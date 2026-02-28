REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Ulgi i odliczenia » PIT za 2025 rok. Na co zwracać uwagę przy rozliczeniach w e-Urzędzie Skarbowym?

PIT za 2025 rok. Na co zwracać uwagę przy rozliczeniach w e-Urzędzie Skarbowym?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 lutego 2026, 16:38
rozliczenie pit ulgi podatkowe
PIT za 2025 rok. Na co zwracać uwagę przy rozliczeniach w e-Urzędzie Skarbowym?
Media

REKLAMA

REKLAMA

Można już rozliczać PIT za 2025 rok w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy kilka kliknięć w usłudze Twój e-PIT, by zaakceptować gotowe zeznanie. Eksperci ostrzegają jednak, że automatycznie przygotowana deklaracja to tylko punkt wyjścia – brak weryfikacji ulg, wspólnego rozliczenia czy wpłat na IKZE może oznaczać utratę pieniędzy albo późniejszą korektę ze strony fiskusa.

Od 15 lutego podatnicy mogą rozliczać PIT za 2025 rok w e-Urzędzie Skarbowym. Samo złożenie zeznania zajmuje dziś kilka minut – wystarczy zalogować się do usługi Twój e-PIT i kliknąć „akceptuj”. Problem w tym, że automatycznie przygotowane zeznanie nie zawsze oznacza poprawne i kompletne rozliczenie. W praktyce wielu podatników traci przysługujące im ulgi lub naraża się na późniejszą korektę, bo nie sprawdza danych przed zatwierdzeniem formularza.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Automatycznie przygotowane zeznanie należy jednak traktować jako punkt wyjścia, a nie ostateczne rozliczenie. – Trzeba pamiętać, że to podatnik zawsze ponosi odpowiedzialność za poprawność danych, nawet jeśli formularz został wygenerowany przez system Ministerstwa Finansów – przestrzega Jacek Dziuba, doradca podatkowy i ekspert ds. finansów.

Automatyczne zeznanie PIT – ułatwienie, ale nie kompletność

Twój e-PIT bazuje przede wszystkim na informacjach PIT-11, PIT-8C oraz danych przekazanych przez pracodawców i inne podmioty wypłacające wynagrodzenia. Oznacza to, że system automatycznie uwzględnia dochody z umów o pracę i umów cywilnoprawnych, pobrane zaliczki na podatek oraz składki. Jeżeli podatnik wcześniej zgłosił numer rachunku bankowego, zostanie on również wskazany do ewentualnego zwrotu nadpłaty.

Nie wszystkie elementy są jednak uzupełniane automatycznie. W szczególności system nie dodaje samodzielnie wszystkich ulg i odliczeń. – Najczęstszy błąd polega na bezrefleksyjnym zaakceptowaniu deklaracji bez sprawdzenia, czy przysługują nam dodatkowe preferencje podatkowe – wskazuje ekspert. – Ulga na internet, darowizny czy wpłaty na IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, wymagają aktywnego działania podatnika.

REKLAMA

Najczęściej popełniane błędy w rocznych rozliczeniach PIT

W praktyce można wyróżnić dwa typy błędów. Pierwszy z nich skutkuje nadpłatą, czyli realną utratą pieniędzy przez podatnika. Chodzi m.in. o brak zastosowania przysługujących ulg, rozliczenie indywidualne zamiast wspólnego, nieuwzględnienie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu czy pominięcie odliczeń składek i wpłat na IKZE.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Druga grupa błędów może prowadzić do korekty zeznania, a w niektórych przypadkach również do zapłaty odsetek. Dotyczy to m.in. nieujawnienia wszystkich źródeł dochodu (zwłaszcza zagranicznych), rozbieżności między informacją PIT-11 a złożonym zeznaniem, zastosowania ulgi bez spełnienia ustawowych warunków czy nieprawidłowego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

– Warto pamiętać, że szybki zwrot podatku nie oznacza zamknięcia sprawy – zaznacza Jacek Dziuba. – Organ podatkowy może zweryfikować prawidłowość rozliczenia, szczególnie w zakresie ulg rodzinnych i rehabilitacyjnych, również w późniejszym czasie.

Najważniejsze ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2025 rok

Jedną z najczęściej stosowanych, ale i kontrolowanych, jest ulga na dzieci. Przy jej rozliczeniu kluczowe znaczenie mają limit dochodowy w przypadku jednego dziecka, wiek i status dziecka, a także sposób podziału ulgi między rodziców. – Podwójne odliczenie tej samej kwoty przez oboje rodziców to jeden z najczęstszych powodów korekt – zwraca uwagę ekspert. – Warto ustalić wcześniej proporcję podziału ulgi i upewnić się, że spełnione są wszystkie warunki ustawowe.

Ulga na internet może być stosowana wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata i wymaga posiadania faktur wystawionych na podatnika. Darowizny, m.in. na rzecz organizacji pożytku publicznego czy cele kultu religijnego, podlegają limitom procentowym w stosunku do dochodu i wymagają odpowiedniego udokumentowania.

Ulga rehabilitacyjna, choć szeroka w zakresie wydatków, wymaga spełnienia ściśle określonych warunków formalnych. Z kolei ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynków jednorodzinnych i obejmuje wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami. – W przypadku większości ulg kluczowe znaczenie ma dokumentacja – podkreśla Jacek Dziuba. – Brak faktury czy zaświadczenia może skutkować zakwestionowaniem odliczenia nawet po kilku latach.

Nie należy również zapominać o wpłatach na IKZE. W przeciwieństwie do IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), IKZE daje bezpośrednią korzyść podatkową poprzez obniżenie podstawy opodatkowania. System Twój e-PIT nie uwzględnia jednak tego faktu automatycznie.

Wspólne rozliczenie małżonków – kiedy warto?

Wspólne rozliczenie małżonków może być szczególnie korzystne, gdy jeden z nich osiąga znacznie wyższe dochody, a drugi ma niskie dochody lub ich brak. Mechanizm ten w wielu przypadkach pozwala ograniczyć wysokość podatku poprzez zastosowanie niższej stawki do części dochodu.

Warunkiem jest pozostawanie w związku małżeńskim oraz we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy. Wspólne rozliczenie nie jest natomiast możliwe w zakresie dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem.

O tym trzeba pamiętać!

Jeżeli po złożeniu zeznania podatnik zauważy błąd, powinien niezwłocznie złożyć korektę. – Dobrowolna korekta co do zasady ogranicza ryzyko sankcji i pozwala uporządkować sprawę zanim urząd podejmie czynności sprawdzające – wskazuje Jacek Dziuba.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulg należy przechowywać przez co najmniej pięć lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dotyczy to w szczególności faktur, potwierdzeń przelewów oraz wymaganych przepisami zaświadczeń i oświadczeń.

Rozliczenie PIT za 2025 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2026 r. Do tego dnia podatnik może również zaakceptować lub zmodyfikować zeznanie przygotowane w usłudze Twój e-PIT. – Warto nie odkładać rozliczenia na ostatni moment i potraktować je jako okazję do świadomego uporządkowania swojej sytuacji podatkowej – podsumowuje ekspert.

Jacek Dziuba

Jacek Dziuba

Media

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata audiowizualna może objąć niemal wszystkich Polaków
Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata audiowizualna może objąć niemal wszystkich Polaków
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
PIT za 2025 rok. Na co zwracać uwagę przy rozliczeniach w e-Urzędzie Skarbowym?
28 lut 2026

Można już rozliczać PIT za 2025 rok w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy kilka kliknięć w usłudze Twój e-PIT, by zaakceptować gotowe zeznanie. Eksperci ostrzegają jednak, że automatycznie przygotowana deklaracja to tylko punkt wyjścia – brak weryfikacji ulg, wspólnego rozliczenia czy wpłat na IKZE może oznaczać utratę pieniędzy albo późniejszą korektę ze strony fiskusa.
Darmowe szkolenia z KSeF: rolnicy, prawnicy, fryzjerzy, restauratorzy i inni. Każda branża ma wyznaczony dzień, znajdź swój w harmonogramie - pierwsze już na początku marca
27 lut 2026

Ministerstwo Finansów startuje z maratonem darmowych szkoleń z Krajowego Systemu e-Faktur. Cały marzec, codziennie o tej samej godzinie, eksperci resortu będą tłumaczyć przedsiębiorcom, jak przygotować się na rewolucję w fakturowaniu. Każda branża dostała swój własny termin. Sprawdź, kiedy wypada Twój - bo takich okazji wiele nie będzie, a z KSeF trzeba się zaprzyjaźnić nawet na siłę.
Faktury dla konsumentów w 2026 roku. Czy można wystawiać w KSeF? Jak przekazać nabywcy?
27 lut 2026

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF wszedł już w życie dla największych podmiotów, a wkrótce (od 1 kwietnia 2026 r.) obejmie kolejne grupy podatników. Powstaje pytanie, czy obowiązek ten dotyczy również faktur wystawianych na rzecz konsumentów (czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), a więc transakcji B2C? W jaki sposób po wejściu w życie nowych przepisów będą przekazywane faktury konsumentom?
PIT 2026: Kwota wolna od podatku, skala podatkowa i progi podatkowe. Ile wynoszą i kogo dotyczą? Czy będą zmiany z powodu kwoty minimum egzystencji?
27 lut 2026

Zdecydowana większość podatników PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych oblicza swój podatek wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Ta skala podatkowa określa stawki opodatkowania dochodów podatników, progi podatkowe, kwotę wolną od podatku i kwotę zmniejszającą podatek.

REKLAMA

KSeF bez kosztów: e-pity uruchamiają „Program za jeden PIT” dla mikrofirm
26 lut 2026

Blisko 30% mikroprzedsiębiorców obawia się, że koszty KSeF uderzą w ich rentowność. W odpowiedzi na te rynkowe nastroje marka e-pity uruchamia „Program za jeden PIT”, którego celem jest zminimalizowanie barier kosztowych w sektorze mikrofirm. W ramach programu przedsiębiorcy otrzymują bezpłatny dostęp do systemu do rozliczania małej firmy, integrując proces wdrożenia KSeF z corocznym obowiązkiem rozliczenia podatkowego.
Tą ulgę podatkową wiele podatników CIT i PIT mogło przegapić, a to poważne odliczenie! Pierwszy raz przy rozliczeniu za 2025 r.
26 lut 2026

Od rozliczenia za 2025 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy skorzystają z nowej ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierzy aktywnej rezerwy. Preferencja ma zachęcać firmy do łączenia aktywności zawodowej z pełnieniem służby wojskowej. Ulga może istotnie obniżyć podstawę opodatkowania, zarówno w PIT, jak i w CIT i może być już uwzględniana w zeznaniach składanych wiosną 2026 r.
Kupujesz nieruchomość w Hiszpanii? Sprawdź, kiedy staniesz się rezydentem podatkowym tego państwa
25 lut 2026

Coraz więcej Polaków kupuje nieruchomości w Hiszpanii i spędza tam znaczną część roku. Nie zawsze zdają sobie sprawę, że pobyt powyżej 183 dni automatycznie oznacza hiszpańską rezydencję podatkową. – Już na etapie zakupu rozmawiamy z klientami o tym, żeby nie wpaść w pułapkę nieświadomej rezydencji – mówi Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji nieruchomości By-Bright.
Faktura w walucie obcej w KSeF. Jaka data wystawienia i kurs waluty? Teraz jest łatwiej o błąd
26 lut 2026

Wraz z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienił się techniczny sposób wystawiania i raportowania faktur w walucie obcej do administracji skarbowej. Zmienione zostały zasady dotyczące dat na e-fakturze, prezentacji kwot (w obcej walucie i w złotych) oraz zgodności dokumentu z wymogami struktury KSeF. Firmy realizujące sprzedaż zagraniczną powinny zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wystawianie faktur w KSeF, aby uniknąć błędów formalnych i konieczności dokonywania korekt.

REKLAMA

Gigantyczny deficyt budżetowy Polski. MF ujawnia dane: 275,6 mld zł na minusie
25 lut 2026

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe wykonanie budżetu państwa za 2025 rok. Deficyt sięgnął 275,6 mld zł, a dochody i wydatki znalazły się wyraźnie poniżej planu. Kluczowy wpływ na wynik miała reforma dochodów samorządów oraz niższa od prognoz inflacja.
Brat spłacił dług podatkowy. Pieniądze poszły prosto do urzędu, a skarbówka uznała, że zwolnienia nie ma
24 lut 2026

Darowizna pieniężna od najbliższego członka rodziny co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku, jednak tylko pod warunkiem ścisłego spełnienia wymogów ustawowych. W najnowszej interpretacji indywidualnej skarbówka przyjęła jednoznaczne stanowisko w sprawie, w której brat podatniczki uregulował jej zaległości podatkowe, dokonując przelewów bezpośrednio na rachunek urzędu skarbowego.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA