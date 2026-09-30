REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki na wsi » Rząd szykuje nowe dopłaty dla rolników. Setki złotych do hektara i litra, ale jest haczyk [TERMINY]

Rząd szykuje nowe dopłaty dla rolników. Setki złotych do hektara i litra, ale jest haczyk [TERMINY]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2026, 17:10
oprac. Adam Kuchta
rolnik ziemia
Rząd zatwierdził nowe dopłaty dla rolników. Setki złotych do hektara i litra, ale jest haczyk. Jakie terminy?
Adam Kuchta
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 października rusza nowy, potężny program wsparcia dla polskich rolników, który we wtorek oficjalnie przyjął rząd. Na konta gospodarzy trafią setki milionów złotych z funduszy unijnych i budżetu państwa – w tym do 500 zł dopłaty do hektara oraz dodatkowe pieniądze do każdego litra paliwa. Czasu na działanie jest jednak wyjątkowo mało, a pieniądze nie zostaną przyznane automatycznie. Aby otrzymać wsparcie, rolnicy muszą spełnić konkretne warunki i unikać kosztownego błędu formalnego. Sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować i jak obliczyć wysokość przysługującej Ci dopłaty.

Już od 1 października rolnicy będą mogli wnioskować o dopłaty do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł na hektar oraz dodatkową dopłatę do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 52 gr za litr. Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia przyjęty na wtorkowym posiedzeniu rządu.

REKLAMA

REKLAMA

Błyskawiczny nabór w ARiMR. Masz tylko trzy tygodnie na złożenie wniosku

Jak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekt rozporządzenia dotyczy realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla rolników dotkniętych wzrostem cen nawozów i oleju napędowego. Wzrostem, który nastąpił wskutek kryzysu na Bliskim Wschodzie w 2026 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od 1 do 23 października.

Wsparciem rządowym objęte zostaną nawozy mineralne oraz olej napędowy. Chodzi o takie towary, które zostały zakupione w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2026 r.

Dodatkowe pieniądze do paliwa rolniczego. Jak ARiMR policzy dopłatę do litra?

W przypadku paliwa wsparcie skierowane jest do wszystkich rolników, którym w 2026 r. przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit wsparcia zostanie określony na podstawie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, a wysokość dopłaty będzie wynikała z iloczynu liczby litrów oleju napędowego z przedstawionych faktur oraz stawki wsparcia w wysokości 0,52 zł na 1 litr oleju. Aktualnie zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1,48 zł za litr.

REKLAMA

Do 500 zł na hektar. Skomplikowany wzór na dopłaty do nawozów

Wysokość wsparcia rekompensującego koszty nawozów będzie natomiast ustalana jako iloczyn liczby ton nawozów zakupionych w okresie objętym wsparciem oraz różnicy między ceną zakupu a średnią ceną danego nawozu w IV kwartale poprzedniego roku. Łączna kwota dopłaty nie będzie mogła przekroczyć 500 zł na hektar.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pułapka w formalnościach. Jeden błąd i stracisz pieniądze

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca uwagę, że wniosek dotyczący nawozów oraz wniosek dotyczący oleju napędowego należy złożyć osobno jako dwa odrębne wnioski. Wsparcie ma zostać udzielone do każdego prawidłowo złożonego wniosku.

Jak przekazało MRiRW, na realizację wsparcia dla rolników Polska otrzyma ponad 66 mln euro ze środków unijnych. Resort rolnictwa wskazał, że kwota ta zostanie powiększona o 200 proc. ze środków budżetu państwa.

Zobacz również:
Powiązane
Seniorzy wciąż podpisują takie umowy, a urzędnicy milczą. Oddają mieszkania za obietnicę godnej starości
Seniorzy wciąż podpisują takie umowy, a urzędnicy milczą. Oddają mieszkania za obietnicę godnej starości
Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków staje się faktem!
Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków staje się faktem!
Wysokość emerytur w 2027 r. Rząd podjął istotną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Wysokość emerytur w 2027 r. Rząd podjął istotną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
10 sygnałów ostrzegawczych, że firma traci kontrolę nad swoimi finansami
30 wrz 2026

Dynamiczny rozwój firmy kojarzy się z rosnącą sprzedażą, większą liczbą klientów i powiększającym się zespołem. Jednak wraz ze skalowaniem biznesu rośnie również złożoność procesów finansowych. To, co działało przy kilku pracownikach i prostym modelu operacyjnym, może nie wystarczyć, gdy firma zacznie działać na większą skalę. Utrata kontroli nad finansami rzadko pojawia się nagle. Zazwyczaj poprzedzają ją sygnały ostrzegawcze: brak aktualnych danych, trudność w określeniu rentowności, decyzje podejmowane bez pełnego obrazu sytuacji czy problemy z przewidywaniem przyszłych przepływów pieniężnych. Właściciele firm często zauważają problem dopiero wtedy, gdy zaczyna on realnie wpływać na rozwój biznesu. Tymczasem odpowiednio wcześnie rozpoznane „czerwone flagi” pozwolą uporządkować finanse i odzyskać kontrolę nad kierunkiem rozwoju.
Duży ZUS przedsiębiorcy w 2027 r. - ponad 2 tys. zł. Kto zapłaci mniej? Skąd taka podwyżka składek?
30 wrz 2026

Ponad 2 tys. zł miesięcznie - tyle mogą w 2027 r. wynieść składki społeczne przedsiębiorcy opłacającego tzw. duży ZUS. To około 125 zł więcej niż obecnie i ponad 1,5 tys. zł dodatkowego wydatku w skali roku. Podwyżka nie wynika jednak z wprowadzenia nowej składki - jest konsekwencją wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, od którego wylicza się należności przedsiębiorców. Początkujący i najmniejsi przedsiębiorcy nadal będą mogli korzystać z ulg.
Rząd szykuje nowe dopłaty dla rolników. Setki złotych do hektara i litra, ale jest haczyk [TERMINY]
30 wrz 2026

Od 1 października rusza nowy, potężny program wsparcia dla polskich rolników, który we wtorek oficjalnie przyjął rząd. Na konta gospodarzy trafią setki milionów złotych z funduszy unijnych i budżetu państwa – w tym do 500 zł dopłaty do hektara oraz dodatkowe pieniądze do każdego litra paliwa. Czasu na działanie jest jednak wyjątkowo mało, a pieniądze nie zostaną przyznane automatycznie. Aby otrzymać wsparcie, rolnicy muszą spełnić konkretne warunki i unikać kosztownego błędu formalnego. Sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować i jak obliczyć wysokość przysługującej Ci dopłaty.
Dwa razy wyższe odliczenie w PIT dla honorowych krwiodawców od 2027 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT
30 wrz 2026

Dwukrotne zwiększenie limitu odliczenia ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa jest jedną ze zmian przewidzianych nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którą 29 września 2026 r. przyjęła Rada Ministrów. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów lub przychodów osiągniętych od tego dnia.

REKLAMA

Restrukturyzacja grupy a koszty podatkowe - ważny wyrok WSA
29 wrz 2026

Restrukturyzacje wewnątrz grup kapitałowych często wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z wygaszeniem dotychczasowych modeli biznesowych. Powstaje wówczas pytanie, czy wydatki ponoszone w związku z zakończeniem współpracy z podmiotem powiązanym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, czy też należy traktować je jako finansowanie działalności innego podmiotu.

Prawomocne i zaskarżone postanowienia skarbówki o zwrocie VAT można kwestionować w innym postępowaniu - kiedy zachodzi taki wyjątek?
30 wrz 2026

Sąd nie może kontrolować wcześniejszych postanowień o przedłużeniu zwrotu VAT, jeśli ich nie zaskarżyłeś. To logiczna zasada. Ale NSA w uchwale składu siedmiu sędziów właśnie wywrócił stolik i znalazł wyjątek. Okazuje się, że nawet niezaskarżone w terminie postanowienia o przedłużeniu zwrotu VAT można zaskarżyć "przy okazji" skargi na kolejne wydane postanowienie. Kiedy jest to możliwe?
Wielkie uproszczenia w VAT od 2027 r. Urzędnicy ukryli w przepisach potężny haczyk na firmy
29 wrz 2026

Rząd przygotował rewolucyjne cięcie biurokracji w VAT i lżejsze obowiązki dla biznesu. Jednak diabeł tkwi w szczegółach nowych przepisów, które wchodzą w życie już za chwilę. Przedsiębiorcy, którzy uwierzą w prosty podatek, mogą wpaść w pułapkę rozszerzonej odpowiedzialności. Chodzi o jeden kluczowy błąd przy zakupach, który bezlitośnie wykorzysta urząd skarbowy.
UE zreformowała unijny kodeks celny oraz EUCA. Co to oznacza dla polskich importerów i sklepów online?
29 wrz 2026

20 września 2026 r. w życie wszedł nowy Unijny Kodeks Celny po reformie - największej dotyczącej systemu celnego od 1968 roku. Dla polskich importerów i sklepów internetowych oznacza to proces rozłożony na lata, choć część zmian już obowiązuje. Wyjaśniamy, na co trzeba będzie poczekać, a do czego stosować się już teraz. Czy faktycznie przedsiębiorcom będzie łatwiej?

REKLAMA

Informacja TPR do końca listopada 2026 r. - ostatni dzwonek na spójne i świadome raportowanie. Jak uniknąć błędów?
28 wrz 2026

Informacja TPR (Informacja o cenach transferowych) nie powinna być postrzegana wyłącznie jako techniczny obowiązek sprawozdawczy. W praktyce staje się ona syntetycznym obrazem rozliczeń z podmiotami powiązanymi. To właśnie w TPR wiele informacji – wartości transakcji, metody weryfikacji cen, poziomy cen transferowych i rentowności, wyniki analiz porównawczych, charakter relacji wewnątrzgrupowych i oświadczenie składane przez zarząd – zostaje przedstawionych w jednej, uporządkowanej formie - pisze Joanna Kubińska, doradca podatkowy, Partner w TPA Poland.
Nadpłata po korekcie PIT a odsetki od zaległości podatkowej
28 wrz 2026

Korekta rozliczeń podatkowych po zmianie kwalifikacji przychodu może prowadzić do zaskakujących skutków. Potwierdza to interpretacja Dyrektora KIS z 13 sierpnia 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4017.1.2026.1.MM), w której organ odniósł się do możliwości zaliczenia nadpłaty wynikającej z korekty PIT-36 na poczet zobowiązania wykazanego w PIT-38 oraz do zasad naliczania odsetek za zwłokę w takiej sytuacji.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA