Ważny komunikat KRUS: Zmienia się ostateczny termin płatności. Znamy stawki za IV kwartał!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydała pilny komunikat dla rolników dotyczący składek za IV kwartał 2026 roku. Choć ustawowy termin upływa pod koniec października, w tym roku gospodarze zyskają dodatkowy czas na przelew ze względu na układ kalendarza. Mamy też dobrą wiadomość dla portfeli ubezpieczonych – wymiar opłat nie uległ zmianie. Sprawdź, do kiedy musisz uregulować należności, aby uniknąć odsetek, i jakiej wiadomości od KRUS możesz spodziewać się na swoim telefonie.

Do kiedy trzeba zapłacić? Kalendarz działa na korzyść rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina w komunikacie na swojej stronie internetowej, że termin opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz ubezpieczenie zdrowotne za IV kwartał 2026 upływa 31 października 2026 r. Z uwagi na to, że dzień 31.10.2026 r. przypada na dzień wolny od pracy ostateczny termin zapłaty składek przypada na 02.11.2026 r.

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Jednocześnie KRUS informuje, że wymiar składki na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2026 r. nie uległ zmianie. Aktualna wysokość składek dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Uwaga na telefony: KRUS wysyła oficjalne SMS-y przypominające

KRUS w dniu 26 października KRUS ponownie wysyłał wiadomości SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności o następującej treści: 31.10.2026 upływa ustawowy termin opłaty składek za 4 kwartał. Jeśli opłaciłeś, zignoruj tę wiadomość.

KRUS: wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników IV kwartał 2026 roku