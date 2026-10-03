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Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Ulgi i odliczenia » Honorowi dawcy krwi od 2027 r. będą mogli odliczać w PIT dwa razy więcej. Rządowy projekt nowelizacji już w Sejmie

Honorowi dawcy krwi od 2027 r. będą mogli odliczać w PIT dwa razy więcej. Rządowy projekt nowelizacji już w Sejmie

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03 października 2026, 08:47
Paweł Huczko
Paweł Huczko
honorowy dawca krwi, krwiodawca
Dwa razy wyższe odliczenie w PIT dla honorowych dawców krwi od 2027 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT
Shutterstock

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Dwukrotne zwiększenie limitu odliczenia ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa jest jedną ze zmian przewidzianych nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którą 29 września 2026 r. przyjęła Rada Ministrów. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów lub przychodów osiągniętych od tego dnia.

Ulga dla honorowych dawców krwi. Jak jest obecnie w 2026 roku

Od 2007 roku istnieje możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w rozliczeniu PIT.

W stanie prawnym obowiązującym w 2026 r. na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy. Obecnie (od 2007) kwota tej rekompensaty wynosi 130 zł za 1 litr krwi.

Te przepisy „wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi”, to aktualnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 235; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 2497 – tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r., poz. 196).Na podstawie § 3 pkt 1 lit.a tego rozporządzenia rekompensata pieniężna, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o publicznej służbie krwi, przysługuje dawcy krwi rzadkiej grupy w wysokości za 1 litr pobranej krwi - 130 zł. Kwota ta, mimo zmiany przepisów o publicznej służbie krwi, nie uległa zmianie od 2004 roku.

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Przykład

Przykładowo wartość darowizny w postaci 800 ml krwi oblicza się: 0,80 x 130 zł = 104 zł.

W celu ustalenia równoważnej, do litrów oddanej krwi, ilości darowanych składników krwi (np. osocza, krwinek) stosuje się załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2024 r. w sprawie ilości oddanych składników krwi odpowiadającej litrowi oddanej krwi (Dz.U. 2024 poz. 1738) – wydanego na podstawie art. 8 ustawy o publicznej służbie krwi.

Ważne

Wysokość darowizny przekazanej na cele honorowego krwiodawstwa ustala się zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT, tj. na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Możliwość odliczenia od dochodu z tytułu wszystkich darowizn, wskazanych w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a-c ustawy o PIT (a więc i darowizny krwi) jest ograniczona limitem - odliczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% rocznego dochodu podatnika.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów jest to wspólny limit dla wszystkich odliczanych darowizn darowizn na cele:
- określone w ustawie o działalności pożytku publicznego,
- kultu religijnego,
- kształcenia zawodowego,
- przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

W jakim PIT rozlicza się ulgę dla honorowych krwiodawców?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia , że omawianą ulgę odlicza w zeznaniu podatkowym od:
- dochodu opodatkowanego według skali podatkowej albo
- przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulgę wykazuje się w zeznaniu:
- PIT-37, albo
- PIT-36 albo
- PIT-28,
- do którego dołączyć trzeba załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Resort finansów podkreśla, że gdy w roku podatkowym podatnik uzyskuje dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę może odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. Ostatecznego rozliczenia podatnik musi jeednak dokonać w zeznaniu podatkowym PIT składanym do końca kwietnia następnego roku podatkowego.

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Na czym polega zmiana przepisów dot. ulgi dla honorowych dawców krwi

Zwiększenie limitu odliczenia ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa przewiduje - art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie omawianego projektu nowelizacji, który ma ustalić nowe brzmienie - art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o PIT.

W myśl tego przepisu w art. 26 w ust. 1, w pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie:
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu podwojonej kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i liczby litrów oddanej krwi lub jej składników,ˮ,

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Ważne

A więc nastąpi zwiększenie ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa poprzez podwyższenie o 100% wysokości odliczenia za oddaną krew i jej składniki – czyli 2x130 zł.

Zdaniem Ministerstwa Finansów wprowadzenie tej zmiany może przyczynić się do zwiększenia liczby honorowych dawców krwi oraz ilości oddawanej krwi i jej składników, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Resort finansów wskazuje, że z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w rozliczeniu za 2024 r. (nie ma jeszcze danych za 2025 r.):
- skorzystało 196 tysięcy podatników rozliczających się na skali podatkowej i w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- łączna kwota odliczenia wyniosła 44,3 mln zł, zmniejszając tym samym swoje zobowiązanie podatkowe w łącznej wysokości o 6,6 mln zł.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zasadniczo omawiana nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Ale na podstawie Art. 4 ust. 1 omawianego projektu nowelizacji, przepisy ustaw zmienianych w art. 1–3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2027 r.

A zatem opisywana zmiana (podniesienie limitu odliczenia dla honorowych dawców krwi) będzie miała zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2027 r. I pierwszy raz będzie można odliczyć podwojoną kwotę w zeznaniu PIT (PIT-37, PIT-36 albo PIT-28 - do każdego z nich trzeba dołączyć załącznik PIT/O) składanym do końca kwietnia 2028 r.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD461) – przyjęty przez Radę Ministrów 29 września 2026 r. i przesłany do prac legislacyjnych w Sejmie.

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Źródło: INFOR
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