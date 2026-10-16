REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Ulgi i odliczenia » Honorowi krwiodawcy od 2027 r. z podwójną korzyścią podatkową. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT już w Sejmie

Honorowi krwiodawcy od 2027 r. z podwójną korzyścią podatkową. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT już w Sejmie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 października 2026, 13:55
Paweł Huczko
Paweł Huczko
honorowy dawca krwi, krwiodawca
Dwa razy wyższe odliczenie w PIT dla honorowych dawców krwi od 2027 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dwukrotne zwiększenie limitu odliczenia ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa jest jedną ze zmian przewidzianych nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którą 29 września 2026 r. przyjęła Rada Ministrów. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów lub przychodów osiągniętych od tego dnia.

Ulga dla honorowych dawców krwi. Jak jest obecnie w 2026 roku

Od 2007 roku istnieje możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w rozliczeniu PIT.

W stanie prawnym obowiązującym w 2026 r. na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy. Obecnie (od 2007) kwota tej rekompensaty wynosi 130 zł za 1 litr krwi.

Te przepisy „wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi”, to aktualnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 235; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 2497 – tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r., poz. 196).Na podstawie § 3 pkt 1 lit.a tego rozporządzenia rekompensata pieniężna, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o publicznej służbie krwi, przysługuje dawcy krwi rzadkiej grupy w wysokości za 1 litr pobranej krwi - 130 zł. Kwota ta, mimo zmiany przepisów o publicznej służbie krwi, nie uległa zmianie od 2004 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Przykład

Przykładowo wartość darowizny w postaci 800 ml krwi oblicza się: 0,80 x 130 zł = 104 zł.

W celu ustalenia równoważnej, do litrów oddanej krwi, ilości darowanych składników krwi (np. osocza, krwinek) stosuje się załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2024 r. w sprawie ilości oddanych składników krwi odpowiadającej litrowi oddanej krwi (Dz.U. 2024 poz. 1738) – wydanego na podstawie art. 8 ustawy o publicznej służbie krwi.

Ważne

Wysokość darowizny przekazanej na cele honorowego krwiodawstwa ustala się zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT, tj. na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Możliwość odliczenia od dochodu z tytułu wszystkich darowizn, wskazanych w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a-c ustawy o PIT (a więc i darowizny krwi) jest ograniczona limitem - odliczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% rocznego dochodu podatnika.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów jest to wspólny limit dla wszystkich odliczanych darowizn darowizn na cele:
- określone w ustawie o działalności pożytku publicznego,
- kultu religijnego,
- kształcenia zawodowego,
- przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

W jakim PIT rozlicza się ulgę dla honorowych krwiodawców?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia , że omawianą ulgę odlicza w zeznaniu podatkowym od:
- dochodu opodatkowanego według skali podatkowej albo
- przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulgę wykazuje się w zeznaniu:
- PIT-37, albo
- PIT-36 albo
- PIT-28,
- do którego dołączyć trzeba załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Resort finansów podkreśla, że gdy w roku podatkowym podatnik uzyskuje dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę może odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. Ostatecznego rozliczenia podatnik musi jeednak dokonać w zeznaniu podatkowym PIT składanym do końca kwietnia następnego roku podatkowego.

REKLAMA

Na czym polega zmiana przepisów dot. ulgi dla honorowych dawców krwi

Zwiększenie limitu odliczenia ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa przewiduje - art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie omawianego projektu nowelizacji, który ma ustalić nowe brzmienie - art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o PIT.

W myśl tego przepisu w art. 26 w ust. 1, w pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie:
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu podwojonej kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i liczby litrów oddanej krwi lub jej składników,ˮ,

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

A więc nastąpi zwiększenie ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa poprzez podwyższenie o 100% wysokości odliczenia za oddaną krew i jej składniki – czyli 2x130 zł.

Zdaniem Ministerstwa Finansów wprowadzenie tej zmiany może przyczynić się do zwiększenia liczby honorowych dawców krwi oraz ilości oddawanej krwi i jej składników, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Resort finansów wskazuje, że z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w rozliczeniu za 2024 r. (nie ma jeszcze danych za 2025 r.):
- skorzystało 196 tysięcy podatników rozliczających się na skali podatkowej i w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- łączna kwota odliczenia wyniosła 44,3 mln zł, zmniejszając tym samym swoje zobowiązanie podatkowe w łącznej wysokości o 6,6 mln zł.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zasadniczo omawiana nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Ale na podstawie Art. 4 ust. 1 omawianego projektu nowelizacji, przepisy ustaw zmienianych w art. 1–3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2027 r.

A zatem opisywana zmiana (podniesienie limitu odliczenia dla honorowych dawców krwi) będzie miała zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2027 r. I pierwszy raz będzie można odliczyć podwojoną kwotę w zeznaniu PIT (PIT-37, PIT-36 albo PIT-28 - do każdego z nich trzeba dołączyć załącznik PIT/O) składanym do końca kwietnia 2028 r.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD461) – przyjęty przez Radę Ministrów 29 września 2026 r. i przesłany do prac legislacyjnych w Sejmie.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę. Od 2027 roku zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś innego
16 paź 2026

Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu kluczowych zmian w przepisach, które bezpośrednio uderzą w kieszenie osób podróżujących po Polsce. Nowelizacja drastycznie podnosi maksymalne stawki opłat doliczanych do rachunków za noclegi w hotelach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych. Co kluczowe, rząd zdecydował się na całkowite zniesienie dotychczasowego, restrykcyjnego wymogu, który do tej pory blokował wielu gminom możliwość pobierania tych pieniędzy. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, a zyskają na nich przedsiębiorcy, którzy wezmą na siebie nowy obowiązek. Nie wszyscy jednak będą musieli płacić.
Rząd idzie na wojnę z wyciekami danych Polaków. Te firmy czekają teraz masowe kontrole i milionowe kary
16 paź 2026

Ministerstwo Cyfryzacji zmienia strategię i wprowadza bezkompromisowe przepisy w odpowiedzi na kolejne cyberataki w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział nie tylko drastyczne kary finansowe dla podmiotów, które zaniedbały procedury, ale także nową, bolesną dla wizerunku firm metodę dyscyplinowania. Na celowniku urzędników znalazły się przede wszystkim podmioty przetwarzające jeden konkretny rodzaj wrażliwych informacji. Oto co dokładnie czeka przedsiębiorców i jakie nowe prawa zyskają obywatele.
Kolejny wyrok korzystny dla pracowników. Koszty zakwaterowania nie stanowią przychodu, pracodawca nie musi pobierać zaliczki na podatek [NSA]
16 paź 2026

Czy każde świadczenie, które pracownik uzyskuje od pracodawcy stanowi przychód i trzeba je opodatkować? Odpowiedź na to pytanie wciąż dzieli podatników i organy podatkowe. Również sądy nie są w tym zakresie jednomyślne, jednak NSA pozostaje w wydawanych wyrokach konsekwentny. Potwierdza to jedno z najnowszych orzeczeń.
Polska ma kilka lat przewagi nad resztą świata. KSeF to rewolucja, której zachodnie firmy mogą nam zazdrościć
15 paź 2026

Podczas gdy polscy przedsiębiorcy narzekają na Krajowy System e-Faktur, globalny rynek patrzy na nas z podziwem. W Niemczech czy USA działy finansowe wciąż toną w manualnym przepisywaniu PDF-ów, a Unia Europejska wprowadzi wspólny standard dopiero za kilka lat. Polskie firmy zyskały unikalną szansę na całkowitą automatyzację biznesu – pod jednym warunkiem: muszą przestać traktować KSeF wyłącznie jako kolejny obowiązek wobec fiskusa.

