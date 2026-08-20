Do 3600 zł mniejszy PIT w 2027 r. dla lepiej zarabiających (przykładowe wyliczenia). Przy zarobkach do 120 tys. zł nic się nie zmieni. Rząd przedstawił plan zmian podatkowych

W dniu 19 sierpnia 2026 r. rząd przedstawił propozycje zmian w systemie podatkowym, które mają obowiązywać od 2027 roku. Najważniejsza dla wielu podatników będą nowe progi PIT. Pakiet obejmuje także przedsiębiorców: przewiduje modyfikację zasad ryczałtu, CIT i daniny solidarnościowej oraz modyfikację ulgi IP Box, której zakresu Ministerstwo Finansów jeszcze nie przedstawiło. lle mogą na tych zmianach zyskać podatnicy PIT?

Zmiany w skali podatkowej PIT

Zgodnie z zapowiedziami premiera D. Tuska i ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego:

- 12-procentowa stawka PIT ma obowiązywać do 130 tys. zł dochodu rocznie zamiast obecnych 120 tys. zł.

- dla dochodów powyżej 130 tys. zł do 150 tys. zł ma pojawić się nowa stawka 24%, natomiast

- stawka PIT 32% obejmie nadwyżkę ponad 150 tys. zł.



Według rządu na zmianach skorzysta około 3,5 mln podatników, a maksymalna korzyść może wynieść nawet 3600 zł rocznie.



Dla osób rozliczających się według skali najważniejsze jest odsunięcie momentu, w którym dochód zaczyna być opodatkowany wyższą stawką. Nie oznacza to jednak, że każdy podatnik zyska 3600 zł. Korzyść będzie zależała przede wszystkim od wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu.



Przy dochodach nieprzekraczających obecnego progu 120 tys. zł sama zmiana skali nie przyniesie różnicy, natomiast największy efekt pojawi się przy dochodach na poziomie co najmniej 150 tys. zł rocznie.

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Ile można zyskać? Przykładowe wyliczenia

Wyliczenia mają charakter poglądowy. Zakładają pozostawienie obecnej kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 3600 zł i brak dodatkowych ulg. Obecnie skala wynosi 12% do 120 tys. zł oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Przedsiębiorca na skali – 140 tys. zł dochodu do opodatkowania rocznie



Według obecnej skali PIT podatek wyniósłby 17 200 zł.

Jeżeli wejdą zapowiadane przez rząd zmiany w progach podatkowych skali podatkowej PT byłoby to 14 400 zł. Różnica: 2800 zł rocznie na korzyść podatnika.

Przy dochodzie 125 tys. zł korzyść wyniosłaby około 1000 zł, a przy dochodzie 150 tys. zł – 3600 zł, czyli maksymalną kwotę wskazywaną przez rząd.

Gospodarstwo domowe – dwie osoby, każda z dochodem 140 tys. zł



Jeżeli obie osoby rozliczają dochody według skali i każda osiąga 140 tys. zł dochodu do opodatkowania, łączna korzyść wynikająca ze zmiany progów wyniosłaby około 5600 zł rocznie. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie rzeczywisty efekt może być inny, ponieważ podatek oblicza się od połowy ich łącznych dochodów, a następnie mnoży razy dwa.

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Przedsiębiorcy: ryczałt, CIT i danina solidarnościowa

Ważne Rząd zapowiada, że podstawowa stawka CIT ma wzrosnąć w 2027 r. z 19% do 22% dla podmiotów osiągających ponad 50 mln euro przychodów rocznie oraz podatkowych grup kapitałowych. Zapowiedziano także podniesienie daniny solidarnościowej z 4% do 5%.

Duża firma objęta stawką CIT 22%



Jeżeli spółka spełniałaby zapowiadane kryterium ponad 50 mln euro rocznych przychodów i wykazała przykładowo 10 mln zł dochodu do opodatkowania, przy stawce 19% zapłaciłaby 1,9 mln zł CIT. Przy stawce 22% byłoby to 2,2 mln zł, czyli o 300 tys. zł więcej.

Z perspektywy przedsiębiorców pakiet trzeba oceniać szerzej. Jednoosobowa działalność opodatkowana skalą może skorzystać na nowych progach dokładnie tak samo, jak osoba osiągająca inne dochody opodatkowane skalą. Z drugiej strony rząd chce przywrócić limit 250 tys. euro przychodów uprawniający do wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie limit ten wynosi 2 mln euro, dlatego zapowiadane obniżenie byłoby istotną zmianą dla firm o wyższych przychodach.

IP Box – zapowiedź bez szczegółów

W komunikacie Ministerstwa Finansów pojawiła się również zapowiedź modyfikacji ulgi IP Box, jednak bez wskazania jej zakresu. Obecnie preferencja pozwala, po spełnieniu warunków ustawowych, zastosować 5-procentową stawkę do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ostateczna ocena dopiero po publikacji projektu

Przykłady pokazują, że nie można mówić o jednej wspólnej korzyści albo koszcie reformy. Dla części podatników zmiana skali oznacza niższy PIT, natomiast dla niektórych przedsiębiorców większe znaczenie mogą mieć ograniczenie możliwości wyboru ryczałtu czy zmiana CIT. Warto też obserwować zmiany, jakie mogą zachodzić w założeniach IP Box.



Na tym etapie mówimy jednak o zapowiedziach, a nie o obowiązujących przepisach. Ostateczną ocenę będzie można przeprowadzić po publikacji projektu ustawy.



Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL