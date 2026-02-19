REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Ulgi i odliczenia » Skarbówka akceptuje: zakup aparatów słuchowych można odliczyć w PIT - także wkładek usznych i baterii. Orzeczona niepełnosprawność głównym warunkiem

Skarbówka akceptuje: zakup aparatów słuchowych można odliczyć w PIT - także wkładek usznych i baterii. Orzeczona niepełnosprawność głównym warunkiem

19 lutego 2026, 14:06
Paweł Huczko
Paweł Huczko
aparat słuchowy, senior, niepełnosprawność, ulga rehabilitacyjna
Kto możne odliczyć w PIT wydatki na aparat słuchowy, wkładki uszne i baterie. Jakie warunki trzeba spełnić i jakie dokumenty posiadać?
Shutterstock

Wydatki poniesione przez niepełnosprawnego podatnika na zakup aparatów słuchowych, baterii do aparatów oraz wkładek usznych, które ułatwiają podatnikowi wykonywanie czynności życiowych mogą być odliczone od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za rok, w którym poniesiono te wydatki. Koszty tych zakupów można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika. Nie można odliczyć wydatku w tej części, która została pokryta z otrzymanego dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych źródeł. Tak interpretuje od lat przepisy podatkowe Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Jedne z najnowszych interpretacji indywidualnych w tej kwestii, to:
1) interpretacja Dyrektora KIS z 7 maja 2025 r. – sygn. 0115-KDIT2.4011.152.2025.2.MM,
2) interpretacja Dyrektora KIS z 8 maja 2025 r. – sygn. 0115-KDIT2.4011.198.2025.2.MD.

Wydatki niepełnosprawnego na zakup aparatów słuchowych i wkładek usznych

Stan faktyczny pierwszej z tych interpretacji (z 7 maja 2025 r.) był następujący. O interpretację wystąpił niepełnosprawny podatnik, który legitymuje się ważnym orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie to zostało wydane na stałe. Podatnik ten zakupił w 2024 r. aparaty słuchowe i wkładki douszne, na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza laryngologa. Zakup aparatów słuchowych, baterii i wkładek usznych został sfinansowany ze środków własnych podatnika, a w niewielkiej części dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podatnik posiada:
- faktury VAT potwierdzające poniesienie wydatków związanych z zakupem dwóch aparatów słuchowych i wkładek usznych; Faktury VAT zawierają dane podatnika jako kupującego i dane sprzedającego, przedmiot oraz kwoty zapłaty.
- orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;
- zlecenie wystawione przez lekarza o konieczności zakupu aparatów słuchowych.

Podatnik ten zapytał we wniosku o indywidualną interpretację podatkową, czy może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczeniu się z podatku dochodowego za zakupione aparaty słuchowe oraz wkładki uszne?

Polecamy: Jak prawidłowo rozliczyć PIT za 2025 r. i skorzystać z ulg podatkowych

Ulga rehabilitacyjna w PIT

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) pozwala odliczać od dochodu przed opodatkowaniem kwoty wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Jest to tzw. ulga rehabilitacyjna.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczenia zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, a zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7, 7b-7g i ust. 13 tego artykułu.

W szczególności w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczać wydatki poniesione na:
- zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 930) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych (art. 26 ust. 7a pkt 2a ustawy o PIT);
- zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego (art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT).

Co istotne, na podstawie art. 26 ust. 7b ustawy o PIT ww. wydatki mogą być odliczone o ile nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Czyli można odliczyć tyle ile się samemu wydało na ww. cele. Trzeba też mieć (na wypadek ew. kontroli skarbówki) jakiś dokument potwierdzający poniesienie wydatków.

Korzystać z tej ulgi mogą osoby (podatnicy PIT), które posiadają:
1) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2) decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3) orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

A ilekroć w przepisach art. 26 ust. 7a ustawy o PIT jest mowa o osobach zaliczonych do:
1) I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
aa) niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo
b) znaczny stopień niepełnosprawności;
2) grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy albo
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej informacji na temat zasad i warunków korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w artykule dostępnym pod poniższym linkiem:

Dyrektor KIS: Wydatki na aparat słuchowy i wkładki uszne można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ww. interpretacji stwierdził, że aparaty słuchowe i wkładki douszne, które kupił podatnik na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza i udokumentowane Fakturą VAT -może on odliczyć w składanym zeznaniu podatkowym od dochodu uzyskanego w 2024 roku. Ale organ podatkowy zastrzegł, że jeżeli te wydatki zostały lub zostaną podatnikowi częściowo zrefundowane lub dofinansowane, to odliczeniu od dochodu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami na ich zakup, a kwotą, która została podatnikowi zrefundowana.

Dyrektor KIS podkreślił, że do kwalifikujących się do odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych – zaliczają się m.in. wydatki na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Do wydatków tych zaliczone zostały również wskazane w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT, niewymienione w ww. wykazie wydatki, poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Jak wyjaśnił Dyrektor KIS, wyrażenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że ustawodawca zalicza do nich wyłącznie urządzenia, narzędzia i sprzęt o indywidualnym charakterze, niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych.

Ważne

Co ważne, zdaniem Dyrektora KIS, przepis ten nie wskazuje jednak, że potrzeby wynikające z niepełnosprawności mają wynikać wprost z orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Kluczowe jest to, że – w razie ew. kontroli podatkowej dokonanego odliczenia – podatnik powinien umieć wykazać związek pomiędzy nabyciem konkretnego sprzętu, urządzenia lub narzędzia technicznego, a niepełnosprawnością. Chodzi o to aby umieć logicznie (najlepiej na podstawie dokumentów – zaświadczeń lekarskich) przekonać organy podatkowe, że dany sprzęt (urządzenie) jest niezbędny w rehabilitacji oraz że ułatwia wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Na pewno warto też umieć wykazać, że pomiędzy rodzajem nabytego przedmiotu a rodzajem niepełnosprawności podatnika istnieje ścisły związek, np. okazując się zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę.

Dyrektor KIS wskazał też, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 930 ze zm.) – do którego odsyła art. 26ust. 7a pkt 2a ustawy o PIT – zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t. j. Dz.U. 2025 poz. 1038).

W załączniku do tego rozporządzenia w Grupie P wskazano Wyroby wspomagające słyszenie na zamówienie lub produkowane seryjnie o kodzie:
- P.01.01 aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu,
- P.02.01 aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe,
- P.03.01 wkładka uszna.

Obowiązującym kryterium przyznawania tych aparatów jest m.in. stopień ubytku słuchu przekraczający wartość 40 dB HL dla pacjentów powyżej 26. roku życia (większy niż 30 dB HL dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia), z zastrzeżeniem, że stopień ubytku słuchu jest określany przez wyznaczenie średniej wartości progu słyszenia dla dwóch częstotliwości wybranych z zakresu 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, dla których występują największe ubytki słuchu.

Druga z ww. interpretacji (z 8 maja 2025 r.) zawiera analogiczne tezy i argumentację prawną, a dotyczyła zakupu aparatów słuchowych przez niepełnosprawnego podatnika w 2025 roku. W niej także Dyrektor KIS uznał – korzystnie dla podatnika – że:
Zatem wydatki z własnych środków na zakup dwóch aparatów słuchowych, jako wyrobów medycznych o kodzie (...)., na które otrzymał Pan zlecenie i dwie, zawierające Pana dane faktury VAT, mieszczą się w katalogu zawartym w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, może Pan odliczyć ww. wydatki w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2025 r. od swojego dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 26 ust. 7a pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za lata kolejne będzie Panu także przysługiwało prawo do odliczenia wydatków na zakup aparatów słuchowych, jeżeli nadal będzie Pan spełniał warunki do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej i nie ulegną zmianie przepisy prawa podatkowego w tym zakresie.

Baterie do aparatów słuchowych

Warto też wskazać, ze Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1235.2021.2.SR) uznał możliwość odliczenia nie tylko aparatów słuchowych i wkładek usznych ale także wydatków na baterie do tych aparatów.

W tej interpretacji organ podatkowy uznał, że częścią składową aparatu słuchowego jest system zasilania w postaci baterii. Ich brak powoduje, że aparat słuchowy jest niekompletny, a co za tym idzie nie spełnia swojej funkcji. Dlatego wydatek poniesiony na zakup baterii do aparatu słuchowego – stanowiących integralną część tego urządzenia – jest także wydatkiem, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT, który można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem. Podobnie jak wydatek poniesiony na zakup wkładek usznych, z których korzystanie jest niezbędne przy używaniu aparatu słuchowego.

Także w interpretacji z 27 lutego 2024 r. - sygn. 0112-KDIL2-1.4011.949.2023.2.KP, Dyrektor KIS uznał, że "(...) wydatki poniesione na zakup aparatów słuchowych, okularów korekcyjnych a także na zakup baterii do aparatu słuchowego oraz koszty naprawy ww. aparatu będą mogły zostać zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w powołanym powyżej przepisie i będą mogły zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok, w którym zostały poniesione."

Przepisy w tym zakresie nie uległy istotnej zmianie od 2022 r. a zatem te interpretacje również zachowują swoją aktualność w stanie prawnym obowiązującym zarówno w 2025 jak i 2026 roku.

oprac. Paweł Huczko

Podstawa prawna:
- art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7-7g oraz ust. 13a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 163 ze zm. – ustawa o PIT);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1038).

  

Źródło: INFOR
