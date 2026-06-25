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Wymieniłeś dach i chcesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT? Minister Finansów: odliczyć można tylko wydatki na docieplenie wskazane w rozporządzeniu

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25 czerwca 2026, 23:03
dach, docieplenie, remont domu, termomodernizacja
MFiG: wymiana całego dachu nie może być odliczona w PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Tylko wydatki na docieplenie wskazane w rozporządzeniu
Shutterstock

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W dniu 7 maja 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki wydał ogólną interpretację podatkową w sprawie odliczania i wydatków na pokrycia dachowe w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Minister uznał, że można odliczyć jedynie wydatki na ocieplenie (docieplenie) dachu a nie na wykonanie pokrycia (poszycia) dachowego.

Ulga termomodernizacyjna a wydatki na dach i jego docieplenie. Co wynika z przepisów

Interpretacja dotyczy tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która jest uregulowana w art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) i odliczania w ramach tej ulgi wydatków dotyczących dachów (pokryć dachowych i ocieplenia dachów).

Na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy PIT podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 (czyli od dochodu), wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Z ulgi termomodernizacyjnej mają prawo korzystać zatem podatnicy, którzy podatek dochodowy od osób fizycznych obliczają według skali podatkowej i jednolitej 19% stawki podatku, o której mowa w art. 30c ustawy PIT. A ponadto, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z ulgi termomodernizacyjnej mogą również korzystać także podatnicy obliczający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeniu podlegają wydatki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy PIT. Przepis ten stanowi delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w art. 26h ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych zawarty jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (dalej „rozporządzenie”).

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Zmiany od 2025 roku

Załącznik do ww. rozporządzenia był dotąd dwukrotnie nowelizowany – w 2021 r. i 2024 r. Ostatnia, jak dotąd, nowelizacja z 19 grudnia 2024 r. wprowadziła od 1 stycznia 2025 r. zmiany istotne z punktu widzenia omawianej kwestii.

Minister Finansów i Gospodarki podkreślił, że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2024 r. w ramach wydatków na materiały budowlane i urządzenia na liście wydatków w pkt 1 ww. wykazu wpisane były: materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczeń przed zawilgoceniem.

A na liście przeznaczonych do odliczenia wydatków na usługi w pkt 5 wpisane było: docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów.

Natomiast w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2025 r. w ramach wydatków na materiały budowlane i urządzenia na liście wydatków w pkt 1 wpisane są: materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych, dachów oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

Natomiast w ramach wydatków na usługi w pkt 5. wpisane jest obecnie: docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub dachów, lub fundamentów.

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Rozbieżne interpretacje dot. odliczenia wydatków na dach

Minister Finansów i Gospodarki zauważył, że mimo jednoznacznego stanu prawnego co do braku możliwości odliczenia w ramach tej ulgi wydatków na wzniesienie przegrody budowlanej wystąpiły rozbieżności co do tego, czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej możliwe jest odliczenie wydatków dotyczących pokryć dachowych (jako wydatków na przegrodę budowlaną). W indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wystąpiły bowiem dotąd dwie linie interpretacyjne.

Początkowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dalej „DKIS”, prezentował stanowisko potwierdzające możliwość uwzględnienia wydatków poniesionych na wymianę dachu w uldze termomodernizacyjnej. Znajduje się ono np. w interpretacjach indywidualnych DKIS
- z 13 maja 2024 r. - nr 0112-KDIL2-1.4011.217.2024.3.JK
- z 9 września 2020 r. – nr 0113-KDIPT2-2.4011.540.2020.3.EC,
- z 22 czerwca 2023 r. – nr 0112-KDIL2-1.4011.288.2023.2.JK.

Natomiast interpretacje indywidualne DKIS
nr 0113-KDIPT2-2.4011.231.2024.5.EC z 11 lipca 2024 r.,
nr 0113-KDWPT.4011.104.2024.2.MG z 1 sierpnia 2024 r.,
nr 0113-KDIPT2-2.4011.554.2024.3.AKU z 26 września 2024 r.
- prezentują już stanowisko odmienne, zgodnie z którym tego rodzaju wydatek nie jest możliwy do odliczenia w ramach tej ulgi podatkowej.

Z tego względu, Minister Finansów i Gospodarki, mając na względzie wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego, uznał za stosowne wydanie ogólnej interpretacji prawa podatkowego, w trybie określonym w art. 14a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, która wskaże prawidłowe stanowisko.

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Wydatki na dach i jego docieplenie a ulga termomodernizacyjna. Stanowisko Ministra Finansów i Gospodarki

Jednym z kluczowych warunków stosowania ulgi termomodernizacyjnej jest poniesienie wydatku na wskazane w ww. wykazie materiały i usługi wykorzystane w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym.

Minister podkreślił, że Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych ujęty w załączniku do rozporządzenia nie pozwala na odliczenie wydatków, które finalnie pozostają bez wpływu na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków.

A w wykazie tym nie są ujęte wydatki na materiały budowlane użyte do wymianę dachu, ani również usługa dotycząca wymiany dachu.

Na podstawie ust. 1 pkt 1 wskazanego wyżej załącznika do rozporządzenia, odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych, dachów oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

W opinii MFiG, przepis ten wprost wskazuje, że chodzi o materiały wykorzystywane do docieplenia dachów jednocześnie wchodzące w skład systemu dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, nie natomiast samo pokrycie, czy poszycie dachowe.

Minister zauważył, że poszycie dachowe nie stanowi ani materiału izolacyjnego (nie jest uznawane za taki materiał) ani też nie wchodzi w skład systemu dociepleń. Nie stanowi też materiału wykorzystywanego na potrzeby wykonania zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Pokrycie dachowe zasadniczo służy zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi, przenoszeniem części obciążeń i ochroną kolejnych warstw, natomiast ochronie przed zawilgoceniem służą odpowiednie membrany izolujące, materiały termoizolacyjne.

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W związku poszerzeniem od 1 stycznia 2025 r. zakresu ust. 1 pkt 1 załącznika do rozporządzenia (i odpowiednio ust. 2 pkt 5) Minister Finansów i Gospodarki wskazał, że potwierdzenie, iż dach należy utożsamiać z przegrodą budowlaną, można znaleźć w aktach normatywnych wydanych przez ministra właściwego do spraw budownictwa.
Przykładowo w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346), gdzie w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia, w tabeli nr 2 pn. Karta audytu energetycznego budynku znajduje się sekcja pn. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2·K)]. Wśród przegród budowlanych wymieniony jest Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami.

Dlatego, zdaniem MFIG: dach budynku należy uznać za przegrodę budowlaną, o której mowa w załączniku do rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2024 r.

A uznając, że dach pełni funkcję przegrody budowlanej, MFiG stwierdził, że poniesione przez podatnika do końca 2024 r. wydatki na docieplenie dachu materiałem izolacyjnym powodującym zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, uprawniają podatnika do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków na materiały budowlane i urządzenia (a także usługi) na docieplenie tej przegrody budowlanej.

Zaś w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2025 r. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia dachów są wprost wymienione w ust. 1 pkt 1 wykazu materiałów budowalnych i urządzeń uprawniających do skorzystania z ulgi termomodernizacyjne.

A co gdy podatnik dostanie fakturę za wymianę dachu bez wyszczególnienia samego docieplenia?

Minister odpowiedział i na to pytanie w omawianej interpretacji:
„(…) W przypadku przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmującego swoim zakresem zarówno wymianę dachu, jak i docieplenie tej przegrody budowlanej może wystąpić sytuacja, gdy wykonawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku, wystawi fakturę obejmującą całość materiałów (urządzeń) i prac. W takim przypadku może się zdarzyć, że faktura obejmie wydatki na materiały, urządzenia i usługi, które znajdują się w załączniku do rozporządzenia, jak i te, które nie są w nim ujęte. Stosownie zaś do art. 26h ust. 1 ustawy PIT odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają tylko wydatki zamieszczone w rozporządzeniu. W takiej sytuacji konieczne jest ustalenie kwoty wydatków kwalifikujących się do ulgi, co może wynikać z innego dokumentu wystawionego przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, na podstawie którego podatnik będący inwestorem przeprowadzającym przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest w stanie wyodrębnić wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, uprawniające do odliczenia w ramach tej preferencji podatkowej (np. specyfikację poniesionych wydatków).”

Źródło: ogólna interpretacja podatkowa Ministra Finansów i Gospodarki z 7 maja 2026 r. – sygn. DD3.8203.2.2024.

 

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Źródło: INFOR
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