U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym. Jakie są zasady?

U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej

Zbliża się termin składania rocznych rozliczeń podatkowych, a tym samym powraca sprawa kosztów, które podatnicy ponoszą w związku z konsultacjami lekarskimi, z których są zmuszeni korzystać odpłatnie na rynku usług prywatnych. Temat ten ma szczególne znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze, ma to związek z przedwyborczą obietnicą, zgodnie z którą w przypadku, gdy czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ będzie zbyt długi, ubezpieczony miałby mieć możliwość skorzystania z wizyty prywatnej i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Po drugie, dostępność usług w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ jest coraz mniejsza. Na wizyty trzeba czekać coraz dłużej, długi jest też czas oczekiwania na operacje i zabiegi. Jednocześnie sytuacja gospodarcza sprawia, że ceny odpłatnych świadczeń medycznych rosną. Innymi słowy, coraz częściej musimy korzystać z pomocy medycznej na rynku prywatnym, a płacić za nią trzeba coraz więcej. Mimo tego nic nie wskazuje na to, by w tym zakresie w najbliższym czasie coś mogło zmienić się na lepsze. Co rok o tej porze powraca więc pytanie, czy poniesione na ten cel koszty można uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym?

Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym

Niestety odpowiedź na to pytanie, nie zadowala większości podatników. Co prawda jedną z ulg podatkowych, z których można skorzystać na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ulga rehabilitacyjna, w ramach której od dochodu można odliczyć kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym, jednak mogą z niej skorzystać jedynie osoby niepełnosprawne lub podatnicy, na których utrzymaniu są takie osoby. Co więcej, również te osoby nie mają możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym od dochodu kosztów wszystkich odbytych prywatnie wizyt lekarskich. Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uważa się bowiem jedynie wydatki poniesione na konkretne cele wskazane przez ustawodawcę w tym np. na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności, zakup, naprawę lub najem określonych wyrobów medycznych, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób



Większość wydatków, które mogą podlegać odliczeniu w ramach rozliczeń podatkowych musi być prawidłowo udokumentowana np. fakturą, rachunkiem, dowodem wpłaty czy potwierdzeniem przelewu bankowego. Tylko nielicznych nie trzeba dokumentować. Dotyczy to np. opłacenia przewodnika osoby niewidomej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonej do I grupy inwalidztwa, utrzymania psa asystującego, czy używania samochodu osobowego