Ulga termomodernizacyjna i zwolnienie z PIT osób realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Minister objaśnił jak rozumieć przepisy

W dniu 30 czerwca 2025 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe odnośnie form wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Objaśnienie te dotyczą rozwiązań podatkowych (ulga termomodernizacyjna i zwolnienie podatkowe), które wspierają przedsięwzięcie termomodernizacyjne na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa PIT”), oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej „ustawa o ryczałcie”). Objaśnienia zawierają ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego oraz uwzględniają stan prawny obowiązujący na dzień 1 stycznia 2025 r. Objaśnienia podatkowe są wydawane przez ministra finansów na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa z urzędu w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. Warto w szczególności zwrócić uwagę na zmieniony wykaz wydatków uprawniających do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Walorem tych objaśnień są także liczne przykłady wyjaśniające treść przepisów. Publikujemy poniżej pełną treść tych objaśnień. Objaśnienia są aktualne także w 2026 roku, bo nie uległy zmianie przedmiotowe przepisy.

rozwiń >

Formy wsparcia termomodernizacji w podatku dochodowym

W przepisach regulujących podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązują aktualnie dwie formy wsparcia dla podatników podejmujących działania termomodernizacyjne:

1. ulga termomodernizacyjna,

2. zwolnienie od podatku.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Ulga termomodernizacyjna – art. 26h ustawy PIT

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ulgi rehabilitacyjnej

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy, którzy podatek dochodowy od osób fizycznych obliczają:

• według skali podatkowej,

• według jednolitej 19% stawki podatku, o której mowa w art. 30c ustawy PIT, lub

• w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.



Prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje zarówno podatnikom podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli od wszystkich dochodów (przychodów) niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów, jak również podatnikom, którzy w Polsce podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli tylko od dochodów (przychodów) osiągniętych na terytorium Polski.



Podatnicy obliczający podatek według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku ulgę termomodernizacyjną stosują na podstawie art. 26h ustawy PIT, natomiast podatnicy obliczający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o ryczałcie.



Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej oraz jednolitej 19% stawki podatku) lub od przychodu (w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Definicja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

W zakresie definicji pojęcia przedsięwzięcie termomodernizacyjne, ustawa PIT oraz ustawa o ryczałcie odsyłają do definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 1446, z późn. zm.). W myśl tych przepisów przedsięwzięcie termomodernizacyjne oznacza:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,

d) całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ważne Ważne! Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego.

Warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Minister finansów wyjaśnił, że ulga termomodernizacyjna stanowi preferencję podatkową, co oznacza, że można z niej korzystać po spełnieniu wszystkich warunków dla niej określonych. Ulgę termomodernizacyjną warunkuje w szczególności:

• rodzaj wydatków,

• dokumentowanie wydatków termomodernizacyjnych,

• typ budynku,

• tytuł prawny do budynku,

• czas trwania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

• wysokość wydatków i źródło ich finansowania.

REKLAMA

Rodzaj wydatków uprawniających do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Nie każdy wydatek, który przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.



Do odliczenia uprawnia tylko ten wydatek, który znajduje się na liście wydatków, czyli został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 273 - ostatnia zmiana z Dz.U. 2024 poz. 1943 obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku).(dalej „rozporządzenie”).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Ważne! Rozporządzenie zawiera zamkniętą listę wydatków. Wydatki spoza listy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego warto upewnić się, czy rodzaj planowanej inwestycji i związanego z nią wydatku będzie mógł być odliczony w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Lista wydatków kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej obejmuje materiały budowlane, urządzenia i usługi.

W ramach wydatków na materiały budowlane i urządzenia na liście wydatków znajdują się:

• materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych, dachów oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,

• węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury i układem automatycznej regulacji pogodowej,

• kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw[6], spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe[7] – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

• przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej wykorzystującej jako źródło energii biogaz lub biometan,

• materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,

• materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

• materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,

• pompa ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem, że pompa ta jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej,

• kolektor słoneczny wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania,

• ogniwo fotowoltaiczne wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania,

• magazyn energii lub magazyn ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania,

• system zarządzania energią,

• stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,

• materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

W ramach wydatków na usługi na liście wydatków znajdują się:

• wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

• wykonanie analizy termograficznej budynku,

• wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,

• wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,

• docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub dachów lub fundamentów,

• montaż węzła cieplnego wraz z programatorem temperatury i układem automatycznej regulacji pogodowej,

• montaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym okien, okien połaciowych wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,

• wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

• montaż pompy ciepła oraz infrastruktury niezbędnej do jej funkcjonowania, pod warunkiem, że pompa ta jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej,

• montaż kolektora słonecznego oraz infrastruktury niezbędnej do jego funkcjonowania,

• montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,

• montaż ogniwa fotowoltaicznego oraz infrastruktury niezbędnej do jego funkcjonowania,

• montaż magazynu energii lub magazynu ciepła oraz infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania,

• montaż systemu zarządzania energią,

• uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,

• wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej wykorzystującej jako źródło energii biogaz lub biometan,

• regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,

• demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ważne Ważne! Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowa lista wydatków. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 1943). Różnice pomiędzy poprzednią, a obecną listą wydatków są omówione w dalszej części niniejszych Objaśnień.

Przykład 1.

Podatnik poniósł wydatki na zakup i montaż okien w swoim domu. W wyniku wymiany okien nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podatnik może skorzystać z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni pozostałe warunki.

Przykład 2.

Podatnik wymienił szyby w oknach swojego domu na szyby zespolone, w wyniku czego nastąpiło ograniczenie strat ciepła.

Podatnik nie może skorzystać z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, gdyż w przypadku okien lista wydatków uwzględnia jedynie wymianę stolarki okiennej, czyli wymianę całego okna, a nie jego elementów, np. samych szyb.

Przykład 3.

Podatnik ocieplił 3 balkony/tarasy, które są integralną częścią budynku, przy czym:

- jeden z tarasów stanowi jednocześnie stropodach korytarza i przedsionka wewnętrznego,

- drugi z tarasów stanowi stropodach nad garażem,

- balkon jest elementem nadwieszonym (posiada formę otwartą).

Czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć wydatki na docieplenie każdego z ww. tarasów lub balkonu, czy wyłącznie tarasu stanowiącego jednocześnie strop powierzchni mieszkalnej budynku.



Podatnik może odliczyć wydatki związane z dociepleniem obu tarasów i balkonu, gdyż stanowią one integralną część budynku, o ile spełni pozostałe warunki.

Dokumentowanie wydatków termomodernizacyjnych

Minister finansów wyjaśnia, że wysokość wydatków termomodernizacyjnych ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.



Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.



Wymóg dokumentowania wydatku termomodernizacyjnego fakturą wystawioną przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług odnosi się również do wydatków poniesionych za granicą.



Zatem jedynie w sytuacji, gdy podatnik posiada fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, może odliczyć ten wydatek w ramach ulgi termomodernizacyjnej, przy założeniu że spełnione są pozostałe warunki.



W praktyce, z uwagi na zasadę równego traktowania, fakturami, które dokumentują poniesione przez podatnika wydatki termomodernizacyjne są również faktury zawierające podatek od wartości dodanej, wystawione przez podmiot zarejestrowany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Do takiego odliczenia nie uprawnia natomiast zakup udokumentowany fakturą z podatkiem od wartości dodanej, wystawiony przez podmiot spoza Unii Europejskiej.

Ważne Ważne! Od 1 stycznia 2022 r. dzień wystawienia faktury oznacza datę poniesienia wydatku.

Przykład 4.

Podatnik niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług, poniósł wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w kwocie 12 300 zł, w tym 2 300 zł to podatek VAT (23%). Kwoty 2300 zł podatnik nie odliczył na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik uwzględnia całą kwotę 12 300 zł, tj. wraz z podatkiem VAT, ponieważ podatek VAT nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Przykład 5.

Podatnik wpłacił zaliczkę na magazyn energii do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nie żądał od sprzedawcy wystawienia faktury zaliczkowej. Nabycie przez podatnika magazynu energii nastąpiło jednak w kolejnym roku, w którym również została wystawiona faktura.

Składając zeznanie za rok podatkowy, w którym została wystawiona faktura, podatnik może odliczyć całość wydatków poniesionych na zakup magazynu energii (łącznie z kwotą zaliczki zapłaconą w roku poprzedzającym rok, w którym została wystawiona faktura), o ile spełni pozostałe warunki.

Typ budynku

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki z listy wydatków, które dotyczą realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Takim budynkiem jest obiekt budowlany, który posiada następujące cechy:

• jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

• jest wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,

• służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,

• stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość,

• może mieć wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ważne Ważne! Minister finansów podkreśla, że przepisy ustawy PIT bezwzględnie nie wymagają posiadania przez podatnika dokumentu potwierdzającego zgodę na użytkowanie budynku (decyzji/zawiadomienia o zakończeniu budowy skutkującego milczącą zgodą na jego użytkowanie). Dotyczy to zarówno budynków wieloletnich, jak i nowo wybudowanych. Dla potrzeb ulgi wystarczy, aby budynek mieszkalny jednorodzinny faktycznie istniał i posiadał wcześniej wymienione cechy. Potwierdzeniem jego istnienia może być zarówno wspomniana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, jak również dokument potwierdzający opłacenie podatku od nieruchomości dla tego typu budynków (np. decyzja wydana w tej sprawie).

Przykład 6.

Podatnik jest właścicielem kamienicy wielorodzinnej (użytkuje jej piętro), w której zamierza wymienić stolarkę drzwiową.

Podatnik nie może skorzystać z odliczenia, gdyż kamienica nie jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Przykład 7.

Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego od marca roku podatkowego W czerwcu tego samego roku zamontował na dachu tego budynku instalację fotowoltaiczną, co zostało potwierdzone fakturą wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Czy podatnik może odliczyć wydatki na instalację fotowoltaiczną w zeznaniu podatkowym składanym po zakończeniu roku podatkowego?

Podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni pozostałe warunki.

Przykład 8.

Podatnik planuje realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej. Z uwagi na stan techniczny dachu budynku mieszkalnego podatnik zamontował panele fotowoltaiczne na dachu budynku gospodarczego znajdującego się na jego posesji. Czy podatnik może skorzystać z ulgi na termomodernizację, jeżeli instalacja fotowoltaiczna będzie służyła zarówno budynkowi mieszkalnemu oraz budynkowi gospodarczemu?

Podatnik może skorzystać z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni pozostałe warunki.

Przykład 9.

Podatnik będący właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego dokonuje jego rozbudowy. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w starej części domu wymienia stolarkę okienną, a w nowej dokonuje jej montażu. Czy podatnik może w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć wydatki na zakup materiałów i roboty budowlane w odniesieniu do całego budynku, tj. części istniejącej i dobudowanej?

Podatnik może odliczyć całość wydatków związanych z tą inwestycją, o ile spełni pozostałe warunki.

Przykład 10.

Podatnik był właścicielem budynku użytkowego. W wyniku podjętych starań zmienił charakter budynku na mieszkalno-użytkowy, w którym powierzchnia lokalu użytkowego nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku. W kolejnym roku podatnik zamontował na dachu tego budynku instalację fotowoltaiczną. Czy podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Tak, podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni pozostałe warunki.

Przykład 11.

Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego od 40 lat. W ubiegłym roku przeprowadził w nim przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Budynek ten jest ujęty w ewidencji organu podatkowego dla celów podatku od nieruchomości, jednak podatnik nie dysponuje dokumentem potwierdzającym zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Czy podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Tak, podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni pozostałe warunki.

Przykład 12.

