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Zlecenie z własnym pracownikiem. Płatnicy wciąż nieprawidłowo stosują złożone wnioski i oświadczenia podatkowe

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11 listopada 2026, 06:13
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Zlecenie z własnym pracownikiem
Zlecenie z własnym pracownikiem. Płatnicy wciąż nieprawidłowo stosują złożone wnioski i oświadczenia podatkowe
Shutterstock

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Pracodawcy często decydują się na podjęcie ze swoimi pracownikami dodatkowej współpracy, np. na podstawie umów cywilnoprawnych. I choć takie postępowanie jest w pełni dopuszczalne, to jednak w praktyce może rodzić pewne trudności, np. związane ze stosowaniem wniosków i oświadczeń podatkowych.

Podatnik może złożyć wnioski i oświadczenia podatkowe

Podatnicy mają możliwość wpływania na swoją sytuację na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych już w trakcie roku, a nie tylko w ramach składanego po jego zakończeniu rocznego rozliczenia podatkowego. Mogą robić to za pośrednictwem wniosków i oświadczeń podatkowych składanych płatnikowi, np. przy użyciu formularza PIT-2. Do wyboru mają:

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  • oświadczenia podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek (części C i D),
  • oświadczenie podatnika składane płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako sobą samotnie wychowująca dziecko (część E),
  • oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (część F),
  • oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 updof, czyli ulgi dla: powracających, rodzin 4+, pracujących seniorów (część G),
  • wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (część H),
  • wniosek podatnika składany płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (część I),
  • wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym (część J).

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Różne źródła przychodów wymagają odrębnych wniosków i oświadczeń

I choć sprawa może wydawać się prosta, to w praktyce na tym tle pojawia się szereg wątpliwości, w tym m.in. ta, jak powinien postąpić płatnik, gdy podatnik złożył PIT-2 w związku z zawartą przez strony umową o pracę, a następnie strony podjęły współpracę również na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. zlecenia? Czy w takiej sytuacji do rozliczenia z tego drugiego tytułu również należy stosować zasady wynikające ze złożonych pracodawcy wniosków i oświadczeń? Wielu płatników zakłada, że tak, tymczasem jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, np. interpretacji indywidualnej z 7 czerwca 2023 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.321.2023.1.KF), oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dotyczą danego źródła przychodu. Oznacza to, że jeśli płatnik zawrze z tym samym podatnikiem kilka umów, z tytuły realizacji których uzyska on przychód w ramach tego samego źródła, to złożone przez niego wnioski i oświadczenia znajdą zastosowanie do wszystkich przychodów z tego właśnie źródła (np. uzyskanych w związku z realizacją kilku umów zlecenia). Jeżeli jednak uzyska przychody kwalifikowane do różnych źródeł, złożone wnioski i oświadczenia podatkowe trzeba będzie złożyć odrębnie dla każdego z tych źródeł.

Podstawa prawna

art. 31b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

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Źródło: INFOR
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