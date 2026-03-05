REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Ulgi i odliczenia » Remontujesz łazienkę dla osoby niepełnosprawnej? Sprawdź odliczenie w PIT

Remontujesz łazienkę dla osoby niepełnosprawnej? Sprawdź odliczenie w PIT

05 marca 2026, 18:20
Adam Kuchta
Remontujesz łazienkę dla osoby niepełnosprawnej? Sprawdź możliwość odliczenia podatkowego
Remontujesz łazienkę dla osoby niepełnosprawnej? Sprawdź możliwość odliczenia podatkowego
Remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej a kwestia podatków. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności? Co mówią przepisy ustawy o PIT?

Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności

Możliwość odliczenia kwoty wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne wynika z ustawy o PIT (dalej także: ustawa). Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b-7g tego artykułu.

Ustawodawca wskazał, że za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej uważa się wydatki poniesione m.in. na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Przy czym, wydatki te podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Wysokość wydatków na cele ulgi, co do zasady, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna pod warunkiem posiadania przez osobę, której dotyczy wydatek:

  1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Pojęcia „adaptacja” i „wyposażenie” zawarte w ustawie o PIT

Czy w związku z powyższym w ramach ulgi rehabilitacyjnej istniej możliwość odliczenia wydatków poniesionych na remont, adaptację i wyposażenie łazienki? Czy tego rodzaju wydatki mieszczą się w pojęciu adaptacji i wyposażenia mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?

W odpowiedzi na te pytania przywołajmy rozstrzygnięcie zawarte w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2024 roku, nr 0113-KDIPT2-2.4011.959.2023.1.KK. Dyrektor KIS wskazał, że w pierwszej kolejności należy ustalić znaczenie użytych w ustawie o PIT pojęć „adaptacja” i „wyposażenie”.

Dokonując wykładni zawartego w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy pojęcia adaptacji i wyposażenia mieszkań/budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, Dyrektor KIS wskazał co następuje: w doktrynie zwraca się uwagę, że przez adaptację i wyposażenie, o których mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć takie przystosowanie mieszkania/budynku, które umożliwia lub  ułatwia życie w nim osobie niepełnosprawnej (por. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, Lex, 2010, wyd. II). Należy zwrócić uwagę, że pojęcie „adaptacja” rozumieć należy jako „przystosowanie”, które jednak niekoniecznie oznaczać musi „ulepszenie”, czy „przekształcenie” zaistniałego stanu rzeczy – w tym przypadku warunków mieszkaniowych dla potrzeb osoby niepełnosprawnej – wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 667/11.

Dokonanie adaptacji mieszkania oraz budynku mieszkalnego do innych potrzeb i jego wyposażenie w nowe elementy rzeczowe ma – dla uznania wydatków poniesionych na nie za wydatki na cele rehabilitacyjne – znaczenie tylko o tyle, o ile u podstaw takiej adaptacji lub wyposażenia leżą potrzeby wynikające z niepełnosprawności podatnika lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu.

W związku z przytoczonym przepisem art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy, za wydatki takie można uznać wydatki poniesione na np. likwidację barier architektonicznych, budowę podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, „poszerzenie drzwi”, likwidację progów, założenie okien zamykanych z niskiego poziomu, położenie terakoty antypoślizgowej, likwidację wanny i zainstalowanie brodzika z panelem prysznicowym i siedziskiem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, założenie „wiszącego” sedesu oraz umywalki „bez nogi” umożliwiających swobodne podjechanie wózkiem, także montaż wszelkiego rodzajów uchwytów, specjalnych baterii dla osób z niepełnosprawnymi dłońmi, montaż drzwi przesuwnych.

Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań/budynków mieszkalnych, w przeciwieństwie do wydatków z tytułu zakupu sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych nie muszą mieć indywidualnego charakteru. Istotne jest jedynie czy wydatki te są podyktowane potrzebami osoby niepełnosprawnej związanymi z tą niepełnosprawnością.

Pogląd ten potwierdził m.in. WSA w Łodzi w wyroku z dnia 17 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1541/11, stwierdzając, że „nie można zgodzić się z tą częścią dokonanej przez organ wykładni art. 26 ust. 7a pkt 1 i 3 ustawy, wedle której wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań muszą mieć, tak samo jak sprzęt rehabilitacyjny, indywidualny charakter. Z gramatycznego brzmienia pierwszego unormowania wynika bowiem, że wymóg „indywidualnego przeznaczenia” w ogóle nie dotyczy wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych. Jedynym warunkiem zastosowania tego odliczenia, stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy, jest to by adaptacja (wyposażenie) mieszkania (budynku) odpowiadała potrzebom wynikającym z niepełnosprawności. Uwzględniając regulację zawartą w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy należy tego rodzaju wydatkom stawiać nadto warunek by służyły rehabilitacji osoby niepełnosprawnej lub ułatwiały jej wykonywanie czynności życiowych. Są to jedyne ustawowe wymogi stawiane wspomnianym wydatkom”.

Wydatki na remont łazienki mogą zostać zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne

Z treści wniosku o interpretację wynika, że Wnioskodawca jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności 05-R i zamierza przeprowadził remont i adaptację łazienki. Wnioskodawca chce dokonać rozliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji i wyposażenia łazienki, poniesionych ze środków własnych. Przeprowadzony remont łazienki dotyczy własności Wnioskodawcy, mieszkanie własnościowe - wydzielona własność - w bloku wielorodzinnym, w którym On zamieszkuje oraz użytkuje. Remont i adaptacja łazienki wiąże się z poniesieniem wydatków celem wykonania niezbędnego remontu łazienki pod warunki zdrowotne Wnioskodawcy. Z uwagi na fakt, że w łazience pojawiły się wilgoć i grzyb, wymagane było skucie wszystkich tynków ze ścian i sufitu w pomieszczeniu. W ramach prowadzonego remontu, została wymieniona wanna wraz z zestawem natryskowo-prysznicowym, parawanem oraz uchwytami zapewniającymi bezpieczeństwo niepełnosprawnego w trakcie i po kąpieli. Zostały zamontowane również umywalka oraz zestaw podtynkowy WC z misą toaletową oraz uchwytem umożliwiającym podnoszenie się. Z uwagi na warunki, zamontowany został także nowy grzejnik zapewniający dogrzanie łazienki oraz odpowiednią temperaturę i warunki w pomieszczeniu. Całość adaptacji i nowego rozmieszczenia elementów wodno-kanalizacyjnych, wymagało rozprowadzenie zarówno podłączeń hydrauliki, jak również instalacji elektrycznej. Na podłodze oraz części ścian, po zabezpieczeniu specjalną folią w płynie tworzącą powłokę elastyczno-ochronną, zostały położone gres i płytki ceramiczne oraz wymieniono stolarkę drzwiową, poprzez zamontowanie nowych drzwi wraz z ościeżnicą, bez progu. Wydatki poniesione na remont łazienki, stanowią wydatki na przystosowanie tej łazienki do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności i są związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poruszania się w pomieszczeniu, zapewnieniu bezpieczeństwa w trakcie wykonywania czynności życiowych, wynikających z ograniczenia ruchowego.

W związku z powyższym Dyrektor KIS uznał, że wymienione wydatki poniesione na remont łazienki w związku z adaptacją i wyposażeniem mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności Wnioskodawcy, mogą zostać zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT.

Podstawa prawna

art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Źródło: INFOR
Księgowość
