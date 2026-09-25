Odliczenie w PIT w 2026 r. wydatków na lekarstwa zapisane przez lekarza specjalistę przy orzeczonej niepełnosprawności. Uwaga na limit 100 zł w miesiącu

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT niektórzy podatnicy mogą odliczyć ponoszone w zeszłym roku wydatki na lekarstwa. Kto może skorzystać z tego odliczenia? Jakie są zasady i limity tej ulgi? W 2026 roku obowiązuję te same zasady, co w 2025 roku i nic nie wskazuje na to by uległy zmianie w 2027 roku.

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W rocznym zeznaniu podatkowym PIT osoby z niepełnosprawnością mogą odliczyć wydatki na lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę. Ale tylko powyżej 100 zł wydatków w każdym miesiącu

W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć (od dochodu – w przypadku podatników PIT lub od przychodu – w przypadku osób opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym) m.in. wydatki poniesione na leki (o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne) – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Wynika to z art. 26 ust. 7a pkt 12) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).



Zatem osoby niepełnosprawne i osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne (bo tylko one mogą odliczać wydatki na lekarstwa) mogą skorzystać z tej ulgi (odliczenia) tylko wtedy, gdy suma ich wydatków na lekarstwa w danym miesiącu przekroczy kwotę 100 zł. Odliczyć można właśnie tylko nadwyżkę ponad 100 zł w miesiącu.



Przykładowo jeżeli niepełnosprawny zakupił w lipcu 2026 r. przepisane przez lekarza specjalistę leki za łączną kwotę 190 zł, to może odliczyć za ten miesiąc kwotę 90 zł. Ale gdy w listopadzie 2026 r. zakupił lekarstwa za 100 zł to nie może odliczyć za ten miesiąc ani złotówki.



Co ważne, nie można sumować wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w następnym miesiącu, czy w innych miesiącach – liczy się suma z danego miesiąca.

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Ulga na leki - przykład obliczenia kwoty do odliczenia

Przykład wydatków na lekarstwa jednej niepełnosprawnej osoby w roku 2026 i przysługujące kwoty odliczenia za poszczególne miesiące i cały rok

Miesiąc Wydatek na leki Ile można odliczyć Obliczenie kwoty odliczenia Luty 100 zł 0 zł 100 – 100 = 0 zł Marzec 180 80 zł 180 – 100 = 80 zł Kwiecień 110 zł 10 zł 110 – 100 = 10 zł Czerwiec 187 zł 87 zł 187 – 100 = 87 zł Lipiec 155 zł 55 zł 155 – 100 = 55 zł Wrzesień 80 zł 0 zł 80 – 100 < 0 Listopad 210 zł 110 zł 210 – 100 = 110 zł Grudzień 78 zł 0 zł 78 – 100 < 0 SUMA 1100 zł 342 zł

Zatem w całym 2026 roku niepełnosprawny wydał na leki przepisane przez lekarza specjalistę 1100 zł ale może odliczyć tylko 342 zł.



Uwaga! Gdyby wszystkie te wydatki poniósł w jednym miesiącu, to mógłby odliczyć aż 1000 zł. (1100 zł – 100 zł = 1000 zł).



Widać więc wyraźnie z tego przykładu, że w kontekście omawianego odliczenia opłaca się kumulować wydatki na leki w jak najmniejszej liczbie miesięcy. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe.

Ulga na leki - dla kogo

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne oraz osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne. Dotyczy to także odliczenia wydatków na lekarstwa.

Kto jest osobą niepełnosprawną, a kto osobą utrzymującą osobę niepełnosprawną? Wyjaśniamy dokładnie w artykule:

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Także wydatki za granicą w obcych walutach

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć również wydatki poniesione za granicą. Dotyczy to również wydatków na leki.

Do przeliczenia poniesionych wydatków w walucie obcej na złotówki trzeba stosować średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

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Jak dokumentować wydatki na lekarstwa? Paragony, rachunki, faktury

Z uwagi na to, że przepisy określają ww. limit wydatków na lekarstwa, trzeba zbierać faktury, rachunki, paragony za lekarstwa na wypadek ew. kontroli fiskusa i trzeba mieć kopie recept wystawionych przez lekarza specjalistę lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania danych leków.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że wysokość wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej (w tym ulgi na leki) trzeba ustalać na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Może to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.



Zatem najlepiej prosić o fakturę lub rachunek, z którego będzie wynikać nie tylko ile kosztowały konkretne leki ale kto poniósł ten wydatek.



Przy czym - jak informuje Ministerstwo Finansów - gdy z ulgi rehabilitacyjnej (w tym ulgi na leki) korzysta osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (np. rodzic niepełnosprawnego dziecka), to dokument stwierdzający poniesienie wydatku uprawniającego do odliczenia, może być wystawiony na osobę niepełnosprawną, jak i na osobę, która utrzymuje osobę niepełnosprawną.

Nie tylko lekarstwa związane z niepełnosprawnością

Warto wiedzieć, że zdaniem organów podatkowych (zob. nadal aktualna broszura Ministerstwa Finansów dot. ulgi rehabilitacyjnej) prawo do ulgi przysługuje na wszystkie lekarstwa, których konieczność stosowania stałego bądź tymczasowego zaleci lekarz specjalista - niezależnie od tego, czy leki związane są ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność, czy też z jakimkolwiek innym schorzeniem. Tę tezę MF potwierdziło także w najnowszych wyjaśnieniach dot. ulgi rehabilitacyjnej.

Sumować w jednym miesiącu można wydatki na swoje leki i leki osoby niepełnosprawnej przez nas utrzymywanej

Ministerstwo w ww. broszurze informuje również, że jeśli podatnik jest osobą niepełnosprawną i ponosi wydatki na zakup leków dla siebie, jak również kupuje leki dla osoby niepełnosprawnej, którą ma na utrzymaniu, to w takiej sytuacji podatnik sumuje kwotę wszystkich poniesionych wydatków z tego tytułu w danym miesiącu (zarówno za własne leki, jak i leki osoby, którą ma na utrzymaniu), a następnie ustala nadwyżkę ponad 100 zł, która podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.



Warto zauważyć, że cytowane fragmenty broszury z 2020 roku są nadal aktualne bo akurat te zasady odliczania nie uległy zmianie.

Ważne Od 2022 roku w zakresie odliczania wydatków na lekarstwa zmieniło się wyłącznie to, że w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT doprecyzowano, że odliczać można leki, o których mowa w Prawie farmaceutycznym. Wcześniej brak było odwołania do przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne, co powodowało spory podatników z organami podatkowymi.

Nie można odliczyć wydatków na leki, jeżeli ktoś inny sfinansował zakup

Ministerstwo Finansów przypomina też, że nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków, które zostały:



- w całości zapłacone ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub



- zwrócone podatnikowi w całości w jakiejkolwiek formie.



A gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Ulga na leki - druk PIT

Odliczeń wydatków na lekarstwa można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym:



PIT-37 – przychody opodatkowane wg skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, zlecenia, emerytury),

PIT-36 – przychody opodatkowane wg skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),

PIT-28 - przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),

do których trzeba dołączyć załącznik PIT/O.

Ulga na leki dla emerytów

Wielu emerytów i rencistów korzysta z ulgi rehabilitacyjnej (a więc także z odliczenia wydatków na leki) ale nie dlatego, że są emerytami lub rencistami ale z uwagi na ich niepełnosprawność. Ministerstwo Finansów podkreśla, że samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty nie wystarcza do odliczenia wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Ulga na leki w interpretacjach Dyrektora KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej od lat udziela podatnikom (na wniosek) wyjaśnień w formie indywidualnej interpretacji podatkowej. Interpretacje te dotyczą także ulgi na leki. Przykładowo w interpretacji z 26 czerwca 2026 r. (sygn. 0114-KDWP.4011.201.2026.2.IG) Dyrektor KIS stwierdził m.in.:

" (...) odliczenie wydatków poniesionych na zakup leków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest ograniczone górnym limitem, a zatem podatnik może odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem poniesione w roku podatkowym wydatki na ten cel, przekraczające w danym miesiącu 100 zł, przy czym jednym z warunków dokonania tego odliczenia jest prawidłowe udokumentowanie wysokości poniesionych wydatków, stosownie do art. 26 ust. 7 pkt 4 cytowanej ustawy.

Z odliczenia może skorzystać więc osoba, która posiada dokumenty, na podstawie których będzie można stwierdzić poniesienie wydatków, zawierających w szczególności dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. W powołanym przepisie nie został wprost określony rodzaj dokumentu (np. rachunek, faktura, umowa, itp.), a jedynie wskazano, jakie dane „w szczególności” powinien zawierać."



"(...) prawo do omawianej ulgi przysługuje niezależnie od tego czy ww. leki związane są ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność czy też ich przyjmowanie wynika z innych chorób. Istotne jest natomiast aby z dokumentu wystawionego przez lekarza specjalistę wynikała konieczność stosowania tych leków (stale lub czasowo). To lekarz ocenia stan zdrowia osoby niepełnosprawnej, jej potrzeby, i podejmuje decyzję w tym zakresie."

"(...) w przedstawionym opisie zdarzenia wskazał Pan, że celem zastosowania preparatu jest jedynie poprawa wyglądu zewnętrznego oraz samopoczucia osoby niepełnosprawnej. Nie wykazał więc Pan związku tego wydatku z leczeniem, rehabilitacją ani następstwami niepełnosprawności, czy też ułatwieniem czynności życiowych osoby niepełnosprawnej.

W konsekwencji ww. wydatek nie spełnia przesłanek do odliczenia na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z powyższym kwestia dokumentowania wydatku pozostaje w tym przypadku bez wpływu na prawo odliczenia."

W innej interpretacji - z 23 czerwca 2026 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4011.53.2026.2.PK) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał:

"(...) rodzaje wydatków, które można rozliczyć w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne zawiera przepis art. 26 ust. 7a ustawy PIT, którego punkt 12 stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki, o których mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Zgodnie z art. 2 pkt 10, pkt 11, pkt 12 i pkt 32 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 612):

10) lekiem aptecznym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece;

11) lekiem gotowym – jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu;

12) lekiem recepturowym – jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego – na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii;

32) produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.



Tym samym, jeśli poniesione wydatki nie dotyczą preparatów, które zostały zaliczone do leków w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, to wydatki te nie spełniają wymogu wynikającego z przepisu art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy PIT. Zatem, wydatki poniesione na produkty żywieniowe, które mimo, że niewątpliwie przyczyniają się do niepogarszania zdrowia syna, ale nie spełniają definicji leku, nie mogą zostać odliczone w zeznaniu rocznym."

Paweł Huczko