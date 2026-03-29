Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » Rozliczenie kryptowalut w PIT. Jak uniknąć sporu ze skarbówką?

Rozliczenie kryptowalut w PIT. Jak uniknąć sporu ze skarbówką?

29 marca 2026, 09:56
PIT-38, PIT - rozliczenie
Rozliczanie kryptowalut w PIT 2025/2026. Jak uniknąć sporów ze skarbówką?
Rynek kryptowalut w Polsce rośnie, a wraz z nim rośnie też liczba osób, które muszą uporządkować rozliczenia podatkowe. W praktyce najwięcej problemów nie wynika z braku zysku, tylko z błędów w dokumentacji. Przykładem będzie złe wykazanie kosztów, mieszania różnych typów transakcji albo przekonania, że obowiązek podatkowy pojawia się dopiero przy wypłacie złotówek z giełdy. W rozliczeniach za 2025 i 2026 rok warto trzymać się kilku zasad, które realnie ograniczają ryzyko sporu ze skarbówką. Dlaczego dobrze jest wykazywać koszty nawet bez wyjścia do fiatów? Co ze stablecoinami i czy nadal rozlicza się je, jak dotychczas? Więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule.

rozwiń >

PIT-38 jako podstawowa deklaracja dla inwestora indywidualnego

Co do zasady osoby fizyczne, które rozliczają obrót kryptowalutami poza działalnością gospodarczą, składają zeznanie PIT-38. Przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych kwalifikowane są jako kapitałowe.

Ważne jest przy tym, że odpłatne zbycie nie oznacza wyłącznie sprzedaży kryptowalut za PLN, EUR czy USD. Przychód może powstać również wtedy, gdy podatnik płaci kryptowalutą za towar, usługę albo prawo majątkowe, które nie jest walutą wirtualną. Z perspektywy podatkowej taka płatność może być traktowana jak zbycie krypto. Jednocześnie wymiana krypto–krypto co do zasady pozostaje neutralna podatkowo. W praktyce jest to jeden z kluczowych elementów, który porządkuje analizę historii transakcji.

Koszty uzyskania przychodu – dlaczego warto je wykazać nawet bez sprzedaży?

Jedną z najczęstszych pułapek jest założenie, że skoro w danym roku nie doszło do sprzedaży, to nie ma sensu składać zeznania. W rozliczeniach kryptowalut nie zawsze jest to prawda. W zeznaniu PIT-38 nie wykazuje się każdej transakcji osobno, lecz podaje się wartości łączne: sumę przychodów oraz sumę kosztów. Jeżeli w danym roku podatnik poniósł wydatki na nabycie walut wirtualnych, to wykazanie kosztów w PIT-38 może być istotne nawet wtedy, gdy nie uzyskał przychodów. Nawet jeśli nie przewalutowałeś kryptowalut do fiatów, to i tak koszty trzeba wpisać i przepisywać je z roku na rok. Nadwyżka kosztów nad przychodami może bowiem przechodzić na kolejne lata i obniżyć podstawę opodatkowania w momencie, gdy dojdzie do sprzedaży lub do płatności krypto za towar czy usługę.

Automatyzacja rozliczeń – API i pliki CSV za 2025 rok

Przy większej liczbie transakcji problemem nie jest samo wyliczenie wyniku, lecz uporządkowanie danych. Różne giełdy stosują różne formaty historii transakcji, a do tego dochodzą transfery pomiędzy portfelami oraz depozyty wewnętrzne, które łatwo pomylić z „wyjściem” do fiat. W praktyce coraz częściej stosuje się import danych przez API lub pliki CSV, ich ujednolicenie i dopiero później kalkulację wyniku. To ogranicza ryzyko pominięć, duplikacji oraz błędów wynikających z ręcznego przepisywania danych.

Warto również wyraźnie oddzielać klasyczny handel spot od instrumentów pochodnych. Jeżeli podatnik korzysta z futuresów, perpetuali albo produktów typu CFD, lepiej rozdzielić te aktywności już na etapie danych. W zależności od konstrukcji instrumentu podejście do rozliczenia może różnić się od standardowego schematu dla obrotu walutami wirtualnymi.

Prowizje giełdowe i spread – co może być kosztem?

Prowizje i opłaty transakcyjne mogą stanowić koszt, o ile wynikają z historii transakcji i są możliwe do wykazania w dokumentacji. Dotyczy to w szczególności prowizji giełdowych oraz opłat pośredników. Ostrożnie należy natomiast podchodzić do spreadu. W wielu przypadkach spread nie jest odrębną opłatą, tylko elementem ceny, po której transakcja została zawarta. Z tego powodu formułowanie ogólnej tezy, że spread zawsze jest kosztem, bywa ryzykowne. Kluczowe jest to, co realnie wynika z dokumentów i danych transakcyjnych.

Rozliczanie krypto przez firmy i osoby prawne w 2026 roku

W przypadku spółek i innych osób prawnych dochodzi dodatkowa warstwa formalna. Dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych rozlicza się w CIT, a praktycznie pojawia się również wątek wykazywania danych w załączniku CIT/WW składanym razem z rocznym zeznaniem CIT-8. Osobną kwestią są podmioty, które prowadzą profesjonalną działalność w obszarze walut wirtualnych, np. wymianę, pośrednictwo czy inne usługi związane z obrotem krypto. W takim modelu działalności kluczowe stają się obowiązki rejestracyjne i AML, a zaniechania w tym zakresie mogą powodować dotkliwe konsekwencje finansowe.

Stablecoiny a MiCA – czy zmienia coś w podatkach?

MiCA porządkuje rynek regulacyjnie i wprowadza określone kategorie kryptoaktywów, co ma znaczenie zwłaszcza dla emitentów i dostawców usług. Nie oznacza to jednak automatycznej zmiany zasad opodatkowania w polskim PIT i CIT. Porządek regulacyjny i podatkowy to dwa różne obszary. Z perspektywy rozliczeń za 2025 i 2026 rok bezpiecznym podejściem jest rozliczanie obrotu według polskich zasad dotyczących walut wirtualnych, a wątek stablecoinów traktowanie jako obszar, który może wymagać aktualizacji, jeśli pojawią się krajowe zmiany definicji lub utrwalona praktyka organów. Innymi słowy rozlicza się tak jak dotychczas.

Rezydencja podatkowa – kluczowe ryzyko w transakcjach transgranicznych

W praktyce spory podatkowe często zaczynają się od pytania, gdzie podatnik jest rezydentem. Znaczenie ma nie tylko kryterium 183 dni pobytu, lecz także centrum interesów życiowych. Zdarza się, że osoba mieszkająca za granicą jest traktowana jak polski rezydent ze względu na rodzinę i główne interesy gospodarcze pozostające w Polsce. Szczególnej ostrożności wymaga zmiana rezydencji w przypadku aktywnego portfela inwestycyjnego. To właśnie na styku jurysdykcji najłatwiej o rozjazd w kwalifikacji transakcji, kosztów oraz momentu opodatkowania.

Czynności sprawdzające i kontrole – jak przygotować się na 2026 rok?

W sprawach kryptowalut częściej spotyka się czynności sprawdzające niż pełnoskalowe kontrole. Zwykle polega to na wezwaniu do przedstawienia historii transakcji, potwierdzeń wpłat i wypłat, wyciągów bankowych oraz wyjaśnień dotyczących przepływów.

Jeżeli podatnik wykryje błąd w złożonym wcześniej PIT-38, korekta jest standardowym narzędziem i często pozwala zamknąć temat bez eskalacji. Najbardziej ryzykowne jest pozostawianie rozliczeń „na później”, gdy w dokumentacji brakuje podstawowych elementów albo kiedy dane z giełd i banków nie są spójne.

Dokumentowanie transakcji – praktyczny standard dowodowy

Dobrą praktyką jest kompletowanie dokumentacji tak, aby dało się odtworzyć pełną ścieżkę środków. Najczęściej oznacza to: historię transakcji z giełdy, potwierdzenia wpłat i wypłat, wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, raporty transakcyjne oraz dokumenty z kantorów. Im bardziej kompletna dokumentacja, tym mniejsze ryzyko problemów przy weryfikacji.

Na marginesie warto pamiętać, że nawet przy wspólności majątkowej małżonkowie składają PIT-38 odrębnie. W praktyce rozlicza się transakcje związane z kontami i historią operacji przypisaną do danego podatnika. Co w praktyce minimalizuje ryzyko błędów? Najczęściej działają trzy proste zasady:
- porządek danych (spójna historia z giełd i portfeli),
- porządek dokumentów (potwierdzenia wpłat, wypłat i przelewów),
- rozdzielenie typów aktywności (spot a instrumenty pochodne, inwestowanie prywatne a działalność).

Maciej Grzegorczyk - Radca prawny i Doradca podatkowy KHG Kancelaria Prawna
Przemysław Sulecki - Prawnik KHG Kancelaria Prawna

