Odliczenie w PIT wydatków na samochód do 2280 zł albo więcej. Ulga podatkowa dla niepełnosprawnych i osób ich utrzymujących. Jak dokumentować wydatki?

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT podatnicy, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność lub mają na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnościami - mogą odliczyć ponoszone w zeszłym roku wydatki na samochód osobowy, którego są właścicielami lub współwłaścicielami. Mogą także odliczyć wydatki na przystosowanie (adaptację) pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Jakie są zasady i limity tej ulgi podatkowej? Jak należy dokumentować odliczane wydatki? Warunki i limity tej ulgi są w 2026 roku takie same jak w dwóch poprzednich latach.

rozwiń >

Wydatki na samochód można odliczyć w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Na czym polega ta ulga, kto ma do niej prawo?

Odliczenie wydatków na używanie samochód osobowy (a także wydatków na przystosowanie - adaptację - pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności) ponoszonych przez niepełnosprawnych lub osoby utrzymujące niepełnosprawnych członków rodziny jest częścią tzw. ulgi rehabilitacyjnej.



Ulga rehabilitacyjna to prawo do odliczenia:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (od dochodu przed opodatkowaniem) i

- w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (od przychodu przed opodatkowaniem),

wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych - poniesionych przez niepełnosprawnych podatników lub podatników, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne.



Zasady korzystania tej ulgi są określone w przepisach art. art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.



Kompleksowe omówienie aktualnych zasad ulgi rehabilitacyjnej znajduje się w artykule:

Kto ma prawo odliczyć wydatki na samochód - w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że na podstawie art. 26 ust. 7d ustawy PIT warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.



Z art. 26 ust. 7f ustawy o PIT wynika, że ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

aa) niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2) II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy albo

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.



A na podstawie art. 26 ust. 7g ustawy PIT, odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.



Odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 26 ust. 7d ustawy PIT są uregulowania zawarte w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W myśl art. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczy ona osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 lub

2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia

– zwanych dalej „osobami niepełnosprawnymi.

Na mocy art. 3 ust. 1 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

1) znaczny;

2) umiarkowany;

3) lekki.

Z art. 3 ust. 2 ww. ustawy wynika, że orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 20 sierpnia 2024 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.299.2024.3.KO) podkreślił, że na podstawie art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy o PIT, prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej daje m.in. decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. A zatem np. funkcjonariusze służb mundurowych, którym przyznano III grupę inwalidztwa (obejmującą zdolnych do pracy) - nie mają prawa do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z ulgi rehabilitacyjnej może także skorzystać osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Na podstawie art. 26 ust. 7e ustawy o PIT osobą niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu podatnika, jest osoba niepełnosprawna, której roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego), będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

W grudniu 2025 r. renta socjalna wynosiła 1878,91 zł brutto, a jej dwunastokrotność: 22 546,92 zł brutto. Zatem tego limitu nie mogły przekroczyć dochody niepełnosprawnego w 2025 roku aby nie stracił on statusu osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika (ww. członka rodziny) w kontekście ulgi rehabilitacyjnej.

Ważne Limit zarobków osoby z niepełnosprawnością na 2026 rok Od 1 marca 2026 r. nastąpi jak co roku waloryzacja rent i emerytur. Już wiadomo, że wskaźnik tej waloryzacji (na podstawie Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. roku - Monitor Polski 2026 r. poz. 202) wynosi 105,3%. Czyli emerytury, renty i dodatki do tych świadczeń wzrosną od 1 marca 2026 r. o 5,3% w porównaniu do kwot obowiązujących do końca lutego br. Już zatem wiadomo, że od 1 marca 2026 r. kwota najniższej emerytury a tym samym renty socjalnej - wyniesie 1978,49 zł brutto (i nie zmieni się do końca lutego 2027 r.). Dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu rozliczanego roku podatkowego (czyli 23 741,88 zł w 2026 r.) to limit zarobków niepełnosprawnego na 2026 rok dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej w PIT.

Jeżeli ten limit był przekroczony (dochody były wyższe od tego limitu), to podatnik utrzymujący taką osobę niepełnosprawną nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.



Warto wiedzieć, że do kwoty limitu nie wlicza się:

- zasiłku pielęgnacyjnego,

- świadczenia uzupełniającego, otrzymanego na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

- dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (13 emerytura),

- kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (14 emerytura),

- alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w ustawie PIT,

- dodatku energetycznego o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne,

- dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 123),

- dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630),

- dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772, 1693 i 2760),

- dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785 i 2760),

- refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na runku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303),

- bonu energetycznego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859).



Do dochodów zalicza się natomiast inne dochody zwolnione z opodatkowania np. zapomogę, przychody osób do ukończenia 26 roku życia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Odliczenie wydatków na samochód – limitowane i bez limitu

W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej można m.in. odliczyć (od dochodu – w przypadku podatników PIT lub od przychodu – w przypadku osób opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym) m.in. wydatki poniesione na:



1) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT);



2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 2 ustawy o PIT).



Jak widać pierwsze odliczenie „samochodowe” jest limitowane – z tego tytułu można odliczyć nie więcej niż 2280 zł za cały rok. Natomiast drugie odliczenie nie ma limitu kwotowego.

Wydatki na używanie samochodu osobowego – limit odliczenia: 2280 zł rocznie

W tym przypadku, aby skorzystać z odliczenia trzeba:

- być osobą niepełnosprawną lub

- mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia,

- być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego,

- ponieść (tj. samodzielnie sfinansować) wydatki „na używanie samochodu osobowego” w poprzednim (rozliczanym) roku podatkowym,

- być podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych płacącego podatek wg skali podatkowej albo

- być podatnikiem płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.



Warto wskazać, że nie można w tym przypadku odliczać wydatków:

- na używanie innego pojazdu niż samochód osobowy;

- na używanie samochodu osobowego, który nie jest własnością lub współwłasnością podatnika (czyli np. na samochód wynajęty, wyleasingowany, czy użyczony).



Przy czym trzeba też zaznaczyć, że przepisy podatkowe nie zawierają warunków, że osoba niepełnosprawna czy osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną musi legitymować się ważnym prawem jazdy i użytkować samochód jako kierowca.



Przepisy nie wymagają też aby warunek własności (współwłasności) samochodu osobowego podobnie jak warunek niepełnosprawności, czy utrzymywania osoby niepełnosprawnej był spełniony przez cały rok.



Natomiast – jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w nadal aktualnej interpretacji indywidualnej z 26 stycznia 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU) – (…) odliczeniu od dochodu podlegają co do zasady wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Ponadto przepisy podatkowe nie pozbawiają niepełnosprawnego prawa do ulgi rehabilitacyjnej, w sytuacji gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którą w chwili nabycia pozostawała we wspólności majątkowej małżeńskiej i samochód stanowił wspólny składnik majątku małżonków. Tak stwierdził Dyrektor KIS w ww. interpretacji z 26 stycznia 2023 r.

Co to jest samochód osobowy?

Definicję samochodu osobowego znajdziemy w art. 5a pkt 19a ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem samochodem osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:



a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,



b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,



c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

- agregat elektryczny/spawalniczy,

- do prac wiertniczych,

- koparka, koparkospycharka,

- ładowarka,

- podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

- żuraw samochodowy,



d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jakie wydatki na używanie samochodu osobowego są objęte odliczeniem?

Przepis tego nie precyzuje a więc można te wydatki traktować szeroko. Chodzi tu na pewno o wydatki na paliwo, oleje silnikowe, filtry, płyny do spryskiwaczy, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, opony i inne materiały eksploatacyjne opłaty parkingowe a także koszty przeglądów technicznych, napraw, czy obowiązkowego ubezpieczenia OC.



W interpretacjach podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza takie szerokie rozumienie pojęcia „wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego”:

„(…) pod pojęciem wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale również koszty utrzymania samochodu, takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC.” (z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 26 stycznia 2023 r. – sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU).



Potwierdza to też Ministerstwo Finansów, np. w odpowiedzi na pytanie podatnika:

Czy w ramach limitu na używanie samochodu osobowego mogą być uwzględnione również wydatki eksploatacyjne takie jak np. wymiana części eksploatacyjnych czy też remont samochodu?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Tak. Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego to wydatki na paliwo oraz inne wydatki związane z utrzymaniem tego samochodu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego, np. wydatki na jego remont, wymianę opon czy ubezpieczenie.

Limit wydatków w ramach ulgi na samochód osobowy

Organy podatkowe wskazują, że ww. limit dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego. Podatnik może odliczyć (nie więcej niż 2280 zł rocznie) tylko te wydatki, które faktycznie poniósł, a więc nie może odliczyć kwoty 2280 zł, jeżeli poniósł wydatki w kwocie niższej od limitu.



Co istotne - każda osoba niepełnosprawna (osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) dysponuje „własnym limitem” – np. niepełnosprawni małżonkowie, współwłaściciele samochodu osobowego.



Ministerstwo Finansów wyjaśnia to na poniższych przykładach:



Jeśli rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko, to czy obojgu rodzicom przysługuje prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: W przypadku, gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim czy też nie), każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku. W przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym każdemu z rodziców przysługuje odrębny (własny) limit.



