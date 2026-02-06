REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » Z jakiego źródła uzyskuje przychód twórca, gdy umowa nie została zawarta na piśmie? Poprawna kwalifikacja ma kluczowe znaczenie

Z jakiego źródła uzyskuje przychód twórca, gdy umowa nie została zawarta na piśmie? Poprawna kwalifikacja ma kluczowe znaczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 06:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Z jakiego źródła uzyskuje przychód twórca, gdy umowa nie została zawarta na piśmie? Poprawna kwalifikacja ma kluczowe znaczenie
Z jakiego źródła uzyskuje przychód twórca, gdy umowa nie została zawarta na piśmie? Poprawna kwalifikacja ma kluczowe znaczenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy aby uzyskać przychód z praw majątkowych, twórca musi zawrzeć umowę na piśmie? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista, a sprawę rozpatrywał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydanej interpretacji wskazał, jak powinni postępować twórcy.

Przychód trzeba zakwalifikować do odpowiedniego źródła

Kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła, o którym mowa w przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych bywa w praktyce kłopotliwa. Tymczasem właściwe wywiązanie się z tego obowiązku może mieć kluczowe znaczenie dla prawidłowego opodatkowania uzyskanych dochodów. Szczególnie istotne jest to w przypadku młodych podatników, którzy ze względu na wiek mają możliwość skorzystania z przewidzianej w grupie zwolnień PIT-0 ulgi dla młodych. W zależności od tego, do jakiego źródła zakwalifikują osiągnięty przez siebie dochód mogą być zobowiązani do uiszczenia podatku albo będą mogli skorzystać ze zwolnienia od niego. Jak bowiem wynika z obowiązujących przepisów, przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie obejmuje jedynie przychody:
1) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
2) umów zlecenia,
3) tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
4) tytułu odbywania stażu uczniowskiego,
5) zasiłku macierzyńskiego
- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga ta nie dotyczy więc na przykład przychodów z tytułu zbycia praw majątkowych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Czy twórca zarabia na zbyciu praw majątkowych?

W sprawie poprawnej kwalifikacji przychodu do odpowiedniego źródła wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 8 stycznia 2026 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.776.2025.2.MC). Wniosek o jej wydanie złożył podatnik, który planował świadczyć usługi polegające na pisaniu tekstów o charakterze twórczym. Miały one być wytworem jego oryginalnej twórczości, a przedmiot pracy miał mieć charakter indywidualny i oryginalny. Tym samym wnioskujący będzie twórcą w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tworzone przez niego teksty będą utworami. Bezpośrednim źródłem przychodu będzie w tej sytuacji zbycie bądź przeniesienie autorskich praw majątkowych.

To osoba zlecająca wyznacza tematykę, termin i objętość tekstu - czyli będzie sprawowała kierownictwo. W niektórych przypadkach wnioskodawca planuje zawierać na piśmie umowy z przeniesieniem praw autorskich, zaś w innych będzie zawierał ustne umowy o dzieło, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymagają formy pisemnej. Na tle takiego stanu faktycznego podatnik nabrał wątpliwości co do tego, czy uzyskane przez niego przychody należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych?

Polecamy: Komplet: VAT 2026 + PIT, CIT i Ryczałt ewidencjonowany 2026 + Ordynacja podatkowa, NIP 2026

Umowa ustna i na piśmie

Zdaniem podatnika, uzyskane przez niego przychody ze sprzedaży tekstów stanowią przychody z praw majątkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym poglądem, a wydanej w tym zakresie interpretacji wskazał, że o kwalifikacji do danego źródła przychodów przesądza dana umowa, nie natomiast forma zawiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło czy umowa zlecenia). Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie, to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i na moment jej zawarcia (przed stworzeniem utworu - dzieła, czy też po jego powstaniu). Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:
1) konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania,
2) osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Działalność zarobkowa związana z korzystaniem z praw autorskich

Zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Jednocześnie w art. 53 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazano, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jak z tego wynika, każda umowa, która ma przenosić majątkowe prawa autorskie powinna zostać zawarta w formie pisemnej, a ustne umowy mogą być podważane co do skuteczności przekazania autorskich praw majątkowych. Jednak jak wskazał organ:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

stwierdzenie nieważności umowy nie oznacza w każdym przypadku, że między stronami nie istniała faktycznie żadna więź prawna. W praktyce zawarcie takiej umowy często prowadzi do powstania zobowiązań - zarówno wzajemnych (np. finansowych), jak i względem osób trzecich. W obliczu tego rodzaju sytuacji oraz w trosce o bezpieczeństwo obrotu prawnego ujawniła się potrzeba zachowania choćby częściowej skuteczności oświadczeń woli stron. W piśmiennictwie określa się ją mianem „konwersji”, rozumianej jako przekształcenie nieważnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych w ważną umowę licencji niewyłącznej (…). Przyjęcie właśnie tej formy umowy jako formy zastępczej wynika z faktu, że umowa licencji niewyłącznej dla swej ważności nie wymaga zachowania formy pisemnej i może być zawarta w dowolnej formie, także w sposób dorozumiany (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20 stycznia 2016 r., I ACa 776/15).

Na tej podstawie należy stwierdzić, że w przypadku podatnika, którego działalność zarobkowa jest związana z korzystaniem z praw autorskich (rozporządzaniem takimi prawami) - a przy tym nie jest wykonywana w sposób właściwy dla działalności gospodarczej - uzyskane z tego tytułu przychody należy kwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

art. 73 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071)

art. 53 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 24)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Offline, online czy tryb awaryjny? Jak wystawiać faktury w KSeF?
06 lut 2026

Tryb offline, certyfikaty, kody QR, uprawnienia właścicielskie – wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur rodzi lawinę pytań. Czy proformy też muszą trafiać do KSeF? Jak wystawiać faktury bez dostępu do internetu? Kto automatycznie otrzyma dostęp do systemu, a kto musi złożyć formularz? Radca prawny Robert Nogacki wyjaśnia mechanizmy, które budzą największe wątpliwości przedsiębiorców – i pokazuje, że przy odpowiednim przygotowaniu przejście na e-faktury wcale nie musi być skokiem na głęboką wodę. Czym jest Krajowy System e-Faktur?
Miliony faktur w KSeF w kilka dni. Ministerstwo Finansów podaje najnowsze dane
05 lut 2026

W Krajowym Systemie e-Faktur wystawiono do tej pory ponad 6,6 mln faktur - poinformowało PAP w czwartek Ministerstwo Finansów.
Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać
05 lut 2026

Ulga prorodzinna pozwala znacząco obniżyć podatek dochodowy. Wiele rodzin może odzyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawdź zasady, limity dochodów oraz warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na dziecko.
Doliczanie stażu pracy 2026 – kto może złożyć wniosek do ZUS?
05 lut 2026

Nowe przepisy pozwalają doliczyć do stażu pracy m.in. działalność gospodarczą czy umowy zlecenia. Zainteresowanie zmianami jest ogromne, a – jak podkreśla resort pracy – to dopiero początek.

REKLAMA

Ulga na sponsoring w CIT
05 lut 2026

Ulga na sponsoring, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., jest instrumentem podatkowym wspierającym działalność społecznie użyteczną w obszarze sportu, kultury, nauki oraz szkolnictwa wyższego. Konstrukcyjnie polega na tym, że podatnik rozlicza łącznie 150% poniesionych wydatków: 100% jako koszty uzyskania przychodów (KUP) oraz dodatkowe 50% jako odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18ee ustawy o CIT.
KSeF - wyjątki od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lutego 2026 r.
05 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jest to jedna z największych zmian w obszarze dokumentowania transakcji w VAT, która obejmie zdecydowaną większość podatników. Jednak w praktyce nie wszystkie czynności będą musiały być dokumentowane w KSeF. Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1740) wprowadza istotne wyjątki, uwzględniając specyfikę niektórych usług i ograniczenia techniczne systemu.
ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Nowe przepisy
04 lut 2026

ZUS w tym roku nasilił kontrole świadczeń chorobowych. Najbardziej narażeni są pracownicy, którzy często korzystają z L4, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą i dorabiające przy zasiłku. Jeden błąd w dokumentach może sprawić, że pieniądze przepadną – sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka i jak się zabezpieczyć.
Książka przychodów i rozchodów 2026: kompletne kompendium zmian w KPiR i księgowości 2026
06 lut 2026

Od 1 stycznia 2026 r. wszedł w życie pakiet zmian, który całkowicie zmienia sposób prowadzenia książki przychodów i rozchodów 2026. Nowe zasady obejmują obowiązek pełnej elektronizacji, integrację z KSeF oraz nowy wzór KPiR zgodny z JPK_PKPiR. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub obsługujesz klientów w biurze rachunkowym, ten przewodnik pomoże Ci przygotować się do nowych wymogów. Poznaj najważniejsze modyfikacje, jakie przynosi kpir 2026, i sprawdź, jak usprawnić swoją księgowość 2026.

REKLAMA

TSUE: brak dokumentów z art. 45a nie wyklucza zwolnienia z VAT przy WDT. Przełomowy wyrok w sprawie FLO VENEER
04 lut 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że formalne braki dokumentacyjne nie mogą automatycznie pozbawiać podatników prawa do zwolnienia z VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Orzeczenie w sprawie FLO VENEER wzmacnia znaczenie materialnych przesłanek transakcji i daje przedsiębiorcom istotny argument w sporach z fiskusem.
Twój e-PIT offline na kilka dni. Resort wskazuje termin udostępnienia rozliczeń
04 lut 2026

Krajowa Administracja Skarbowa od środy 4 lutego do 14 lutego przygotuje elektroniczne rozliczenia dla podatników w usłudze Twój e-PIT i w tym czasie usługa będzie niedostępna - poinformowało Ministerstwo Finansów. Od 15 lutego w Twój e-PIT będą dostępne uzupełnione rozliczenia za 2025 r.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA