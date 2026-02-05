Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać

Ulga prorodzinna pozwala znacząco obniżyć podatek dochodowy. Wiele rodzin może odzyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawdź zasady, limity dochodów oraz warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na dziecko.

Wychowujesz dziecko? Dzięki uldze podatkowej na dziecko możesz płacić mniejszy podatek. Sprawdź, czy ulga na dziecko jest dla ciebie i jak z niej skorzystać.

Informacje:

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Z ulgi n dziecko mogą skorzystać:

rodzice,

opiekunowie,

rodzice zastępczy.

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka.

Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem, czy płacenie alimentów nie wystarcza do zastosowania ulgi.

Na które dzieci przysługuje ulga podatkowa?

Na każde dziecko:

które nie ukończyło 18 lat,

które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

do 25 roku życia, jeśli:

ciągle się uczy i suma jego dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychodów z ulgi dla młodych i ulgi na powrót nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości, która obowiązuje w grudniu roku podatkowego.



Limity dochodów – kiedy możesz stracić prawo do ulgi?

Jeśli:

masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę;

masz jedno dziecko z niepełnosprawnością - nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę;

masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;

macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok – łącznie nie możecie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;

masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Aby ustalić, czy spełniasz limit dochodowy, pomniejsz swój dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodów) o składki zapłacone na ubezpieczenia społeczne.

Ile wynosi ulga na dziecko? Konkretne kwoty

W ramach rozliczenia PIT ulgi na dziecko możesz otrzymać:

na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),

na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Co to oznacza w praktyce? Na przykład jeśli masz troje dzieci, otrzymasz:

1 112,04 zł na pierwsze dziecko,

1 112,04 zł na drugie dziecko,

2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie uzyskasz 4 224,12 zł.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę zatem możesz odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez was ustalonej. W przypadku braku porozumienia między wami:

jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonujecie władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub

gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak wasze miejsce zamieszkania - kwotę tę odliczacie w częściach równych,

w pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje ta osoba, u której dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Jeżeli dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia ulgi prorodzinnej?

Musisz przygotować:

PIT-37 albo PIT-36,

PIT/O.

Odliczenia dokonasz w składanym zeznaniu podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych jesteś obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

odpisu aktu urodzenia dziecka;

zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;

zaświadczeniu o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jak odliczyć ulgę na dziecko?

Ulgę odliczysz w corocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli twój podatek nie umożliwia odliczenia ulgi, która ci przysługuje – możesz dostać kwotę ulgi, której nie możesz wykorzystać. Kwota, jaką możesz otrzymać, jest ograniczona – nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli jesteś w związku małżeńskim – dostaniesz z małżonkiem jedną ulgę.

