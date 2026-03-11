REKLAMA

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT. Można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych, ale jest też pułapka kwoty wolnej

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT. Można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych, ale jest też pułapka kwoty wolnej

11 marca 2026, 10:34
Piotr Juszczyk
Piotr Juszczyk
Doradca podatkowy
Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT
Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT. Można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych, ale jest też pułapka kwoty wolnej
Infor

Setki tysięcy właścicieli domów korzystają z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych podatku. W praktyce jednak wiele osób dostaje znacznie mniej, niż się spodziewa. Powód to konstrukcja kwoty wolnej od podatku oraz zmiany w interpretacji niektórych wydatków.

Ulga termomodernizacyjna w PIT – setki tysięcy podatników już z niej korzystają

Sezon rozliczeń PIT to dla wielu właścicieli domów jednorodzinnych moment, w którym mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odzyskać część wydatków poniesionych na poprawę efektywności energetycznej budynku. W praktyce korzyści podatkowe mogą być bardzo znaczące, choć nie każdy podatnik skorzysta z niej w pełnym zakresie.

Ulga polega na odliczeniu wydatków od dochodu lub przychodu. W 2025 roku, z zeznań za 2024 rok, 299 tys. podatników odliczyło 5,2 mld zł wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Średnio wydatki wyniosły nieco ponad 17 tys. zł na osobę. Maksymalny limit wydatków wynosi 53 tys. zł na podatnika. Wysokość realnej korzyści zależy jednak od formy opodatkowania.

Ile można odzyskać z ulgi termomodernizacyjnej?

W przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej maksymalna oszczędność może wynieść nawet 16 960 zł. Przedsiębiorca na podatku liniowym może odzyskać maksymalnie 10 070 zł podatku. Z kolei podatnik na ryczałcie, na przykład lekarz prowadzący działalność gospodarczą, może zyskać do 7 420 zł.

Pułapka kwoty wolnej od podatku. Dlaczego zwrot może być dużo niższy

Trzeba jednak pamiętać, że rzeczywista korzyść zależy od wysokości dochodu. Ulga nie zawsze przynosi tak duży efekt a czasem nawet w ogóle. Przykładowo podatnik na skali podatkowej, który osiągnął dochód w wysokości 50 tys. zł i poniósł wydatki na termomodernizację w wysokości 40 tys. zł, w praktyce odzyska jedynie 1 200 zł podatku. „Wynika to z konstrukcji kwoty wolnej od podatku. Pierwsze 30 tys. zł dochodu jest bowiem zwolnione z PIT.”

Oznacza to, że realne odliczenie wpływające na podatek następuje dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę. W takiej sytuacji odliczenie dotyczy de facto tylko 10 tys. zł dochodu opodatkowanego stawką 12 proc.

Dlaczego nie można przenieść części ulgi na kolejne lata

Co istotne, podatnik nie może w takiej sytuacji „pominąć” kwoty wolnej i przenieść 30 tys. zł odliczenia na kolejne lata. Przepisy pozwalają na przenoszenie ulgi do sześciu lat, ale tylko wtedy, gdy podatnik nie ma wystarczającego dochodu.

„Jeżeli dochód występuje, nawet jeśli mieści się w kwocie wolnej, musi on zostać pomniejszony o ulgę w pierwszej kolejności.” To powoduje, że część odliczenia w praktyce nie daje żadnej korzyści podatkowej.

Nowe wątpliwości fiskusa. Ten wydatek może nie przejść

Dodatkowo w ostatnim czasie pojawiły się wątpliwości dotyczące klimatyzacji z funkcją ogrzewania. Fiskus coraz częściej podważa wcześniejsze odliczenia takich wydatków, a obecnie z przepisów wprost wynika, że klimatyzatory z funkcją grzania nie mieszczą się w katalogu wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną.

„Oznacza to, że przed odliczeniem należy dokładnie sprawdzić obecnie funkcjonujące przepisy.” Ponieważ w przypadku kontroli fiskus może zakwestionować ulgę i domagać się zwrotu podatku.

Co zrobić przed rozliczeniem PIT?

Reasumując, przed skorzystaniem z ulgi warto dokładnie przeanalizować wydatki i nasze dochody. Pozwoli to uniknąć rozczarowania związanego z niższą korzyścią podatkową lub ryzyka zakwestionowania odliczenia przez fiskusa.

Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
