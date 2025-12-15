REKLAMA

Młody influencer nie zawsze skorzysta z preferencji podatkowych. Trzeba o tym wiedzieć, by nie narazić się na problemy podatkowe

Młody influencer nie zawsze skorzysta z preferencji podatkowych. Trzeba o tym wiedzieć, by nie narazić się na problemy podatkowe

15 grudnia 2025, 06:32
[Data aktualizacji 15 grudnia 2025, 06:32]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Młody influencer nie zawsze skorzysta z preferencji podatkowych. Trzeba o tym wiedzieć, by nie narazić się na problemy podatkowe
Młody influencer nie zawsze skorzysta z preferencji podatkowych. Trzeba o tym wiedzieć, by nie narazić się na problemy podatkowe
Przychody osób poniżej 26 roku życia mogą korzystać na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych ze zwolnienia przedmiotowego. Chodzi jednak tylko o przychody z określonych źródeł. Aby nie narazić się na problemy podatkowe, trzeba umieć je odróżnić.

Ulga dla młodych obejmuje przychody jedynie z tych źródeł

Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują specjalne zwolnienie przedmiotowe skierowane do młodych podatników. Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody:
1) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
2) umów zlecenia,
3) tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
4) tytułu odbywania stażu uczniowskiego,
5) zasiłku macierzyńskiego
- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Na podstawie tej regulacji nieco na wyrost przyjmuje się w praktyce, że osoby poniżej 26 roku życia nie płacą podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać o tym, że stwierdzenie to jest prawdziwe tylko pod warunkiem uzyskiwania przychodu ze ściśle określonych, wskazanych przez ustawodawcę źródeł. Sprawę dotyczącą tej problematyki rozpatrywał na początku 2025 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że w ramach prowadzonych działań marketingowych zawarł umowę zatytułowaną „Umowa o świadczenie usług promocyjnych”. Na jej mocy zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania usług polegających na stworzeniu materiałów video z organizowanego przez niego wydarzenia i opublikowaniu ich na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zleceniobiorca był osobą poniżej 26 roku życia i w związku z tym powstała wątpliwość, czy uzyskany przez niego przychód należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też może on korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Młody influencer nie zawsze może korzystać z preferencji podatkowych

Zdaniem wnioskodawcy w przedstawionym przypadku doszło do uzyskania przychodu z działalności wykonywanej osobiście, a nie przychodu z praw majątkowych, a co za tym idzie, może on skorzystać z tzw. ulgi dla młodych, a zleceniodawca nie musi pobierać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

Z takim poglądem nie zgodził się jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z 13 lutego 2025 r. (nr 0113-KDIPT2-3.4011.740.2024.2.KKA) wskazał, że skoro źródła powstania przychodu po stronie zleceniobiorcy upatrywać należy w jego rozpoznawalnym wizerunku, na którego utrwalanie i rozpowszechnianie wyraził on zgodę, za co otrzymywał stosowne wynagrodzenie, to niezależnie od rodzaju umowy, jaką zawarł, przychody uzyskiwane z tego tytułu stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu według zasad właściwych dla tego źródła przychodów.
Tym samym, z uwagi na to, że tzw. ulga dla młodych nie dotyczy przychodów z tytułu zbycia praw majątkowych, w tego rodzaju przypadkach nie znajduje zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zleceniodawca jako płatnik ma obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy z tego tytułu.

Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

