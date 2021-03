Ulga termomodernizacyjna - brak faktur na całość przeprowadzonych prac

Ulga termomodernizacyjna - odliczenie na podstawie faktur

Podatnik ma możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków związanych z wymianą pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem na materiały pokrycia dachu, drewniane elementy do wymiany, wełnę mineralną użytą do docieplenia, membranę izolacji przed wilgocią oraz orynnowanie. Odliczenie to przysługuje do wysokości ustalonej na podstawie wystawionych faktur VAT - tak uznał Dyrektor krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.797.2020.2.MD.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Wyjaśnijmy, że ulga podatkowa na termomodernizację (ulga termomodernizacyjna) przysługuje podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

reklama reklama



Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są więc podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Co podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Katalog wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489). Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury, kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornik na gaz lub zbiornik na olej, kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 21 lipca 2015 r., s. 100), przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego, pompa ciepła wraz z osprzętem, kolektor słoneczny wraz z osprzętem, ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem, stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna , okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne, materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wykonanie analizy termograficznej budynku, wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów, wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, montaż kotła gazowego kondensacyjnego, montaż kotła olejowego kondensacyjnego, montaż pompy ciepła, montaż kolektora słonecznego, montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, montaż instalacji fotowoltaicznej, uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin, regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji, demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ulga termomodernizacyjna - ile można odliczyć?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Przy czym wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy jednak pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

- sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna - część wydatków udokumentowana fakturami

Wracając do interpretacji indywidualnej z 1 marca 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.797.2020.2.MDZ, z przedstawionego we wniosku o interpretację stanu faktycznego wynika, że w rozliczeniu podatkowym za 2019 r. Wnioskodawczyni ujęła do odliczenia ulgę termomodernizacyjną. Zakres prac wykonanych w związku z odliczoną ulgą to: wymiana pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem. Wnioskodawczyni planując remont dachu gromadziła materiał niezbędny do jego wykonania (krokwie, łaty, wełna itp.). Część tych wydatków udokumentowana została paragonami z kasy fiskalnej, gdyż Wnioskodawczyni nie wiedziała, że będzie miała prawo do odliczenia tych wydatków w rocznym zeznaniu podatkowym. Dlatego też posiada faktury imienne jedynie na część wydatków i w takim zakresie dokonała odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. Dodatkowo złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie o charakterze i zakresie wykonanych prac termomodernizacyjnych.

Poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki były związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wnioskodawczyni jest jedynym właścicielem domu jednorodzinnego w parterowej zabudowie. W ramach ww. ulgi udokumentowane fakturą wydatki to materiały pokrycia dachu, drewniane elementy do wymiany, część wełny mineralnej użytej do docieplenia, membrana izolacji przed wilgocią oraz orynnowanie. Faktury VAT, na podstawie których Wnioskodawczyni dokonała odliczeń, są wystawione na nazwisko Wnioskodawczyni i potwierdzone DW. Wydatki nie były zwrócone w jakiejkolwiek formie i nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Organ skarbowy uznał, że Wnioskodawczyni ma możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2019 r., w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych w 2019 r. związanych z wymianą pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem na materiały pokrycia dachu, drewniane elementy do wymiany, wełnę mineralną użytą do docieplenia, membranę izolacji przed wilgocią oraz orynnowanie. Wydatki te można bowiem uznać za wydatki na zakup materiałów wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Odliczenie to przysługuje do wysokości ustalonej na podstawie wystawionych faktur VAT.