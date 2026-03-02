REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » Rozliczanie kryptowalut w PIT 2025/2026. Jak uniknąć sporów ze skarbówką?

Rozliczanie kryptowalut w PIT 2025/2026. Jak uniknąć sporów ze skarbówką?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 11:38
Kanga
Kanga
PIT-38, PIT - rozliczenie
Rozliczanie kryptowalut w PIT 2025/2026. Jak uniknąć sporów ze skarbówką?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rynek kryptowalut w Polsce rośnie, a wraz z nim rośnie też liczba osób, które muszą uporządkować rozliczenia podatkowe. W praktyce najwięcej problemów nie wynika z braku zysku, tylko z błędów w dokumentacji. Przykładem będzie złe wykazanie kosztów, mieszania różnych typów transakcji albo przekonania, że obowiązek podatkowy pojawia się dopiero przy wypłacie złotówek z giełdy. W rozliczeniach za 2025 i 2026 rok warto trzymać się kilku zasad, które realnie ograniczają ryzyko sporu ze skarbówką. Dlaczego dobrze jest wykazywać koszty nawet bez wyjścia do fiatów? Co ze stablecoinami i czy nadal rozlicza się je, jak dotychczas? Więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule.

rozwiń >

PIT-38 jako podstawowa deklaracja dla inwestora indywidualnego

Co do zasady osoby fizyczne, które rozliczają obrót kryptowalutami poza działalnością gospodarczą, składają zeznanie PIT-38. Przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych kwalifikowane są jako kapitałowe.

Ważne jest przy tym, że odpłatne zbycie nie oznacza wyłącznie sprzedaży kryptowalut za PLN, EUR czy USD. Przychód może powstać również wtedy, gdy podatnik płaci kryptowalutą za towar, usługę albo prawo majątkowe, które nie jest walutą wirtualną. Z perspektywy podatkowej taka płatność może być traktowana jak zbycie krypto. Jednocześnie wymiana krypto–krypto co do zasady pozostaje neutralna podatkowo. W praktyce jest to jeden z kluczowych elementów, który porządkuje analizę historii transakcji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Koszty uzyskania przychodu – dlaczego warto je wykazać nawet bez sprzedaży?

Jedną z najczęstszych pułapek jest założenie, że skoro w danym roku nie doszło do sprzedaży, to nie ma sensu składać zeznania. W rozliczeniach kryptowalut nie zawsze jest to prawda. W zeznaniu PIT-38 nie wykazuje się każdej transakcji osobno, lecz podaje się wartości łączne: sumę przychodów oraz sumę kosztów. Jeżeli w danym roku podatnik poniósł wydatki na nabycie walut wirtualnych, to wykazanie kosztów w PIT-38 może być istotne nawet wtedy, gdy nie uzyskał przychodów. Nawet jeśli nie przewalutowałeś kryptowalut do fiatów, to i tak koszty trzeba wpisać i przepisywać je z roku na rok. Nadwyżka kosztów nad przychodami może bowiem przechodzić na kolejne lata i obniżyć podstawę opodatkowania w momencie, gdy dojdzie do sprzedaży lub do płatności krypto za towar czy usługę.

Automatyzacja rozliczeń – API i pliki CSV za 2025 rok

Przy większej liczbie transakcji problemem nie jest samo wyliczenie wyniku, lecz uporządkowanie danych. Różne giełdy stosują różne formaty historii transakcji, a do tego dochodzą transfery pomiędzy portfelami oraz depozyty wewnętrzne, które łatwo pomylić z „wyjściem” do fiat. W praktyce coraz częściej stosuje się import danych przez API lub pliki CSV, ich ujednolicenie i dopiero później kalkulację wyniku. To ogranicza ryzyko pominięć, duplikacji oraz błędów wynikających z ręcznego przepisywania danych.

Warto również wyraźnie oddzielać klasyczny handel spot od instrumentów pochodnych. Jeżeli podatnik korzysta z futuresów, perpetuali albo produktów typu CFD, lepiej rozdzielić te aktywności już na etapie danych. W zależności od konstrukcji instrumentu podejście do rozliczenia może różnić się od standardowego schematu dla obrotu walutami wirtualnymi.

Prowizje giełdowe i spread – co może być kosztem?

Prowizje i opłaty transakcyjne mogą stanowić koszt, o ile wynikają z historii transakcji i są możliwe do wykazania w dokumentacji. Dotyczy to w szczególności prowizji giełdowych oraz opłat pośredników. Ostrożnie należy natomiast podchodzić do spreadu. W wielu przypadkach spread nie jest odrębną opłatą, tylko elementem ceny, po której transakcja została zawarta. Z tego powodu formułowanie ogólnej tezy, że spread zawsze jest kosztem, bywa ryzykowne. Kluczowe jest to, co realnie wynika z dokumentów i danych transakcyjnych.

REKLAMA

Rozliczanie krypto przez firmy i osoby prawne w 2026 roku

W przypadku spółek i innych osób prawnych dochodzi dodatkowa warstwa formalna. Dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych rozlicza się w CIT, a praktycznie pojawia się również wątek wykazywania danych w załączniku CIT/WW składanym razem z rocznym zeznaniem CIT-8. Osobną kwestią są podmioty, które prowadzą profesjonalną działalność w obszarze walut wirtualnych, np. wymianę, pośrednictwo czy inne usługi związane z obrotem krypto. W takim modelu działalności kluczowe stają się obowiązki rejestracyjne i AML, a zaniechania w tym zakresie mogą powodować dotkliwe konsekwencje finansowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stablecoiny a MiCA – czy zmienia coś w podatkach?

MiCA porządkuje rynek regulacyjnie i wprowadza określone kategorie kryptoaktywów, co ma znaczenie zwłaszcza dla emitentów i dostawców usług. Nie oznacza to jednak automatycznej zmiany zasad opodatkowania w polskim PIT i CIT. Porządek regulacyjny i podatkowy to dwa różne obszary. Z perspektywy rozliczeń za 2025 i 2026 rok bezpiecznym podejściem jest rozliczanie obrotu według polskich zasad dotyczących walut wirtualnych, a wątek stablecoinów traktowanie jako obszar, który może wymagać aktualizacji, jeśli pojawią się krajowe zmiany definicji lub utrwalona praktyka organów. Innymi słowy rozlicza się tak jak dotychczas.

Rezydencja podatkowa – kluczowe ryzyko w transakcjach transgranicznych

W praktyce spory podatkowe często zaczynają się od pytania, gdzie podatnik jest rezydentem. Znaczenie ma nie tylko kryterium 183 dni pobytu, lecz także centrum interesów życiowych. Zdarza się, że osoba mieszkająca za granicą jest traktowana jak polski rezydent ze względu na rodzinę i główne interesy gospodarcze pozostające w Polsce. Szczególnej ostrożności wymaga zmiana rezydencji w przypadku aktywnego portfela inwestycyjnego. To właśnie na styku jurysdykcji najłatwiej o rozjazd w kwalifikacji transakcji, kosztów oraz momentu opodatkowania.

Czynności sprawdzające i kontrole – jak przygotować się na 2026 rok?

W sprawach kryptowalut częściej spotyka się czynności sprawdzające niż pełnoskalowe kontrole. Zwykle polega to na wezwaniu do przedstawienia historii transakcji, potwierdzeń wpłat i wypłat, wyciągów bankowych oraz wyjaśnień dotyczących przepływów.

Jeżeli podatnik wykryje błąd w złożonym wcześniej PIT-38, korekta jest standardowym narzędziem i często pozwala zamknąć temat bez eskalacji. Najbardziej ryzykowne jest pozostawianie rozliczeń „na później”, gdy w dokumentacji brakuje podstawowych elementów albo kiedy dane z giełd i banków nie są spójne.

Dokumentowanie transakcji – praktyczny standard dowodowy

Dobrą praktyką jest kompletowanie dokumentacji tak, aby dało się odtworzyć pełną ścieżkę środków. Najczęściej oznacza to: historię transakcji z giełdy, potwierdzenia wpłat i wypłat, wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, raporty transakcyjne oraz dokumenty z kantorów. Im bardziej kompletna dokumentacja, tym mniejsze ryzyko problemów przy weryfikacji.

Na marginesie warto pamiętać, że nawet przy wspólności majątkowej małżonkowie składają PIT-38 odrębnie. W praktyce rozlicza się transakcje związane z kontami i historią operacji przypisaną do danego podatnika. Co w praktyce minimalizuje ryzyko błędów? Najczęściej działają trzy proste zasady:
- porządek danych (spójna historia z giełd i portfeli),
- porządek dokumentów (potwierdzenia wpłat, wypłat i przelewów),
- rozdzielenie typów aktywności (spot a instrumenty pochodne, inwestowanie prywatne a działalność).

Maciej Grzegorczyk - Radca prawny i Doradca podatkowy KHG Kancelaria Prawna
Przemysław Sulecki - Prawnik KHG Kancelaria Prawna

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Rozliczanie kryptowalut w PIT 2025/2026. Jak uniknąć sporów ze skarbówką?
02 mar 2026

Rynek kryptowalut w Polsce rośnie, a wraz z nim rośnie też liczba osób, które muszą uporządkować rozliczenia podatkowe. W praktyce najwięcej problemów nie wynika z braku zysku, tylko z błędów w dokumentacji. Przykładem będzie złe wykazanie kosztów, mieszania różnych typów transakcji albo przekonania, że obowiązek podatkowy pojawia się dopiero przy wypłacie złotówek z giełdy. W rozliczeniach za 2025 i 2026 rok warto trzymać się kilku zasad, które realnie ograniczają ryzyko sporu ze skarbówką. Dlaczego dobrze jest wykazywać koszty nawet bez wyjścia do fiatów? Co ze stablecoinami i czy nadal rozlicza się je, jak dotychczas? Więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule.
KSeF zalewa spółdzielnie fakturami. Z 10 miesięcznie zrobiło się 170
02 mar 2026

Chaos po wdrożeniu KSeF uderza w spółdzielnie mieszkaniowe i samorządy. Liczba faktur za prąd wzrosła kilkunastokrotnie, księgowi pracują ręcznie na plikach, a koszty rosną. Eksperci mówią wprost: problemem jest brak jednolitych standardów wystawiania e-faktur.
Jak sprawdzić, czy kontrahent nie jest objęty sankcjami
02 mar 2026

Sprawdzenie, czy kontrahent nie figuruje na liście sankcyjnej, to dziś jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy. Wystarczy chwila nieuwagi, by narazić firmę na poważne kary finansowe i odpowiedzialność prawną. Podpowiadamy, jak korzystając z oficjalnych źródeł, bezpiecznie zweryfikować partnera biznesowego.
PIT za 2025 rok. Na co zwracać uwagę przy rozliczeniach w e-Urzędzie Skarbowym?
02 mar 2026

Można już rozliczać PIT za 2025 rok w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy kilka kliknięć w usłudze Twój e-PIT, by zaakceptować gotowe zeznanie. Eksperci ostrzegają jednak, że automatycznie przygotowana deklaracja to tylko punkt wyjścia – brak weryfikacji ulg, wspólnego rozliczenia czy wpłat na IKZE może oznaczać utratę pieniędzy albo późniejszą korektę ze strony fiskusa.

REKLAMA

Darmowe szkolenia z KSeF: rolnicy, prawnicy, fryzjerzy, restauratorzy i inni. Każda branża ma wyznaczony dzień, znajdź swój w harmonogramie - pierwsze już na początku marca
27 lut 2026

Ministerstwo Finansów startuje z maratonem darmowych szkoleń z Krajowego Systemu e-Faktur. Cały marzec, codziennie o tej samej godzinie, eksperci resortu będą tłumaczyć przedsiębiorcom, jak przygotować się na rewolucję w fakturowaniu. Każda branża dostała swój własny termin. Sprawdź, kiedy wypada Twój - bo takich okazji wiele nie będzie, a z KSeF trzeba się zaprzyjaźnić nawet na siłę.
Faktury dla konsumentów w 2026 roku. Czy można wystawiać w KSeF? Jak przekazać nabywcy?
27 lut 2026

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF wszedł już w życie dla największych podmiotów, a wkrótce (od 1 kwietnia 2026 r.) obejmie kolejne grupy podatników. Powstaje pytanie, czy obowiązek ten dotyczy również faktur wystawianych na rzecz konsumentów (czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), a więc transakcji B2C? W jaki sposób po wejściu w życie nowych przepisów będą przekazywane faktury konsumentom?
PIT 2026: Kwota wolna od podatku, skala podatkowa i progi podatkowe. Ile wynoszą i kogo dotyczą? Czy będą zmiany z powodu kwoty minimum egzystencji?
27 lut 2026

Zdecydowana większość podatników PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych oblicza swój podatek wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Ta skala podatkowa określa stawki opodatkowania dochodów podatników, progi podatkowe, kwotę wolną od podatku i kwotę zmniejszającą podatek.
KSeF bez kosztów: e-pity uruchamiają „Program za jeden PIT” dla mikrofirm
26 lut 2026

Blisko 30% mikroprzedsiębiorców obawia się, że koszty KSeF uderzą w ich rentowność. W odpowiedzi na te rynkowe nastroje marka e-pity uruchamia „Program za jeden PIT”, którego celem jest zminimalizowanie barier kosztowych w sektorze mikrofirm. W ramach programu przedsiębiorcy otrzymują bezpłatny dostęp do systemu do rozliczania małej firmy, integrując proces wdrożenia KSeF z corocznym obowiązkiem rozliczenia podatkowego.

REKLAMA

Tą ulgę podatkową wiele podatników CIT i PIT mogło przegapić, a to poważne odliczenie! Pierwszy raz przy rozliczeniu za 2025 r.
26 lut 2026

Od rozliczenia za 2025 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy skorzystają z nowej ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierzy aktywnej rezerwy. Preferencja ma zachęcać firmy do łączenia aktywności zawodowej z pełnieniem służby wojskowej. Ulga może istotnie obniżyć podstawę opodatkowania, zarówno w PIT, jak i w CIT i może być już uwzględniana w zeznaniach składanych wiosną 2026 r.
Kupujesz nieruchomość w Hiszpanii? Sprawdź, kiedy staniesz się rezydentem podatkowym tego państwa
25 lut 2026

Coraz więcej Polaków kupuje nieruchomości w Hiszpanii i spędza tam znaczną część roku. Nie zawsze zdają sobie sprawę, że pobyt powyżej 183 dni automatycznie oznacza hiszpańską rezydencję podatkową. – Już na etapie zakupu rozmawiamy z klientami o tym, żeby nie wpaść w pułapkę nieświadomej rezydencji – mówi Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji nieruchomości By-Bright.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA