Zakup banku energii uprawnia do zwolnienia od podatku. Czego trzeba dopilnować by skorzystać?

Zasadą jest, że odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło, jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych źródłem przychodu. Jednocześnie jednak dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym ono nastąpiło zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Za takie wydatki uznaje się m.in. wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowę lub adaptacja na cele mieszkalne

Jednak jak rozumieć rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego? W jednej z takich spraw wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 26 stycznia 2025 r., nr 0112-KDSL1-1.4011.697.2025.2.AK). Podatnik, który złożył wniosek o wydanie w tym zakresie interpretacji indywidualnej wskazał, że we wrześniu nabył lokal mieszkalny, a następnie w marcu 2022 r. go sprzedał. Za uzyskane środki kupił i zamontował na budynku mieszkalnym będącym jego własnością, w którym zamieszkuje, bank energii, który razem z panelami fotowoltaicznymi wykorzystuje do własnych celów mieszkaniowych.

Podatnik chciał się upewnić, czy dostawa i montaż banku energii wyczerpuje znamiona wydatków poniesionych na przebudowę, remont własnego budynku mieszkalnego, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy będzie mógł w tym zakresie skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził słuszność poglądów podatnika, który uważał, że ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu prac, które spełniałyby definicję wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, zatem każdy rodzaj prac trwale związanych z budynkiem mieszkalnym w ramach przebudowy czy remontu będzie spełniał tą definicję. W konsekwencji wydatki podatnika poniesione na remont domu, w tym założenie paneli fotowoltaicznych oraz banku energii stanowiące integralną część systemu pozyskiwania i magazynowania energii elektrycznej, w wysokości nie mniejszej jak przypadająca kwota ze sprzedaży nabytego lokalu mieszkalnego oraz zadeklarowanie tych kwot w zeznaniu podatkowym za 2025 r. złożonym w ustawowym terminie będą spełniać warunki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.