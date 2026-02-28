Można już rozliczać PIT za 2025 rok w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy kilka kliknięć w usłudze Twój e-PIT, by zaakceptować gotowe zeznanie. Eksperci ostrzegają jednak, że automatycznie przygotowana deklaracja to tylko punkt wyjścia – brak weryfikacji ulg, wspólnego rozliczenia czy wpłat na IKZE może oznaczać utratę pieniędzy albo późniejszą korektę ze strony fiskusa.

Od 15 lutego podatnicy mogą rozliczać PIT za 2025 rok w e-Urzędzie Skarbowym. Samo złożenie zeznania zajmuje dziś kilka minut – wystarczy zalogować się do usługi Twój e-PIT i kliknąć „akceptuj”. Problem w tym, że automatycznie przygotowane zeznanie nie zawsze oznacza poprawne i kompletne rozliczenie. W praktyce wielu podatników traci przysługujące im ulgi lub naraża się na późniejszą korektę, bo nie sprawdza danych przed zatwierdzeniem formularza.

Automatycznie przygotowane zeznanie należy jednak traktować jako punkt wyjścia, a nie ostateczne rozliczenie. – Trzeba pamiętać, że to podatnik zawsze ponosi odpowiedzialność za poprawność danych, nawet jeśli formularz został wygenerowany przez system Ministerstwa Finansów – przestrzega Jacek Dziuba, doradca podatkowy i ekspert ds. finansów.

Automatyczne zeznanie PIT – ułatwienie, ale nie kompletność

Twój e-PIT bazuje przede wszystkim na informacjach PIT-11, PIT-8C oraz danych przekazanych przez pracodawców i inne podmioty wypłacające wynagrodzenia. Oznacza to, że system automatycznie uwzględnia dochody z umów o pracę i umów cywilnoprawnych, pobrane zaliczki na podatek oraz składki. Jeżeli podatnik wcześniej zgłosił numer rachunku bankowego, zostanie on również wskazany do ewentualnego zwrotu nadpłaty.

Nie wszystkie elementy są jednak uzupełniane automatycznie. W szczególności system nie dodaje samodzielnie wszystkich ulg i odliczeń. – Najczęstszy błąd polega na bezrefleksyjnym zaakceptowaniu deklaracji bez sprawdzenia, czy przysługują nam dodatkowe preferencje podatkowe – wskazuje ekspert. – Ulga na internet, darowizny czy wpłaty na IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, wymagają aktywnego działania podatnika.

Najczęściej popełniane błędy w rocznych rozliczeniach PIT

W praktyce można wyróżnić dwa typy błędów. Pierwszy z nich skutkuje nadpłatą, czyli realną utratą pieniędzy przez podatnika. Chodzi m.in. o brak zastosowania przysługujących ulg, rozliczenie indywidualne zamiast wspólnego, nieuwzględnienie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu czy pominięcie odliczeń składek i wpłat na IKZE.

Druga grupa błędów może prowadzić do korekty zeznania, a w niektórych przypadkach również do zapłaty odsetek. Dotyczy to m.in. nieujawnienia wszystkich źródeł dochodu (zwłaszcza zagranicznych), rozbieżności między informacją PIT-11 a złożonym zeznaniem, zastosowania ulgi bez spełnienia ustawowych warunków czy nieprawidłowego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

– Warto pamiętać, że szybki zwrot podatku nie oznacza zamknięcia sprawy – zaznacza Jacek Dziuba. – Organ podatkowy może zweryfikować prawidłowość rozliczenia, szczególnie w zakresie ulg rodzinnych i rehabilitacyjnych, również w późniejszym czasie.

Najważniejsze ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2025 rok

Jedną z najczęściej stosowanych, ale i kontrolowanych, jest ulga na dzieci. Przy jej rozliczeniu kluczowe znaczenie mają limit dochodowy w przypadku jednego dziecka, wiek i status dziecka, a także sposób podziału ulgi między rodziców. – Podwójne odliczenie tej samej kwoty przez oboje rodziców to jeden z najczęstszych powodów korekt – zwraca uwagę ekspert. – Warto ustalić wcześniej proporcję podziału ulgi i upewnić się, że spełnione są wszystkie warunki ustawowe.

Ulga na internet może być stosowana wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata i wymaga posiadania faktur wystawionych na podatnika. Darowizny, m.in. na rzecz organizacji pożytku publicznego czy cele kultu religijnego, podlegają limitom procentowym w stosunku do dochodu i wymagają odpowiedniego udokumentowania.

Ulga rehabilitacyjna, choć szeroka w zakresie wydatków, wymaga spełnienia ściśle określonych warunków formalnych. Z kolei ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynków jednorodzinnych i obejmuje wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami. – W przypadku większości ulg kluczowe znaczenie ma dokumentacja – podkreśla Jacek Dziuba. – Brak faktury czy zaświadczenia może skutkować zakwestionowaniem odliczenia nawet po kilku latach.

Nie należy również zapominać o wpłatach na IKZE. W przeciwieństwie do IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), IKZE daje bezpośrednią korzyść podatkową poprzez obniżenie podstawy opodatkowania. System Twój e-PIT nie uwzględnia jednak tego faktu automatycznie.

Wspólne rozliczenie małżonków – kiedy warto?

Wspólne rozliczenie małżonków może być szczególnie korzystne, gdy jeden z nich osiąga znacznie wyższe dochody, a drugi ma niskie dochody lub ich brak. Mechanizm ten w wielu przypadkach pozwala ograniczyć wysokość podatku poprzez zastosowanie niższej stawki do części dochodu.

Warunkiem jest pozostawanie w związku małżeńskim oraz we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy. Wspólne rozliczenie nie jest natomiast możliwe w zakresie dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem.

O tym trzeba pamiętać!

Jeżeli po złożeniu zeznania podatnik zauważy błąd, powinien niezwłocznie złożyć korektę. – Dobrowolna korekta co do zasady ogranicza ryzyko sankcji i pozwala uporządkować sprawę zanim urząd podejmie czynności sprawdzające – wskazuje Jacek Dziuba.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulg należy przechowywać przez co najmniej pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dotyczy to w szczególności faktur, potwierdzeń przelewów oraz wymaganych przepisami zaświadczeń i oświadczeń.

Rozliczenie PIT za 2025 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2026 r. Do tego dnia podatnik może również zaakceptować lub zmodyfikować zeznanie przygotowane w usłudze Twój e-PIT. – Warto nie odkładać rozliczenia na ostatni moment i potraktować je jako okazję do świadomego uporządkowania swojej sytuacji podatkowej – podsumowuje ekspert.