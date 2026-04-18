Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » PIT 2026: Kwota wolna od podatku, skala podatkowa, progi podatkowe. Będą zmiany z powodu kwoty minimum egzystencji?

PIT 2026: Kwota wolna od podatku, skala podatkowa, progi podatkowe. Będą zmiany z powodu kwoty minimum egzystencji?

18 kwietnia 2026, 09:47
Paweł Huczko
Paweł Huczko
PIT, podatki, rozliczenia podatkowe
Kwota wolna od podatku, skala podatkowa i progi podatkowe PIT w 2026 r. Ile wynoszą i kogo dotyczą? Czy będą zmiany z powodu kwoty minimum egzystencji?
Zdecydowana większość podatników PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych oblicza swój podatek wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Ta skala podatkowa określa stawki opodatkowania dochodów podatników, progi podatkowe, kwotę wolną od podatku i kwotę zmniejszającą podatek.

Skala podatkowa PIT w 2026 roku

W obecnym stanie prawnym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Te wartości skali podatkowej PIT nie zmieniły się od 2022 roku. Taka skala obowiązuje w 2026 roku i będzie obowiązywać najprawdopodobniej także w 2027 roku. A zgodnie ze Średniookresowym planem budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028 przyjętym przez Radę Ministrów 8 października 2024 r. - także do 2028 r.

Kwota wolna od podatku w 2026 roku i kwota zmniejszająca podatek

Wskazana w ww. skali podatkowej kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3600 zł przekłada się na tzw. kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł (rocznie). Bowiem obliczając podatek wg tej skali podatkowej, przy dochodzie rocznym w wysokości do 30000 zł podatek wynosi 0,- zł.
Przykład: (30000,- zł x 12%) - 3600 zł = 3600-3600 = 0

Kwota wolna od podatku wyznacza tę część dochodów, od których podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Od lipca 2022 roku kwota wolna w PIT wynosi 30 000 zł, i odtąd podatnik rozliczający się wg skali podatkowej PIT nie musi płacić podatku dochodowego od miesięcznych zarobków do 2500 zł. (30 000 zł / 12 miesięcy = 2500 zł/miesiąc).

A zatem podatek dochodowy, którego nie musimy płacić to 300 zł na miesiąc (12% z 2500 zł), co w skali roku daje 3600 zł. To jest właśnie kwota zmniejszająca podatek. Obniża ona podatek dochodowy każdego podatnika rozliczającego swoje dochody wg ww. skali podatkowej.

Weryfikacja kwoty zmniejszającej podatek (a więc i kwoty wolnej od podatku) w oparciu o minimum egzystencji

Warto też wiedzieć, że na podstawie art. 27 ust. 1c-1d ustawy o PIT wysokość kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „kwotą zmniejszającą podatek”, podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (ministra finansów). Minister finansów ma obowiązek przedłożyć Radzie Ministrów w terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej PIT.

Aktualnie zatem ów limit wynosi: 1/12 x (3600 / 12%) = 1/12 x (30000 zł) = 2500 zł.

Czyli jest to de facto roczna kwota wolna od podatku podzielona przez 12 miesięcy.

Jak wyjaśnia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), minimum egzystencji to miara ubóstwa opracowana w pierwszych latach po transformacji w 1989 r. To normatywny model wyznaczający niski, „alarmowy” poziom zaspokajania potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz psychofizycznego rozwoju człowieka. Uwzględnia on zaspokojenie potrzeb niezbędnych do przeżycia i zachowania zdrowia, których nie powinno się odkładać w czasie. Z tych przyczyn wartość minimum egzystencji wyznacza tzw. dolny obszar ubóstwa.

Wg najnowszych dostępnych w IPiSS danych średniorocznych za 2024 r. – minimum egzystencji na 1 osobę wynosi 949,89 zł (w przypadku 1-osobowego gospodarstwa pracowniczego) i 902,39 zł (w przypadku 1-osobowego gospodarstwa emeryckiego). Są to oczywiście kwoty miesięczne. Czyli rocznie wychodzi to następująco:
Minimum egzystencji w przypadku 1-osobowego gospodarstwa pracowniczego (rocznie): 949,89 zł x 12 = 11 398,68 zł.

Minimum egzystencji w przypadku 1-osobowego gospodarstwa emeryckiego (rocznie): 902,39 zł x 12 = 10828,68 zł.
Dane dot. minimum egzystencji za 2025 r. będą dostępne w IPiSS na przełomie marca i kwietnia 2026 r.
Ale już z danych za 2024 roku widać, że kwotom minimum egzystencji daleko od ww. limitu określonego w ww. art. 27 ust. 1c-1d ustawy o PIT. Także trudno w najbliższym czasie oczekiwać wzrostu kwoty wolnej od podatku na tej podstawie.

Progi podatkowe PIT w 2026 r.

Wyżej opisana skala podatkowa PIT razem z uregulowaną w art. 30 h ustawy o PIT daniną solidarnościową wyznaczają trzy progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pierwszym progiem podatkowym jest kwota wolna od podatku (aktualnie 30000,- zł). Dochody uzyskane przez podatnika do 30 tys. zł brutto rocznie nie są opodatkowane PIT. Po przekroczeniu tego progu, dochody powyżej 30 tys. zł rocznie są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 12%.

Drugi próg podatkowy wyznacza wskazana w skali podatkowej PIT kwota 120000,- zł. Dochody powyżej 120 tys. zł rocznie (nadwyżka ponad tą kwotę) są opodatkowane stawką 32% PIT.

Trzecim progiem podatkowym jest tzw. danina solidarnościowa (art. 30 h ustawy o PIT). Płacą ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody roczne przekroczyły 1 mln zł. Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4%. Zatem dochody powyżej progu 1 mln zł rocznych dochodów są opodatkowane zarówno stawką 32% PIT jak i 4% stawką daniny solidarnościowej.

Kto płaci podatek PIT obliczony wg skali podatkowej

Wyżej opisana skala podatkowa PIT jest stosowana do obliczenia podatku dochodowego zdecydowanej większości osób fizycznych. Chodzi w szczególności o dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z umów o pracę, umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, umowy o dzieło), emerytur i rent, a także z prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. zasady ogólne opodatkowania PIT).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania, to właśnie zasady ogólne będą miały zastosowanie jako podstawowe (domyślne). To cały czas najczęściej stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania, która w szczególności pozwala uwzględniać różne wydatki jako koszty uzyskania przychodu zmniejszające dochód przed opodatkowaniem.

Podatek dochodowy wg skali płacą w szczególności osoby fizyczne od przychodów z:
- pracy na umowie o pracę, (także stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy),
- umowy zlecenia,
- umowy o dzieło,
- emerytury lub renty, w tym też socjalnej,
- świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego,
- nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
- dniówek obrachunkowych,
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, (np. zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego),
- stypendiów, praktyk absolwenckich, staży uczniowskich,
- działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
- praw autorskich i innych praw majątkowych,
- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
- należności z umowy aktywizacyjnej,
- pozarolniczej działalność gospodarczą opodatkowanej na ogólnych zasadach,
- działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach,
- z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy.

Podatnicy, którzy obliczają swój podatek wg skali podatkowej wypełniają zeznanie roczne PIT-37 (np. pracownicy, emeryci) albo PIT-36 (np. przedsiębiorcy i działy specjalne produkcji rolnej na zasadach ogólnych).

Natomiast nie są opodatkowane wg skali podatkowej przychody osób fizycznych uzyskane np. z:
- działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym (art. 30c ustawy o PIT),
- wynajmu prywatnego,
- sprzedaży nieruchomości,
- konkursów,
- odsetek od lokat bankowych, obligacji,
- dywidend,
- odpłatnego zbycia akcji i innych papierów wartościowych,
- tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych,
- kryptowalut.

Podatnicy, którzy obliczają swój podatek nie na podstawie skali podatkowej PIT wypełniają zeznanie roczne:
- PIT-28 (przedsiębiorcy na ryczałcie ewidencjonowanym, osoby osiągające przychody z najmu prywatnego),
- PIT-36L (przedsiębiorcy i działy specjalne produkcji rolnej na podatku liniowym),
- PIT-38 (np. przychody ze sprzedaży akcji, z dywidend, z funduszy kapitałowych / inwestycyjnych),
- PIT-39 (przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowane na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT).

Ponadto wg skali podatkowej nie rozliczają się osoby, które nie mają w Polsce rezydencji podatkowej i nie wybrali opodatkowania na zasadach ogólnych polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Księgowość
KSeF zmienia zasady gry. Koniec wymówki, że nie mamy faktury?
18 kwi 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) miało raz na zawsze rozwiązać problem sporów o doręczenie faktur. W praktyce branża transportowa wchodzi jednak w nowy etap – zamiast starych wymówek pojawiają się nowe pola konfliktu, a kluczowe staje się precyzyjne definiowanie momentu rozpoczęcia biegu terminu płatności.
Nowelizacja ustawy o VAT: zmiany w rozliczeniach eksportu i importu
17 kwi 2026

W dniu 17 kwietnia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany będą dotyczyć zasad rozliczania eksportu i importu na gruncie podatku VAT.
Minimalne wynagrodzenie - jak w 2026 r. wpływa na odprawy, ekwiwalenty, dodatki i strukturę płac. Jakie błędy co do płacy minimalnej wyłapuje PIP?
18 kwi 2026

