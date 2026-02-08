REKLAMA

Ile zwrotu za związki zawodowe? Jak można odliczyć?

Ile zwrotu za związki zawodowe? Jak można odliczyć?

08 lutego 2026, 17:20
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ulga podatkowa na związki zawodowe
Ulgi podatkowe 2026: można odliczyć składki na związki zawodowe
Niewielu podatników wie, że opłacanie składek związkowych może realnie obniżyć podatek. Ulga pozwala odzyskać nawet 840 zł rocznie i jest dostępna nie tylko dla pracowników, ale również przedsiębiorców. Wystarczy prawidłowo wykazać składki w zeznaniu PIT.

Choć większość podatników co roku korzysta z popularnych ulg, takich jak ulga prorodzinna, rehabilitacyjna czy termomodernizacyjna, wciąż istnieje jedno rzadko wykorzystywane odliczenie, które pozwala zmniejszyć podatek nawet o 840 zł. Dotyczy ono wielu pracowników należących do związków zawodowych, jednak mało kto pamięta, że opłacane składki można rozliczyć w PIT i realnie obniżyć swoje zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. Co ważne, ulga nie wymaga skomplikowanych procedur – wystarczy jeden dodatkowy załącznik PIT, a oszczędność jest pewna. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, jak ją prawidłowo odliczyć i jakie dokumenty trzeba zachować, aby nie stracić prawa do tej preferencji podatkowej.

Komu przysługuje możliwość odliczenia aż 840 zł od podatku? Ulga, która dotyczy członków związków zawodowych

Nie każdy podatnik może skorzystać z ulgi, jednak jej grono odbiorców jest wyjątkowo szerokie. Prawo do odliczenia przysługuje osobom, które należą do związków zawodowych i opłacają składki członkowskie. Nie ma znaczenia rodzaj związku, forma zatrudnienia ani stanowisko – wystarczy udokumentowana przynależność i opłacanie składek. Potwierdza to oficjalna informacja Ministerstwa Finansów zamieszczona na stronie podatki.gov.pl: „Jeżeli jesteś członkiem związków zawodowych i opłacasz składki członkowskie, możesz je odliczyć w swoim zeznaniu.”

W praktyce oznacza to, że z ulgi mogą korzystać zarówno pracownicy etatowi, osoby zatrudnione na kontraktach, jak i przedsiębiorcy, o ile należą do związków i płacą składki. To ulga, o której nie mówi się głośno, ale która dotyczy ogromnej grupy podatników w Polsce.

Kiedy można odliczyć składki na związki zawodowe i w jakich zeznaniach PIT wykazuje się ulgę?

Odliczenia nie dokonuje się w trakcie roku podatkowego. Nie ma również możliwości pomniejszania o składki zaliczek na podatek. Ulga przysługuje dopiero w momencie składania rocznego zeznania PIT. Oznacza to, że podatnik musi uwzględnić składki w deklaracji za rok, w którym zostały opłacone. Zgodnie z urzędowym stanowiskiem: „Odliczenia składek zapłaconych w trakcie roku na rzecz związków dokonujesz w zeznaniu rocznym. Składki możesz odliczyć od:
– dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej w PIT-37 lub PIT-36,
– przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w PIT-28.” Ulga dotyczy więc zarówno osób rozliczających się na zasadach ogólnych, jak i podatników na ryczałcie. To bardzo ważne, bo wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że przepisy obejmują także ich.

Choć można odliczyć wszystkie zapłacone składki, ustawodawca wprowadził limit, którego nie wolno przekroczyć. Bez względu na to, ile wyniosły faktyczne wpłaty, maksymalnie można odliczyć 840 zł. Ministerstwo Finansów stwierdza to jednoznacznie: „Odliczasz składki, które zapłaciłeś w trakcie roku, ale nie więcej niż kwotę 840 zł.” Jeżeli więc podatnik zapłacił np. 600 zł – odlicza pełną kwotę. Jeżeli zapłacił 900 zł – odlicza tylko 840 zł. To prosty, przejrzysty mechanizm, ale trzeba pamiętać, że urząd skarbowy może sprawdzić wysokość wpłat, dlatego ważne jest ich właściwe udokumentowanie.



Jak udokumentować prawo do odliczenia? Jakie dokumenty trzeba zachować, aby urząd skarbowy nie zakwestionował ulgi?

Dokumentowanie opłacania składek zależy od tego, czy podatnik samodzielnie wpłaca pieniądze na rzecz związku, czy robi to za niego pracodawca. W obu przypadkach występują zupełnie inne zasady dowodowe. Resort finansów dla samodzielnych wpłat wskazuje: Jeżeli wpłaty składek członkowskich dokonujesz bezpośrednio na rachunek związku zawodowego, wystarczy, że posiadasz dowód wpłaty, z którego wynikają co najmniej:
– twoje dane,
– nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonałeś wpłaty,
– tytuł i data wpłaty oraz
– kwota wpłaconych składek.”

Natomiast jeśli składki potrąca pracodawca: „Jeżeli natomiast składki członkowskie są potrącane z twojego wynagrodzenia przez pracodawcę, to ma on obowiązek w przekazywanej tobie informacji PIT-11 wykazać kwoty, jakie wpłacił na rzecz związku zawodowego. W takiej sytuacji to PIT-11 otrzymany od pracodawcy jest dokumentem, który uprawnia cię do dokonania odliczenia.” W ten sposób nawet bez wpłat własnych podatnik może bezproblemowo skorzystać z ulgi, o ile zachowa otrzymany PIT-11.

Gdzie wpisać ulgę na związki zawodowe? Jak wypełnić PIT/O i uniknąć błędów?

Wbrew pozorom, odliczenia nie wpisuje się bezpośrednio w podstawowym formularzu podatkowym PIT. Aby z niego skorzystać, trzeba wypełnić dodatkowy załącznik – PIT/O. W oficjalnych wyjaśnieniach rządowych czytamy: „Rozliczenia ulgi na związki zawodowe dokonuje się w załączniku PIT/O, który jest załącznikiem do zeznań takich jak PIT-28, PIT-36 czy PIT-37. Do tego celu służą pola nr 37 i 38 w formularzu PIT/O, gdzie wpisuje się inne ulgi, niewymienione wprost w załączniku.”

Oznacza to, że brak załącznika PIT/O sprawi, że ulga nie zostanie uwzględniona, nawet jeśli podatnik wpisze kwotę w innym miejscu. Załącznik jest więc nie tylko dodatkiem, ale elementem obowiązkowym.

Nie wszystkie składki można odliczyć. Przepisy chronią przed sytuacją, w której podatnik pomniejsza podatek podwójnie lub odlicza środki, które zostały mu oddane. W urzędowych wytycznych obowiązują trzy zasady, tj.: „możesz odliczyć tylko te wydatki, które:
– nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – wyjątek stanowią darowizny przekazane na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, o których mowa w art. 52zk ust. 3 ustawy PIT,
– nie zostały wcześniej odliczone, np. jeśli w zeznaniu PIT-37 odliczyłeś ulgę z tytułu wpłat na IKZE, to tych samych wpłat nie możesz ponownie odliczyć w PIT-36L i PIT-28,
– nie zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.”

Jeśli odliczyłeś ulgę od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymałeś zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymałeś ten zwrot, doliczasz odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. W ten sposób system podatkowy zapobiega nieuczciwym rozliczeniom.

„Komplet PODATKI 2026” to praktyczne poradniki dla księgowych i biur rachunkowych dotyczące wszystkich zmian w podatkach w 2026 r.

Jakie są warunki dotyczące związków zawodowych i składki związkowej?

Ulga podatkowa na związki zawodowe jest dostępna bez względu na to, czy składki członkowskie dotyczą związku zakładowego czy ponadzakładowego. Jeżeli natomiast chodzi o składkę związkową opłacaną przez płatnika/pracodawcę, za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, to z przepisów zawartych w art. 331 ustawy o związkach zawodowych wynika, że:

  1. Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia tej osoby składkę związkową w zadeklarowanej przez nią wysokości.
  2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową.
Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Art. 331 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.



FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Na czym polega ulga podatkowa na składki związkowe?

Ulga polega na możliwości odliczenia od dochodu lub przychodu składek członkowskich opłacanych na rzecz związków zawodowych. Dzięki temu można zmniejszyć podatek do zapłaty.

2. Ile można maksymalnie odliczyć?

Limit odliczenia wynosi maksymalnie 840 zł rocznie.
Jeśli zapłacone składki są niższe – można odliczyć ich pełną kwotę. Jeśli wyższe – odliczeniu podlega tylko 840 zł.

3. Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które:

  • należą do związku zawodowego,
  • opłacają składki członkowskie,
  • potrafią udokumentować ich zapłatę.

Nie ma znaczenia forma zatrudnienia – ulga dotyczy pracowników etatowych, osób na umowach cywilnoprawnych oraz przedsiębiorców.

4. W jakim momencie można odliczyć składki?

Odliczenia dokonuje się wyłącznie w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie można pomniejszać zaliczek na podatek w trakcie roku.

5. W jakich formularzach PIT można rozliczyć ulgę?

Ulga może być rozliczona w:

  • PIT-37,
  • PIT-36,
  • PIT-28 (dla podatników rozliczających się ryczałtem).

6. Gdzie wpisać ulgę na składki związkowe?

Odliczenia dokonuje się w załączniku PIT/O. Należy wpisać kwotę ulgi w polach przeznaczonych na inne odliczenia (pola 37 i 38). Brak załącznika PIT/O powoduje, że ulga nie zostanie uwzględniona.

7. Jak udokumentować opłacanie składek?

Sposób dokumentowania zależy od formy wpłat:

Jeśli składki opłaca podatnik samodzielnie:

  • dowód wpłaty zawierający dane podatnika,
  • nazwę organizacji związkowej,
  • datę i tytuł wpłaty,
  • kwotę składek.

Jeśli składki potrąca pracodawca:

  • dokumentem potwierdzającym jest formularz PIT-11.

8. Czy można odliczyć składki potrącane przez pracodawcę?

Tak. Jeśli pracodawca potrąca składki z wynagrodzenia, wykazuje je w PIT-11 i na tej podstawie można skorzystać z ulgi.

9. Czy wszystkie składki można odliczyć?

Nie. Odliczeniu podlegają tylko składki, które:

  • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • nie zostały wcześniej odliczone w innym zeznaniu,
  • nie zostały podatnikowi zwrócone.

10. Co zrobić, jeśli po odliczeniu składek podatnik otrzyma ich zwrot?

W takiej sytuacji należy doliczyć wcześniej odliczoną kwotę w zeznaniu podatkowym za rok, w którym nastąpił zwrot.

11. Czy ulga dotyczy wszystkich związków zawodowych?

Tak. Ulga obejmuje składki opłacane zarówno do związków zakładowych, jak i ponadzakładowych.

12. Czy pracodawca może pobierać składki związkowe z wynagrodzenia?

Tak, ale tylko:

  • na pisemny wniosek organizacji związkowej,
  • za pisemną zgodą pracownika.
    Pracodawca ma obowiązek przekazywać pobrane składki na rachunek związku zawodowego.
Źródło: INFOR












