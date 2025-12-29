REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Ulgi i odliczenia » IKZE 2025/2026 – jak prawidłowo rozliczyć ulgę podatkową? Limity i korzyści z odliczenia. Wypłata z IKZE, emeryci, spadkobiercy, osoby samotnie wychowujące dzieci. Najnowsze interpretacje skarbówki

IKZE 2025/2026 – jak prawidłowo rozliczyć ulgę podatkową? Limity i korzyści z odliczenia. Wypłata z IKZE, emeryci, spadkobiercy, osoby samotnie wychowujące dzieci. Najnowsze interpretacje skarbówki

29 grudnia 2025, 14:36
Metis Finanse Sp. z o.o.
Metis Finanse Sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
Monika Czekała
Monika Czekała
Doradca podatkowy
PIT, podatek, rozliczenie podatkowe, ulgi podatkowe
IKZE 2025/2026 – jak prawidłowo rozliczyć ulgę podatkową? Limity i korzyści z odliczenia. Wypłata z IKZE, emeryci, spadkobiercy, osoby samotnie wychowujące dzieci. Najnowsze interpretacje skarbówki
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to jeden z najskuteczniejszych instrumentów optymalizacji podatkowej dostępnych dla polskich podatników. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w polskim systemie prawnym od lat, wciąż budzi wiele wątpliwości związanych z prawidłowym rozliczeniem ulgi podatkowej. W tym artykule wyjaśniam najważniejsze kwestie dotyczące IKZE na podstawie najnowszych interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podstawy prawne ulgi IKZE

Podstawą prawną ulgi z tytułu wpłat na IKZE jest art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten umożliwia odliczenie od dochodu kwot wpłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie podstawy opodatkowania, a w konsekwencji – na niższy podatek do zapłaty lub wyższą nadpłatę do zwrotu.

Limity odliczeń – jedno konto, różne możliwości

Jedną z najczęściej pojawiających się kwestii jest wysokość limitu odliczeń. Przepisy przewidują bowiem dwa różne limity w zależności od źródła osiąganych dochodów:

• Limit standardowy – dla osób osiągających dochody z umowy o pracę, emerytury, umów zlecenia czy innych źródeł niż działalność gospodarcza. W 2025 roku limit ten wynosi 10 407,60 zł (1,2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto), a w 2026 roku wzrośnie do 11 304 zł.

• Limit podwyższony (1,5-krotność dla samozatrudnionych) – dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W 2025 roku limit wynosi 15 611,40 zł, a w 2026 roku wzrośnie do 16 956 zł.

W interpretacji z października 2023 r. (sygn. 0112-KDWL.4011.80.2023.3.TW) organ podatkowy potwierdził, że przedsiębiorcy mają prawo do wykorzystania podwyższonego limitu, co stanowi dla nich znaczącą korzyść podatkową. Co więcej, interpretacja z czerwca 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.412.2024.2.DJ) wyjaśnia, że prawo do podwyższonego limitu przysługuje przedsiębiorcy nawet wówczas, gdy równocześnie osiąga on przychody z innych źródeł, np. z umowy o pracę.

Ile można zyskać na uldze IKZE - przykłady

Przykład

Pan Jan jest przedsiębiorcą i w 2025 roku wpłacił na IKZE maksymalną kwotę 15 611,40 zł.
Dochód przed odliczeniem: 100 000 zł.
Podstawa opodatkowania po odliczeniu IKZE: 84 388,60 zł.
Oszczędność podatkowa przy stawce 12%: 1 873,37 zł.
Oszczędność podatkowa przy stawce 32%: 4 995,65 zł.

Przykład

Pani Anna pracuje na umowie o pracę i w 2025 roku wpłaciła 5 000 zł na IKZE.
Dochód: 60 000 zł.
Podstawa opodatkowania: 55 000 zł.
Oszczędność przy stawce 12%: 600 zł.
Oszczędność przy stawce 32%: 1 600 zł.

Kluczowy moment – kiedy wpłata jest "dokonana"?

Jednym z najczęstszych problemów podatników jest określenie, w którym roku podatkowym można uwzględnić ulgę z tytułu wpłaty na IKZE. Sprawa ta była przedmiotem wielu interpretacji indywidualnych, które jednoznacznie wskazują: "Decyduje data obciążenia rachunku bankowego podatnika, a nie data zaksięgowania środków na IKZE."

