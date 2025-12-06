REKLAMA

Ulga na pełnoletnie dziecko w PIT w 2025 roku: limit dochodów dziecka. Które dochody wlicza się do limitu?

Ulga na pełnoletnie dziecko w PIT w 2025 roku: limit dochodów dziecka. Które dochody wlicza się do limitu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 grudnia 2025, 09:04
Paweł Huczko
Paweł Huczko
Rozliczenie PIT 2024/2025: Ulga na pełnoletnie dziecko - limit dochodów dziecka
Rozliczenie PIT 2024/2025: Ulga na pełnoletnie dziecko - limit dochodów dziecka


Roczny limit zarobków brutto pełnoletniego (przed ukończeniem 25. roku życia), uczącego się dziecka ustalany dla celów ulgi na dziecko wynosi dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu rozliczanego roku podatkowego. Jeżeli dochody dziecka przekroczyły w danym roku tę kwotę, to jego rodzice nie będą mogli za ten rok skorzystać z ulgi prorodzinnej. W grudniu 2024 r. renta socjalna wynosiła 1780,96 zł, a jej dwunastokrotność: 21.371,52 zł - ten limit dotyczy dochodów dziecka w 2024 r. Od 1 marca 2025 r. kwota renty socjalnej wzrosła do 1878,91 zł. Zatem 12-krotność tej renty wynosi: 22.546,92 zł - i taki jest limit dochodów dziecka dot. ulgi prorodzinnej w 2025 roku.

rozwiń >

Ulga na dziecko - jaki limit dochodów pełnoletniego dziecka

Ulga na dziecko (nazywana też ulgą prorodzinną) jest od lat najpopularniejszym odliczeniem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zasady korzystania z tej ulgi są określone w art. 27f ustawy o PIT. Z ulgi tej mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni i rodzice zastępczy dzieci małoletnich, a także niektórych pełnoletnich dzieci.
Na podstawie art. 27f ust. 6 ustawy o PIT z ulgi na dziecko mogą korzystać rodzice (także opiekunowie prawni i rodzice zastępczy) utrzymujący pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c pkt 2 i 3 ustawy o PIT. Chodzi tu o dzieci:
2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie.

Jednym z warunków korzystania z ulgi na dziecko przez ww. osoby jest to, żeby dochody pełnoletniego uczącego się dziecka (do ukończenia 25. roku życia) nie przekroczyły limitu określonego w art. 6 ust. 4e ustawy o PIT – czyli dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu rozliczanego roku podatkowego.

A zatem:
- w przypadku małoletnich dzieci oraz dzieci, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - przepisy podatkowe nie wprowadzają żadnych limitów zarobków (dochodów) tych dzieci, warunkujących korzystanie z ulgi prorodzinnej;
- w przypadku ww. pełnoletniego uczącego się dziecka (do ukończenia 25. roku życia) obowiązuje limit dochodów tego dziecka w wysokości dwunastokrotności renty socjalnej - przekroczenie tego limitu nie pozwala na skorzystanie z ulgi na dziecko rodzicom (także opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym) tego dziecka.


Ile wynosiła dwunastokrotność renty socjalnej w 2024 roku?

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej - renta socjalna wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi od 1 marca 2024 r. (po marcowej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych) - 1780,96 zł  brutto – tyle samo wynosi kwota renty socjalnej. 

Ta kwota renty socjalnej (tak jak to było w poprzednich latach) również obowiązywała w grudniu 2024 r.. Zatem dwunastokrotność tej kwoty (która ma znaczenie dla rozliczenia ulgi na dziecko za 2024 rok) wynosi 21.371,52 zł (12 × 1780,96 zł = 21.371,52 zł).





Ile mogło zarobić dziecko aby rodzice mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2024 rok?

Jeżeli pełnoletnie dziecko (do ukończenia 25 roku życia), które jeszcze się uczy - uzyskało w 2024 roku dochód brutto przekraczający ww. limit 21.371,52 zł, to jego rodzic (opiekun prawny) nie będzie mógł odliczyć ulgi prorodzinnej na to dziecko za 2024 rok.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile będzie mogło zarobić dziecko aby rodzice mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2025 rok?