Jestem osobą niepełnosprawną i posiadam na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną. Czy mogę odliczyć wydatki związane z używaniem samochodu osobowego w podwójnej wysokości?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Nie. Przysługuje Ci jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego - również wtedy, gdy masz na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną i sam jesteś niepełnosprawny. Osoba niepełnosprawna, która posiada na utrzymaniu jedną, dwie lub więcej osób niepełnosprawnych, może odliczyć wydatki do wysokości 2280 zł łącznie.



Te same informacje przekazuje Krajowa Informacja Skarbowa - w ciągle aktualnej (w zakresie odliczania wydatków „samochodowych”) broszurze informacyjnej dot. ulgi rehabilitacyjnej:

(…) osoba niepełnosprawna posiadająca na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną może odliczyć wydatki do wysokości 2.280 zł łącznie (osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych i sama jest niepełnosprawna).



W cytowanej wyżej interpretacji z 26 stycznia 2023 r. Dyrektor KIS udzielił następującej informacji niepełnosprawnym małżonkom:

W świetle przedstawionego opisu oraz wskazanych przepisów prawa należy stwierdzić, że stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Państwo jako osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, jesteście uprawnieni do odliczenia wydatków, o których mowa we wniosku, poniesionych w 2022 r., w związku z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego Państwa współwłasność. Odliczenia możecie Państwo dokonać do wysokości limitu określonego przez ustawodawcę, tj. do kwoty 2 280 zł. Limit ten przysługuje osobno każdemu z Państwa.



Ponadto warto wskazać (za interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 grudnia 2025 r. - sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1034.2025.2.AC), że: "(...) Określona w ustawie kwota 2 280,00 zł jest maksymalną kwotą, która może być odliczona za dany rok podatkowy tytułem poniesienia ww. wydatków i to niezależnie od tego, czy osoba niepełnosprawna była właścicielem samochodu osobowego przez cały rok lub nabyła własność/współwłasność samochodu w trakcie roku podatkowego oraz niezależnie od tego, czy osoba niepełnosprawna uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie roku podatkowego."

Wydatki na przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – bez limitu kwotowego

Ten rodzaj odliczenia nie ma limitu kwotowego i - co warto podkreślić - nie musi dotyczyć samochodu osobowego bo odliczyć można wydatki na przystosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności każdego pojazdu mechanicznego. Jednak trzeba pamiętać, by odliczane wydatki dokładnie odpowiadały dyspozycji przepisu art. 26 ust. 7a pkt 2 ustawy o PIT.



Krajowa Informacja Skarbowa w ww. broszurze informacyjnej – nadal aktualnej w zakresie odliczania wydatków „samochodowych” (bo przepisy w tym zakresie nie zmieniły się) - wyjaśnia:



1) określenie "przystosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności" rozumieć należy jako prawo do odliczania tylko tych wydatków, których skutkiem jest "przerobienie" pojazdu mechanicznego w sposób umożliwiający korzystnie z niego przez osobę niepełnosprawną;



2) przeróbki te mogą dotyczyć zarówno elementów związanych z kierowaniem pojazdem, czyli dostosowaniem pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy, jak i elementów umożliwiających przemieszczanie się pojazdem, czyli dostosowaniem pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego pasażera;



3) regulacja prawna wyraźnie zawęża zakres przeróbek, uzależniając je każdorazowo od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z charakteru niepełnosprawności;



4) poniesienie kosztów wymiany części eksploatacyjnych samochodu nie podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej;



5) w sytuacji gdy podatnik kupił samochód (lub inny pojazd mechaniczny), a następnie będąc osobą niepełnosprawną z tytułu bezwładu kończyn dolnych oddał samochód do specjalistycznego warsztatu, zlecając przerobienie w nim:



a) dźwigni zmiany biegów,

b) pedałów hamulca i gazu,

c) zwiększenie powierzchni bagażnika umożliwiające przewożenie wózka inwalidzkiego

- może ww. wydatki odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, bowiem wydatki te odpowiadają potrzebom wynikającym z niepełnosprawności podatnika.

Ważne Trzeba też pamiętać o zasadach dokumentowania odliczanych wydatków - określonych w art. 26 ust. 7 ustawy o PIT. Czyli podatnik dokonujący odliczenia konkretnych wydatków powinien (na wypadek kontroli podatkowej) posiadać dokumenty (np. faktury, paragony, rachunki, dowody zapłaty) stwierdzające ich poniesienie. Dokumenty te powinny zawierać w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Ta zasada dotyczy na pewno wydatków na przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Bo co do wydatków na używanie samochodu osobowego (w ramach limitu 2280 zł) nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość (tak przynajmniej wynika z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT). Zwróćmy uwagę, że przepis nie mówi, że nie trzeba mieć dokumentów stwierdzających kto poniósł dany wydatek i czego wydatek dotyczył.

Potwierdza to Ministerstwo Finansów: „Urząd skarbowy może się do Ciebie zwrócić byś udowodnił, że poniosłeś wydatek nawet jeśli brak jest ustawowego wymogu dokumentowania wysokości określonych wydatków fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem. Organ może to sprawdzić w ramach czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego.”



Dlatego bezpieczniej jest posiadać takie dokumenty (np. faktury, paragony, rachunki, dowody zapłaty) w każdym przypadku.

Zakup samochodu a ulga rehabilitacyjna

Niepełnosprawni nie mogą natomiast odliczać wydatków na zakup samochodów. Nawet jeżeli jest to samochód przystosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepisy ustawy o PIT dot. ulgi rehabilitacyjnej nie wymieniają takiej kategorii wydatku jak zakup (nabycie) samochodu czy pojazdu. Można natomiast - jak to już wyżej wskazano - odliczyć wydatki na przystosowanie wcześniej nabytego samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.



Potwierdził to np. Dyrektor KIS w interpretacji z 11 lutego 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.1183.2021.2.KF):

"(…) wydatek na zakup samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów nie jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych podlegającym odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby wydatek na zakup samochodu osobowego uznać za poniesiony na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, musiałoby to wprost wynikać z zapisów ustawowych. Tymczasem, jak wykazano wyżej, w obowiązujących przepisach prawa brak jest podstaw do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wydatków poniesionych przez osobę niepełnosprawną na nabycie samochodu osobowego, nawet przystosowanego do korzystania przez osobę niepełnosprawną."



Identycznie stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji z 28 marca 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.112.2025.1.AK).

Dokumentowanie wydatków – faktury, rachunki, potwierdzenie zapłaty

Podatnicy, którzy odliczają omawiane wydatki na używanie samochód osobowy (a także wydatków na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności) powinni potrafić udokumentować te wydatki i udowodnić ich poniesienie.



Co prawda z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, że w przypadku wydatków na używanie samochodu osobowego (w ramach limitu 2280 zł) nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Ale ten sam przepis stanowi też, że na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Czyli wynika z tego, że organ podatkowy może zażądać w toku kontroli dokumentu potwierdzającego, że dana osoba w ogóle poniosła wydatek na używanie samochodu (choć nie jest konieczna na tym dokumencie kwota).



Ministerstwo Finansów wskazuje, że wysokość wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej trzeba ustalać na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Może to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił. I choć potem MF pisze, że nie trzeba dokumentować wydatków limitowanych m.in. na używanie samochodu osobowego, to ostatecznie Ministerstwo Finansów radzi: „Urząd skarbowy może się do Ciebie zwrócić byś udowodnił, że poniosłeś wydatek nawet jeśli brak jest ustawowego wymogu dokumentowania wysokości określonych wydatków fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem. Organ może to sprawdzić w ramach czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego.”



Dlatego też najbezpieczniej jest posiadać faktury lub rachunki, z których będzie wynikać nie tylko kwota i rodzaj konkretnych wydatków ale kto za te wydatki zapłacił.



Ministerstwo Finansów wyjaśnia też, że faktura może być wystawiona na dziecko niepełnosprawne lub na rodzica, który utrzymuje dziecko niepełnosprawne.



Zdaniem resortu finansów, jeśli z ulgi rehabilitacyjnej korzysta osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, to dokument stwierdzający poniesienie wydatku uprawniającego do odliczenia, może być wystawiony na osobę niepełnosprawną, jak i na osobę, która utrzymuje osobę niepełnosprawną.



Oczywiście trzeba też móc przedstawić na żądanie organów podatkowych np. orzeczenie o niepełnosprawności oraz dowód rejestracyjny samochodu. Organ podatkowy weryfikujący zeznanie roczne w zakresie poprawności dokonanych odliczeń, ma również prawo domagać się od podatnika przedstawienia okoliczności związanych z poniesionymi wydatkami - wyjaśnia Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 września 2024 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.373.2024.2.MM).



Warto też przytoczyć fragment interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 2025 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1034.2025.2.AC), w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził m.in.: "(...) W przypadku wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. W kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dowodami tymi będą np. orzeczenie o niepełnosprawności oraz dowód rejestracyjny samochodu. Jeżeli przepisy prawa nie wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, dowodem może być również odebrane od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, dotyczące, np. poniesienia wydatku."

Nie można odliczać jeżeli podatnik sam nie sfinansował wydatków

Przepis art. 26 ust. 7b ustawy o PIT stanowi, że nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków (w tym także omawianych wydatków „samochodowych”), które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków:

- zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

- zakładowego funduszu aktywności,

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- Narodowego Funduszu Zdrowia,

- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.



W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Można odliczyć również wydatki poniesione za granicą w obcych walutach

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć również wydatki poniesione za granicą. Dotyczy to również omawianych wydatków na używanie samochodów osobowych na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności .

Do przeliczenia poniesionych wydatków w walucie obcej na złotówki trzeba stosować średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Odliczenie wydatków na samochód w rocznym zeznaniu podatkowym

Odliczeń wydatków z tytułu ulgi rehabilitacyjnej można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym:



- PIT-37 – przychody opodatkowane wg skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, zlecenia, emerytury),

- PIT-36 – przychody opodatkowane wg skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),

- PIT-28 - przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),

do których trzeba dołączyć załącznik PIT/O.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 września 2024 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.373.2024.2.MM) wyjaśnił m.in., że (...) odliczeniu od dochodu podlegają co do zasady wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

W tej interpretacji Dyrektor KIS uznał, że jeżeli w 2024 r. podatniczka uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności, stwierdzające, że niepełnosprawność istniała wcześniej (od 2022 r.), to podatnika może również odliczyć wstecznie wydatki na samochód za 2022 rok. Może to zrobić korygując zeznanie podatkowe PIT za 2022 rok.



Analogicznie Dyrektor KIS uznał w interpretacji z 20 listopada 2025 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.898.2025.3.AC). Interpretacja dotyczyła sytuacji, gdzie w 2025 r. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekł, że niepełnosprawność dziecka podatniczki urodzonego w 2020 r. datowana jest od wczesnego dzieciństwa. A podatniczka pytała o możliwość odliczenia wydatków na używanie samochodu osobowego stanowiącego jej współwłasność w celu wożenia jej niepełnosprawnego syna na wizyty lekarskie, konsultacje specjalistyczne ,zabiegi rehabilitacyjne, do przedszkola, na zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy (np. logopedia, terapia SI, fizjoterapia) - w latach 2021-2024. Dyrektor KIS stwierdził, że podatniczka ma prawo do tego odliczenia mimo, że niepełnosprawność została orzeczona w 2025 r.

Cyt.: "Pani, jako osoba posiadająca na utrzymaniu niepełnosprawnego małoletniego syna, może – na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 14 w zw. z art. 26 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – odliczyć od osiągniętego dochodu w zeznaniach podatkowych za lata 2021 – 2024 (przy spełnieniu pozostałych warunków niezbędnych do skorzystania z przedmiotowego odliczenia) wydatki poniesione na używanie samochodów osobowych stanowiących Pani współwłasność, w ramach obowiązującego limitu – maksymalnie do kwoty 2.280 zł. Przysługuje Pani prawo do złożenia korekty zeznań podatkowych za lata 2021 – 2024, w których dokona Pani odliczenia ww. wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej."

Wydatki na odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej

Warto też wiedzieć, że na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 13) ustawy o PIT wydatkami, które mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej są też wydatki na odpłatny przewóz:

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;



Warto zauważyć, że zmiana brzmienia tego punktu wprowadzona od 2022 r. (aczkolwiek dotycząca także rozliczenia roku 2021) - pozwala na odliczenie wszelkich wydatków poniesionych na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, nie tylko związanych z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (co przewidywała poprzednia treść tego przepisu). Po zmianie, podobnie jest to w przypadku używania własnego samochodu, odliczenie jest możliwe bez względu na cel, któremu miał służyć przewóz osoby niepełnosprawnej.



Ponadto, na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 15) ustawy o PIT wydatkami, które mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej są też wydatki na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;

d) opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Ulga rehabilitacyjna - bez zmian od 2023 roku - także w 2025 i 2026 roku

Od 1 stycznia 2025 roku przepisy dotyczące ulgi rehabilitacyjnej nie uległy zmianie. Dlatego też w 2025 roku obowiązują te same zasady odliczania ulgi rehabilitacyjnej, co w poprzednim roku. Ponadto od 1 stycznia 2026 roku przepisy dot. tej ulgi nie ulegną również zmianie.

Podstawa prawna:

- art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7-7g oraz ust. 13a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 163 ze zm. – ustawa o PIT).

Oprac. Paweł Huczko