatnika.
W analizowanym przypadku podatnik osiągnął wiek emerytalny w kwietniu 2025 roku, umowę o pracę rozwiązał w lipcu 2025 roku. W tym samym miesiącu złożył wymagane dokumenty do ZUS w celu przyznania emerytury. Jej wypłata została podjęta we wrześniu (za okres od sierpnia 2025 roku). W okresie od kwietnia do września 2025 r. podatnik nie otrzymywał żadnych świadczeń z ZUS, a z tytułu uzyskania przychodów ze stosunku pracy podlegał ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od wszystkich należności ze stosunku pracy pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Oznacza to, że przychód z umowy o pracę do wysokości 85 528 zł, uzyskany przez podatnika po ukończeniu wieku emerytalnego a przed wypłatą pierwszej emerytury, którą otrzymał we wrześniu 2025 r., może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Skoro zaś pracodawca opodatkował wypłacone wynagrodzenie, to z prawa do ulgi dla seniora, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT podatnik może skorzystać w zeznaniu rocznym za 2025 r., tj. może samodzielnie wyłączyć z przychodów opodatkowanych kwotę 85 528 zł i przenieść do przychodów zwolnionych.

Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