Potwierdzają to m.in. interpretacje z kwietnia 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.152.2023.2.AKU), z października 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.792.2023.1.MS2) oraz z marca 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.137.2025.2.KF).

Przykład

Podatnik zlecił przelew na IKZE 31 grudnia 2025 r., a środki zostały zaksięgowane na koncie IKZE 2 stycznia 2026 r. Ponieważ jego rachunek bankowy został obciążony 31 grudnia 2025 r., może odliczyć tę wpłatę w zeznaniu za 2025 rok.

Korekta zeznania – czy można "doliczyć" ulgę później?

Interpretacja z marca 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.137.2025.2.KF) oraz z kwietnia 2025 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.74.2025.2.MS2) wyjaśniają istotną kwestię możliwości korekty zeznania podatkowego.

Jeśli podatnik dokonał wpłaty na IKZE po złożeniu zeznania rocznego, ale przed upływem terminu na złożenie tego zeznania (tj. przed 30 kwietnia), to może złożyć korektę zeznania i uwzględnić w nim ulgę z tytułu wpłaty na IKZE. Zgodnie z art. 26 ust. 6g ustawy o PIT, korekta taka może być złożona przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Wypłata środków z IKZE – co wtedy z ulgą?

Ustawa o IKE i IKZE rozróżnia dwie sytuacje:
1) wypłatę – dokonywaną po spełnieniu ustawowych warunków (co do zasady po ukończeniu 65 lat i przy wpłatach w co najmniej 5 latach kalendarzowych) oraz
2) zwrot – czyli wycofanie środków przed spełnieniem przesłanek wypłaty (lub wypłaty transferowej).

Wypłata spełniająca warunki ustawowe jest opodatkowana 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od całej kwoty wypłacanych środków (bez łączenia z innymi dochodami). W praktyce podatek pobiera instytucja finansowa prowadząca IKZE.

Zwrot środków (wypłata przed spełnieniem warunków) stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu według skali podatkowej od całej kwoty zwrotu. Jednocześnie art. 26 ust. 13a ustawy o PIT oznacza, że zwrócone wpłaty nie mogą korzystać z odliczenia – jeżeli zwrot nastąpił w tym samym roku co wpłata, odliczenie nie przysługuje, a jeżeli zwrot nastąpił później, trzeba uwzględnić to w rozliczeniu za rok zwrotu (odwrócenie wcześniejszego odliczenia w zakresie zwróconych kwot).

IKZE dla emerytów – czy to się opłaca?

Ciekawą kwestię porusza interpretacja z lutego 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.37.2025.2.DJ), która potwierdza, że emeryci również mogą korzystać z ulgi IKZE. Emeryt osiągający dochody z emerytury oraz ewentualnie z umowy o pracę może odliczyć wpłaty na IKZE od tych dochodów. Zastosowanie znajdzie jednak limit standardowy, nie podwyższony – nawet jeśli emeryt wcześniej prowadził działalność gospodarczą.

Należy jednak pamiętać, że dla osób o bardzo niskich dochodach (nieprzekraczających kwoty wolnej od podatku – 30 000 zł rocznie), wpłaty na IKZE mogą być nieopłacalne podatkowo, ponieważ i tak nie płacą one podatku lub płacą go w minimalnej wysokości. Kwestię tę poruszało Ministerstwo Finansów w informacji z czerwca 2022 r. (ID: 493689).

Osoby samotnie wychowujące dzieci – podwójna korzyść

Interpretacja z lutego 2022 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.770.2021.3.ŁS) przynosi dobrą wiadomość dla osób samotnie wychowujących dzieci. Potwierdza ona możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi IKZE oraz preferencyjnego rozliczenia przewidzianego w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Oznacza to możliwość rozliczenia się według korzystniejszych zasad (z uwzględnieniem podwójnej kwoty zmniejszającej podatek) oraz dodatkowo odliczenia od dochodu wpłat na IKZE.

Rozliczenie ulgi przez spadkobierców

Nietypową, ale niezwykle istotną kwestię porusza interpretacja z sierpnia 2023 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.315.2023.2.MM). Organ podatkowy potwierdził, że spadkobiercy mogą uwzględnić ulgę z tytułu wpłat na IKZE dokonanych przez zmarłego podatnika przy rozliczeniu jego dochodów za ostatni rok życia – o ile wpłaty te nie zostały jeszcze przez niego odliczone.

Odliczenie przez płatnika – ulga "na bieżąco"

Interpretacja z października 2025 r. (sygn. 0113-KDWPT.4011.195.2025.2.KU) wyjaśnia mechanizm odliczania wpłat na IKZE już na etapie pobierania zaliczek przez płatnika (pracodawcę). Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, płatnik może uwzględnić wpłaty na IKZE przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek. W praktyce oznacza to, że pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o uwzględnienie dokonanych wpłat na IKZE wraz z dokumentacją potwierdzającą te wpłaty. Dzięki temu odliczenie jest uwzględniane "na bieżąco" – pracownik otrzymuje wyższą pensję netto już w miesiącu dokonania wpłaty, bez konieczności czekania na rozliczenie roczne.

Polisy ubezpieczeniowe i wydatki osobiste

Interpretacja z lipca 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.385.2024.2.KF) przestrzega, że możliwość odliczenia dotyczy wyłącznie wpłat na produkty spełniające kryteria IKZE określone w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych zabezpieczenia emerytalnego.

Nie każda polisa z elementem oszczędnościowym lub emerytalnym automatycznie daje prawo do ulgi podatkowej. Produkt musi być formalnie zarejestrowany jako IKZE w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Przed zawarciem umowy warto zweryfikować, czy dany produkt jest rzeczywiście zarejestrowany jako IKZE i uprawnia do ulgi podatkowej.

Warto również pamiętać, że wpłaty na IKZE nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, co potwierdza interpretacja z października 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.592.2023.2.KK). Są one traktowane jako wydatki osobiste przedsiębiorcy i mogą być jedynie odliczone od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT.

Podsumowanie – na co zwrócić szczególną uwagę?

• Limity na 2025 rok: 10 407,60 zł (standard) / 15 611,40 zł (przedsiębiorcy).
• Limity na 2026 rok: 11 304 zł (standard) / 16 956 zł (przedsiębiorcy).
• Przedsiębiorcy mogą odliczyć więcej – limit 1,5-krotności podstawowego limitu to znacząca korzyść dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
• Data obciążenia rachunku jest kluczowa – decyduje o roku podatkowym odliczenia.
• Zwrot środków (wypłata przed spełnieniem warunków) jest opodatkowany według skali jako przychód z innych źródeł, a zwrócone wpłaty nie mogą korzystać z odliczenia (art. 26 ust. 13a ustawy o PIT).
• Można korygować zeznanie – w ustawowych terminach (do 5 lat od upływu terminu płatności podatku).
• Emeryci też korzystają – osiąganie emerytury nie wyklucza z prawa do ulgi.
• Osoby o niskich dochodach (poniżej kwoty wolnej – 30 000 zł) mogą nie odnieść korzyści podatkowych.
• Odliczenie może być uwzględniane "na bieżąco" przez płatnika – pracownik otrzymuje wyższą pensję netto już w miesiącu wpłaty.

Podstawa prawna i źródła:
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2024 poz. 226 ze zm.);
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. 2024 poz. 1772 ze zm.);
• Interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z lat 2022-2025;
• Informacje Ministerstwa Finansów oraz pigułki wiedzy Krajowej Informacji Skarbowej.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Księgowość
IKZE 2025/2026 – jak prawidłowo rozliczyć ulgę podatkową? Limity i korzyści z odliczenia. Wypłata z IKZE, emeryci, spadkobiercy, osoby samotnie wychowujące dzieci. Najnowsze interpretacje skarbówki
29 gru 2025

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to jeden z najskuteczniejszych instrumentów optymalizacji podatkowej dostępnych dla polskich podatników. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w polskim systemie prawnym od lat, wciąż budzi wiele wątpliwości związanych z prawidłowym rozliczeniem ulgi podatkowej. W tym artykule wyjaśniam najważniejsze kwestie dotyczące IKZE na podstawie najnowszych interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
