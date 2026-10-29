REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki na wsi » Jakie obowiązki ma właściciel ziemi rolnej w Polsce? Wiele osób nie ma o tym pojęcia

Jakie obowiązki ma właściciel ziemi rolnej w Polsce? Wiele osób nie ma o tym pojęcia

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2026, 06:59
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Rolnictwo, pole orne, traktor
Masz ponad 1 ha ziemi? Możesz mieć gospodarstwo, nawet jeśli nie jesteś rolnikiem
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Właściciele działek często zakładają, że skoro nie uprawiają ziemi i nie prowadzą działalności rolniczej, dotyczą ich takie same zasady jak właścicieli zwykłych nieruchomości. To może być błąd. Przekroczenie 1 ha gruntów rolnych może oznaczać dodatkowe obowiązki podatkowe, ograniczenia w sprzedaży ziemi, a nawet konieczność kontaktu z KOWR. Kluczowe znaczenie ma przy tym nie to, co faktycznie robisz na działce, ale jak została sklasyfikowana w ewidencji gruntów.

rozwiń >

Wielu właścicieli działek jest przekonanych, że skoro nie prowadzą działalności rolniczej, ich ziemia nie podlega szczególnym regulacjom. Tymczasem przepisy są jednoznaczne - jeśli grunty rolne przekraczają 1 ha powierzchni, mogą zostać uznane za gospodarstwo rolne. Decydujące znaczenie ma przy tym nie faktyczne użytkowanie ziemi, lecz jej klasyfikacja w ewidencji gruntów. W praktyce może to oznaczać obowiązek płacenia podatku rolnego, konieczność zgłaszania zmian w urzędzie, ograniczenia przy sprzedaży nieruchomości, a nawet kontrolę ze strony KOWR.

REKLAMA

REKLAMA

Ponad 1 ha ziemi rolnej to już gospodarstwo rolne. Takie są aktualne przepisy

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, „za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

A zatem gospodarstwem rolnym jest obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, sklasyfikowanych jako użytki rolne. To bardzo ważne, ponieważ przekroczenie tego limitu może wpływać m.in. na:

  • sposób naliczania podatku,
  • obowiązki wobec KRUS,
  • zasady sprzedaży ziemi,
  • prawo pierwokupu KOWR,
  • ograniczenia dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi.

Ponadto, wielu właścicieli działek odziedziczonych po rodzinie nie zdaje sobie sprawy, że nawet nieużytkowane grunty mogą formalnie stanowić gospodarstwo rolne. Wynika to z tego, że o statusie ziemi decyduje jej klasyfikacja w ewidencji gruntów, a nie faktyczny sposób użytkowania. W efekcie taka nieruchomość może podlegać obowiązkom podatkowym i administracyjnym mimo braku prowadzenia działalności rolniczej.

REKLAMA

Obowiązek opłacania podatku rolnego, od gruntów ornych, łąk, pastwisk czy sadów

Jednym z podstawowych obowiązków właściciela ziemi rolnej jest opłacanie podatku rolnego, co jest szczegółowo określone przepisami wspomnianej już ustawy o podatku rolnym. Dotyczy to gruntów sklasyfikowanych w ewidencji jako użytki rolne, m.in. gruntów ornych, łąk, pastwisk czy sadów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podatnikami podatku rolnego - jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku rolnym - są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in.:

  • właścicielami gruntów,
  • posiadaczami samoistnymi gruntów,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • dzierżawcy.

„Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku - wskazuje art. 6a ust. 1 ustawy. Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. A w przypadku gdy właściciel nie opłaci należności w terminie, gmina może naliczyć odsetki, a następnie wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Zobacz również:

Trzeba zgłaszać zmiany dotyczące gruntów, by uniknąć przykrych konsekwencji

Właściciel ziemi rolnej ma obowiązek zgłaszania zmian mających wpływ na opodatkowanie oraz dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Wynika to w szczególności z art. 6a ustawy o podatku rolnym. W praktyce obowiązek ten dotyczy przede wszystkim takich sytuacji jak zakup lub sprzedaż działki, zmiana sposobu użytkowania ziemi, podział nieruchomości, zmiana powierzchni gruntów, czy przekształcenie części działki na inny sposób użytkowania.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Przepisy ustawy o podatku rolnym nakładają obowiązek składania informacji oraz deklaracji podatkowych do właściwego organu podatkowego, którym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W przypadku osób fizycznych chodzi o tzw. informację o gruntach, natomiast w przypadku podmiotów gospodarczych o deklarację podatkową. Brak zgłoszenia zmian może prowadzić do powstania zaległości podatkowych, błędnego wymiaru podatku, a w konsekwencji konieczności późniejszej korekty rozliczeń wraz z naliczeniem odsetek.

Właściciel powinien dbać o zgodność danych w ewidencji gruntów

Dla ustalenia rodzaju i wysokości opodatkowania istotne znaczenie mają dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Jak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne: „Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

W praktyce oznacza to, że jeżeli grunt w ewidencji oznaczony jest jako użytek rolny, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, nawet jeśli jego faktyczne wykorzystanie uległo zmianie. Problemy pojawiają się najczęściej w sytuacjach, gdy:

  • część działki została zabudowana,
  • grunt faktycznie przestał być użytkowany rolniczo,
  • doszło do zmiany klasyfikacji użytków w ewidencji,
  • dane w ewidencji gruntów i budynków nie odpowiadają stanowi faktycznemu nieruchomości.

Nieprawidłowe lub nieaktualne dane ewidencyjne mogą wpływać nie tylko na wysokość podatku, ale również na możliwość sprzedaży, zabudowy lub dalszego zagospodarowania nieruchomości. Dzieje się tak dlatego że organy administracyjne opierają się przede wszystkim na danych ujawnionych w ewidencji.

Ziemia rolna podlega ochronie przed degradacją i niewłaściwym wykorzystaniem

Właściciel gruntów rolnych musi również pamiętać o przepisach dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych przewiduje bowiem ochronę gruntów rolnych przed degradacją i niewłaściwym wykorzystaniem. Art. 3. ust. 1 tej ustawy wyraźnie wskazuje, że „ochrona gruntów rolnych polega na:

  1. ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne;
  2. zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi;
  3. rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;
  4. zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;
  5. ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

W praktyce oznacza to m.in., że nie zawsze można dowolnie zmienić przeznaczenie ziemi, część inwestycji wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zaniedbanie działki może prowadzić do sporów administracyjnych, a wycinka drzew i krzewów może podlegać ograniczeniom. A właściciele często zakładają, że skoro działka jest prywatna, można dowolnie nią dysponować. Tymczasem ziemia rolna podlega znacznie dalej idącym regulacjom niż zwykłe działki budowlane.

Sprzedaż ziemi rolnej też podlega ograniczeniom

Dodatkowe obowiązki i ograniczenia wynikają z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Przepisy te wprowadzają szczególne zasady dotyczące nabywania nieruchomości rolnych, których celem jest ochrona rodzinnych gospodarstw rolnych oraz ograniczenie spekulacyjnego obrotu ziemią.

W wielu przypadkach nabywca nieruchomości rolnej ma obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia oraz nie może w tym okresie swobodnie zbyć ani oddać nieruchomości w posiadanie innym podmiotom bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wynika to z art. 2b ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego: „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym.

Przepisy te dotyczą przede wszystkim nieruchomości rolnych o określonej powierzchni i mają za zadanie ograniczyć obrót ziemią rolną w sposób czysto inwestycyjny. Mają też na celu zapewnienie, aby ziemia trafiała do podmiotów faktycznie prowadzących działalność rolniczą.

Jakie konsekwencje mogą grozić konsekwencje za niedopełnienie obowiązków?

Konsekwencje zależą oczywiście od rodzaju naruszenia konkretnych przepisów. W praktyce właściciel ziemi rolnej może spotkać się m.in. z:

  • odsetkami podatkowymi,
  • egzekucją administracyjną,
  • karami finansowymi,
  • problemami przy sprzedaży nieruchomości,
  • koniecznością uregulowania zaległych formalności.

W internecie regularnie pojawiają się pytania osób, które odziedziczyły albo kupiły działkę rolną i dopiero po czasie odkrywają związane z nią ograniczenia. Użytkownicy zwracają uwagę m.in. na problemy z odrolnieniem gruntów, obowiązki podatkowe czy ograniczenia dotyczące zabudowy. Dlatego przed zakupem albo sprzedażą ziemi rolnej warto sprawdzić klasyfikację gruntów, wpisy w ewidencji, miejscowy plan zagospodarowania, powierzchnię gospodarstwa, oraz aktualne obowiązki podatkowe i administracyjne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j. z dnia 6 października 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1344)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j. z dnia 31 lipca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1151), ostatnia zmiana: Dz.U. z 2025 r., poz. 1542

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, t.j. z dnia 24 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 82)

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, t.j. z dnia 28 listopada 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1653), ostatnia zmiana: Dz.U. z 2026 r., poz. 317

Zobacz również:
Powiązane
ZUS wydał ważną interpretację. Wyjaśnił, kiedy małżonek przedsiębiorcy jest traktowany jako osoba współpracująca
ZUS wydał ważną interpretację. Wyjaśnił, kiedy małżonek przedsiębiorcy jest traktowany jako osoba współpracująca
ZUS oferuje wyjazdy zupełnie za darmo. Można dostać rehabilitację, wyżywienie, jak również zwrot kosztów
ZUS oferuje wyjazdy zupełnie za darmo. Można dostać rehabilitację, wyżywienie, jak również zwrot kosztów
Mały ZUS w 2027 r. To już pewne, wreszcie mamy tylko łagodną podwyżkę
Mały ZUS w 2027 r. To już pewne, wreszcie mamy tylko łagodną podwyżkę
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Korzystne połączenie spółek czasem wymaga ich... podziału. Paradoks reorganizacji po transakcji M&A (fuzje i przejęcia)
29 paź 2026

Intuicja podpowiada, że integracja przedsiębiorstw po transakcji M&A (z ang. mergers and acquisitions - fuzje i przejęcia) powinna prowadzić do ich połączenia. W praktyce skutecznym narzędziem integracji bywa jednak podział spółki. Pozwala uporządkować strukturę grupy i skupić określone części biznesu tam, gdzie będą najlepiej wykorzystywane. W jednym z projektów realizowanych dla przedsiębiorstw z branży logistycznej celem inwestora była integracja działalności nabywanej grupy ze strukturą istniejącą już po stronie kupującego. Z punktu widzenia biznesu chodziło o stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego, uporządkowanie funkcji operacyjnych, eliminację dublujących się kompetencji oraz wykorzystanie efektu skali. Klient przez cały czas mówił o „połączeniu” obu organizacji. Co ciekawe, prawnym narzędziem wykorzystanym do realizacji tego celu nie było jednak połączenie spółek, lecz podział.
Spadek lub darowizna zgłoszone po terminie. Skarbówka szykuje e-wniosek. Co już wiadomo, a czego jeszcze nie?
29 paź 2026

Przeoczenie terminu na zgłoszenie darowizny lub spadku od najbliższej rodziny nie musi już oznaczać bezpowrotnej utraty prawa do całkowitego zwolnienia z podatku. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapowiedziała rewolucyjną zmianę w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnicy zyskają możliwość elektronicznego składania wniosku o przywrócenie kluczowego terminu (WN-SD). Znamy już oficjalny harmonogram wdrożenia tej oraz wielu innych e-usług, które ułatwią życie milionom Polaków.
Łódź podnosi podatki na 2027 rok. Sprawdź, kto zapłaci teraz najwięcej
29 paź 2026

Rada Miejska w Łodzi bez dyskusji przegłosowała wyższe stawki podatków na przyszły rok. Zmiany oparte na wskaźnikach inflacji uderzą w konkretne grupy mieszkańców, a skarbnik miasta już wyliczył, o ile wzrosną roczne opłaty. Choć podwyżka dotknie wielu, jedna decyzja urzędników dotycząca wysokości stawek może mocno zaskoczyć.
Radni Lublina już zdecydowali. Tyle w 2027 roku zapłacą właściciele nieruchomości
29 paź 2026

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Lublin zapadła bardzo istotna decyzja dotycząca portfeli mieszkańców. Głosami jednego klubu przeforsowano zmiany w opłatach lokalnych, które dotkną zarówno właścicieli małych mieszkań, jak i wielkich obiektów handlowych. Prezydent wprost tłumaczy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Sprawdź, o ile dokładnie wzrosną Twoje rachunki i kto głosował przeciwko nowym stawkom.