Podatnik jest właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym dobudowuje piętro. W ramach inwestycji zmienia również sposób ogrzewania, tj. likwiduje ogrzewanie gazowe, instaluje pompę ciepła, która jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Urządzenie to będzie ogrzewało zarówno parter, jak i piętro budynku. Czy cały wydatek na tę pompę ciepła będzie podlegał odliczeniu, mimo że dotyczy również nowej części budynku?

Podatnik może odliczyć cały wydatek na pompę ciepła, o ile spełni pozostałe warunki.

Tytuł prawny do budynku

Jak wskazuje minister finansów, w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć tylko te wydatki z listy wydatków, które poniósł na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.

W przypadku współwłasności chodzi zarówno o współwłasność w częściach ułamkowych oraz o współwłasność łączną.

W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych nie jest istotna wielkość udziałów.

Ważne Ważne! Warunek dotyczący tytułu prawnego musi być spełniony na moment zastosowania ulgi w zeznaniu składanym za rok podatkowy, z zachowaniem ustawowego terminu na jego złożenie, w którym podatnik poniósł wydatki kwalifikujące się do objęcia ulgą termomodernizacyjną.

Przykład 13.

Podatnik zrealizował przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, który wraz z innymi osobami nabył w drodze spadku. Nie przeprowadzono działu spadku.

Podatnik może skorzystać z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełnione są pozostałe warunki.

Przykład 14.

W kwietniu roku podatkowego podatnik kupił usługę polegającą na montażu pompy ciepła, która jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń w domu jednorodzinnym. Faktura została wystawiona w tym samym miesiącu. Pompę ciepła podatnik zamierza zamontować w budynku, którego właścicielem stał się w lipcu. Ostatecznie montaż wykonano w grudniu roku podatkowego. Podatnik na dzień złożenia zeznania nadal jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Czy w zeznaniu za ten rok podatkowy (składanym po jego zakończeniu) podatnik może odliczyć ww. wydatek?

Tak, podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, bowiem na moment dokonania odliczenia jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przykład 15.

Podatnik jest właścicielem wolnostojącego budynku, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych o powierzchni całkowitej 300 m2, w którym nie został wydzielony żaden lokal użytkowy. Pokoje w budynku są wynajmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej turystom. Czy wykorzystywanie tego budynku do prowadzenia działalności gospodarczej wyklucza możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

Nie, nie wyklucza. Ustawa PIT, ani ustawa o ryczałcie nie zawierają takiej negatywnej przesłanki.

Przykład 16.

W lipcu roku podatkowego podatnik będący właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego wymienił stolarkę okienną. W styczniu kolejnego roku sprzedał nieruchomość. Po dwóch miesiącach od sprzedaży nieruchomości podatnik złożył zeznanie podatkowe za ubiegły rok. Czy w tym zeznaniu mógł odliczyć wydatki poniesione na wymianę stolarki okiennej?

Podatnik nie mógł odliczyć tych wydatków termomodernizacyjnych, bowiem na moment składania zeznania podatkowego nie był już właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Czas trwania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek dotyczący tego przedsięwzięcia. Jeżeli termin ten nie jest dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę w kwotach uprzednio odliczonych. Zwrotu ulgi podatnik dokonuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Przykład 17.

Podatnik, właściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego w ubiegłym roku przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne polegające na wymianie stolarki okiennej. Planuje kolejne przedsięwzięcie, w którym zamierza docieplić dach. Czy dla tego zakresu prac warunek 3 lat w jakim przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno być zakończone powinien być liczony począwszy od rozpoczęcia pierwszego przedsięwzięcia związanego z wymianą stolarki okiennej?

Nie, to dwa odrębne przedsięwzięcia termomodernizacyjne, zatem dla każdego z nich okres 3 lat na realizację liczony jest odrębnie.

Wysokość wydatków oraz źródło ich finansowania

Odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione, przy czym nie więcej niż 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które realizuje podatnik, z uwzględnieniem wszystkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których jest on właścicielem lub współwłaścicielem.



Limit ulgi nie jest zatem związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych.



W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem w wysokości 53 000 zł. Wysokość limitu w części niewykorzystanej przez jednego z małżonków nie powiększa limitu drugiego małżonka.



Podatnik, który odliczył wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, a następnie zwrócił ulgę, doliczając kwoty poprzednio odliczone odnawia swój limit w części dokonanego zwrotu.



W przypadku wydatków termomodernizacyjnych ważne jest źródło ich finansowania.



Odliczeniu podlegają wydatki, których źródłem finansowania są środki podatnika. Za takie wydatki uznaje się również wydatki sfinansowane pożyczką/kredytem, w sytuacji, gdy spłata zadłużenia obciąża podatnika. W takim przypadku o wysokości poniesionych wydatków decyduje wysokość wydatków termomodernizacyjnych sfinansowanych kredytem/pożyczką a nie wysokość spłaconego kredytu/pożyczki.



Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków:

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub

– wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

2. zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

3. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

4. uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej,

5. już odliczone.

Przykład 18.

Podatnik pozostaje w związku małżeńskim. Małżonkowie nie mają wspólności majątkowej. Podatnik wraz ze współmałżonkiem jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (każdy ze współmałżonków jest w ½ współwłaścicielem tego budynku). Dodatkowo podatnik jest jedynym właścicielem drugiego domu. W obu budynkach zostały zrealizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne o wartości 40 000 zł każde. Na budynek, pozostający we współwłasności podatnik poniósł wydatki termomodernizacyjne w wysokości 10 000 zł, a współmałżonek na kwotę 30 000 zł. W drugim budynku wydatki w wysokości 40 000 zł zostały poniesione wyłącznie przez podatnika. Małżonkowie rozliczają się odrębnie, przy czym współmałżonek podatnika w roku podatkowym nie osiągnął żadnych dochodów (odpowiednio przychodów). Czy podatnik może w takim przypadku odliczyć również wydatki poniesione przez współmałżonka oczywiście w ramach limitu 53 000 zł?



Podatnik może odliczyć wyłącznie wydatki w kwocie 50 000 zł (10 000 zł + 40 000 zł), tj. wydatki na termomodernizację poniesione przez siebie, o ile spełni pozostałe warunki. Prawo do odliczenia pozostałych 30 000 zł nie przysługuje podatnikowi, tylko jego współmałżonkowi. Przy czym, jeśli współmałżonek nie może odliczyć tych wydatków w zeznaniu podatkowym składanym za rok ich poniesienia, wydatki te może odliczyć w kolejnych latach, w których osiągnie dochód (odpowiednio przychód), nie dłużej jednak niż przez 6 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przykład 19.

Małżonkowie posiadający wspólność majątkową są właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego należącego do ich majątku wspólnego. W budynku zostały dokonane przedsięwzięcia termomodernizacyjne o wartości 60 000 zł. Wydatki zostały poniesione z majątku wspólnego małżonków, z tym że faktura została wystawiona na imię i nazwisko jednego z nich. W jaki sposób małżonkowie powinni dokonać odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej?

Odliczenia wydatków może dokonać jeden z małżonków (oczywiście w granicach przysługującego mu limitu) albo oboje małżonkowie po 50% wydatków, lub w innej wybranej przez nich proporcji. W tym przypadku wystawienie faktury na imię i nazwisko tylko jednego małżonka nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi. Wydatek został poniesiony bowiem z majątku wspólnego małżonków i dotyczy budynku mieszkalnego należącego do ich majątku wspólnego.

Przykład 20.

Dwóch współwłaścicieli dokonuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Jeden poniósł wydatki udokumentowane fakturami na kwotę 30 000 zł, a drugi – na kwotę 40 000 zł. Udział każdego współwłaściciela we własności nieruchomości nie jest równy. Czy w związku z tym odliczeniu podlegają wydatki danego podatnika w proporcji do posiadanego udziału (np. ¼ i ¾)?

Każdy ze współwłaścicieli ma prawo odliczyć całość poniesionych przez siebie wydatków, o ile spełni pozostałe warunki. Współwłaściciele nie stosują proporcji odpowiadającej udziałowi we współwłasności budynku.

Przykład 21.

Podatnik przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na którego realizację otrzymał pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której jeszcze nie zaczął spłacać. Czy brak rozpoczęcia spłaty pożyczki wyklucza możliwość skorzystania z ulgi?

Podatnik ma prawo do odliczenia wydatków sfinansowanych tą pożyczką, gdyż pełen ciężar ekonomiczny spłaty pożyczki spoczywa na nim.

Przykład 22.

Podatnik przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na którego realizację otrzymał pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka wynosiła 20 000 zł. Połowa pożyczki została umorzona. Czy podatnik może odliczyć całość poniesionego wydatku sfinansowanego pożyczką w wysokości 20 000 zł?

Podatnik ma prawo do odliczenia wydatków sfinansowanych uzyskaną pożyczką wyłącznie w tej części, która nie została umorzona, zatem do wysokości 10 000 zł.

Przykład 23.

Podatnik przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne ze środków własnych, a następnie otrzymał dotację z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10% poniesionych wydatków.

Podatnik ma prawo odliczyć 90% poniesionych wydatków, czyli tę ich część, która nie została dofinansowana podatnikowi w formie dotacji. Otrzymanie dotacji stanowi bowiem częściowy zwrot uprzednio poniesionych wydatków.

Przykład 24.

Podatnik poniósł wydatek na wymianę okien w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest właścicielem. Wydatek ten podatnik rozliczył w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

Podatnik nie może odliczyć wydatku na zakup okien w ramach ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ wydatek ten został już uwzględniony w ramach ww. ulgi mieszkaniowej, będącej ulgą podatkową w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Przykład 25.

Podatnik poniósł wydatek termomodernizacyjny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest właścicielem. Wydatek ten w całości odliczył od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zeznaniu PIT-28. Dodatkowo podatnik osiągnął dochody ze stosunku pracy, które rozlicza w zeznaniu PIT-37. Czy w zeznaniu PIT-37 podatnik może ponownie wykazać ten wydatek?

Nie, gdyż wydatek ten został już odliczony w zeznaniu PIT-28 na podstawie przepisów ustawy o ryczałcie. Nie można go odliczyć dwa razy.

Przykład 26.

Podatnik będący osobą z niepełnosprawnościami poniósł wydatek na magazyn energii. Na 60% ceny otrzymał dofinansowanie ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wydatek w wysokości 40% ceny zakupu podatnik odliczył w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Czy pozostałe 60% wydatków na zakup magazynu energii sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych podatnik może rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Nie, gdyż w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie odlicza się wydatków, które zostały zwrócone, czy dofinansowane podatnikowi.

Sposób korzystania z ulgi - zeznanie podatkowe, terminy, korekty

Wydatki, które uprawniają do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik odlicza w zeznaniu podatkowym, składanym za rok, w którym poniósł takie wydatki.



Podatnik nie odlicza ich w trakcie roku w zaliczkach na podatek dochodowy, ani w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.



Kwota odliczenia, która przekroczyła roczny dochód (odpowiednio przychód) podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł on pierwszy wydatek.



Jeśli podatnik, który spełniał warunki do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej z niej nie skorzystał, może wrócić do rozliczenia podatku PIT za poprzednie lata, uwzględniając fakt, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wynika to z treści art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

Zobowiązanie podatkowe za 2019 r. przedawnia się zatem wraz z końcem 2025 r., a za 2020 r. wraz z końcem 2026 r. Zatem - jak wyjaśnia minister finansów - do końca 2025 r. i do końca 2026 r. można powrócić do rozliczenia odpowiednio za 2019 r. i za 2020 r., jeżeli wcześniej nie uwzględniono w rozliczeniu wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego do 31 grudnia 2018 r. Bowiem odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego do 31 grudnia 2018 r. oraz zakończonego po tym dniu, jednak nie później, niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (tak wynika z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz. U. poz. 2246).

Przykład 27.

Podatnik poniósł wydatek na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w wysokości 40 000 zł. Rozliczając podatek dochodowy za ten rok, w zeznaniu PIT-28 wykazał przychód 10 000 zł, a w zeznaniu PIT-37 wykazał dochód 50 000 zł.

Podatnik może odliczyć wydatki termomodernizacyjne w dowolnej proporcji (do wysokości przychodu/dochodu) w obydwu zeznaniach, np. w PIT-37 – odliczyć 30 000 zł, a w PIT-28 – odliczyć 10 000 zł.

Przykład 28.

Podatnik w 2021 r. przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne na kwotę 50 000 zł. Przy czym w zeznaniu rocznym za 2021 r. podstawa obliczenia podatku wynosiła 10 000 zł, i z ulgi w takiej wysokości podatnik skorzystał, za 2022 r. – podstawa obliczenia podatku wyniosła 35 000 zł, i podatnik skorzystał z ulgi w tej wysokości, zaś w latach 2023 – 2024 nie osiągnął żadnego dochodu (odpowiednio przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podatnik może odliczyć pozostałe 5 000 zł w kolejnych zeznaniach podatkowych, aż do zeznania składanego za rok 2027 r. (zatem w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek), o ile uzyska podlegające opodatkowaniu „brakujące” przychody lub dochody.

Przykład 29.

Podatnik będący właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne polegające na montażu kolektora słonecznego. W zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniósł wydatek na montaż kolektora nie odliczył tego wydatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Po dwóch latach podatnik sprzedał nieruchomość. Czy po sprzedaży nieruchomości podatnik może złożyć korektę zeznania za rok, w którym poniósł wydatek na montaż kolektora słonecznego i skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Podatnik może złożyć korektę zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne, bowiem na moment składania zeznania za ten rok był właścicielem tej nieruchomości.

Przykład 30.

Podatnik, będący właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego przeprowadził w roku podatkowym przedsięwzięcie termomodernizacyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej. W kwietniu kolejnego roku złożył zeznanie podatkowe, w którym nie odliczył ulgi termomodernizacyjnej W styczniu następnego roku podatnik sprzedał nieruchomość. Czy podatnik może złożyć korektę zeznania za rok, w którym przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne pomimo tego, że nie jest już właścicielem nieruchomości?



Tak, podatnik może skorygować to zeznanie, do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne pomimo tego, że nie jest już właścicielem nieruchomości, ale był nim w momencie składania zeznania podatkowego za rok, w którym zamontował instalację fotowoltaiczną.

Przykład 31.

Podatnik mieszka w domu jednorodzinnym wraz z rodzicami. Nie jest właścicielem, ani współwłaścicielem tej nieruchomości. W lipcu 2023 r. przeprowadzono przedsięwzięcie termomodernizacyjne polegające na wymianie stolarki zewnętrznej. Fakturę za materiały i usługę w całości opłacił podatnik. Zeznanie podatkowe, podatnik złożył w kwietniu 2024 r. W styczniu 2025 r. rodzice przekazali podatnikowi tę nieruchomość w darowiźnie. Czy podatnik może w 2025 r., lub w latach kolejnych, do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2023 r., mając już status właściciela skorygować zeznanie za 2023 r.?



Nie, podatnik nie może skorygować zeznania za 2023 r., bowiem składając to zeznanie, nie miał prawa do ulgi termomodernizacyjnej.

Wydatki uprawniające do ulgi termomodernizacyjnej wykreślone z rozporządzenia od 2025 roku

Rozporządzenie określające listę wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej było już dwukrotnie nowelizowane. Aktualnie rozporządzenie (lista wydatków) nie zawiera następujących urządzeń i usług:

• kotła na paliwo stałe spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189[13],

• kotła gazowego kondensacyjnego wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

• kotła olejowego kondensacyjnego wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin,

• zbiornika na gaz lub zbiornika na olej,

• montażu kotła gazowego kondensacyjnego,

• montażu kotła olejowego kondensacyjnego.



Kocioł na paliwo stałe znajdował się na liście wydatków do 31 grudnia 2021 r., zaś pozostałe z wyżej wymienionych urządzeń i usług do 31 grudnia 2024 r.

Przykład 32.

Podatnik w grudniu 2024 r. zakupił kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin, ponosząc wydatek w kwocie 20 000 zł. Podstawa obliczenia podatku w składanym przez podatnika zeznaniu za 2024 rok wyniosła 10 000 zł. W jaki sposób podatnik może rozliczyć ten wydatek termomodernizacyjny?

Podatnik w zeznaniu podatkowym składanym za 2024 r. może odliczyć wydatek na kocioł olejowy, ale tylko do wysokości dochodu, tj. 10 000 zł. Może kontynuować odliczenie wydatku na zakup tego kotła w latach następnych na zasadzie praw nabytych (zatem do końca 2030 r.), pod warunkiem uzyskiwania dochodów (odpowiednio przychodów) podlegających opodatkowaniu.

Zwrot odliczonej ulgi

Minister finansów informuje, że jeżeli podatnik po roku, w którym korzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest on obowiązany uwzględnić ten zwrot w rozliczeniu ulgi termomodernizacyjnej poprzez doliczenie do dochodu (odpowiednio przychodu) kwot uprzednio odliczonych, w części, która została mu zwrócona.



Przykład 33.

Podatnik przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne ze swoich środków i dokonał za ten rok ich odliczenia w pełnej wysokości. W kolejnym roku podatnik otrzymał dotację z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10% poniesionych wydatków. W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć otrzymaną dotację?

Podatnik, rozliczając podatek dochodowy za rok, w którym otrzymał dotację, ma obowiązek doliczyć do dochodu (odpowiednio przychodu) kwoty uprzednio odliczonych wydatków, które zostały zwrócone w formie dotacji. Doliczenie uprzednio odliczonych kwot powoduje, że odnawia się możliwy do odliczenia limit ulgi w następnych latach.

Przykład 34.

Podatnik w roku podatkowym przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne na kwotę 53 000 zł. Całość wydatku sfinansowana była ze środków podatnika. W kolejnym roku, po złożeniu zeznania za rok podatkowy, otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 000 zł. Jak rozliczyć otrzymane dofinansowanie?

Dofinansowanie w kwocie 20 000 zł podatnik ma obowiązek doliczyć do dochodu (odpowiednio przychodu) za rok, w którym je otrzymał. Kwota ta „odnawia” limit wydatków. Dzięki temu podatnik będzie miał możliwość odliczenia kolejnych wydatków termomodernizacyjnych do kwoty 20 000 zł w przypadku realizacji kolejnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zwolnienie od podatku – art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT wolne od podatku są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w tym otrzymane ze środków udostępnionych bankom zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy Prawo ochrony środowiska.



Ponieważ dotacje udzielone w ramach tych programów korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, to otrzymanych środków podatnik nie wykazuje w zeznaniu rocznym.

Ważne Ważne! Dniem powstania przychodu z tytułu udzielonej dotacji jest dzień otrzymania środków, a nie dzień przyznania dotacji. Zatem dotacje przyznane przed 1 stycznia 2019 r. a wypłacone po tym dniu również korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Informacje o aktualnych programach wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/.

Ochrona wynikająca z zastosowania się do objaśnień podatkowych. Pouczenie

Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej, podatnik, który w danym okresie rozliczeniowym podatku dochodowego od osób fizycznych zastosuje się do objaśnień ministra finansów, objęty jest ochroną przewidzianą w art. 14k-14m tej ustawy.



Przy czym na podstawie art. 14na §2 Ordynacji podatkowej, ochrona przewidziana w art. 14k-14n tej ustawy nie przysługuje, jeśli w wyniku zastosowania się do objaśnień podatkowych uzyskano korzyść podatkową stwierdzoną w decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 163, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 776, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.).

Art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 1446, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 273, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 1943).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s.100).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2021 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647).