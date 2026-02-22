REKLAMA

Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać

Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać

22 lutego 2026, 16:52
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ulga na dziecko 2026 w praktyce
Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać
INFOR

Ulga prorodzinna pozwala znacząco obniżyć podatek dochodowy. Wiele rodzin może odzyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawdź zasady, limity dochodów oraz warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na dziecko.

rozwiń >

Wychowujesz dziecko i rozliczasz podatek dochodowy? Warto sprawdzić, czy przysługuje ci ulga na dzieci, dzięki której możesz realnie obniżyć kwotę należnego podatku i otrzymać zwrot. Ulga prorodzinna to jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń w PIT, ale jej zastosowanie zależy od spełnienia określonych warunków. Znaczenie ma m.in. liczba dzieci, ich wiek, sytuacja dochodowa rodziców oraz faktyczne sprawowanie opieki. Z ulgi mogą skorzystać nie tylko rodzice biologiczni, lecz także opiekunowie prawni i rodzice zastępczy. Sprawdź, komu przysługuje ulga, na jakie dzieci oraz jak prawidłowo ją rozliczyć w zeznaniu podatkowym.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Z ulgi n dziecko mogą skorzystać:

  • rodzice,
  • opiekunowie,
  • rodzice zastępczy.

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka.

Ważne

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem, czy płacenie alimentów nie wystarcza do zastosowania ulgi.

Na które dzieci przysługuje ulga podatkowa?

Na każde dziecko:

  • które nie ukończyło 18 lat,
  • które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do 25 roku życia, jeśli:
    • ciągle się uczy i
    • suma jego dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychodów z ulgi dla młodych i ulgi na powrót nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości, która obowiązuje w grudniu roku podatkowego.
Limity dochodów – kiedy możesz stracić prawo do ulgi?

Jeśli:

  • masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę;
  • masz jedno dziecko z niepełnosprawnością - nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę;
  • masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;
  • macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok – łącznie nie możecie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;
  • masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Aby ustalić, czy spełniasz limit dochodowy, pomniejsz swój dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodów) o składki zapłacone na ubezpieczenia społeczne.

Przykład

Mam dwoje dzieci - starsze 4-letnie i młodsze, które urodziło się w kwietniu 2025 r. Dochody moje i żony przekroczyły 112 000 zł. Czy mogę rozliczyć ulgę na starsze dziecko za cały rok podatkowy?
Tak. W 2025 roku przysługuje Ci ulga na dwoje dzieci. Na starsze za cały rok, a na młodsze za miesiące począwszy od miesiąca urodzenia, czyli od kwietnia. Łączna wysokość Waszych dochodów nie ma wpływu na możliwość korzystania z ulgi.

Ile wynosi ulga na dziecko? Konkretne kwoty

W ramach rozliczenia PIT ulgi na dziecko możesz otrzymać:

  • na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Co to oznacza w praktyce? Na przykład jeśli masz troje dzieci, otrzymasz:

  • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
  • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
  • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie uzyskasz 4 224,12 zł.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę zatem możesz odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez was ustalonej. W przypadku braku porozumienia między wami:

  • jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonujecie władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub
  • gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak wasze miejsce zamieszkania - kwotę tę odliczacie w częściach równych,
  • w pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje ta osoba, u której dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Jeżeli dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia ulgi prorodzinnej?

Musisz przygotować:

  • PIT-37 albo PIT-36,
  • PIT/O.

Odliczenia dokonasz w składanym zeznaniu podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych jesteś obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

  • odpisu aktu urodzenia dziecka;
  • zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
  • zaświadczeniu o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jak odliczyć ulgę na dziecko?

Ulgę odliczysz w corocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli twój podatek nie umożliwia odliczenia ulgi, która ci przysługuje – możesz dostać kwotę ulgi, której nie możesz wykorzystać. Kwota, jaką możesz otrzymać, jest ograniczona – nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli jesteś w związku małżeńskim – dostaniesz z małżonkiem jedną ulgę.

Jeśli:

  • składacie wspólne zeznanie podatkowe – wpiszcie ulgę na każde dziecko;
  • składacie oddzielne zeznania podatkowe – ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę (na przykład jedno z was wpisze 20%, a drugie 80% ulgi);
  • nie możecie się porozumieć, a dziecko zamieszkuje z wami (macie to samo miejsce zamieszkania) każde z was wpisuje 50% ulgi. Jeżeli dziecko zamieszkuje tylko z jednym z was, to tylko tej osobie przysługuje 100% ulgi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice biologiczni, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze. Warunkiem jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej, czyli realna opieka nad dzieckiem, jego wychowywanie oraz dbanie o jego potrzeby życiowe.

Czy płacenie alimentów wystarczy, aby skorzystać z ulgi?

Nie. Samo płacenie alimentów lub sporadyczne kontakty z dzieckiem nie dają prawa do ulgi. Konieczne jest faktyczne sprawowanie opieki i wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Na jakie dzieci przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga przysługuje na:

  • dzieci do ukończenia 18. roku życia,
  • dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek,
  • dzieci do 25. roku życia, które kontynuują naukę i nie przekroczyły ustawowego limitu dochodów.

Jaki jest limit dochodów dziecka uczącego się?

Dochody dziecka nie mogą przekroczyć dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu danego roku podatkowego. Do limitu nie wlicza się renty rodzinnej.

Czy dochody rodziców mają wpływ na ulgę na dziecko?

Zależy to od liczby dzieci:

  • przy co najmniej dwojgu dzieci – nie obowiązuje limit dochodów rodziców,
  • przy jednym dziecku – obowiązują limity dochodowe (112 000 zł dla małżeństw i samotnych rodziców, 56 000 zł dla osoby niepozostającej w małżeństwie),
  • przy jednym dziecku z niepełnosprawnością – limit dochodów nie obowiązuje.

Czy można skorzystać z ulgi, jeśli drugie dziecko urodziło się w trakcie roku?

Tak. Ulga przysługuje za każdy miesiąc, w którym dziecko pozostawało pod opieką. W przypadku narodzin w trakcie roku ulga przysługuje od miesiąca urodzenia dziecka.

Ile wynosi ulga prorodzinna?

Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci:

  • 1 112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko,
  • 1 112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
  • 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 2 700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Jak podzielić ulgę między rodziców?

Rodzice mogą podzielić ulgę w dowolnej proporcji. Jeśli nie mogą się porozumieć:

  • przy pieczy naprzemiennej lub wspólnym miejscu zamieszkania dziecka – ulga dzielona jest po połowie,
  • gdy dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem – całość ulgi przysługuje temu rodzicowi.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia ulgi?

Do rozliczenia ulgi potrzebne są:

  • formularz PIT-36 lub PIT-37,
  • załącznik PIT/O,
  • dane dziecka (PESEL lub data urodzenia i dane osobowe).
    Na żądanie urzędu skarbowego mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np. akt urodzenia dziecka lub zaświadczenie o nauce.

Czy można otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi?

Tak. Jeśli podatek jest zbyt niski, aby odliczyć całą ulgę, można otrzymać jej zwrot. Zwrot jest jednak ograniczony wysokością zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka w przykładach
21 lut 2026

Jedną z czynności rodzących obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT jest otrzymanie płatności na poczet konkretnej przyszłej dostawy/usługi (otrzymanie zaliczki/przedpłaty/zadatku). Takie zdarzenie niesie z sobą również określone obowiązki dokumentacyjne - w szczególności obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jak wystawić taką fakturę w KSeF?
Podatnicy VAT i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie
21 lut 2026

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych apeluje o zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego eksperci OSCBR przedstawili postulaty, które mają uczynić KSeF realnym wsparciem dla przedsiębiorców, a nie kolejnym źródłem barier administracyjnych.
