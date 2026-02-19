REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Ulgi i odliczenia » W zeznaniu PIT można odliczyć wydatki na lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę. Tylko powyżej 100 zł wydatków w miesiącu

W zeznaniu PIT można odliczyć wydatki na lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę. Tylko powyżej 100 zł wydatków w miesiącu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 22:56
Paweł Huczko
Ulga podatkowa na leki 2025/2026. Kto i ile ma prawo odliczyć w PIT wydatków na lekarstwa? Limit miesięczny i dokumentowanie zakupów
Ulga podatkowa na leki 2025/2026. Kto i ile ma prawo odliczyć w PIT wydatków na lekarstwa? Limit miesięczny i dokumentowanie zakupów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT niektórzy podatnicy mogą odliczyć ponoszone w zeszłym roku wydatki na lekarstwa. Kto może skorzystać z tego odliczenia? Jakie są zasady i limity tej ulgi? Te same zasady, co w 2025 roku będą obowiązywać również w 2026 roku.

rozwiń >

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT można odliczyć wydatki na lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę. Ale tylko powyżej 100 zł wydatków w każdym miesiącu

W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć (od dochodu – w przypadku podatników PIT lub od przychodu – w przypadku osób opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym) m.in. wydatki poniesione na leki (o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne) – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Wynika to z art. 26 ust. 7a pkt 12) ustawy o PIT.

Zatem osoby niepełnosprawne i osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne (bo tylko one mogą odliczać wydatki na lekarstwa) mogą skorzystać z tej  ulgi (odliczenia) tylko wtedy, gdy suma ich wydatków na lekarstwa w danym miesiącu przekroczy kwotę 100 zł. Odliczyć można właśnie tylko nadwyżkę ponad 100 zł w miesiącu. 

Przykładowo jeżeli niepełnosprawny zakupił w lipcu 2025 r. przepisane przez lekarza specjalistę leki za łączną kwotę 190 zł, to może odliczyć za ten miesiąc kwotę 90 zł. Ale gdy w listopadzie 2025 r. zakupił lekarstwa za 100 zł to nie może odliczyć za ten miesiąc ani złotówki.

Co ważne, nie można sumować wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w następnym miesiącu, czy w innych miesiącach – liczy się suma z danego miesiąca.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Polecamy: Jak prawidłowo rozliczyć PIT za 2025 r. i skorzystać z ulg podatkowych 

Ulga na leki - przykład obliczenia kwoty do odliczenia

Przykład wydatków na lekarstwa jednej niepełnosprawnej osoby w roku 2025 i przysługujące kwoty odliczenia za poszczególne miesiące i cały rok

Miesiąc

Wydatek na leki

Ile można odliczyć

Obliczenie kwoty odliczenia

Luty

100 zł

0 zł

100 – 100 = 0 zł

Marzec

180

80 zł

180 – 100 = 80 zł

Kwiecień

110 zł

10 zł

110 – 100 = 10 zł

Czerwiec

187 zł

87 zł

187 – 100 = 87 zł

Lipiec

155 zł

55 zł

155 – 100 = 55 zł

Wrzesień

80 zł

0 zł

80 – 100 < 0

Listopad

210 zł

110 zł

210 – 100 = 110 zł

Grudzień

78 zł

0 zł

78 – 100 < 0

SUMA

1100 zł

342 zł

 

Zatem w całym 2024 roku niepełnosprawny wydał na leki przepisane przez lekarza specjalistę 1100 zł ale może odliczyć tylko 342 zł. 

Uwaga! Gdyby wszystkie te wydatki poniósł w jednym miesiącu, to mógłby odliczyć aż 1000 zł. (1100 zł – 100 zł = 1000 zł). 

Widać więc wyraźnie z tego przykładu, że w kontekście omawianego odliczenia opłaca się kumulować wydatki na leki w jak najmniejszej liczbie miesięcy. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Ulga na leki - dla kogo

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne oraz osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne. Dotyczy to także odliczenia wydatków na lekarstwa.
Kto jest osobą niepełnosprawną, a kto osobą utrzymującą osobę niepełnosprawną? Wyjaśniamy dokładnie w artykule: 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Także wydatki za granicą w obcych walutach

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć również wydatki poniesione za granicą. Dotyczy to również wydatków na leki.
Do przeliczenia poniesionych wydatków w walucie obcej na złotówki trzeba stosować średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Jak dokumentować wydatki na lekarstwa? Paragony, rachunki, faktury

Z uwagi na to, że przepisy określają ww. limit wydatków na lekarstwa, trzeba zbierać faktury, rachunki, paragony za lekarstwa na wypadek ew. kontroli fiskusa i trzeba mieć kopie recept wystawionych przez lekarza specjalistę lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania danych leków. 
Ministerstwo Finansów wskazuje, że wysokość wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej (w tym ulgi na leki) trzeba ustalać na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Może to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

Zatem najlepiej prosić o fakturę lub rachunek, z którego będzie wynikać nie tylko ile kosztowały konkretne leki ale kto poniósł ten wydatek. 

Przy czym - jak informuje Ministerstwo Finansów - gdy z ulgi rehabilitacyjnej (w tym ulgi na leki) korzysta osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (np. rodzic niepełnosprawnego dziecka), to dokument stwierdzający poniesienie wydatku uprawniającego do odliczenia, może być wystawiony na osobę niepełnosprawną, jak i na osobę, która utrzymuje osobę niepełnosprawną.

Nie tylko lekarstwa związane z niepełnosprawnością

Warto wiedzieć, że zdaniem organów podatkowych (zob. broszura Ministerstwa Finansów dot. ulgi rehabilitacyjnej) prawo do ulgi przysługuje na wszystkie lekarstwa, których konieczność stosowania stałego bądź tymczasowego zaleci lekarz specjalista - niezależnie od tego, czy leki związane są ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność, czy też z jakimkolwiek innym schorzeniem. Tę tezę MF potwierdziło także w najnowszych wyjaśnieniach dot. ulgi rehabilitacyjnej.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Sumować w jednym miesiącu można wydatki na swoje leki i leki osoby niepełnosprawnej przez nas utrzymywanej

Ministerstwo w ww. broszurze informuje również, że jeśli podatnik jest osobą niepełnosprawną i ponosi wydatki na zakup leków dla siebie, jak również kupuje leki dla osoby niepełnosprawnej, którą ma na utrzymaniu, to w takiej sytuacji podatnik sumuje kwotę wszystkich poniesionych wydatków z tego tytułu w danym miesiącu (zarówno za własne leki, jak i leki osoby, którą ma na utrzymaniu), a następnie ustala nadwyżkę ponad 100 zł, która podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Warto zauważyć, że cytowane fragmenty broszury z 2020 roku są nadal aktualne bo akurat te zasady odliczania nie uległy zmianie.
Od 2022 roku w zakresie odliczania wydatków na lekarstwa zmieniło się tylko to, że w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT doprecyzowano, że odliczać można leki, o których mowa w Prawie farmaceutycznym. Wcześniej brak było odwołania do przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne, co powodowało spory podatników z organami podatkowymi. 

Nie można odliczyć wydatków na leki, jeżeli ktoś inny sfinansował zakup

Ministerstwo Finansów przypomina też, że nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków, które zostały:

- w całości zapłacone ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub

- zwrócone podatnikowi w całości w jakiejkolwiek formie.

A gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Ulga na leki - druk PIT

Odliczeń wydatków na lekarstwa można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym:

PIT-37 – przychody opodatkowane wg skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, zlecenia, emerytury),
PIT-36 – przychody opodatkowane wg skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),
PIT-28 - przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),
do których trzeba dołączyć załącznik PIT/O.

Ulga na leki dla emerytów

Wielu emerytów i rencistów korzysta z ulgi rehabilitacyjnej (a więc także z odliczenia wydatków na leki) ale nie dlatego, że są emerytami lub rencistami ale z uwagi na ich niepełnosprawność. Ministerstwo Finansów podkreśla, że samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty nie wystarcza do odliczenia wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Paweł Huczko

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Pracownik w Polsce, spółka za granicą. Jak sprawnie zarejestrować spółkę i nie zgubić się w labiryncie polskiej biurokracji?
19 lut 2026

Zatrudnianie pracowników wykonujących pracę z terytorium Polski przez zagraniczne firmy przestało być wyjątkiem. Polska jest jednym z krajów posiadających specjalistów wysokiej rangi z różnych sektorów, szczególnie w IT, programowaniu, analizie danych oraz inżynierii. Aby móc zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów z Polski, wcale nie trzeba inwestować w kosztowną relokację pracownika do innego kraju. W praktyce coraz częściej to nie spółka wchodzi do Polski, lecz pracownik „wprowadza" do niej zagranicznego pracodawcę.
Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka (przykłady)
19 lut 2026

Jedną z czynności rodzących obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT jest otrzymanie płatności na poczet konkretnej przyszłej dostawy/usługi (otrzymanie zaliczki/przedpłaty/zadatku). Takie zdarzenie niesie z sobą również określone obowiązki dokumentacyjne - w szczególności obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jak wystawić taką fakturę w KSeF?
Podatnicy i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie
19 lut 2026

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych apeluje o zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego eksperci OSCBR przedstawili postulaty, które mają uczynić KSeF realnym wsparciem dla przedsiębiorców, a nie kolejnym źródłem barier administracyjnych.
Nie wdrożyłeś jeszcze KSeF w swojej firmie? Ekspert: Spóźnialskim grozi wyższy podatek i odsetki od nieodebranych faktur
19 lut 2026

Krajowy System e-Faktur już działa i nie pyta przedsiębiorców o gotowość. Od 1 lutego 2026 r. największe polskie firmy wysyłają faktury do rządowego systemu, a ich kontrahenci uczą się je odbierać. Choć mniejsze firmy formalnie mają czas do 1 kwietnia, w praktyce pierwszy kontakt z KSeF część z nich ma już za sobą. Ci, którzy liczyli, że przeczekają zmiany, mogą się wkrótce zdziwić. W kwietniu nie będzie już alternatywy, a wyjątki dla wykluczonych cyfrowo znikną w 2027 roku. Choć do końca roku nie będzie urzędowych sankcji i kar, spóźnialscy i tak mogą stracić.

REKLAMA

Wynajem średnioterminowy samochodu w działalności gospodarczej – zasady, formalności, rozliczenia podatkowe
19 lut 2026

W realiach współczesnego biznesu zespoły projektowe coraz częściej powoływane są „na już” – do realizacji konkretnego kontraktu, wdrożenia systemu, otwarcia nowej lokalizacji czy prowadzenia regionalnej kampanii. Czas ich działania bywa ściśle określony i liczony w tygodniach lub miesiącach. W tym kontekście posiadanie własnej floty samochodowej może okazać się nie tylko kosztowne, ale również niepraktyczne. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wynajem średnioterminowy samochodów, który pozwala szybko zapewnić mobilność pracownikom bez konieczności inwestowania w zakup aut, zawierania długoterminowych umów leasingowych czy angażowania zasobów w rozbudowaną administrację.
Rewolucja w OC doradców podatkowych. Minimalna suma wzrośnie nawet pięciokrotnie
19 lut 2026

Minimalna kwota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych ma zostać podniesiona z obecnych 10 tys. euro do minimum 50 tys. euro, a w większych kancelariach maksymalnie do 100 tys. euro – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów i gospodarki. To jedna z najważniejszych zmian dla branży od lat.
KSeF ruszył pełną parą. 2 mln użytkowników i pierwsze problemy w handlu detalicznym
19 lut 2026

Choć obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lutego 2026 r. dotyczy tylko największych firm, platforma już pierwszego dnia przyciągnęła niemal 2 mln użytkowników. Wśród nich znaleźli się także sprzedawcy detaliczni. Nowy system ujawnił jednak wyzwania, które wykraczają daleko poza kwestie techniczne.
Obsługa KSeF od środka: jak przekuć regulacje w sprawne procesy
19 lut 2026

Narzędzie do obsługi KSeF powinno być bezpieczne, zgodne z przepisami, zapewniać elastyczność i nie generować dodatkowych kosztów. To jednak coś więcej niż tylko spełnienie wymogów formalnych to szansa na wprowadzenie do organizacji nowej jakości.

REKLAMA

Rachunek nie zastąpi faktury ustrukturyzowanej i nie pozwoli na zwolnienie z obowiązku stosowania KSeF
19 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) budzi wiele pytań. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że wystawianie rachunków zamiast faktur pozwala pozostać poza systemem. To błędne założenie, które może narazić przedsiębiorców na niepotrzebne ryzyko prawne.
INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST
19 lut 2026

Codzienna praca księgowych, kadrowych i urzędników wymaga analizy wyroków, interpretacji oraz bieżących zmian w prawie. To często dziesiątki stron dokumentów i ograniczony czas na podjęcie właściwej decyzji. Kompleksowa baza wiedzy INFORLEX łączy możliwości sztucznej inteligencji z wiedzą ekspertów, aby ułatwić szybkie dotarcie do sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy: streszczenia AI orzeczeń i interpretacji, Głos INFORLEX (podcast) oraz codzienny Przegląd Dziennika Ustaw, moduły kompleksowej bazy wiedzy, w których wiarygodna informacja łączy się z nowoczesną technologię.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA