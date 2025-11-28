Podatkowa ulga mieszkaniowa w 2025 r. Odliczyć można zakup mieszkania, budowę domu, remont, spłatę kredytu, meble i sprzęt AGD

Na czym polega tzw. ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)? Kto może skorzystać z tego zwolnienia? Co to są wydatki na własne cele mieszkaniowe? Jak nie zapłacić podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania, domu lub działki? Jak interpretują te przepisy organy podatkowe i Minister Finansów?

rozwiń >

Dla kogo tzw. ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Z tzw. ulgi mieszkaniowej w podatku PIT mogą skorzystać osoby, które sprzedają swoje nieruchomości (domy, mieszkania, działki) a sprzedaż ta nie ma związku z działalnością gospodarczą. Ulga mieszkaniowa (tak naprawdę to zwolnienie podatkowe) określona w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) pozwala zmniejszyć podatek w tych przypadkach a czasem nawet umożliwia niezapłacenie podatku w ogóle.



Aby dobrze wyjaśnić na czym polega ta ulga najpierw warto zapoznać się z zasadami opodatkowania podatkiem PIT sprzedaży nieruchomości.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Jeżeli sprzedajemy swoje mieszkanie, dom lub działkę gruntu (bez związku z działalnością gospodarczą):

a) w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie lub wybudowanie i jednocześnie

b) osiągnęliśmy z tej sprzedaży dochód (czyli /w uproszczeniu/ przychód z tej sprzedaży jest większy niż cena za jaką kupiliśmy tą nieruchomość),

- to mamy co do zasady obowiązek zapłacić podatek dochodowy od tego dochodu.



Na podstawie bowiem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT odpłatne zbycie (np. sprzedaż, zamiana) nieruchomości (lub ich części oraz udziału w nieruchomości) jest opodatkowane podatkiem dochodowym, jeżeli to odpłatne zbycie:

- nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i jednocześnie

- zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.



Przepis ten dotyczy zarówno dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości stanowiących odrębną własność, jak również dochodów uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, czy prawa wieczystego użytkowania gruntów.



Zgodnie z art. 30e ustawy o PIT od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c trzeba zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%.

Polecamy: Program do rozliczania PIT-ów za 2024 rok

Jak liczymy dochód ze sprzedaży nieruchomości?

Podstawą obliczenia podatku jest w tym przypadku dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 ustawy o PIT, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d tej ustawy, powiększoną o sumę ewentualnych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.



Czym jest przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8? Wyjaśnia to art. 19 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychodem jest tu wartość (np. nieruchomości) wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.



Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany.

REKLAMA

Ważne Jeżeli strony umowy sprzedaży nieruchomości zaniżyły wartość nieruchomości w akcie notarialnym i cena tej nieruchomości (bez uzasadnionej przyczyny) znacznie odbiega od wartości rynkowej, to przychód ten określić może organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Zatem nie warto sztucznie obniżać tej ceny.



Wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie nieruchomościami, rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości (np. mieszkania)

Kosztami uzyskania przychodu przy sprzedaży (i każdej innej formie odpłatnego zbycia) nieruchomości (np. mieszkania) są udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.



Organy podatkowe i Ministerstwo Finansów wskazują, że koszty nabycia nieruchomości obejmują nie tylko cenę zakupu, ale również inne wydatki związane z tym nabyciem, np. wynagrodzenie notariusza, podatek od czynności cywilnoprawnych.



Nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, to np. wydatki na modernizację lokalu. Wysokość tych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.



Owe koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.



Trochę inaczej ustalane są koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych nieodpłatnie – np. w drodze spadku lub darowizny.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.



Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT, nabytych w drodze spadku zalicza się również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika. Przez ciężary spadkowe, o których mowa w zdaniu drugim, rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT.



Wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Ulga mieszkaniowa – na czym polega

Przepisy ustawy o PIT przewidują możliwość obniżenia a nawet niezapłacenia tego podatku, jeżeli uzyskane z odpłatnego zbycia pieniądze wyda się na inne własne cele mieszkaniowe. To jest tzw. ulga mieszkaniowa w PIT, choć przepisy wprost nie nazywają tak tego zwolnienia podatkowego.



Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131) ustawy o PIT wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych , jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Ważne A więc jeżeli sprzedaliśmy (dotyczy to oczywiście także zamiany lub innej formy odpłatnego zbycia) np. mieszkanie lub dom (które nabyliśmy w ciągu ostatnich 5 lat), osiągnęliśmy z tej sprzedaży dochód, a nie chcemy płacić podatku od tego dochodu – to możemy wydać w ciągu 3 lat od sprzedaży wszystkie uzyskane z tej transakcji przychody na własne cele mieszkaniowe. Czyli np. kupić sobie inne mieszkanie lub dom.

Przykład Podatnik w 2024 r. sprzedał za 900 tys. zł mieszkanie, które nabył w 2020 r. za kwotę 600 tys. zł. Podatnik poniósł w 2020 r. nakłady na wykończenie sprzedanego mieszkania, udokumentowane fakturami VAT, w wysokości 100 tys. zł. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupił w 2025 roku inne mieszkanie za 900 tys. zł.



Przychód ze sprzedaży mieszkania – 900 tys. zł,

Koszty uzyskania przychodu – 600 tys. zł +100 tys. zł = 700 tys. zł,

Dochód – 200 tys. zł,



Wydatki poniesione na cele mieszkaniowe w okresie 3 lat liczonych od końca roku podatkowego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości – 900 tys. zł.



Obliczenie dochodu wolnego od podatku:

200 tys. zł x 900 tys. zł / 900 tys. zł = 200 tys. zł



Czyli cały dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania (200 tys. zł) jest zwolniony z PIT.

Jakie wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi mieszkaniowej? Czym są „własne cele mieszkaniowe”?

Jak już wspomniano, ulga mieszkaniowa w PIT polega na możliwości odliczenia wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe. Czym są te cele mieszkaniowe? Katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe został określony w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:



1) wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;



2) wydatki poniesione na:

a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na cele określone w pkt 1,

b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,

c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;



3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

c) gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub

d) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.

Ważne Wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. a–c, uznaje się za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, nastąpiło nabycie własności rzeczy lub praw wymienionych w ust. 25 pkt 1 lit. a–c, w związku z którymi podatnik ponosił wydatki na nabycie.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.



Przez własne budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się również niestanowiące własności lub współwłasności podatnika budynek, lokal lub pomieszczenie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, podatnik nabędzie ich własność lub współwłasność albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach, jeżeli uprzednio prawo takie mu nie przysługiwało.

Warto też wiedzieć, że zakup nieruchomości rekreacyjnych nie może być uznany za cele mieszkaniowe. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:



1) nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

2) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

– przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Ważne Warto też wiedzieć, że organy podatkowe podchodzą nieufnie do twierdzeń podatników, że kupują nieruchomości na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i mogą to sprawdzać. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 stycznia 2025 r. - sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.894.2024.1.KK:

"Same subiektywne deklaracje podatników o nabyciu nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych nie są wystarczające do uzyskania zwolnienia podatkowego. Nie wystarczy zatem samo poczynienie wydatków mieszkaniowych, lecz konieczne jest, aby nastąpiło to jednocześnie w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. Organy podatkowe mają prawo do własnej oceny artykułowanych przez podatników subiektywnych motywów zakupu nieruchomości mieszkalnych i późniejszych decyzji co do dalszych losów tych nieruchomości. Weryfikacji takiej dokonuje się poprzez porównanie obiektywnych faktów związanych z zakupem i późniejszym wykorzystaniem nieruchomości do deklarowanych motywów działania podatnika. Przy czym motywy te muszą być potwierdzone obiektywnymi faktami."

A jeszcze co do możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej na ww. spłatę kredytu, to przepisy ustawy o PIT (art. 21 ust. 29, 30 i 30a) precyzują, że:



29. W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a–c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a–c oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a–c.



30. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.



30a. Wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 2, obejmują także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym na cele określone w ust. 25 pkt 1, w tym także gdy wydatki te odpowiadają równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką).

Meble, sprzęt AGD, oświetlenie

Trzeba jeszcze wspomnieć o niezwykle korzystnej dla podatników i nadal aktualnej interpretacji ogólnej z 13 października 2021 r. (sygn. DD2.8202.4.2020), którą wydał ówczesny Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z tą interpretacją w zakresie pojęcia wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT mieszczą się także wydatki poniesione na zakup i montaż:

a) kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,

b) szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką,

c) oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących,

d) okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,

e) mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby,

f) mebli w zabudowie kuchennej, tj. zabudowa kuchenna „pod wymiar” i zabudowa kuchenna wolnostojąca.



Minister wskazał w tej interpretacji, iż w orzecznictwie przyjmuje się, że za wydatki spełniające kryteria art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o PIT (tj. wydatki na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego) można uważać, w szczególności, wykonanie robót budowlanych w istniejącym lub nowopowstałym budynku/lokalu mieszkalnym wraz z wymianą/instalacją składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego).

Zdaniem Ministra wydatki poniesione na zakup kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, okapów kuchennych, mogą być traktowane jako wydatki budowlane, remontowe lub wykończeniowe, gdyż stanowią zakończenie instalacji gazowej, gazowo-elektrycznej, elektrycznej, wodociągowej, wodociągowo-kanalizacyjnej lub wentylacyjnej.

Ulga mieszkaniowa w PIT w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w swoich interpretacjach często odpowiada na pytania podatników dot. ulgi mieszkaniowej w PIT. Zacytujmy klika ciekawszych rozstrzygnięć tego organu podatkowego.

Częściowe wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży domu na nabycie mieszkania

W interpretacji z 3 lutego 2025 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.929.2024.2.AC), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że:

(...) Zgodnie z omawianym zwolnieniem, nie budzi żadnych wątpliwości, że na nabycie nieruchomości mającej służyć własnym celom mieszkaniowym podatnika ma być wydatkowana równowartość przychodu osiągniętego z odpłatnego zbycia (przychodu podlegającego opodatkowaniu).

Skoro z pieniędzy uzyskanych z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytej w darowiźnie od siostry tylko część wydatkował Pan na zapłatę 47% kwoty za lokal mieszkalny, w którym zamierza Pan mieszkać - tylko ta część może korzystać z omawianego zwolnienia.

Ta część przychodu uzyskana ze sprzedaży udziału w nieruchomości otrzymanej w darowiźnie od siostry i przeznaczona na zakup lokalu mieszkalnego będzie więc korzystać ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do tej części wydatkowanych środków nie jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania.

Natomiast pozostała część kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej nie będzie korzystała z przedmiotowego zwolnienia i od tej kwoty będzie Pan zobowiązany do naliczenia i zapłaty podatku dochodowego.

Jeśli wydatkuje Pan cały przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w darowiźnie od siostry na zakup nieruchomości, w której będzie faktycznie realizował swoje potrzeby mieszkaniowe, w ciągu 3 lat od końca roku sprzedaży, oraz właściwie udokumentuje wydatki na ten cel, to cały dochód ze sprzedaży w ww. udziału w nieruchomości będzie zwolniony z opodatkowania."



Budowa domu jednorodzinnego

W interpretacji z 6 lutego 2025 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.980.2024.2.PT), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że:

"(...) nienastępująca w wykonaniu działalności gospodarczej planowana sprzedaż przez Panią zabudowanej nieruchomości, na działce którą otrzymała Pani 3 lata temu w darowiźnie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy. W przypadku przeznaczenia przez Panią przychodu ze sprzedaży ww. nieruchomości, w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, na budowę budynku mieszkalnego na działce będącej we współwłasności Pani i męża, gdzie realizować Pani będzie własne cele mieszkaniowe – uzyskany dochód z tego zbycia będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia, określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie."

Spłata współwłaściciela

"(…) odpłatne zbycie przez Panią 5 czerwca 2020 r. nieruchomości (lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie) nabytej w drodze darowizny 5 marca 2020 r., czyli przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy.

Jednak wydatek na spłatę współwłaściciela poniesiony w związku z działem spadku i zniesieniem współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym to budynku realizuje Pani własne cele mieszkaniowe, stanowi wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe i uprawnia do zastosowania zwolnienia stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."

(z interpretacji Dyrektora KIS z 20 grudnia 2023 r.)

Zakup działki budowlanej

"(…) zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków na zakup nieruchomości, jest bowiem normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy tym „własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych powinna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie powinien takie cele realizować.

Podkreślić należy, że z zacytowanego powyżej art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jednoznacznie, że cele mieszkaniowe uprawniające do zastosowania ww. zwolnienia przedmiotowego obejmują m.in. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. Realizacja własnych celów mieszkaniowych powinna więc polegać na tym, że w przypadku zakupu gruntu w celu budowy budynku mieszkalnego podatnik będzie faktycznie tę budowę realizował."

(z interpretacji Dyrektora KIS z 18 grudnia 2023 r.)

Spłata kredytów mieszkaniowych

"(...) Reasumując, planowana przez Panią sprzedaż udziału w nieruchomości zakupionego 13 lipca 2020 r., przed upływem 5 lat licząc od końca 2020 r., będzie stanowić źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach wynikających z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowane przez Panią przeznaczenie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości, w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, na spłatę kredytów zaciągniętych na zakup udziałów dwóch nieruchomościach, w których realizuje Pani własne potrzeby mieszkaniowe, uprawniać będzie do zwolnienia od podatku dochodu z odpłatnego zbycia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym wskazać należy, że zwolnieniu podlega dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

Przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości przeznaczy Pani na spłatę kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów w dwóch nieruchomościach mieszkalnych, tj. udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i udziału w lokal mieszkalnym, w których będzie zamieszkiwać stosownie do potrzeb własnej rodziny i wynikających z pracy zawodowej. W związku z tym, przychód ten nie zostanie przeznaczony na cele rekreacyjne, o których mowa w art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykluczające uznanie wydatków na spłatę kredytów za wydatki na własne cele mieszkaniowe."

(z interpretacji Dyrektora KIS z 21 stycznia 2025 r. - sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.894.2024.1.KK)



"(...) Z opisu Pani sprawy wynika, że to darczyńcy, czyli Pani rodzice, a nie Pani w 2015 r. zaciągnęli w banku kredyt hipoteczny udzielony na mieszkanie. Pani jedynie spłaciła ten kredyt. Kredyt nie został zatem zaciągnięty przez Panią na nabycie nieruchomości celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, bo mieszkanie otrzymała Pani w drodze darowizny w 2019 r.

W konsekwencji wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia mieszkania na spłatę kredytu nie uprawnia Pani do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy z uwagi na fakt, że nie był on kredytem zaciągniętym przez Panią na Pani własne cele mieszkaniowe, lecz w celu nabycia tej nieruchomości przez darczyńców – Pani rodziców."

(z interpretacji Dyrektora KIS z 15 stycznia 2025 r. - sygn. 0115-KDIT1.4011.753.2024.2.ASZ)



(…) wydatkowanie przez Pana przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, w którym - jak Pan wskazuje - realizuje własne cele mieszkaniowe, na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu, zaciągniętego na nabycie ww. lokalu, uprawnia Pana do skorzystania z ulgi podatkowej, wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a i ust. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również wydatkowanie przez Pana ww. przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia tego lokalu mieszkalnego, na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu, zaciągniętego na nabycie domu jednorodzinnego, w którym obecnie Pan mieszka, stanowi podstawę do skorzystania przez Pana ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ww. ustawy.

Zaznaczyć również należy, że wolny od podatku dochodowego będzie dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w wysokości, która będzie odpowiadała iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia.

(interpretacja Dyrektora KIS z 21 listopada 2023 r.)

Remont modernizacja, budowa, rozbudowa, nadbudowa

"(…) wydatkowanie części przychodu uzyskanego z ww. odpłatnego zbycia nieruchomości na remont nabytego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, obejmujący nabycie materiałów i usług budowlanych, remont ścian i sufitów z malowaniem i nałożeniem tapety (gładź szpachlowa, gips budowlany, grunt, farby, tapety, zapłata wykonawcom usług), instalację rolet okiennych (kaseta z roletą, prowadnice, zapłata wykonawcom), instalację klimatyzacji, będzie Pana uprawniało do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym wskazać należy, że zwolnieniu będzie podlegał dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości."

(z interpretacji Dyrektora KIS z 27 listopada 2023 r. - sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.590.2023.3.EC)



(…) za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego lokalu mieszkalnego.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia „budowa”, nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia. Wymienione pojęcie rozumieć należy zatem w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji. Stosownie do art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), przez budowę należy rozumieć:

(…) wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Budowa realizowana jest na podstawie pozwolenia na budowę, a kończy się z chwilą zakończenia robót budowlanych (budowy) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.



Zgodnie z art. 3 pkt 7 ww. ustawy, przez roboty budowlane należy rozumieć:

(…) budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.



Natomiast stosownie do art. 3 pkt 7a tej ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.



W świetle natomiast przepisu art. 3 pkt 8 ww. ustawy Prawo budowlane, poprzez „remont” należy rozumieć:

(…) wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Stosownie do wyżej wskazanej definicji remontu, za „remont” lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać prace dotyczące tego lokalu jako nieruchomości i jej części składowych, (tj. wszystkiego, co nie może być odłączone od lokalu bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego), służące utrzymaniu lokalu we właściwym stanie, doprowadzeniu go do pożądanej zdolności użytkowej, modernizacji jego elementów składowych. „Remontem” w rozumieniu omawianego przepisu jest również tzw. wykończenie lokalu mieszkalnego, a więc prace służące doprowadzeniu do zdolności użytkowej lokalu. W każdym przypadku remont dotyczy „materii” lokalu mieszkalnego, a więc jego ścian, podłóg, sufitu, okien, drzwi, wyposażenia technicznego takiego jak instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, "gazowa bądź innych elementów trwale połączonych konstrukcyjnie z elementami budowlanymi lokalu.

Pod pojęciem budowy, rozbudowy, przebudowy adaptacji mieści się również modernizacja.

Wobec powyższego, należy uznać, że ww. wydatki, które planuje Pan ponieść w lokalu mieszkalnym, w którym realizuje Pan własne cele mieszkaniowe, mieszczą się w kategorii wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe. Tym samym wydatki te uprawniają Pana do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy."

(z interpretacji Dyrektora KIS z 24 października 2023 r. - sygn. 0115-KDIT3.4011.521.2023.2.MJ)

Nieruchomości kupione dla córek

"(...) z treści wniosku wynika, że obydwie nieruchomości zostały zakupione przez Pana, ale w żadnej z nich Pan osobiście nie zamieszka, ponieważ zostały one zakupione celem zapewnienia mieszkania na przyszłość dla Pana córek. Biorąc pod uwagę powyższe, nie przysługuje Panu prawo do skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do wydatków poniesionych na zakup działki oraz nieruchomości zabudowanej do remontu, ponieważ zgodnie z przedstawionymi informacjami nie będzie Pan mieszkał w tych nieruchomościach i nie będzie realizował Pan w nich własnych celów mieszkaniowych."

(z interpretacji Dyrektora KIS z 17 stycznia 2025 r. - sygn. 0112-KDSL1-1.4011.624.2024.2.DT)

Ważne Warto też zaznaczyć, że opisane w niniejszym artykule przepisy dotyczące omawianego zwolnienia (tzw. ulgi mieszkaniowej) są aktualne w 2025 roku i nie zmieniły się od wielu lat. Zatem i cytowane w artykule interpretacje podatkowe zachowują swoją aktualność.

Oprac. Paweł Huczko