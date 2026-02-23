REKLAMA

Ponad 6 900 zł dla stulatków. Za tydzień KRUS wypłaci wyższe świadczenie honorowe

Ponad 6 900 zł dla stulatków. Za tydzień KRUS wypłaci wyższe świadczenie honorowe

23 lutego 2026, 12:10
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Ponad 6 900 zł dla stulatków. Za tydzień KRUS wypłaci wyższe świadczenie honorowe
Ponad 6 900 zł dla stulatków. Za tydzień KRUS wypłaci wyższe świadczenie honorowe
W Polsce żyją tysiące osób, które mogą otrzymać specjalne świadczenie za ukończenie 100 lat. Już od marca jego kwota wzrośnie – a seniorzy dostaną nawet ponad 6,9 tys. zł miesięcznie. Podwyżka obejmie także wypłaty realizowane przez KRUS.

Już od 1 marca 2026 r. wchodzi w życie podwyżka specjalnego dodatku dla osób, które ukończyły 100 lat. Świadczenie honorowe, wypłacane m.in. przez Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzrośnie do 6 938,92 zł miesięcznie. To oznacza realny wzrost świadczenia. Zmiana obejmie wszystkich uprawnionych seniorów automatycznie – bez konieczności składania wniosku.

Ile wyniesie świadczenie honorowe od marca 2026?

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Prezesa Zakład Ubezpieczeń Społecznych z 17 lutego 2026 r., od 1 marca nowa kwota świadczenia honorowego wynosi dokładnie 6 938,92 zł. Dotychczas seniorzy otrzymywali 6 589,67 zł. Po waloryzacji miesięczna kwota wzrośnie o ok. 349 zł.

Podstawa prawna tej podwyżki to komunikat Prezesa ZUS w sprawie kwoty świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia (Monitor Polski 2026 poz. 226), wydany na podstawie ustawy z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia.

Dlaczego świadczenie rośnie?

Podwyżka wynika z corocznej waloryzacji emerytur i rent. W 2026 r. wskaźnik waloryzacji został ustalony na poziomie 105,3 proc.

Od ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy, które ujednoliciły zasady przyznawania i wypłaty świadczenia honorowego. Dzięki temu jego kwota podlega takiej samej waloryzacji jak emerytury i renty.

Kto może otrzymać świadczenie honorowe z KRUS?

Aby otrzymać dodatek dla stulatków, trzeba spełnić trzy warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • ukończyć 100 lat życia,
  • mieć prawo do emerytury rolniczej, renty rolniczej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Według różnych szacunków w Polsce żyje kilka tysięcy osób, które spełniają te kryteria.

Czy trzeba składać wniosek?

Nie. Jeśli dana osoba spełnia wszystkie wymagania, świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów ani wniosków – zarówno w ZUS, jak i w KRUS.

Co to oznacza w praktyce?

  • Od 1 marca 2026 r. stulatkowie otrzymają prawie 7 tys. zł miesięcznie.
  • Kwota będzie co roku waloryzowana.
  • Wypłata następuje automatycznie po ukończeniu 100 lat.

Dla najstarszych seniorów w Polsce to jedno z najwyższych jednorazowych świadczeń systemowych, które ma charakter honorowy i przysługuje dożywotnio.

Podstawa prawna:

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia - Monitor Polski rok 2026 poz. 226

Źródło: INFOR
