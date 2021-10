Sejm na tak. Polski Ład z nowym pakietem korzystnych rozwiązań

Polski Ład został przyjęty na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021 r. Jest w nim jeszcze więcej korzystnych dla podatników zmian. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. przedsiębiorców, seniorów i dużych rodzin.

Polski Ład

- Polski Ład to kwota wolna na poziomie europejskim w wysokości 30 tys. zł, to również brak podatków od osób zarabiających płacę minimalną i od emerytów - mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Pierwotna wersja projektu uległa zmianom. Ministerstwo Finansów wsłuchiwało się w głos podatników, w tym przedsiębiorców od ogłoszenia programu, czyli od 15 maja. Przyjęte przez Sejm rozwiązania to efekt dialogu.

- W toku prac parlamentarnych wprowadzono wiele nowych, korzystnych rozwiązań: dla przedsiębiorców na skali, dla seniorów, którzy zdecydują się pozostać na rynku pracy, i dla rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci - wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Pierwszy pakiet nowych korzystnych dla podatników rozwiązań został przyjęty na Komisji Finansów Publicznych 23 września 2021 r. Kolejny - na posiedzeniu 30 września 2021 r.

Dla rodzin i seniorów

Wśród nowych rozwiązań znalazły się m.in. PIT-0 dla seniorów i PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla seniorów to zachęta do pozostania na rynku pracy. Będą z niego korzystać zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (skala, „liniówka” i ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł. Czyli pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

- Już teraz jest takich osób 142 tys., a w przyszłości może ich być jeszcze więcej. W przyszłym roku zaoszczędzą one na podatku ok. 500 mln zł. Co ważne, jest to rozwiązanie, z którego skorzystają zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy - wyjaśnia wiceminister Sarnowski.

PIT-0 dla rodzin 4+ to rozwiązanie adresowane do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. W portfelach takich rodzin zostanie rocznie ok. 335 mln zł. Skorzysta na tym ok. 110 tys. rodziców. To rozwiązanie dla wszystkich – niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzic na skali będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł.

- Zerowy PIT dla dużych rodzin to kolejny element aktywnej polityki prorodzinnej rządu. To realna pomoc dla Polskich rodzin. Co więcej, w przyszłym roku rodzice korzystający z ulgi na dzieci będą mogli otrzymać zwrot do wysokości nie tylko zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ale także zapłaconych składek zdrowotnych - podkreśla wiceminister Sarnowski.

Na tym rozwiązaniu skorzysta aż 556 tys. rodziców. W ich portfelach zostanie w przyszłym roku ponad 400 mln zł.

Dla przedsiębiorców na skali

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, został przygotowany mechanizm zmniejszający obciążenia podatkiem i składką zdrowotną.

Obejmie on tych przedsiębiorców, których dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli ponad 11 tys. zł.

Dla pracowników

Przyjęty dziś pakiet zakłada również korzystne zmiany dla zatrudnianych na „czarno pracowników”. Już w pierwotnej wersji Polskiego Ładu przyjęto, że od 2022 r. konsekwencje „zatrudniania” na czarno przejdą na nieuczciwych pracodawców, a nie zmuszanych do takiego zatrudnienia pracowników. Przyjęty przez Sejm pakiet zakłada również, że pracownik nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji „wstecz”, dzięki czemu pracownicy będą ujawniać, że byli zatrudnieni na czarno w 2021 r. i w latach wcześniejszych.

Korzystne zmiany w najmie

Podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego będą mogli przez kolejny rok, tj. do końca 2022 r. amortyzować budynki i lokale mieszkalne – nabyte lub wybudowane do końca 2021 r.

Polski Ład - rozwiązania podatkowe

Najważniejsze rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie to:

Historyczna podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł (europejski poziom) równo dla wszystkich, niezależnie od zarobków.

Wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł. Liczba osób, które będą płaciły 32-proc. podatek spadnie o połowę.

Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł.

Obniżka stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy.

Fair Play w zakresie składki zdrowotnej.

Podatkowe fair play wobec państwa (pozwoli to odzyskać ok. 6 mld zł w 2022 r. i ok. 9 mld zł w kolejnych latach).

Podatkowy restart gospodarki z szeregiem innych rozwiązań kierowanych do przedsiębiorców.

Przykłady (pracownicy na etacie/emeryt)

Kasjer zarabiający 3 tys. zł, zyska na reformie 1 840 zł w ciągu roku.

w ciągu roku. Pracownik fizyczny zarabiający 4 tys. zł, zyska ponad 1 360 zł w ciągu roku.

w ciągu roku. Księgowa zarabiająca w firmie 5 tys. zł, zyska ponad 560 zł w ciągu roku.

w ciągu roku. Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł zyska rocznie 1 600 zł.

Rodzina 2+4 gdy jeden z małżonków zarabia miesięcznie 10 tys. zł brutto, a drugi nie pracuje, zyska 8 018 zł.

Przykłady (osoby prowadzące działalność)