Minimalne wynagrodzenie to dziś nie tylko najniższa pensja w tabeli płac. To kwota, która wyznacza granice odpowiedzialności pracodawców, determinuje wysokość odpraw, podnosi ekwiwalenty za urlop i zmienia proporcje między doświadczonymi pracownikami a nowo zatrudnionymi. Od 1 stycznia 2026 r. ta liczba wynosi 4 806 zł brutto. W praktyce oznacza to znacznie więcej niż 140 zł podwyżki — to impuls, który uruchamia efekt domina w całym systemie prawa pracy. Bo gdy rośnie płaca minimalna, rosną nie tylko wynagrodzenia. Zmienia się konstrukcja umów, kalkulacja kosztów zwolnień, sposób naliczania świadczeń i relacje płacowe w firmach. Minimalne wynagrodzenie przestaje być jedynie narzędziem ochrony najniżej zarabiających. Coraz wyraźniej staje się fundamentem, na którym opiera się cała architektura wynagrodzeń.
Bez PIT rozliczenia w nieformalnych związkach. Dzięki kodeksowi cywilnemu
17 kwi 2026

Pary żyjące w nieformalnym związkach (konkubinat) mogą przekazywać między sobą przelewy (albo płatności gotówkowe - nie jest wymagane rozliczenie poprzez bank) znacznych kwot bez podatku PIT i podatku od darowizn. O ile są to rozliczenia na koniec związku wynikające z nierównomiernego wkładu partnerów w prowadzenie domu i wychowanie dzieci. W praktyce chodzi o płatności znacznych kwot na rzecz kobiet, które zrezygnowały z pracy zawodowej. Stanowisko fiskusa jest bardzo korzystne w sytuacji, gdy kobiety żyjące w nieformalnych związkach nie mają ochrony wynikającej ze statusu żony i posiadania wspólności majątkowej.

REKLAMA

Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT od wartości dodanej z 60 do 40 dni. Kolejny krok KSeF - dane otwarte?
16 kwi 2026

Jakie korzyści płyną z KSeF? M.in. skrócenie czasu zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) z 60 do 40 dni czy wygodniejsze przechowywanie faktur w formie cyfrowej przez okres 10 lat. Kolejny krok w KSeF to będą dane otwarte? Mogą uprościć proces wystawiania faktur.
Faktury, rachunki, potwierdzenia transakcji, wizualizacje a KSeF. Prof. Modzelewski: Pseudointerpretacje oficjalne sprzeczne z prawem pogłębiają istniejący chaos
16 kwi 2026

Chaos i dezinformacja niepodzielnie rządzą oficjalnym i półoficjalnym przekazem na temat KSeF. Co najmniej raz w tygodniu jesteśmy zaskakiwani nowymi „wynalazkami” w tym zakresie, które nie mają jakiejkolwiek podstawy prawnej lub są wprost sprzeczne z porządkiem prawnym, w tym zwłaszcza z przepisami o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
JPK CIT: Obowiązek dziś, ułatwienie jutro? Jak to zrobić prawidłowo?
15 kwi 2026

Wprowadzenie JPK_KR_PD (potocznie JPK CIT) budzi wśród firm a w szczególności w środowisku księgowych sporo emocji. Dla jednych to kolejny obowiązek raportowy. Dla innych to realna zmiana, która zdecydowanie ujednolici od strony technicznej rozliczanie podatków. Prawda, jak zwykle, leży pośrodku - pisze Anna Bujarska – Dyrektor Finansowy i Główna Księgowa grupy ADN.
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna firmy a KSeF: dlaczego dla wielu firm to konieczność, jak uzyskać
15 kwi 2026

Od początku kwietnia 2026 r. kolejne firmy w Polsce mierzą się z obowiązkową cyfryzacją procesów fakturowania. Rozszerzenie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) np. na małe i średnie przedsiębiorstwa oznacza w praktyce konieczność wdrożenia nowych narzędzi uwierzytelniania dokumentów elektronicznych. Jednym z nich jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Dla wielu przedsiębiorstw jest to pierwsze zetknięcie z technologią, która od lat funkcjonuje już w bankowości, administracji publicznej czy dużych korporacjach. Wraz z cyfryzacją obiegu dokumentów narzędzia takie jak podpis elektroniczny czy pieczęć kwalifikowana przestają być rozwiązaniami niszowymi, a stają się elementem codziennej infrastruktury biznesowej.

REKLAMA

Osoby, które zarabiają około 14 tys. brutto zaoszczędzą ponad 2 600 zł. Idą zmiany w progach podatkowych?
16 kwi 2026

Polska 2050 proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł, co ma odciążyć klasę średnią i ograniczyć rosnące obciążenia fiskalne. Projekt zakłada wejście zmian w życie od 2027 roku, a jego koszt – szacowany na 9 mld zł – miałby zostać pokryty m.in. z podatku cyfrowego i wyższej akcyzy na alkohol.
Donosy do skarbówki - do 70% zgłoszeń bywa motywowanych konfliktami osobistymi
16 kwi 2026

Liczba tzw. donosów do skarbówki rośnie z roku na rok, ale eksperci studzą emocje. Wskazują, że za większością zgłoszeń nie stoją realne nadużycia, lecz konflikty osobiste, zazdrość i napięcia społeczne. Dane pokazują też, że ogromna część sygnałów trafiających do KAS jest anonimowa i często trudna do zweryfikowania.
