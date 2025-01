Ulga termomodernizacyjna 2025 - zmiany. Piec gazowy i przyłącze bez możliwości odliczenia. W zamian magazyn energii i mikroinstalacja wiatrowa

Minister Rozwoju i Technologii przygotował projekt rozporządzenia, które ma dokonać (od początku 2025 roku) istotnych zmian w wykazie rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W szczególności już nie będzie można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT po zakupie i montażu kotłów olejowych, kotłów gazowych, zbiorników na gaz lub olej oraz z tytułu poniesienia kosztów przyłącza do sieci gazowej. Natomiast ulgą termomodernizacyjną będą objęte zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej, magazynu energii oraz magazynu ciepła. Będą jeszcze inne zmiany w tym wykazie.

rozwiń >

Ulga termomodernizacyjna – jak jest obecnie (w 2024 roku)

Wykaz wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489, ostatnia zmiana: Dz.U. 2021 poz. 2214 - tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 273).



W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015,str. 100, z późn. zm.) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.



Odliczyć można również w ramach tej ulgi wydatki na następujące usługi:



1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.



Jak widać wśród wydatków, które uprawniają do odliczenia są zakup i montaż zarówno kolektora słonecznego (z osprzętem), jak i ogniw fotowoltaicznych (także z osprzętem) i całej instalacji fotowoltaicznej. Warto zwrócić uwagę, że odliczyć też można zakup usługi demontażu starego pieca na paliwo stałe.



Dokładnie zasady ulgi termomodernizacyjnej zostały opisane w poniższych artykułach:

Ulga termomodernizacyjna: zmiany od 2025 roku

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (który został opublikowany 28 października 2024 r.) zakłada spore zmiany w ww. wykazie od 1 stycznia 2025 r. Najważniejsze zmiany to:



1) uwzględnione zostaną w wykazie materiałów budowlanych i urządzeń związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (czyli objęte zostaną ulgą termomodernizacyjną):

- magazyny energii wraz z osprzętem oraz ,montażu magazynu energii;

- mikroinstalacje wiatrowe.



2) uchylone zostaną przepisy pozwalające na skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku zakupu i montażu kotłów olejowych i gazowych, a także odnośnie kosztów przyłączenia do sieci gazowej.

Nabycie i montaż pomp ciepła. Ulga termomodernizacyjna nie dla klimatyzatorów

Omawiany projekt przewiduje także doprecyzowanie przepisów dotyczących objęcia ulgą termomodernizacyjną nabycia i montażu pomp ciepła. Jak wskazuje Minister Rozwoju i Technologii dokładne badanie dokumentacji przedstawianych przed podatników przez organy skarbowe wykazywały, że w istocie do ulgi przedstawiano dokumenty dotyczące zakupu klimatyzatorów, które mogły mieć funkcję ogrzewania.

W celu ograniczenia tego typu nadinterpretacji przepisów, w projekcie rozporządzenia znalazły się przepisy, które pozostawiając możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na zakup i montaż pompy ciepła, wprowadzają dodatkowy warunek, że pompa taka jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń (nowe brzmienie ust. 1 pkt 11 załącznika do rozporządzenia).

Zakup i montaż systemów zarządzania energią

Omawiany projekt przewiduje także wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku zakupu i montażu systemów zarządzania energią. Jak wskazał MRiT dotąd wątpliwości podatników budzi możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku zakupu i montażu systemów zarzadzania energią. Systemy te mają za zadanie optymalizować przepływ energii w budynku zarówno pod kątem zapotrzebowania, jak i kosztów. Ich zastosowanie jest szczególnie istotne w ramach bardziej zaawansowanych instalacji obejmujących np. połączenie źródła energii (panele fotowoltaiczne, mikroinstalacje wiatrowe) z magazynem energii. W celu wyeliminowania tych wątpliwości uzupełniono załącznik do rozporządzenia poprzez bezpośrednie wskazanie, że koszty zakupu i montażu systemy tego typu systemów mogą być odliczane od podatku dochodowego od osób fizycznych (dodanie w załączniku w ust. 1 nowego pkt 13b oraz w ust. 2 nowego pkt 13b).

Polecamy: Podatki 2025 (komplet)

Docieplenie dachów

Ponadto projekt rozporządzenia ma usunąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku docieplenia dachów. W ramach obsługi wniosków podatników dotyczących ulgi termomodernizacyjnej pojawił się problem z interpretacją pojęcia „przegród budowlanych” wskazanego w załączniku do rozporządzenia w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 5. W szczególności pojawiały się pytania, czy „dach” można uznać za przegrodę zewnętrzną. W celu wyeliminowania tego typu wątpliwości interpretacyjnych oraz ułatwienia stosowania przepisów, załącznik do rozporządzenia uzupełniono poprzez wskazanie „dachów” w wykazie materiałów budowlanych oraz usług uprawniających do skorzystania z ulgi (odpowiednie zmiany w załączniku w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5).

Zakup drzwi zewnętrznych

Obecne sformułowanie ust. 1 pkt 14 załącznika do rozporządzenia uprawnia do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku poniesienia wydatków na „stolarkę okienną i drzwiową, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne”. Katalog materiałów budowlanych mieszczących się w kategorii „stolarka okienna i drzwiowa” poprzez użycie sformułowania „w tym” jest otwarty, niemniej jednak wątpliwości interpretacyjne budzi brak wskazania w tym katalogu „drzwi zewnętrznych”, których parametry niewątpliwie wpływają na efektywność energetyczną budynków. W celu wyeliminowania tych wątpliwości i ułatwienia stosowania przepisów przez podatników i organy skarbowe, omawiany projekt uzupełnia wymienione materiały budowlane o „drzwi zewnętrzne” (ust. 1 pkt 14 załącznika do rozporządzenia).

Przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Aktualny w 2024 r. katalog materiałów budowlanych i urządzeń w załączniku do rozporządzenia w ust. 1 pkt 7 obejmuje wydatek na „przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej”. Jak wskazał MRiT, wydatkowi temu nie odpowiada odrębny wydatek w katalogu usług, chociaż wydatki takie są ponoszone przez podatników, którzy jednak mają problem z zakwalifikowaniem ich do właściwego punktu w wykazie usług. W omawianym projekcie proponuje się doprecyzowanie katalogu usług (dodanie w ust. 2 załącznika do rozporządzenia pkt 14a), przez rozszerzenie katalogu usług o wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej (jednocześnie usunięto możliwość przyłączenia do sieci gazowej, zgodnie z art. 17 ust. 15 dyrektywy EPBD).

Wyeliminowanie z treści załącznika do rozporządzenia sformułowania „osprzęt”

W aktualnym brzmieniu załącznika do rozporządzenia w przypadkach instalacji odnawialnych źródeł energii pojawia się sformułowanie „osprzętu”, które towarzyszy poszczególnym odnawialnym źródłom energii możliwym do dofinansowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Pojęcie „osprzęt” nie pojawia się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na rozdział 4c wprowadzony od 1 grudnia 2022 r. do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496, z późn. zm.). Ww. rozdział wprowadza wsparcie dla inwestorów w budynkach wielorodzinnych realizujących instalacje OZE (grant OZE). Zgodnie z art. 11m ust. 2 ww. ustawy, do kosztów przedsięwzięcia podlagającego wsparciu wlicza się „koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji odnawialnego źródła energii”. W celu ujednolicenia stosowanych w przepisach pojęć i dostosowania treści rozporządzenia do pojęcia stosowanego w akcie wyższego rzędu, zamieniono pojęcie „osprzęt” na pojęcie „infrastruktura niezbędna do funkcjonowania” danego odnawialnego źródła energii (zmiany w ust. 1 pkt 12–13a załącznika do rozporządzenia).

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.