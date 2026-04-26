Automatyczne złożenie zeznania PIT w 2026 roku (Twój e-PIT). Zmieniłem wstępnie wypełnione zeznanie ale go nie wysłałem – czy zostanie automatycznie złożone z upływem 30 kwietnia?

W usłudze Twój e-PIT zostały w 2026 roku (tak jak w poprzednich kilku latach) przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wypełnione zeznania podatkowe PIT rozliczające dochody (przychody) uzyskane w 2025 roku. Ale tylko PIT 37, PIT 38 i PIT OP zostaną złożone automatycznie z upływem 30 kwietnia 2026 r. jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. PIT DZ, PIT 28, PIT 36 i PIT 36L nie zostaną automatycznie zaakceptowane – wymagają akceptacji i złożenia przez podatnika. Ale uwaga - nawet w przypadku wstępnie wypełnionych przez Skarbówkę PIT 37, PIT 38 i PIT OP – jeżeli podatnik wprowadził w nich jakieś zmiany przed 30 kwietnia – nie zostaną automatycznie złożone i wymagają akceptacji i wysłania przez podatnika.

Przygotowane przez Skarbówkę wypełnione zeznania podatkowe

Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) - tzw. Skarbówkę.

PIT-37

W wypełnionym przez KAS zeznaniu PIT-37 znajdują się:

- dane wynikające z informacji od pracodawców/płatników, w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych tj. ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów, czy też kwotę pobranych przez płatnika składek na związki zawodowe;

- numer rachunku bankowego (tylko w przypadku, gdy z zeznania wynika nadpłata);

- informacje o ulgach na dzieci wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, o ile spełnione są warunki do jej uzyskania w zeznaniu za rok, za który podatnik się rozlicza;

- numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal znajduje się na Wykazie OPP).



W usłudze Twój e-PIT podatnik ma prawo:

1) zaakceptować i wysłać bez zmian zeznanie PIT-37 albo

2) samodzielnie wprowadzić zmiany w wypełnionym przez KAS zeznaniu PIT-37, np.:

- zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,

- zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku, cel szczegółowy,

- zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,

- dodać odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

- podać lub zmienić numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty;

- zmienić/zaktualizować swój adres zamieszkania i właściwy urząd skarbowy.

i dopiero po tych zmianach zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie.

Ważne KAS informuje, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku podatnik musi sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane i czy może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od dnia złożenia zeznania. Jeśli ze złożonego zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności podatnik może dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT na swój mikrorachunek wskazany w tej usłudze. Termin płatności upływa z ostatnim dniem składania zeznań - 30 kwietnia.

Ważne Jeżeli w informacjach od płatników podatnik ma wykazane wyłącznie przychody zwolnione w kwocie nie wyższej niż 85 528 zł (ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów) — wówczas to zeznanie nie zostanie automatycznie zaakceptowane.

PIT-38



W wypełnionym przez KAS zeznaniu PIT-38 znajdują się dane z prawidłowych informacji PIT-8C przesłanych przez płatników. Jeżeli w zeznaniu za poprzedni rok podatnik wykazał stratę podatkową, KAS ją również uwzględni w przygotowanym obecnie zeznaniu. Dokonując rozliczenia w usłudze Twój e-PIT podatnik może również samodzielnie uwzględnić straty z lat wcześniejszych.



Jeżeli w poprzednim roku podatnik wskazał nr KRS OPP, a podatek należny pozwala na przekazanie 1,5% jego podatku, dane tej organizacji KAS również wskaże w przygotowanym PIT-38 (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal znajduje się na Wykazie OPP).

PIT-28



W wypełnionym przez KAS zeznaniu PIT-28 znajdują się informacje o kwocie ryczałtu wpłaconego na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego (jeśli z zeznania wynika nadpłata). W zależności od źródła, podatnik powinien samodzielnie uzupełnić:

- przychody z działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze lub

- przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych,

- ryczałt samodzielnie obliczony za poszczególne miesiące albo kwartały.



Podatnik może również uzupełnić: ulgi i odliczenia do których ma prawo, a które nie wynikają z informacji posiadanych przez KAS, np. z przekazanych darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.

Jeżeli w poprzednim roku podatnik wskazał numer KRS OPP, a podatek należny pozwala na przekazanie 1,5% jego podatku, dane tej organizacji KAS także wskażemy w obecnie przygotowanym PIT-28 (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP znajduje się na Wykazie OPP).

PIT-36



W wypełnionym PIT-36 KAS prezentuje:

- dane z prawidłowych informacji przesłanych przez płatników, w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych tj. ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów, czy też kwotę pobranych przez płatnika składek na związki zawodowe;

- kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego;

- informacje o ulgach na dzieci wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, o ile spełnione są warunki do jej uzyskania w obecnym zeznaniu,

- numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal znajduje się na Wykazie OPP).



W zeznaniu tym podatnik samodzielnie powinien uzupełnić:

- przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika;

- przychody, koszty uzyskania przychodów i należne zaliczki, a także należne zaliczki i składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez Ciebie (nieuwzględnione w innych zeznaniach) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej;

- przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz przychody z działalności nierejestrowanej.



Podatnik możesz również uzupełnić ulgi i odliczenia, do których ma prawo, np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.



W przypadku zeznania PIT-36 podatnik:

1) może je zaakceptować i wysłać bez zmian tylko wtedy, gdy ujęte zostały wszystkie jego przychody, także te uzyskane poza granicami kraju.

2) jeżeli podatnik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej (także w przypadku, gdy jest to działalność zawieszona) lub jeśli uzyskał przychody bez pośrednictwa płatnika, przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych czy też przychody z działalności nierejestrowanej - powinien uzupełnić zeznanie poprzez wskazanie kwoty przychodów, kosztów uzyskania przychodów i należnych zaliczek na podatek;

3) możesz również:

- wykazać straty poniesione w poprzednich latach,

- zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, jeśli spełniasz warunki do takiego rozliczenia,

- zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku, cel szczegółowy,

- zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę, jeśli Ci przysługuje,

- dodać ulgi, zwolnienia lub odliczenia, np.: związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, termomodernizację lub wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

- w przypadku przychodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzupełnić informacje dotyczące podatku należnego oraz zweryfikować wskazane w zeznaniu wpłaty

i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie.

PIT-36L



W wypełnionym PIT-36L KAS prezentuje:

- kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego;

- numer KRS organizacji pożytku publicznego wykazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).



W zeznaniu tym podatnik powinien samodzielnie uzupełnić:

- przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej;

- koszty uzyskania tych przychodów;

- należne zaliczki, a także;

- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacone przez Ciebie (nieuwzględnione w innych zeznaniach.

Podatnik może również:

- uzupełnić zeznanie o ulgi i odliczenia, do których ma prawo np. wydatki na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, czy wpłaty na IKZE.

- wykazać straty poniesione w poprzednich latach;

- zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy;

i dopiero po tym zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Które wstępnie wypełnione zeznania podatkowe zostaną automatycznie złożone z upływem 30 kwietnia

Ministerstwo Finansów i KAS informują, że PIT‑37, PIT‑38 lub PIT‑OP za rok 2025 podatnik może zaakceptować albo odrzucić do 30 kwietnia 2026 r. Jeśli do 30 kwietnia podatnik tego nie zrobi lub nie złoży deklaracji winny sposób (w wersji elektronicznej lub papierowo), to urząd skarbowy uzna przygotowany podatnika PIT‑37, PIT‑38 lub PIT‑OP za złożony. Podatnik znajdzie go w zakładce „Złożone dokumenty”.

Przy czym urząd skarbowy nie uwzględni w tym zeznaniu zmian zapisanych w kopii roboczej.

Ponadto automatycznej akceptacji nie podlegają przygotowane zeznania PIT-37 z przychodami zwolnionymi oraz bez pobranej zaliczki na podatek dochodowy.



Natomiast wstępnie wypełnione przez Skarbówkę PIT‑DZ, PIT‑28, PIT‑36 iPIT‑36L nie zostanie automatycznie zaakceptowane i złożone z upływem 30 kwietnia.

Podatnik musi uzupełnić PIT‑DZ, PIT‑28, PIT‑36 lub PIT‑36L, zaakceptować w usłudze Twój e-PIT albo złożyć go samodzielnie do urzędu skarbowego.

Ważne Jeśli podatnik złoży samodzielnie zeznanie roczne poza usługą Twój e-PIT, to nie musi odrzucać zeznania udostępnionego w usłudze Twój e-PIT. W takim przypadku zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie anulowane, a w urzędzie będzie widoczne tylko to złożone przez podatnika.

Zmieniłem wstępnie wypełnione zeznanie ale go nie wysłałem – czy zostanie automatycznie złożone z upływem 30 kwietnia?

Ministerstwo Finansów i KAS wyjaśniają, że w przypadku gdy podatnik po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT wprowadził zmiany w PIT-37 lub PIT-38, ale ich nie zaakceptował – takie zeznanie nie zostanie automatycznie uznane za złożone z upływem 30 kwietnia.

W tej sytuacji - aby zmiany były ważne i skutecznie wprowadzone – podatnik musi je zaakceptować i wysłać w usłudze Twój e-PIT albo złożyć zeznanie w innej formie przed upływem 30 kwietnia.



Jeśli tego nie zrobi, automatycznie zaakceptowane zostanie zeznanie przygotowane przez KAS (bez zmian dokonanych przez podatnika), o ile nie zostało wcześniej odrzucone lub złożone samodzielnie. Po automatycznej akceptacji podatnik możesz to zeznanie PIT później skorygować.

Ważne 1,5% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów i KAS wyjaśniają, że gdy wysokość podatku pozwala na przekazanie 1,5%, a OPP, której w ubiegłym roku podatnik przekazał 1,5% podatku nadal figuruje w wykazie OPP, to w przygotowanym w usłudze Twój e-PIT zeznaniu został wskazany numer KRS tej organizacji. Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy będzie wskazany w przygotowanym rozliczeniu. Podatnik zawsze może zmienić numer KRS OPP oraz cel szczegółowy.

Twój e-PIT 2026

„Twój e-PIT” to usługa dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, która pozwala na elektroniczne rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych online. Krajowa Administracja Skarbowa (tzw. Skarbówka) przygotowała także w 2026 roku wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe na podstawie posiadanych danych, a podatnik może je:

- sprawdzić,

- zaakceptować,

- zmodyfikować (np. dodać ulgi, odliczenia, numer konta bankowego dla zwrotu nadpłaty, podwyższyć koszty przysługujące pracownikom zamiejscowym),

- i ostatecznie wysłać do urzędu skarbowego.

Usługa „Twój e-PIT” jest przeznaczona dla:

osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy w Polsce,

podatników składających zeznania PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28,

podatników składających oświadczenie PIT-OP i informację PIT-DZ.

osób fizycznych uzyskujących przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

osób, które chcą rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem,

osób korzystających z ulg podatkowych (np. ulga na dzieci, darowizny).

Jak się zalogować do usługi Twój e-PIT

Krok 1: Przejdź do e-Urzędu Skarbowego



Krok 2: Wybierz jedną z 3 metod logowania:

1) login gov.pl tj. przy użyciuaplikacji mObywatel, e-dowodu,bankowości elektronicznejlub Profilu Zaufanego (PZ),

2) danymi podatkowymi podatnika,

3) aplikacją mobilną e-US.

Ważne Nie masz profilu zaufanego? Załóż go online

Jak zalogować się danymi podatkowymi:

1) kliknij przycisk "Rozlicz się w Twój e-PIT" wybierz kafel Twoje dane podatkowe,

2) wpisz numer PESEL lub NIP i datę urodzenia,

3) wpisz kwotę:

- łącznego przychodu z zeznania za 2024 r. oraz

- z jednej, dowolnej informacji od płatnika za 2025 r. (np. z PIT-11 od Twojego pracodawcy),

4) potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2024 r.

Jeśli zalogujesz się w ten sposób, będziesz mieć dostęp tylko do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne.

Usługa Twój e-PIT daje dostęp do PIT-ów za rok poprzedni – ale nie do wszystkich

Ministerstwo Finansów i KAS informują, że w usłudze Twój e-PIT podatnik ma dostęp do złożonych za:

2018 rok - PIT-37 i PIT-38 oraz PIT-OP (dokumenty zarchiwizowane);

2019 rok PIT-36 pod warunkiem, że w tym okresie podatnik nie podlegał obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, PIT-28 pod warunkiem, że nie podlegał obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej ryczałtem, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-OP (dokumenty zarchiwizowane);

2020 i 2021 rok – PIT-36 pod warunkiem, że w tym okresie podatnik nie podlegał obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, PIT-28 pod warunkiem, że podatnik nie podlegał obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej ryczałtem, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-OP;

2022 rok – PIT-36 pod warunkiem, że w tym okresie podatnik nie podlegał obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, PIT-28 pod warunkiem, że podatnik nie podlegał obowiązkowi rozliczenia działalności gospodarczej ryczałtem, PIT-37, PIT-38 oraz informację PIT-DZ i oświadczenie PIT-OP;

2023 rok – PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz informację PIT-DZ i oświadczenie PIT-OP;

2024 rok - PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz informację PIT-DZ i oświadczenie PIT-OP.

Zwrot nadpłaty podatku

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Zeznanie PIT-36 dla podatnika, który w 2025 r. zawiesił lub zlikwidował działalność gospodarczą i uzyskał dochody z pracy

W usłudze Twój e-PIT będzie przygotowane zeznanie dla podatnika, który zawiesił lub zlikwidował w ciągu roku podatkowego prowadzoną działalność gospodarczą (na zasadach ogólnych) i jednocześnie uzyskiwał dochody z pracy. W tym przypadku KAS udostępnimy PIT-36 z uzupełnionymi przychodami z pracy. Podatnik musi w tym przypadku samodzielnie uzupełnić przychody z działalności gospodarczej (nawet jeśli były „zerowe”).

Podatnik zmarł przed 30 kwietnia

Ministerstwo Finansów i KAS informują, że za osobę zmarłą nie składa się zeznania podatkowego PIT. Jeśli jednak jesteś małżonkiem zmarłego podatnika, który zmarł w trakcie roku podatkowego albo po skończonym roku podatkowym przed złożeniem zeznania, to możesz za rok podatkowy rozliczyć się wspólnie ze zmarłym małżonkiem.

Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej

Ministerstwo Finansów i KAS informują, że przychody z działów specjalnych produkcji rolnej można rozliczyć w usłudze Twój e-PIT, w zależności od wybranej formy opodatkowania:

- na formularzu PIT-36, jeśli podatnik wybrał zasady ogólne (wg skali podatkowej);

- na formularzu PIT-36L, jeśli podatnik wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym.