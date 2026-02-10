Jak skorzystać z ulgi na dziecko współmałżonka? Jest na to sposób, o którym wielu podatników nie wie

Choć konstrukcja ulgi na dziecko jest prosta, to jednak w praktyce, głównie z uwagi na bardzo różnorodne sytuacje osobiste podatników, którzy z niej korzystają, przysparza problemów. Warto znać obowiązujące w tym zakresie zasady, by niepotrzebnie nie pozbawić się prawa do korzyści podatkowych.

Ulga na dziecko to nadal najpopularniejsza z ulg

Już niedługo rozpocznie się czas rocznych rozliczeń podatkowych, a podatnicy bardziej zainteresują się możliwością skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Choć oczywiście korzystanie z nich zawsze pozostawało w kręgu zainteresowań osób fizycznych, to jednak obecnie, gdy wynagrodzenia rosną, a siła nabywcza pieniądza spada, dużo łatwiej jest przekroczyć określony w przepisach pierwszy próg podatkowy, a osoby rozliczające podatek częściej niż we wcześniejszych latach będą stawały przed koniecznością dokonania dopłaty i będą poszukiwały rozwiązań pozwalających na jej uniknięcie.



Nadal znajdującą najpowszechniejsze zastosowanie ulgą podatkową jest ulga prorodzinna nazywana też ulgą na dziecko. Korzystanie z niej jest stosunkowo łatwe, gdy rodzice dziecka są małżeństwem i oboje uzyskują dochody z pracy na etacie. Jednak, gdy pojawiają się dodatkowe czynniki, w tym rozwód, wychowanie dzieci współmałżonka, czy zróżnicowane źródła dochodów, pojawiają się również wątpliwości.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Więzy formalne to niezbędny warunek

Zgodnie z ogólną zasadą, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi na dziecko (prorodzinnej), musi w trakcie roku podatkowego wykonywać władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka. Z ulgi mogą jednak skorzystać również te osoby, które pełniły funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało oraz osoby, które sprawowały opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ustawodawca przewidział też przypadki, w których z tej preferencji można skorzystać w odniesieniu do pełnoletniego dziecka – np. do ukończenia 25. roku życia, uczącego się w określonych w przepisach szkołach, czy takiego, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Jak z tego wynika, warunkiem koniecznym, który musi istnieć, aby podatnik mógł wykorzystać tę preferencję podatkową jest istnienie między nim a dzieckiem określonych więzi formalnych. Jednak czy warunek ten można uznać za spełniony w odniesieniu do dziecka współmałżonka?

Jak skorzystać z ulgi na dziecko współmałżonka?

Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom dziecka i tylko sąd może orzec o jej zawieszeniu, ograniczeniu czy pozbawieniu jej (art. 93 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Również sąd orzeka o ustanowieniu opieki. Oznacza to, że w sytuacji, gdy podatnik wychowuje na co dzień dziecko swojego współmałżonka – mieszka z nim, ma udział w sprawowaniu nad nim bieżącej opieki, pomaga w nauce i wspiera w życiu codziennym, ale nie jest z nim związany w rozumieniu formalnym, to nie ma możliwości skorzystania w rozliczeniu podatkowym z ulgi na to dziecko. W takiej sytuacji, mimo że podatnicy pozostają w związku małżeńskim i na co dzień wspólnie opiekują się dzieckiem jednego z nich, prawo do skorzystania z ulgi ma tylko jedno z nich. To sprawia, że w niektórych przypadkach, np. z uwagi na wybraną przez rodzica dziecka formę opodatkowania albo poziom dochodów, z ulgi nie uda się skorzystać. Jednak jeśli małżonkowie opodatkowani według skali zdecydują się na wspólne rozliczenie podatku, to zostanie on ustalony w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy łącznej wysokości dochodów, po odjęciu od dochodu każdego z małżonków odpowiednich ulg. Oznacza to, że ulga na dziecko w ostatecznym rozrachunku obniży wysokość podatku dla obojga małżonków. Taka sytuacja będzie dla podatników korzystna szczególnie w przypadku różnicy w poziomach dochodów małżonków.