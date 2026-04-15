Jest projekt ustawy podnoszącej drugi próg podatkowy. Koszt to 9 mld zł

Polska 2050 proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł, co ma odciążyć klasę średnią i ograniczyć rosnące obciążenia fiskalne. Projekt zakłada wejście zmian w życie od 2027 roku, a jego koszt – szacowany na 9 mld zł – miałby zostać pokryty m.in. z podatku cyfrowego i wyższej akcyzy na alkohol.

"Dotrzymujemy słowa! Złożyliśmy jako Polska 2050 projekt ustawy podnoszący 2. próg podatkowy do 140 tys. zł" - poinformował na platformie X Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko. "Ustawa uwolni klasę średnią od podwyżki podatków na koniec roku" - napisał. Wskazał jednocześnie, że zmiana miałaby wejść w życie od 2027 r. "Koszt tego ukłonu wobec nauczycieli, kolejarzy, urzędników, ratowników i milionów pracujących Polaków to 9 mld zł. W całości do pokrycia przez podwyżkę akcyzy na alkohol i podatek cyfrowy" - wyjaśnił polityk.

Projekt ustawy zaprezentowany w Sejmie. Klasa średnia w centrum zmian podatkowych

We wtorek 14 kwietnia br. w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele Polski 2050 zaprezentowali projekt ustawy podwyższającej drugi próg podatkowy z 120 do 140 tysięcy złotych. Propozycja ta ma na celu odciążenie klasy średniej, która, jak podkreślono, coraz częściej wpada w wyższy próg podatkowy.

“To nie jest radykalne rozwiązanie, to jest potrzebne, racjonalne i sprawiedliwe” – podkreśliła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak zaznaczyła, obecny system prowadzi do sytuacji, w której osoby o średnich zarobkach płacą proporcjonalnie wyższe podatki niż część najlepiej zarabiających.

Projekt zakłada również wskazanie konkretnych źródeł finansowania zmian, m.in. poprzez:

wprowadzenie podatku cyfrowego,

zwiększenie wpływów z akcyzy na alkohol.

Według autorów ustawy, takie podejście pozwala zachować odpowiedzialność fiskalną przy jednoczesnym wsparciu obywateli. “Sfinansujemy go podatkiem od banków, big techów i podwyżką akcyzy” - napisała na platformie X przewodnicząca partii Polska2050.

— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) April 14, 2026

Konkretne wyliczenia i realne oszczędności dla pracujących Polaków

“Osoby, które zarabiają ok. 14 tys. brutto w zasadzie zaoszczędzą ponad 2 600 zł; czyli nie będą ukarane, tylko dostaną to, co im się zwyczajnie należy, dlaczego pracowały.” – wskazała posłanka Ewa Schädler. Zwróciła również uwagę na dynamiczny wzrost liczby osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, co świadczy o systemowym problemie wymagającym pilnej korekty.

Na konsekwencje obecnych rozwiązań dla rynku pracy zwrócił uwagę również poseł Piotr Strach: “Już prawie jedna trzecia nauczycieli wpadnie w drugi próg podatkowy. To pokazuje, że klasa średnia to nie jest coś, co mogłoby nam się wydawać czymś wyjątkowym. To jest większość naszych obywateli” – mówił. Podkreślił też, że brak zmian może prowadzić do rozwoju szarej strefy, ponieważ pracownicy będą unikać dodatkowych dochodów, aby nie przekroczyć progu podatkowego. “Chcemy nagradzać uczciwość” – dodał.

Szerszy plan zmian podatkowych i odpowiedzialność budżetowa

Polska 2050 konsekwentnie przedstawia rozwiązania mające poprawić sytuację ekonomiczną Polaków, szczególnie klasy średniej, łącząc postulaty społeczne z odpowiedzialnością za finanse publiczne. Projekt ustawy jest elementem szerszych działań ugrupowania na rzecz bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego i wzmocnienia stabilności gospodarczej.

Jakie są progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wyjaśnijmy, że podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że w miarę wzrostu dochodów podatnika, rośnie również stawka podatkowa, którą musi on zapłacić. Progresywność podatku ma na celu zapewnienie sprawiedliwości podatkowej, dzięki której osoby o wyższych dochodach płacą wyższy podatek.

Wysokość progów podatkowych (skali podatkowej) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dla podatników opodatkowanych według skali stawki mamy następujące progi podatkowe:

Do 120 000 zł podatek wynosi 12% . Jednakże, aby złagodzić obciążenie podatkowe dla osób o niższych dochodach, wprowadzono kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł. Dzięki temu efektywne obciążenie podatkowe jest niższe.

. Jednakże, aby złagodzić obciążenie podatkowe dla osób o niższych dochodach, wprowadzono kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł. Dzięki temu efektywne obciążenie podatkowe jest niższe. Powyżej 120 000 zł podatek wynosi stałą kwotę 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. To oznacza, że każda złotówka zarobiona powyżej 120 000 zł jest opodatkowana stawką 32%.

Powyższe, obowiązujące także dla roku 2026 progi podatkowe, zostały wprowadzone przez ustawodawcę 1 lipca 2022 r., w ramach programu Polski Ład. Progi te, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Tabela: Progi podatkowe, zgodnie z art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych