Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » W 2026 roku można odzyskać wydatki na samochód. Nie tylko bieżące, ale i wstecz. Jak to zrobić?

W 2026 roku można odzyskać wydatki na samochód. Nie tylko bieżące, ale i wstecz. Jak to zrobić?

02 lutego 2026, 13:35
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
W 2026 roku można odzyskać wydatki na samochód. Nie tylko bieżące, ale i wstecz. Jak to zrobić?
W 2026 roku można odzyskać wydatki na samochód. Nie tylko bieżące, ale i wstecz. Jak to zrobić?
Choć rozliczenia podatkowe trzeba składać w odpowiednich momentach określonych w obowiązujących przepisach, to należy pamiętać, że później można na podstawie obowiązujących przepisów odpowiednio je skorygować. Dotyczy to oczywiście tych przypadków, w których istnieją do tego przesłanki.

Ulga rehabilitacyjna wśród najczęściej wykorzystywanych

Od lat niezmiennie najczęściej wykorzystywaną podczas rocznych rozliczeń podatkowych ulgą jest ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dziecko. Dużą „popularnością” rozumianą jako możliwość wykorzystania przez szerokie grono podatników cieszy się jednak również ulga rehabilitacyjna. Obowiązujące przepisy przewidują, że podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stanowi dochód po odliczeniu między innymi kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Ta preferencja podatkowa jest skierowana do ściśle określone grupy odbiorców, jednak jednocześnie charakteryzuje się dużą elastycznością pozwalającą uprawnionym na wykorzystanie jej zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych to bardzo szeroka kategoria, w której w zależności od konkretnej sytuacji mogą mieścić się bardzo różne koszty. Należą do nich m.in. wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Z ulgi skorzysta właściciel pojazdu

Zgodnie przewidzianymi zasadami wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w żadnej formie. Jeżeli były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Tak samo, jak w przypadku innych preferencji podatkowych, możliwość skorzystania z niej wiąże się z koniecznością posiadania niezbędnych dokumentów. Aby skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej poniesionych wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, należy:
1) być osobą niepełnosprawną lub mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia,
2) być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego,
3) ponieść z tego tytułu wydatki.

Po wydaniu orzeczenia można skorygować rozliczenia roczne

Sytuacją, na którą należy zwrócić szczególną uwagę jest ta, gdy niepełnosprawność podatnika, osoby, którą ma na utrzymaniu albo dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, występuje przed wydaniem odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Wówczas nie mamy do czynienia ze spełnieniem wszystkich wymaganych w obowiązujących przepisach przesłanek i podatnik nie ma możliwości skorzystania z omawianej ulgi. Jednak organy podatkowe wskazują, że w sytuacji, gdy orzeczenie zostanie wydane i będzie z niego wynikało, że niepełnosprawność datuje się od konkretnego momentu w przeszłości, podatnik może dokonać niezbędnej korekty dokonanego już wcześniej rocznego rozliczenia podatku. Dotyczy to oczywiście jedynie tych rozliczeń, w przypadku których zobowiązanie podatkowe nie uległo jeszcze przedawnieniu, czyli co do zasady za 5 lat (okres przedawnienia liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) – zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 stycznia 2024 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.830.2023.3.ACZ).

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a–7h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
