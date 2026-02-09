REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym. Jakie są zasady?

U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym. Jakie są zasady?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 lutego 2026, 14:18
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym. Jakie są zasady?
U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym. Jakie są zasady?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Co z wydatkami na usługi medyczne, które pacjenci ponoszą na rynku usług prywatnych? Kto i które może uwzględnić w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym? Pacjenci muszą płacić coraz więcej, a zapowiadane zmiany nie wchodzą w życie.

U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej

Zbliża się termin składania rocznych rozliczeń podatkowych, a tym samym powraca sprawa kosztów, które podatnicy ponoszą w związku z konsultacjami lekarskimi, z których są zmuszeni korzystać odpłatnie na rynku usług prywatnych. Temat ten ma szczególne znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze, ma to związek z przedwyborczą obietnicą, zgodnie z którą w przypadku, gdy czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ będzie zbyt długi, ubezpieczony miałby mieć możliwość skorzystania z wizyty prywatnej i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Po drugie, dostępność usług w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ jest coraz mniejsza. Na wizyty trzeba czekać coraz dłużej, długi jest też czas oczekiwania na operacje i zabiegi. Jednocześnie sytuacja gospodarcza sprawia, że ceny odpłatnych świadczeń medycznych rosną. Innymi słowy, coraz częściej musimy korzystać z pomocy medycznej na rynku prywatnym, a płacić za nią trzeba coraz więcej. Mimo tego nic nie wskazuje na to, by w tym zakresie w najbliższym czasie coś mogło zmienić się na lepsze. Co rok o tej porze powraca więc pytanie, czy poniesione na ten cel koszty można uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym?

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Komplet: VAT 2026 + PIT, CIT i Ryczałt ewidencjonowany 2026 + Ordynacja podatkowa, NIP 2026

Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym

Niestety odpowiedź na to pytanie, nie zadowala większości podatników. Co prawda jedną z ulg podatkowych, z których można skorzystać na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ulga rehabilitacyjna, w ramach której od dochodu można odliczyć kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym, jednak mogą z niej skorzystać jedynie osoby niepełnosprawne lub podatnicy, na których utrzymaniu są takie osoby. Co więcej, również te osoby nie mają możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym od dochodu kosztów wszystkich odbytych prywatnie wizyt lekarskich. Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uważa się bowiem jedynie wydatki poniesione na konkretne cele wskazane przez ustawodawcę w tym np. na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności, zakup, naprawę lub najem określonych wyrobów medycznych, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób

Większość wydatków, które mogą podlegać odliczeniu w ramach rozliczeń podatkowych musi być prawidłowo udokumentowana np. fakturą, rachunkiem, dowodem wpłaty czy potwierdzeniem przelewu bankowego. Tylko nielicznych nie trzeba dokumentować. Dotyczy to np. opłacenia przewodnika osoby niewidomej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonej do I grupy inwalidztwa, utrzymania psa asystującego, czy używania samochodu osobowego

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a–7h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy rozliczą te wydatki w zeznaniu podatkowym. Jakie są zasady?
09 lut 2026

Co z wydatkami na usługi medyczne, które pacjenci ponoszą na rynku usług prywatnych? Kto i które może uwzględnić w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym? Pacjenci muszą płacić coraz więcej, a zapowiadane zmiany nie wchodzą w życie.
Ulga dla młodych do 26 lat – zasady, limity i rozliczenie PIT
09 lut 2026

Masz mniej niż 26 lat? Możesz nie płacić podatku od części swoich przychodów. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi dla młodych.
Skarbówka nie może już ignorować IE-599. Przełomowy wyrok sądu zmienia zasady gry
09 lut 2026

Elektroniczny komunikat IE-599 od lat budził spory w kontekście stosowania stawki 0% VAT przy eksporcie. Najnowszy wyrok WSA w Łodzi, oparty na orzecznictwie TSUE, jednoznacznie przesądza jego status: to pełnoprawny dokument urzędowy, którego mocy dowodowej nie można podważyć arbitralnie.
Jak w KSeF dodać załącznik do faktury. Wymogi techniczne, procedura i praktyka
06 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF) zmieniło nie tylko sam proces wystawiania dokumentów sprzedażowych, lecz także sposób postrzegania informacji dodatkowych, które dotychczas przedsiębiorcy przekazywali w formie odrębnych załączników. Dla wielu firm pojęcie „załącznika do faktury” nadal kojarzy się z osobnym plikiem wysyłanym razem z fakturą. W KSeF takie rozwiązanie nie ma jednak zastosowania: system nie przyjmuje tradycyjnych załączników, a dokumenty typu np. PDF, DOC, JPG, czy PNG muszą być nadal przekazywane poza nim, zgodnie z ustaleniami między kontrahentami.

REKLAMA

KSeF po starcie: system działa, ale firmy dopiero uczą się nowej rzeczywistości
09 lut 2026

Pierwsze dni działania Krajowego Systemu e-Faktur pokazały, że technologia zdała egzamin, natomiast prawdziwe wyzwania stoją dziś przed przedsiębiorstwami i księgowością. Problemy nie wynikały głównie z systemu, lecz z procesów, przyzwyczajeń oraz przygotowania organizacji do pracy w pełni cyfrowym obiegu dokumentów.
Kontyngent taryfowy w antydumpingu na stopiony tlenek glinu - nowe podejście w polityce handlowej UE
06 lut 2026

Wprowadzenie przez Unię Europejską cła antydumpingowego na stopiony tlenek glinu, połączone z jednoczesnym zastosowaniem kontyngentu taryfowego, stanowi jedno z bardziej nietypowych rozwiązań w ostatnich latach w zakresie instrumentów ochrony handlu. W praktyce antydumpingowej UE po raz pierwszy zastosowano mechanizm, który dotychczas wykorzystywany był przede wszystkim w obszarze ceł wyrównawczych. Rozwiązanie to ma istotne znaczenie zarówno dla importerów i eksporterów, jak i dla przemysłu unijnego wykorzystującego ten surowiec.
Jak wystawiać faktury w KSeF? Offline, online, tryb awaryjny
06 lut 2026

Tryb offline, certyfikaty, kody QR, uprawnienia właścicielskie – wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur rodzi lawinę pytań. Czy proformy też muszą trafiać do KSeF? Jak wystawiać faktury bez dostępu do internetu? Kto automatycznie otrzyma dostęp do systemu, a kto musi złożyć formularz? Radca prawny Robert Nogacki wyjaśnia mechanizmy, które budzą największe wątpliwości przedsiębiorców – i pokazuje, że przy odpowiednim przygotowaniu przejście na e-faktury wcale nie musi być skokiem na głęboką wodę. Czym jest Krajowy System e-Faktur?
Miliony faktur w KSeF w kilka dni. Ministerstwo Finansów podaje najnowsze dane
05 lut 2026

W Krajowym Systemie e-Faktur wystawiono do tej pory ponad 6,6 mln faktur - poinformowało PAP w czwartek Ministerstwo Finansów.

REKLAMA

Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać
05 lut 2026

Ulga prorodzinna pozwala znacząco obniżyć podatek dochodowy. Wiele rodzin może odzyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawdź zasady, limity dochodów oraz warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na dziecko.
Doliczanie stażu pracy 2026 – kto może złożyć wniosek do ZUS?
05 lut 2026

Nowe przepisy pozwalają doliczyć do stażu pracy m.in. działalność gospodarczą czy umowy zlecenia. Zainteresowanie zmianami jest ogromne, a – jak podkreśla resort pracy – to dopiero początek.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA