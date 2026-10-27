Ważny komunikat KRUS: Zmienia się ostateczny termin płatności. Znamy stawki za IV kwartał!
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydała pilny komunikat dla rolników dotyczący składek za IV kwartał 2026 roku. Choć ustawowy termin upływa pod koniec października, w tym roku gospodarze zyskają dodatkowy czas na przelew ze względu na układ kalendarza. Mamy też dobrą wiadomość dla portfeli ubezpieczonych – wymiar opłat nie uległ zmianie. Sprawdź, do kiedy musisz uregulować należności, aby uniknąć odsetek, i jakiej wiadomości od KRUS możesz spodziewać się na swoim telefonie.
- Do kiedy trzeba zapłacić? Kalendarz działa na korzyść rolników
- Uwaga na telefony: KRUS wysyła oficjalne SMS-y przypominające
- KRUS: wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników IV kwartał 2026 roku
Do kiedy trzeba zapłacić? Kalendarz działa na korzyść rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina w komunikacie na swojej stronie internetowej, że termin opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz ubezpieczenie zdrowotne za IV kwartał 2026 upływa 31 października 2026 r. Z uwagi na to, że dzień 31.10.2026 r. przypada na dzień wolny od pracy ostateczny termin zapłaty składek przypada na 02.11.2026 r.
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Jednocześnie KRUS informuje, że wymiar składki na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2026 r. nie uległ zmianie. Aktualna wysokość składek dostępna jest na stronie internetowej KRUS.
Uwaga na telefony: KRUS wysyła oficjalne SMS-y przypominające
KRUS w dniu 26 października KRUS ponownie wysyłał wiadomości SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności o następującej treści: 31.10.2026 upływa ustawowy termin opłaty składek za 4 kwartał. Jeśli opłaciłeś, zignoruj tę wiadomość.
KRUS: wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników IV kwartał 2026 roku
Status ubezpieczonego
i powierzchnia gospodarstwa rolnego
ubezpieczenie emerytalno-rentowe
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
Łączna wysokość składki kwartalnej na ubezpieczenie emerytalno rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za jednego ubezpieczonego
miesięczna wysokość składki podstawowej
miesięczna wysokość składki dodatkowej
łączna wysokość składki miesięcznej (2+3)
kwartalna wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno -rentowe
miesięczna wysokość składki
kwartalna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
1
2
3
4
5
6
7
8
I. ROLNIK/MAŁŻONEK - prowadzący gospodarstwo rolne o obszarze do 50 ha przeliczeniowych oraz DOMOWNIK
rolnika w każdej grupie obszarowej
178,00
0,00
178,00
534,00
78,00
234,00
768,00
II. ROLNIK/MAŁŻONEK prowadzący gospodarstwo rolne o obszarze powyżej 50 ha przeliczeniowych tj.:
178,00
214,00
392,00
1 176,00
78,00
234,00
1 410,00
od 50,01 ha przel. do 100 ha przel.
od
100,01 ha przel. do 150 ha przel.
178,00
427,00
605,00
1 815,00
78,00
234,00
2 049,00
od 150,01 ha przel. do 300 ha przel.
178,00
641,00
819,00
2 457,00
78,00
234,00
2 691,00
od 300,01 ha przel. i więcej
178,00
855,00
1 033,00
3 099,00
78,00
234,00
3 333,00
III. ROLNIK/MAŁŻONEK - prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze
do 50 ha przeliczeniowychoraz DOMOWNIK rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w każdej grupie obszarowej
356,00
0,00
356,00
1 068,00
78,00
234,00
1 302,00
IV. ROLNIK/MAŁŻONEK prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą
w gospodarstwie rolnym o obszarze powyżej 50 ha przeliczeniowych
tj.:
356,00
214,00
570,00
1 710,00
78,00
234,00
1 944,00
od 50,01 ha przel. do 100 ha przel.
od
100,01 ha przel. do 150 ha przel.
356,00
427,00
783,00
2 349,00
78,00
234,00
2 583,00
od 150,01 ha przel. do 300 ha przel.
356,00
641,00
997,00
2 991,00
78,00
234,00
3 225,00
od 300,01 ha przel. i więcej
356,00
855,00
1 211,00
3 633,00
78,00
234,00
3 867,00
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