Od 1 marca 2025 r. następuje jak co roku waloryzacja rent i emerytur. Już wiadomo, że kwota renty socjalnej wzrosła od 1 marca 2025 r. do 1878,91 zł. Ta nowa kwota renty socjalnej będzie najprawdopodobniej obowiązywać także w grudniu br. Zatem 12-krotność tej renty wynosi: 22.546,92 zł. Zatem taki jest limit dochodów dziecka dot. ulgi prorodzinnej w 2025 roku.



Jakie rodzaje dochodów dziecka wlicza się do limitu? 

Odpowiednio stosowany do ulgi na dziecko przepis art. 6 ust. 4e ustawy o PIT, stanowi, że ulga na dziecko nie przysługuje rodzicom lub opiekunom, jeżeli dziecko (pełnoletnie uczące się - do ukończenia 25. roku życia), o którym mowa w art. 6 ust. 4c 3 ustawy o PIT, uzyskało w roku podatkowym:

1) dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa PIT) lub art. 30b (dochody opodatkowane 19% podatkiem dochodowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów, akcji lub pochodnych instrumentów finansowych) lub
2) przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (tj. przychody zwolnione z PIT w ramach tzw. ulgi dla młodych) i 152 (tj. przychody zwolnione z PIT w ramach tzw. ulgi na powrót) ustawy o PIT
- w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Jak wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi z 3 kwietnia 2025 r. na interpelację poselską nr 8617:
"(...) przy ustalaniu kryterium dochodowego dziecka brane są pod uwagę tylko wybrane należności, takie jak: dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (inne niż z renty rodzinnej), dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy PIT dla kapitałów pieniężnych, a także przychody zwolnione od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót. Kryterium dochodowe określa art. 27f ust. 6 w związku z art. 6 ust. 4e ustawy PIT. Oznacza to, że przy ustalaniu kwoty dochodów (przychodów) dziecka nie są brane pod uwagę przychody zwolnione z opodatkowania (z wyjątkiem kwot korzystających z ulgi dla młodych oraz z ulgi na powrót) i część przychodów (należności), która odpowiada odliczanym kosztom."

 Trzeba zauważyć, że na podstawie ww. art. 6 ust. 4e ustawy o PIT, nie wyłącza możliwości skorzystania z ulgi na dziecko osiąganie przez dziecko następujących przychodów (dochodów):
- z działalności rolniczej,
- z najmu (także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) prywatnego (czyli realizowanego poza działalnością gospodarczą), opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym, np. z dywidendy, z odsetek uzyskanych z tytułu oszczędzania,
- ze sprzedaży nieruchomości.

Natomiast z odpowiednio stosowanego (na podstawie art. 27f ust. 6 ustawy o PIT) do ulgi na dziecko art. 6 ust. 8 ustawy o PIT wynika, że nie można skorzystać z ulgi na dziecko jeżeli w rozliczanym roku podatkowym do rodzica (opiekuna prawnego) jak i do dzieci miały zastosowanie przepisy (bez względu na wysokość dochodów w ten sposób opodatkowanych):
- 19% podatku liniowego lub przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyłączeniem przychodów z najmu prywatnego), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
- dotyczące opodatkowania dochodów na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Dochody dziecka z zagranicy

Ministerstwo Finansów wskazuje, że dochody uzyskiwane za granicą przez pełnoletnie, uczące się dziecko - uwzględnia się w ww. limicie dochodów tego dziecka uprawniającym do skorzystania z ulgi na dziecko - niezależnie od tego, która metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do zagranicznych dochodów pełnoletniego dziecka.



Dochody dziecka zwolnione z podatku w ramach tzw. ulgi PIT-0 dla młodych do 26. roku życia

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT zwolnione z podatku dochodowego (PIT) są przychody:
a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
e) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

To zwolnienie podatkowe jest zwane czasem ulgą PIT-0 dla młodych. Powstaje w związku z tym zwolnienie pytanie, czy przychody zwolnione na podstawie ww. przepisu trzeba doliczać do omawianego limitu dochodu dziecka dla potrzeb ulgi na dziecko?
Zdaniem Ministerstwa Finansów trzeba doliczać do tego limitu przychody zwolnione z PIT w ramach ww. ulgi PIT-0 dla młodych.

Paweł Huczko