REKLAMA

Kwiaty na pogrzeb pracownika można wrzucić w koszty
29 paź 2026

Czy sfinansowanie ze środków obrotowych pracodawcy zakupu wieńca na pogrzeb pracownika przyczynia się do uzyskania przychodów przez pracodawcę? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Poruszył też kwestię reprezentacji.
Zmiany w KSeF od 2027 r. Certyfikaty powiązane z NIP, przedłużenie ważności tokenów, identyfikatory zbiorcze do oznaczania płatności za więcej niż jedną fakturę. Nowelizacja rozporządzenia MFiG (projekt
29 paź 2026

W dniu 27 października 2026 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e- Faktur. Rozporządzenie to ma na celu przedłużenie możliwości stosowania tokenów przy uwierzytelnianiu w KSeF po 2026 roku i wprowadzenie nowych zasad dla tokenów wytwarzanych od 1 stycznia 2027 r. Ponadto zostaną wprowadzone nowe przepisy w zakresie pobierania i użytkowania certyfikatów KSeF ze względu na ich przeznaczenie. Będzie możliwe wytwarzanie certyfikatów KSeF powiązanych z numerem identyfikacji podatkowej (NIP). Pojawi się także nowe uprawnienie w KSeF dotyczące obsługi identyfikatora zbiorczego w zakresie płatności. Zmiany te mają wejść w życie od początku 2027 roku.
Podatki 2027: zmiany w PIT i ograniczenie ryczałtu. Kto i ile straci a kto zyska na zmianach w opodatkowaniu [obliczenia]
27 paź 2026

Ponad 150 tys. zł więcej obciążeń z tytułu PIT i składki zdrowotnej w przypadku przejścia z ryczałtu na podatek liniowy, 10 tys. zł dodatkowego podatku od najmu własnej spółce albo 20 tys. zł daniny solidarnościowej od dochodów z IP Box. Takie różnice pokazują uproszczone wyliczenia skutków zmian podatkowych wynikających z uchwalonej już przez Sejm 22 października 2026 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne . Jednocześnie nowe progi na skali pozwoliłyby części przedsiębiorców zaoszczędzić do 3600 zł PIT rocznie. Ostateczny bilans zależy od przyjętej formy opodatkowania, wysokości dochodów i kosztów prowadzenia działalności.
Ważny komunikat KRUS: Zmienia się ostateczny termin płatności. Znamy stawki za IV kwartał!
27 paź 2026

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydała pilny komunikat dla rolników dotyczący składek za IV kwartał 2026 roku. Choć ustawowy termin upływa pod koniec października, w tym roku gospodarze zyskają dodatkowy czas na przelew ze względu na układ kalendarza. Mamy też dobrą wiadomość dla portfeli ubezpieczonych – wymiar opłat nie uległ zmianie. Sprawdź, do kiedy musisz uregulować należności, aby uniknąć odsetek, i jakiej wiadomości od KRUS możesz spodziewać się na swoim telefonie.

REKLAMA

Nowe opłaty za małe paczki spoza UE. Od 1 listopada aż 4,6 mld przesyłek pod lupą
27 paź 2026

Od 1 listopada 2026 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zaczną pobierać nową opłatę manipulacyjną od małych przesyłek spoza wspólnoty. Komisja Europejska ustaliła ją na poziomie 2 euro za każdą pozycję w przesyłce. Nowa należność dołączy do obowiązującego od lipca cła w wysokości 3 euro, nakładanego na paczki o wartości nieprzekraczającej 150 euro, wysyłane bezpośrednio do konsumentów w UE. Skala zjawiska, w które uderzają nowe przepisy, jest ogromna – w 2024 roku na unijny rynek trafiło 4,6 mld małych paczek, a 91 proc. z nich pochodziło z Chin. Przewaga cenowa azjatyckich platform zaczyna się kurczyć, a walka o europejskiego klienta coraz wyraźniej przenosi się na jakość całego doświadczenia zakupowego.
Od 2027 r. nabywca usług odpowie za VAT kontrahenta
27 paź 2026

Solidarna odpowiedzialność VAT za usługi niematerialne wchodzi do polskiego systemu 1 stycznia 2027 r. Firma, która kupi usługi informatyczne, księgowe, doradcze, reklamowe czy rekrutacyjne, będzie mogła zostać wezwana do zapłaty VAT, którego nie wpłacił jej usługodawca. Nowelizacja z 4 września 2026 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 29 września 2026 r. (poz. 1270). Dla przedsiębiorców oznacza to powrót do dokumentowania „dochowania należytej staranności” przy doborze kontrahenta. Nadużycia w obrocie usługami wyglądają jednak zupełnie inaczej.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA