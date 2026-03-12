Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?

Jakie obowiązki podatkowe obciążają polskiego rezydenta, który uzyskuje dochody zagranicą? Jak często bywa w podatkach, na to pytanie nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Ważnych jest kilka kwestii w tym to, w jakich krajach podatnik uzyskał dochody.

Polscy rezydenci zarabiają też zagranicą

Trwa sezon rozliczeń podatkowych, a na konta podatników, którzy rozliczyli już swoje należności trafiły pierwsze przelewy z tytułu zwrotu podatku. Jednak wielu podatników nie tylko jeszcze nie złożyło zeznań podatkowych, ale też nie ma pewności, czy ma obowiązek je złożyć. Do tej grupy należą między innymi osoby, które uzyskują dochody zagranicą, ale jednocześnie są polskimi rezydentami podatkowymi. Często nie mają one pewności, czy mają obowiązek złożenia rozliczenia podatkowego w Polsce? Jak to najczęściej bywa w sprawach podatkowych, na to pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Jest ona uzależniona nie tylko od tego, w jakim kraju podatnik świadczył pracę, ale również od tego, czy równolegle uzyskał w Polsce przychody opodatkowane według skali podatkowej.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Nieograniczony obowiązek podatkowy a rozliczenie podatku

Na gruncie obowiązujących przepisów zasadą jest bowiem, że jeśli polski rezydent podatkowy, czyli osoba, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli rozlicza w Polsce nie tylko dochody uzyskane w kraju, ale również te uzyskanie zagranicą. Co do zasady konsekwencją tego jest obowiązek złożenia w Polsce PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Jednak jak zawsze, a szczególnie na gruncie podatkowym, od każdej zasady są wyjątki. Dla ostatecznej oceny sytuacji istotne jest bowiem nie tylko to, w jakim kraju podatnik uzyskał dochód, ale również to, jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidziano w umowie zawartej z tym krajem. Może to być metoda wyłączenia z progresją albo metoda proporcjonalnego odliczenia.

Polecamy: PIT w 2026 r.

Wyłączenie z progresją a roczne rozliczenie

Istotą metody wyłączenia z progresją jest to, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak jego wysokość ma wpływ na ustalenie stopy procentowej, według której należy obliczyć podatek od dochodu osiągniętego w Polsce. W przypadku stosowania tej metody podatnik, który poza dochodami zagranicznymi osiągnął również w Polsce dochody opodatkowane według skali podatkowej, ma obowiązek złożyć w Polsce roczne rozliczenie podatkowe. Jeśli jednak takich dochodów w Polsce nie uzyskał, rozliczenia nie musi składać.

REKLAMA

Proporcjonalne rozliczenie a zeznanie podatkowe

W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od podatku należnego w kraju odlicza się podatek zapłacony za granicą. Należy jednak w takiej sytuacji pamiętać o tym, że odliczenia dokonuje się do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w innym kraju. Przy stosowaniu tej metody podatnik ma obowiązek złożenia w Polsce rocznego rozliczenia podatkowego bez względu na to, czy uzyskał tu inne dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo