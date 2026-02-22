REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Ulgi i odliczenia » Ulga podatkowa dla osób z niepełnosprawnością chorych na cukrzycę. Skarbówka potwierdza: odliczenie w PIT zakupu pompy insulinowej i urządzeń do pomiaru poziomu glukozy we krwi

Ulga podatkowa dla osób z niepełnosprawnością chorych na cukrzycę. Skarbówka potwierdza: odliczenie w PIT zakupu pompy insulinowej i urządzeń do pomiaru poziomu glukozy we krwi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lutego 2026, 15:14
Paweł Huczko
Paweł Huczko
pompa insulinowa, cukrzyca, niepełnosprawność, ulga rehabilitacyjna
Wydatki na pompę insulinową, akcesoria i urządzenia do monitorowania stanu glukozy we krwi można odliczyć w PIT. Dyrektor KIS potwierdza [ulga rehabilitacyjna]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W tegorocznej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo niepełnosprawnej podatniczki chorującej na cukrzycę typu 1 do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pompę insulinową, glukometr, wstrzykiwacze insuliny (peny), sensory do ciągłego monitorowania glikemii, plastry zabezpieczające sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, igły do penów, paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety, baterie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a także smartfon, smartwatch, laptop oraz powerbank.

Osoba z niepełnosprawnością chora na cukrzycę typu 1 musi zakupić pompę insulinową i system do monitorowania poziomu glukozy we krwi

O interpretację wystąpiła podatniczka z wydanym w 2025 roku na stałe orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, chorująca na cukrzycę typu 1. Jak wyjaśniła podatniczka, aktualną metodą leczenia cukrzycy, którą stosuje jest insulinoterapia w postaci codziennych wielkokrotnych wstrzyknięć insuliny przy użyciu penów (wstrzykiwaczy insulinowych). Ta insulinoterapia została wprowadzona od razu po rozpoznaniu choroby w 2024 roku i stosowana jest nieprzerwanie. Do jej prowadzenia niezbędne są dwa rodzaje insuliny – szybkodziałająca, stosowana wielokrotnie w ciągu dnia i długodziałająca, podawana raz na dobę.

Aby utrzymać bezpieczny poziom glukozy we krwi oraz pozostawać w zakresie TIR zaleconym przez lekarza diabetologa, osoba ta korzysta z systemu do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM) oraz dodatkowo z glukometru, aby potwierdzić prawidłowość pomiarów CGM. Urządzenia te ułatwiają jej dostosowywanie dawek insuliny do aktualnych potrzeb organizmu oraz zapewniają stałą kontrolę glikemii.
W przyszłości, w miarę posiadanych możliwości finansowych, podatniczka planuje zmianę metody leczenia na bardziej nowoczesną terapię z wykorzystaniem osobistej pompy insulinowej bezdrenowej oraz systemu pętli zamkniętej (tzw. sztucznej trzustki), łączącego pompę insulinową z sensorem CGM.

Ze względu na ukończenie 26. roku życia koszt zakupu pompy insulinowej podatniczka pokryje w całości z własnych środków, natomiast materiały eksploatacyjne niezbędne do jej użytkowania, w zależności od rodzaju pompy na którą się Pani zdecyduje, są refundowane jedynie częściowo lub wcale.

Podatniczka wskazała także, że stworzenie systemu zamkniętej pętli będzie wymagało zakupu laptopa, na którym zostanie zainstalowany i uruchomiony system wykorzystujący algorytm automatycznie dostosowujący dawkowanie insuliny do aktualnych wartości glikemii rejestrowanych przez sensor CGM.

Podatniczka poinformowała ponadto, że jest osobą aktywną zawodowo. Praca ta wymaga dużej koncentracji i ciągłej aktywności. Zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom glukozy we krwi utrudniają jej prawidłowe funkcjonowanie. Wiedza o aktualnym poziomie glukozy jest dla podatniczki kluczowa, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń związanych z epizodami hipoglikemii, które mogą wystąpić niespodziewanie w różnych sytuacjach zawodowych lub życiowych, jak również przewlekłych skutków choroby wynikających z długotrwałej hiperglikemii.

Dlatego niezbędne są dla podatniczki, oprócz systemu CGM również urządzenia, takie jak smartfon i smartwatch, na których można zainstalować specjalne aplikacje dedykowane osobom z cukrzycą, wspomagające codzienne zarządzanie chorobą. Smartfon pozwala na połączenie z sensorem ciągłego monitorowania glikemii (CGM), bieżące pobieranie danych o poziomie glukozy oraz ich podgląd, a także alarmowanie o nagłych spadkach jej wartości. Dzięki zainstalowanym aplikacjom możliwe jest również przekazywanie informacji o poziomie glikemii osobom wspierającym Pani terapię, w tym lekarzowi, a także na inne urządzenia umożliwiające jej stały podgląd (np. smartwatch, (…)). Aplikacje te pomagają Pani również w prowadzeniu właściwej diety, obliczaniu zawartości węglowodanów w posiłkach i dostosowywaniu dawek insuliny (np. (…)), a ponadto umożliwią obsługę pompy insulinowej w ramach zintegrowanego systemu leczenia.
Smartwatch z dedykowaną aplikacją przyjmuje dane dotyczące aktualnego poziomu glikemii, umożliwiając jej stały podgląd oraz szybką reakcję, zwłaszcza w sytuacjach jej gwałtownego spadku. Ze względu na stałe połączenie tych urządzeń z sensorem (poprzez technologię Bluetooth) ich baterie szybciej się rozładowują. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy nie zawsze ma Pani możliwość bieżącego ładowania urządzeń z sieci elektrycznej, dlatego potrzebuje Pani dodatkowego przenośnego źródła zasilania (powerbanku), które pozwoli na zapewnienie ciągłości dostępu do danych dotyczących poziomu glukozy.

Zdaniem podatniczki wyżej wskazane wydatki pozostają w bezpośrednim i ścisłym związku z niepełnosprawnością podatniczki wynikającą z cukrzycy typu 1. Są one niezbędne do codziennego monitorowania poziomu glukozy we krwi oraz prowadzenia insulinoterapii. Ich stosowanie umożliwia zapobieganie epizodom hipoglikemii i hiperglikemii, a także ograniczanie ryzyka rozwoju powikłań choroby. System do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM), z którego podatniczka korzysta, składa się z sensora oraz dedykowanej aplikacji, umożliwiających bieżący odczyt poziomu glukozy we krwi. Sensor może ulec przypadkowemu zerwaniu/uszkodzeniu lub odklejeniu się podczas wykonywania czynności dnia codziennego. W celu zapobiegania takim sytuacjom stosowane są specjalne plastry zabezpieczające, które umożliwiają jego prawidłowe i nieprzerwane działanie przez cały okres użytkowania. Zdarzają się sytuacje, w których systemy ciągłego monitorowania glikemii (CGM) mogą wskazywać odczyty wymagające potwierdzenia.

W związku z tym podatniczka wykorzystuje dodatkowo glukometr jako uzupełniającą metodę pomiaru poziomu glukozy we krwi, w celu weryfikacji wyników uzyskiwanych z systemu CGM. Do prawidłowego funkcjonowania glukometru niezbędne są materiały eksploatacyjne, takie jak paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety oraz baterie. Insulinę podaje podatniczka przy użyciu wstrzykiwaczy insulinowych (penów) przeznaczonych do stosowania z wymiennymi wkładami z insuliną oraz jednorazowych igieł do penów. Ze względu na stosowanie różnych rodzajów insuliny w ramach insulinoterapii konieczne jest posiadanie więcej niż jednego wstrzykiwacza.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Polecamy: Jak prawidłowo rozliczyć PIT za 2025 r. i skorzystać z ulg podatkowych

Stanowisko Dyrektora KIS: odliczyć można wydatki na urządzenia, narzędzia i sprzęt o indywidualnym charakterze, niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające jej wykonywanie czynności życiowych

Możliwość odliczenia wydatków na pompę insulinową, akcesoria do niej i urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi Dyrektor KIS potwierdził w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2026 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.4011.673.2025.2.MO). Organ podatkowy zwrócił uwagę, że z art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) wynika, że odliczeniu mogą podlegać wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Zdaniem Dyrektora KIS, określenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że ustawodawca zalicza do nich wyłącznie urządzenia, narzędzia i sprzęt o indywidualnym charakterze, niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych. Zatem każdy wydatek na zakup ww. sprzętu, urządzeń i narzędzi musi być rozpatrywany indywidualnie w odniesieniu do konkretnej osoby, w związku z niepełnosprawnością której zostanie poniesiony.

Dyrektor KIS podkreślił, że aktualny rozwój nauki i techniki, w wyniku którego są wprowadzane na rynek nowe urządzenia oraz doskonalone dotychczas funkcjonujące na rynku urządzenia, powoduje, że urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Jego zdaniem zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, które zmniejszają ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

Dlatego też, biorąc pod uwagę sytuację zdrowotną podatniczki i przedstawione przez nią argumenty, Dyrektor KIS uznał, że poniesione przez podatniczkę wydatki związane zakupem:
1) pompy insulinowej oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do jej obsługi, takich jak: jednorazowe moduły pompy ((…)) z wbudowanym zbiornikiem na insulinę i zestawem infuzyjnym, plastry ochronne, pilot, baterie lub inne elementy zasilania, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia,
2) systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM), plastrów zabezpieczających sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, penów (wstrzykiwaczy insuliny) i igieł do penów, glukometru, pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwaczy i lancetów, a także baterii do glukometru, oraz
3) smartfonu, smartwatcha, laptopa, powerbanku,
mieszczą się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy PIT (czyli są urządzeniami i sprzętem o indywidualnym charakterze, niezbędnymi w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiającymi tej osobie wykonywanie czynności życiowych). I z tego powodu mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniach podatkowych w ramach ulgi rehabilitacyjnej, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków niezbędnych do skorzystania z przedmiotowego odliczenia – w tym m.in.:
- właściwym udokumentowaniu wydatków rachunkami lub fakturami na nazwisko podatniczki,
- poniesieniu wydatków z własnych środków.

Zobacz również:

Czym jest ulga rehabilitacyjna i dla kogo jest przeznaczona?

Potocznie zwana "ulga rehabilitacyjna", to odliczenie podatkowe określone w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Przepis ten pozwala odliczać od dochodu przed obliczeniem podatku kwoty poniesionych przez siebie wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Co ważne ulga ta jest dostępna nie tylko dla podatników płacących podatek PIT obliczony wg skali podatkowej (ale nie dla płacących tzw. podatek liniowy 19%) ale także dla płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Rodzaje wydatków, które można odliczyć zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, a zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7, 7b-7g i ust. 13 tego artykułu.

W szczególności w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczać wydatki poniesione na:
- zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 930) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych (art. 26 ust. 7a pkt 2a ustawy o PIT);

- zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego (art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT).

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Ważne

Co istotne, na podstawie art. 26 ust. 7b ustawy o PIT ww. wydatki mogą być odliczone o ile nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Czyli można odliczyć tyle ile się samemu wydało na ww. cele. Trzeba też mieć (na wypadek ew. kontroli skarbówki) jakiś dokument potwierdzający poniesienie wydatków.

Korzystać z tej ulgi mogą osoby (podatnicy PIT), które posiadają:
1) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2) decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3) orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

A jeżeli w przepisach art. 26 ust. 7a ustawy o PIT jest mowa o osobach zaliczonych do:
1) I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
aa) niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo
b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2) grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy albo
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Dodatkowo z omawianej ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Na podstawie art. 26 ust. 7e ustawy o PIT osobą niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu podatnika, jest osoba niepełnosprawna, której roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego), będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

A zatem jeżeli osoba niepełnosprawna ma wyższy dochód w danym roku, to jej opiekun nie może skorzystać za ten rok z ulgi rehabilitacyjnej.

W grudniu 2025 r. renta socjalna wynosiła 1878,91 zł brutto, a jej dwunastokrotność: 22 546,92 zł brutto. Zatem tego limitu nie mogły przekroczyć dochody niepełnosprawnego w 2025 roku aby nie stracił on statusu osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika (ww. członka rodziny) w kontekście ulgi rehabilitacyjnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Limit zarobków osoby z niepełnosprawnością na 2026 rok

Od 1 marca 2026 r. nastąpi jak co roku waloryzacja rent i emerytur. Już wiadomo, że wskaźnik tej waloryzacji (na podstawie Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. roku - Monitor Polski 2026 r. poz. 202) wynosi 105,3%. Czyli emerytury, renty i dodatki do tych świadczeń wzrosną od 1 marca 2026 r. o 5,3% w porównaniu do kwot obowiązujących do końca lutego br. Już zatem wiadomo, że od 1 marca 2026 r. kwota najniższej emerytury a tym samym renty socjalnej - wyniesie 1978,49 zł brutto (i nie zmieni się do końca lutego 2027 r.). Dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu rozliczanego roku podatkowego (czyli 23 741,88 zł w 2026 r.) to limit zarobków niepełnosprawnego na 2026 rok dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej w PIT.

Więcej informacji na temat zasad i warunków korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w artykule dostępnym pod poniższym linkiem:

Zobacz również:

Podstawa prawna:
- art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7-7g oraz ust. 13a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 163 ze zm. – ustawa o PIT). 

 

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Możliwość odliczenia podatku VAT a data wpływu faktury
22 lut 2026

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 11 lutego 2026 r. w sprawie T 689/24 dotyczył wykładni przepisów dyrektywy 2006/112/WE w zakresie momentu powstania i prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Zmiany w Ordynacji podatkowej na podstawie projektu (UD196)
22 lut 2026

Projekt UD196 wprowadza szeroki pakiet zmian w Ordynacji podatkowej oraz w zakresie raportowania schematów podatkowych, koncentrując się na uproszczeniu procedur, ograniczeniu obowiązków dokumentacyjnych i zwiększeniu przewidywalności działania organów podatkowych. Zmiany obejmują m.in. ograniczenie raportowania MDR, modyfikację zasad przedawnienia, uproszczenia w rozliczeniach i postępowaniach podatkowych oraz dostosowanie regulacji do systemu doręczeń elektronicznych.
Ulga termomodernizacyjna: ogrzewacz pomieszczeń nie zawsze daje prawo do ulgi
21 lut 2026

Podatnik, który zastąpił węglowe piece kaflowe ekologicznym ogrzewaczem pomieszczeń spalanym na pellet, nie może odliczyć poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2026 r. wyjaśnił, że przepisy podatkowe wyraźnie odróżniają kocioł na biomasę od miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, a ulga przysługuje wyłącznie temu pierwszemu. Różnica, pozornie techniczna, ma poważne konsekwencje finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych.
Ulga rehabilitacyjna: niepełnosprawność nie wystarczy. Jak fiskus weryfikuje wydatki na adaptację mieszkania?
21 lut 2026

Najnowsze interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wskazują jednoznacznie w przypadku ulgi rehabilitacyjnej fiskus bada cel i funkcję poniesionego wydatku, a nie sam jego rodzaj. W praktyce osoba niepełnosprawna musi wykazać, że konkretny wydatek wynika bezpośrednio z jej ograniczeń zdrowotnych. Dotyczy to także wydatków na adaptację mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego.

REKLAMA

ZUS upraszcza życie firmom? Nowy portal eZUS trafi do 500 tys. płatników składek
20 lut 2026

W przyszłym tygodniu ZUS udostępni 500 tys. losowo wybranym klientom nowy portal eZUS przeznaczony dla płatników składek. Nowe konto będzie bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców - przekazał Zakład w piątkowym komunikacie.
Igrzyska Olimpijskie 2026: Tokeny zamiast gotówki, ale sportowcy muszą liczyć się z podatkiem? MF wyjaśnia
20 lut 2026

PKOl w ramach współpracy z giełdą kryptowalut Zondacrypto część nagrody za medale olimpijskie będzie wypłacać w tokenach. Jak wynika z odpowiedzi MF na pytania PAP, sportowcy, którzy będą chcieli odsprzedać takie tokeny, muszą liczyć się z tym, że zapłacą podatek dochodowy.
Podrożeją e-papierosy! Fiskus uszczelnia przepisy podatkowe.
20 lut 2026

Ministerstwo Finansów chce opodatkować wkłady do wielorazowych e-papierosów akcyzą w wysokości 40 zł za sztukę i to niezależnie od technologii urządzenia. Projekt jest już na etapie konsultacji w RCL, a przepisy przejściowe mają dać przedsiębiorcom trzy miesiące na dostosowanie się.
Pracownik w Polsce, spółka za granicą. Jak sprawnie zarejestrować spółkę i nie zgubić się w labiryncie polskiej biurokracji?
19 lut 2026

Zatrudnianie pracowników wykonujących pracę z terytorium Polski przez zagraniczne firmy przestało być wyjątkiem. Polska jest jednym z krajów posiadających specjalistów wysokiej rangi z różnych sektorów, szczególnie w IT, programowaniu, analizie danych oraz inżynierii. Aby móc zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów z Polski, wcale nie trzeba inwestować w kosztowną relokację pracownika do innego kraju. W praktyce coraz częściej to nie spółka wchodzi do Polski, lecz pracownik „wprowadza" do niej zagranicznego pracodawcę.

REKLAMA

Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka w przykładach
21 lut 2026

Jedną z czynności rodzących obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT jest otrzymanie płatności na poczet konkretnej przyszłej dostawy/usługi (otrzymanie zaliczki/przedpłaty/zadatku). Takie zdarzenie niesie z sobą również określone obowiązki dokumentacyjne - w szczególności obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jak wystawić taką fakturę w KSeF?
Podatnicy VAT i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie
21 lut 2026

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych apeluje o zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego eksperci OSCBR przedstawili postulaty, które mają uczynić KSeF realnym wsparciem dla przedsiębiorców, a nie kolejnym źródłem barier administracyjnych.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA