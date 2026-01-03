REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » Czy zaliczkę na PIT można pomniejszać o wpłaty na IKZE? Dyrektor KIS wskazał, czy podatnik może złożyć w tej sprawie oświadczenie

Czy zaliczkę na PIT można pomniejszać o wpłaty na IKZE? Dyrektor KIS wskazał, czy podatnik może złożyć w tej sprawie oświadczenie

03 stycznia 2026, 12:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy zaliczkę na PIT można pomniejszać o wpłaty na IKZE?
Czy zaliczkę na PIT można pomniejszać o wpłaty na IKZE? Dyrektor KIS wskazał, czy podatnik może złożyć w tej sprawie oświadczenie
Shutterstock

Czy dokonywanie wpłat na IKZE pozwala na obniżanie zaliczek na podatek dochodowy pobieranych przez płatnika w trakcie roku kalendarzowego? Z takim pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił się podatnik, który dokonywał we własnym zakresie odpowiednich wpłat.

Koniec roku kalendarzowego to czas, w którym coraz więcej osób zaczyna myśleć o tym, że już niedługo trzeba będzie dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego. W tym okresie częściej niż w innych momentach roku pojawia się też zainteresowanie tematyką IKZE, czyli oszczędzania na indywidualnym konto zabezpieczenia emerytalnego. Jednak na czym dokładnie polega korzyść podatkowa, którą można osiągnąć w związku z tymi wpłatami?

Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Wnioski i oświadczenia podatkowe a wysokość zaliczki na podatek

Podatnicy, w tym m.in. pracownicy, mają możliwość wpływania na wysokość zaliczek na podatek dochodowy, które pracodawca-płatnik pobiera w trakcie roku od wypłacanego im wynagrodzenia. Jak mogą to zrobić? Składając formularz PIT-2 zawierający szereg wniosków i oświadczeń podatkowych., w tym: w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako sobą samotnie wychowująca dziecko, w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, w sprawie ulgi dla: powracających, rodzin 4+, pracujących seniorów, o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, czy też w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym. A co z samodzielnie dokonaną wpłatą na IKZE? Pytanie w tej sprawie podatnik zadał Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W odpowiedzi organ wskazał (interpretacja indywidualna z 9 października 2025 r., nr 0113-KDWPT.4011.195.2025.2.KU), że podstawę obliczenia podatku co do zasady stanowi dochód po odliczeniu kwot wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Jak wynika z art. 26 ust. 6g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tego odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym. Z art. 26 ust. 13a ustawy o PIT wynika, że wydatki na te cele podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach podatku liniowego lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wpłaty na IKZE a rozliczenia podatkowe

Jak wynika z art. 2 pkt 4 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłata oznacza wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub IKZE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE lub IKZE oszczędzającego. Jednocześnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy wynika, że oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu dokonywanych na ten cel wpłat na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko na jednym koncie. Zasadą jest, że dokonywane wpłaty w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Jak wynika z tych regulacji, osoby, które w danym roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE, mogą odliczyć poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym. Jeżeli wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Obowiązujące przepisy nie przewidują natomiast możliwości złożenia płatnikowi oświadczenia/wniosku o pomniejszanie podstawy obliczenia podatku o zapłacone przez podatnika wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, a co za tym idzie uwzględnienia takiego oświadczenia/wniosku przez płatnika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Wpłaty na IKZE podlegają odliczeniu do wysokości przysługującego limitu dopiero w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok podatkowy w którym je zapłacono.

Podstawa prawna

art. 31a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)



