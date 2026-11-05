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Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Ulgi i odliczenia » Zmiany w ulgach podatkowych PIT od 2027 r. Co można zrobić jeszcze do końca 2026 r., żeby nie stracić odliczeń (ulga dla krwiodawców, ulga internetowa i ulga na ekspansję)

Zmiany w ulgach podatkowych PIT od 2027 r. Co można zrobić jeszcze do końca 2026 r., żeby nie stracić odliczeń (ulga dla krwiodawców, ulga internetowa i ulga na ekspansję)

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05 listopada 2026, 15:22
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PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi podatkowe 2027
Zmiany w ulgach podatkowych PIT od 2027 r. Co można zrobić jeszcze do końca 2026 r., żeby nie stracić odliczeń (ulga dla krwiodawców, ulga internetowa i ulga na ekspansję)
Shutterstock

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Sejm i Senat przyjęły ustawę, która od 2027 r. podwaja ulgę dla honorowych dawców krwi oraz likwiduje ulgę na internet i ulgę na ekspansję. Teraz czeka ona na podpis prezydenta. Nowe zasady obejmą dochody od 1 stycznia 2027 r., ale część spraw warto załatwić jeszcze w tym roku. Kto nigdy nie odliczał ulgi na internet, może ją zacząć ostatni raz w zeznaniu za 2026 r. Wtedy zachowa prawo do odliczenia także za 2027 r. Przed końcem roku warto więc sprawdzić, na kogo są wystawione faktury za internet. Krwiodawcy powinni z kolei poprosić o zaświadczenie o oddanej krwi, bo krew oddaną w 2026 r. rozliczą jeszcze po 130 zł za litr. Eksperci podatkowi wyjaśniają, co dokładnie się zmienia i ile na tym realnie zyskają lub stracą podatnicy.

Wyższe odliczenie dla honorowych krwiodawców: 260 zł za litr zamiast 130 zł

Dziś honorowy dawca krwi odlicza od dochodu 130 zł za każdy litr oddanej krwi lub jej składników. Od 2027 r. ta kwota się podwoi.

– Do rzadkości należy sytuacja, w której podatnik korzysta z ulgi dla krwiodawców w pełnym, maksymalnym wymiarze. Tym niemniej wartość rekompensaty, jaka przysługuje za każdy litr krwi lub jej składników, odliczanej od dochodu, zostanie od 2027 r. podwojona. W efekcie za 1 litr krwi od dochodu odliczyć będzie można 260 zł, co w przypadku mężczyzn daje maksymalnie rocznie 702 zł (2,7 l krwi), a w przypadku kobiet – 468 zł (1,8 l krwi) – mówi Piotr Szulczewski, prawnik i analityk podatkowy e-pity. – U osób decydujących się na oddanie osocza kwota odliczenia może być znacząco wyższa – dopuszczalne jest oddanie aż 25 l osocza rocznie. Stosując ten sam współczynnik rekompensaty przyjmowany przez Ministerstwo Finansów dla tej ulgi, odliczenie od dochodu sięga 6 500 zł – dodaje.

Te kwoty obniżają dochód, a nie podatek. Krwiodawca rozliczający się według skali ze stawką 12% zyska więc w kieszeni:

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Odliczenie od dochodu

Mniej podatku (stawka 12%)

mężczyzna, 2,7 l krwi

702 zł

ok. 84 zł

kobieta, 1,8 l krwi

468 zł

ok. 56 zł

25 l osocza

6 500 zł

780 zł

Odliczenie ma też limit: nie może przekroczyć 6% rocznego dochodu, razem z innymi darowiznami. Żeby odliczyć 702 zł, trzeba mieć co najmniej 11 700 zł dochodu, a przy 6 500 zł za osocze – ok. 108,3 tys. zł. Według Ministerstwa Finansów z ulgi dla krwiodawców skorzystało w rozliczeniu za 2024 r. 196 tys. podatników, a łączna kwota odliczenia wyniosła 44,3 mln zł, zmniejszając tym samym swoje zobowiązanie podatkowe w łącznej wysokości o 6,6 mln zł.

Wyższe odliczenie przysługuje dopiero za krew oddaną od 1 stycznia 2027 r. W zeznaniu za 2026 r. wciąż rozliczać można tylko 130 zł za każdy litr. Podstawą odliczenia jest zaświadczenie z centrum krwiodawstwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi, dlatego warto poprosić o nie od razu, gdy po raz ostatni w tym roku oddamy krew, a nie dopiero w kwietniu. Co istotne, z ulgi skorzystają również przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy odliczają tę kwotę od przychodu. Ich korzyść zależy jednak od stawki ryczałtu, więc przy stawce 8,5% będzie niższa niż u osoby rozliczającej się według skali – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.

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Ulga na internet: ostatnia szansa w zeznaniu za 2026 r.

Według danych Ministerstwa Finansów w rozliczeniu za 2024 r. z ulgi na internet skorzystało 465 tys. podatników, którzy łącznie odliczyli od dochodu 298 mln zł, czyli średnio ok. 640 zł na osobę. Od 2027 r. ulgi nie będzie, a wyjątek ustawa przewiduje tylko dla tych, którzy zaczną z niej korzystać w zeznaniu za 2026 r.

Podatnicy, którzy jeszcze nie korzystali z ulgi na internet, mogą dziś odliczać po 760 zł rocznie, łącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Jeśli nie zaczną w zeznaniu za 2026 r., po zmianie przepisów stracą realnie odpis o łącznej wartości 1520 zł. Kwotę tę wykorzystuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, obniżając o jej wartość dochód, a nie podatek. Faktyczna korzyść, jaką osiągać można w swojej kieszeni, jest zatem zdecydowanie niższa – wyjaśnia Piotr Szulczewski, prawnik i analityk podatkowy e-pity. – Z ulgi można korzystać wyłącznie przez dwa lata, w efekcie dla wielu osób, które dokonały już odpisu, jest ona martwa. Powoduje to, że jej realny wpływ na zeznania podatkowe jest znikomy – dodaje.

Osoba, która odliczyła ulgę np. za 2025 r., w zeznaniu za 2026 r. wykorzysta drugi rok i na tym jej prawo się kończy, tak jak dotychczas. Odliczamy wydatki faktycznie poniesione w 2026 r., a dokument musi zawierać dane kupującego, dlatego faktura powinna być wystawiona na osobę, która chce skorzystać z ulgi. Przed końcem roku warto więc sprawdzić, na kogo jest zawarta umowa z dostawcą internetu i czy mamy komplet faktur. Z wyjątku skorzystają również przedsiębiorcy na ryczałcie – tłumaczy Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.

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Firmy tracą ulgę na ekspansję

Zniknie też ulga na ekspansję, z której firmy mogły odliczać koszty zwiększenia sprzedaży, np. wejścia na nowe rynki. Do kosztów poniesionych przed 1 stycznia 2027 r. stosuje się dotychczasowe zasady. Według MF w 2024 r. skorzystało z niej 300 podatników PIT i 315 podatników CIT. Ustawa przedłuża natomiast do 2036 r. ulgę na robotyzację.

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Czy to zmiany na plus?

Wprowadzane od 2027 r. zmiany w ulgach należy ocenić dwutorowo. Po wejściu przepisów w życie dojdzie do likwidacji dwóch ulg podatkowych – internetowej oraz na ekspansję. Z jednej strony usunięcie ulgi na internet w całości zmian nie wpłynie znacząco na sytuację podatników. Z drugiej jednak brak ulgi na ekspansję i rozwój firm, w ramach której przedsiębiorcy mogli uzyskać znaczące odpisy podatkowe, realnie może obciążyć budżet przedsiębiorstw planujących poszukiwanie nowych rynków zbytu dla własnych produktów i usług – ocenia Piotr Szulczewski, prawnik i analityk podatkowy e-pity. – Dojdzie również do podwojenia limitu ulgi dla krwiodawców, która od wielu lat pozostawała na niezmienionym poziomie. Trudno jednak oczekiwać, by zabieg ten sprawił, aby Polacy lawinowo zaczęli ustawiać się w kolejkach do punktów pobrań – dodaje.

Podstawa prawna: Sejm uchwalił 22 22 października 2026 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Senat przyjął ją bez poprawek 27 października, a 28 października ustawa trafiła do prezydenta. Prezydent ma na decyzję 21 dni. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

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Przebieg prac nad ustawą (druk nr 3149): https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3149 Tekst ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm (druk nr 3227): https://api.sejm.gov.pl/sejm/term10/prints/3227/3227.pdf

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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Zmiany w ulgach podatkowych PIT od 2027 r. Co można zrobić jeszcze do końca 2026 r., żeby nie stracić odliczeń (ulga dla krwiodawców, ulga internetowa i ulga na ekspansję)
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Sejm i Senat przyjęły ustawę, która od 2027 r. podwaja ulgę dla honorowych dawców krwi oraz likwiduje ulgę na internet i ulgę na ekspansję. Teraz czeka ona na podpis prezydenta. Nowe zasady obejmą dochody od 1 stycznia 2027 r., ale część spraw warto załatwić jeszcze w tym roku. Kto nigdy nie odliczał ulgi na internet, może ją zacząć ostatni raz w zeznaniu za 2026 r. Wtedy zachowa prawo do odliczenia także za 2027 r. Przed końcem roku warto więc sprawdzić, na kogo są wystawione faktury za internet. Krwiodawcy powinni z kolei poprosić o zaświadczenie o oddanej krwi, bo krew oddaną w 2026 r. rozliczą jeszcze po 130 zł za litr. Eksperci podatkowi wyjaśniają, co dokładnie się zmienia i ile na tym realnie zyskają lub stracą podatnicy.
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