REKLAMA

Nastroje księgowych w 2026 roku. INK - pierwszy rynkowy wskaźnik kondycji polskiej branży księgowej
14 paź 2026

Coraz większe wymogi sprawozdawcze, nadchodzące wdrożenia struktur JPK_CIT oraz utrzymujący się deficyt kadr wyznaczają aktualne tło operacyjne w polskiej księgowości. Zaprezentowany podczas konferencji „Cyfrowy Księgowy 3.0” syntetyczny Indeks Nastrojów Księgowych (INK) – opracowany przez firmę e-file we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) – wyniósł 38,3 pkt w 100-punktowej skali. Ogłoszony po raz pierwszy wskaźnik stanowi ustrukturyzowany punkt odniesienia dla oceny kondycji sektora finansowo-księgowego.
Rewolucja w VAT i koniec drogich kas fiskalnych. Ministerstwo szykuje darmową aplikację dla firm i automatyczne rozliczenia
14 paź 2026

Szykuje się gigantyczny przewrót w rozliczeniach podatkowych, który dotknie tysiące polskich przedsiębiorców. Resort finansów w ramach pakietu „Deregulacja 2.0” i projektu ustawy nr UD473 planuje wprowadzenie e-VAT-u, czyli automatycznego wypełniania deklaracji JPK_VAT przez fiskusa, oraz KeKR – darmowej aplikacji ministerstwa zastępującej tradycyjne kasy rejestrujące. Zmiany mają przynieść koniec z biurokracją i ogromne oszczędności, ale wymuszą też skrócenie terminów wystawiania faktur oraz wymianę starych urządzeń.
Koniec z drożyzną i absurdalnym podatkiem? Szykują się wielkie zmiany w sklepach z e-papierosami
14 paź 2026

Legalny rynek e-papierosów w Polsce niemal przestał istnieć, a ponad połowa sprzedaży przeniosła się do szarej strefy. Wszystko przez kontrowersyjną, 40-złotową akcyzę, która zamiast zasilić budżet, sparaliżowała uczciwych przedsiębiorców. Parlament przyjął już jednak nowelizację przepisów ratującą branżę – teraz losy cen i dostępności popularnych urządzeń zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
Co trzeci nowy przedsiębiorca zakładał firmę na papierze. Od 1 listopada zrobi to sam, bez urzędnika
14 paź 2026

Za nieco ponad 2 tygodnie, 1 listopada 2026 r., urzędy gmin przestaną przyjmować papierowe wnioski o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla wielu osób to większa zmiana, niż się wydaje. Jeszcze w 2024 r. co trzeci wniosek o wpis nowej firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) trafiał do urzędu na papierze. Przy ok. 289 tys. takich wniosków rocznie to blisko 100 tys. osób, które od listopada muszą przesiąść się do internetu i samodzielnie przejść przez formularz, w którym zapadają pierwsze decyzje o podatkach, ZUS i VAT.

REKLAMA

Polskie prawo dyskryminuje podatników wystawiających faktury VAT. Surowe sankcje za błędy w fakturowaniu – transakcje bez faktury karane dużo łagodniej
15 paź 2026

Od co najmniej pięciu lat nasz ustawodawca postanowił obrzydzać fakturowanie a nawet dyskryminować podmioty wystawiające i otrzymujące te dokumenty. Kary za błędy w wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT są drakońskie, a obroty bez faktury są karane dużo łagodniej. Największym zamachem na system fakturowania jest oczywiście KSeF – pisze profesor Witold Modzelewski.
Dofinansowanie firmy - kiedy jest szansą a kiedy zwiększa ryzyko biznesowe? Najważniejsze, by inwestycja tak finansowana miała sens
13 paź 2026

Dofinansowanie może pomóc firmie przyspieszyć rozwój, sfinansować inwestycję albo wejść na rynek, na który wcześniej nie było jej stać. Może też jednak stworzyć złudzenie, że przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na wydatek, na który w rzeczywistości nie jest jeszcze gotowe. Samo pozyskanie pieniędzy nie oznacza bowiem, że projekt jest opłacalny. Z perspektywy finansowej ważniejsze od pytania „ile możemy dostać?” jest pytanie: co wydarzy się z firmą, jeśli te pieniądze rzeczywiście dostaniemy i zaczniemy je wydawać?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA