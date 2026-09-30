Rząd zatwierdził nowe dopłaty dla rolników. Setki złotych do hektara i litra, ale jest haczyk [TERMINY]

Od 1 października rusza nowy, potężny program wsparcia dla polskich rolników, który we wtorek oficjalnie przyjął rząd. Na konta gospodarzy trafią setki milionów złotych z funduszy unijnych i budżetu państwa – w tym do 500 zł dopłaty do hektara oraz dodatkowe pieniądze do każdego litra paliwa. Czasu na działanie jest jednak wyjątkowo mało, a pieniądze nie zostaną przyznane automatycznie. Aby otrzymać wsparcie, rolnicy muszą spełnić konkretne warunki i unikać kosztownego błędu formalnego. Sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować i jak obliczyć wysokość przysługującej Ci dopłaty.

Już od 1 października rolnicy będą mogli wnioskować o dopłaty do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł na hektar oraz dodatkową dopłatę do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 52 gr za litr. Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia przyjęty na wtorkowym posiedzeniu rządu.

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Błyskawiczny nabór w ARiMR. Masz tylko trzy tygodnie na złożenie wniosku

Jak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekt rozporządzenia dotyczy realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla rolników dotkniętych wzrostem cen nawozów i oleju napędowego. Wzrostem, który nastąpił wskutek kryzysu na Bliskim Wschodzie w 2026 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od 1 do 23 października.

Wsparciem rządowym objęte zostaną nawozy mineralne oraz olej napędowy. Chodzi o takie towary, które zostały zakupione w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2026 r.

Dodatkowe pieniądze do paliwa rolniczego. Jak ARiMR policzy dopłatę do litra?

W przypadku paliwa wsparcie skierowane jest do wszystkich rolników, którym w 2026 r. przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit wsparcia zostanie określony na podstawie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, a wysokość dopłaty będzie wynikała z iloczynu liczby litrów oleju napędowego z przedstawionych faktur oraz stawki wsparcia w wysokości 0,52 zł na 1 litr oleju. Aktualnie zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1,48 zł za litr.

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Do 500 zł na hektar. Skomplikowany wzór na dopłaty do nawozów

Wysokość wsparcia rekompensującego koszty nawozów będzie natomiast ustalana jako iloczyn liczby ton nawozów zakupionych w okresie objętym wsparciem oraz różnicy między ceną zakupu a średnią ceną danego nawozu w IV kwartale poprzedniego roku. Łączna kwota dopłaty nie będzie mogła przekroczyć 500 zł na hektar.

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Pułapka w formalnościach. Jeden błąd i stracisz pieniądze

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca uwagę, że wniosek dotyczący nawozów oraz wniosek dotyczący oleju napędowego należy złożyć osobno jako dwa odrębne wnioski. Wsparcie ma zostać udzielone do każdego prawidłowo złożonego wniosku.

Jak przekazało MRiRW, na realizację wsparcia dla rolników Polska otrzyma ponad 66 mln euro ze środków unijnych. Resort rolnictwa wskazał, że kwota ta zostanie powiększona o 200 proc. ze środków budżetu państwa.