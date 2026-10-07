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Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Zwolnienia » Podatek od alimentów w 2026 r. - kto musi zapłacić, a kto jest zwolniony? Czy rodzic płacący alimenty może odliczyć ulgę na dziecko w PIT?

Podatek od alimentów w 2026 r. - kto musi zapłacić, a kto jest zwolniony? Czy rodzic płacący alimenty może odliczyć ulgę na dziecko w PIT?

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07 października 2026, 09:33
Paweł Huczko
Paweł Huczko
Alimenty a podatek PIT
Alimenty a podatek PIT
Shutterstock

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Czy alimenty są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Które alimenty są zwolnione z podatku? Jak obliczyć podatek od alimentów? Czy trzeba zapłacić podatek od odsetek od alimentów? Czy osoba płacąca alimenty może odliczyć ulgę na dziecko? Wyjaśniamy.

Co to są alimenty?

Alimenty, to – jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich – to regularne, obligatoryjne świadczenia najczęściej na rzecz członków rodziny, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Obowiązek alimentacyjny jest uregulowany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (Tytuł II, Dział III, art. 128 – 1441). Obowiązek ten polega na dostarczaniu środków utrzymania (najczęściej chodzi tu o pieniądze), a w miarę potrzeby także środków wychowania i obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwie. Na podstawie art. 135 § 1. Kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

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Źródło: INFOR
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