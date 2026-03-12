REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?

Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 13:25
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?
Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jakie obowiązki podatkowe obciążają polskiego rezydenta, który uzyskuje dochody zagranicą? Jak często bywa w podatkach, na to pytanie nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Ważnych jest kilka kwestii w tym to, w jakich krajach podatnik uzyskał dochody.

Polscy rezydenci zarabiają też zagranicą

Trwa sezon rozliczeń podatkowych, a na konta podatników, którzy rozliczyli już swoje należności trafiły pierwsze przelewy z tytułu zwrotu podatku. Jednak wielu podatników nie tylko jeszcze nie złożyło zeznań podatkowych, ale też nie ma pewności, czy ma obowiązek je złożyć. Do tej grupy należą między innymi osoby, które uzyskują dochody zagranicą, ale jednocześnie są polskimi rezydentami podatkowymi. Często nie mają one pewności, czy mają obowiązek złożenia rozliczenia podatkowego w Polsce? Jak to najczęściej bywa w sprawach podatkowych, na to pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Jest ona uzależniona nie tylko od tego, w jakim kraju podatnik świadczył pracę, ale również od tego, czy równolegle uzyskał w Polsce przychody opodatkowane według skali podatkowej.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Nieograniczony obowiązek podatkowy a rozliczenie podatku

Na gruncie obowiązujących przepisów zasadą jest bowiem, że jeśli polski rezydent podatkowy, czyli osoba, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli rozlicza w Polsce nie tylko dochody uzyskane w kraju, ale również te uzyskanie zagranicą. Co do zasady konsekwencją tego jest obowiązek złożenia w Polsce PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Jednak jak zawsze, a szczególnie na gruncie podatkowym, od każdej zasady są wyjątki. Dla ostatecznej oceny sytuacji istotne jest bowiem nie tylko to, w jakim kraju podatnik uzyskał dochód, ale również to, jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidziano w umowie zawartej z tym krajem. Może to być metoda wyłączenia z progresją albo metoda proporcjonalnego odliczenia.

Polecamy: PIT w 2026 r.

Wyłączenie z progresją a roczne rozliczenie

Istotą metody wyłączenia z progresją jest to, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak jego wysokość ma wpływ na ustalenie stopy procentowej, według której należy obliczyć podatek od dochodu osiągniętego w Polsce. W przypadku stosowania tej metody podatnik, który poza dochodami zagranicznymi osiągnął również w Polsce dochody opodatkowane według skali podatkowej, ma obowiązek złożyć w Polsce roczne rozliczenie podatkowe. Jeśli jednak takich dochodów w Polsce nie uzyskał, rozliczenia nie musi składać.

REKLAMA

Proporcjonalne rozliczenie a zeznanie podatkowe

W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od podatku należnego w kraju odlicza się podatek zapłacony za granicą. Należy jednak w takiej sytuacji pamiętać o tym, że odliczenia dokonuje się do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w innym kraju. Przy stosowaniu tej metody podatnik ma obowiązek złożenia w Polsce rocznego rozliczenia podatkowego bez względu na to, czy uzyskał tu inne dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

art. 27 ust. 9 i 9a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?
12 mar 2026

Jakie obowiązki podatkowe obciążają polskiego rezydenta, który uzyskuje dochody zagranicą? Jak często bywa w podatkach, na to pytanie nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Ważnych jest kilka kwestii w tym to, w jakich krajach podatnik uzyskał dochody.
SAFE zero procent? Pomysł prezydenta i NBP budzi kontrowersje
12 mar 2026

Pomysł prezydenta i szefa NBP sprowadza się do tego, by to oni decydowali na co będą wydane zyski NBP; to sprzeczne z konstytucją – informuje "Rz", powołując się na wypowiedzi ekonomistów.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) w praktyce – jak poprawnie rozliczać wydatki i uniknąć zniekształcenia wyniku finansowego
12 mar 2026

W codziennej działalności firmy wiele kosztów nie dotyczy wyłącznie jednego miesiąca. Opłacona z góry polisa ubezpieczeniowa, abonament za oprogramowanie czy usługi wykonane w jednym okresie, ale zafakturowane w kolejnym – wszystkie te sytuacje wymagają właściwego ujęcia w księgach rachunkowych.
Każda praca ma wpływ na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, stwierdził Dyrektor KIS. Co zatem z zaliczeniem do kosztów wydatków na psychoterapię?
11 mar 2026

Czy wydatek na psychoterapię jest ponoszony w celu uzyskania przychodów? To pytanie często pojawia się we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych, które trafiają do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W udzielanych odpowiedziach pojawiają się wciąż te same argumenty.

REKLAMA

KSeF dla małych firm już za chwilę. Wielu przedsiębiorców wciąż nie jest gotowych
11 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. niemal wszyscy przedsiębiorcy będą musieli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Dla wielu małych firm to nie tylko zmiana techniczna, ale prawdziwa rewolucja w sposobie wystawiania i obiegu dokumentów. Eksperci ostrzegają: przygotowania nie warto odkładać na ostatni moment.
Nowy próg PIT do 171 tys. zł? Petycja już w Sejmie – zmiana może objąć miliony podatników
11 mar 2026

Sejm rozpatruje petycję, która proponuje podniesienie pierwszego progu podatkowego PIT z 120 000 zł do 171 000 zł, opierając limit na dwukrotności rocznej mediany zarobków. Celem jest sprawiedliwsze opodatkowanie klasy średniej w obliczu rosnących płac.
Nowy JPK_VAT od rozliczenia za luty 2026 r. Dodatkowe symbole w ewidencji dot. KSeF
11 mar 2026

Od 1 lutego 2026 r. weszła w życie nowa struktura JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) w zakresie rozliczeń VAT. Zmiany obowiązują już od rozliczenia VAT za luty 2026 r. (składane do 25 marca 2026 r.), niezależnie od tego, kiedy dany podatnik zacznie wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Głównym celem zmian jest zapewnienie spójności między danymi z Krajowego Systemu e-Faktur a ewidencją VAT przesyłaną do organów podatkowych.
Jaki wpływ na sprzedaż wysyłkową e-commerce będą miały zmiany wprowadzone w NUKC?
11 mar 2026

Wprowadzenie Nowego Unijnego Kodeksu Celnego pociąga za sobą zmiany również w przepisach równorzędnych. Planowane regulacje są przedstawiane jako korzystne dla przedsiębiorców działających na rynku unijnym, jednak zasadnym pozostaje pytanie, czy ich praktyczne zastosowanie rzeczywiście przyniesie oczekiwane korzyści pomimo powstania nowych obowiązków.

REKLAMA

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT. Można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych, ale jest też pułapka kwoty wolnej
11 mar 2026

Setki tysięcy właścicieli domów korzystają z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych podatku. W praktyce jednak wiele osób dostaje znacznie mniej, niż się spodziewa. Powód to konstrukcja kwoty wolnej od podatku oraz zmiany w interpretacji niektórych wydatków.
Spór o SAFE: rząd weźmie pożyczkę mimo weta Prezydenta? Czy SAFE 0% to drukowanie pieniędzy przez NBP?
10 mar 2026

Bez względu na to, jaki los spotka ostatecznie ustawę o SAFE, pewne jest jedno: politycznie zyskają wszystkie strony konfliktu, ale instytucjonalnie straci państwo polskie. W sporze ginie bowiem to, co najważniejsze: wiarygodność i przejrzystość finansów publicznych.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA