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Tak zmienią się podatki w 2027 r. Niektórzy Polacy zyskają tysiące, inni mocno dopłacą!

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13 października 2026, 06:58
Adam Kuchta
Adam Kuchta
podatki w 2027 roku
Tak zmienią się podatki w 2027 roku. Jedni zyskają tysiące, inni mocno dopłacą
Adam Kuchta
INFOR

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Rząd przygotował rewolucyjne zmiany w podatkach, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2027 roku. Premier Donald Tusk zapowiedział reformę, która przyniesie realne korzyści dla około 3,5 miliona Polaków – niektórzy zyskają nawet 3,6 tys. zł rocznie dzięki nowej stawce PIT i podniesieniu progu podatkowego. Wielka reforma ma jednak swoją cenę. Aby sfinansować te ulgi, Ministerstwo Finansów wprowadza bolesne podwyżki dla innych grup podatników. Kto dokładnie zapłaci wyższy CIT, kogo dotknie nowa danina solidarnościowa i jakie drastyczne cięcia czekają przedsiębiorców na ryczałcie? Sprawdź, czy znajdziesz się w grupie zyskujących, czy tracących na nowych przepisach.

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Zmian w podatkach nabierają konkretnego kształtu. Podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowej, 24-proc. stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł” - zakłada projekt ustawy, który już jest procedowany. Projektowane przepisy przewidują również podwyżki podatków, które mają sfinansować te plany. Zmiany w skali w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w połowie sierpnia zapowiedział premier Donald Tusk.

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Nawet 3600 zł rocznie w kieszeni. Kto zyska najwięcej na nowej skali PIT?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie informującym o przyjęciu projektu oceniła, że reforma podatkowa sprawi, iż odsetek osób płacących podatek według stawki 32 proc. spadnie. Wyniesie on 7,2 proc., zamiast przewidywanych 14 proc. w 2027 r. Na zmianach ma skorzystać ok. 3,5 mln podatników, a roczny zysk dla każdego z nich może wynieść do 3,6 tys. zł.

W ocenie skutków regulacji projektowanej ustawy wyjaśniono, że celem jest zmiana parametrów skali podatkowej.Chodzi o to, żeby obciążenie podatkowe było bardziej progresywne i nie powodowało drastycznego spadku rozporządzalnego dochodu.

Trzy progi zamiast dwóch. Oto nowe stawki i limity od rządu

Projekt zakłada podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

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Kwota wolna pozostanie na obecnym poziomie 30 tys. zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu część podatników opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej zapłaci ten podatek (a w trakcie roku – zaliczkę na podatek) w niższej wysokości” - oceniło MF.

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Ktoś musi za to zapłacić. Rząd szykuje podwyżki dla najbogatszych i firm

W celu sfinansowania powyższej propozycji rząd planuje również podwyżki niektórych podatków. Stawka daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, ma wzrosnąć z 4 do 5 proc. podstawy. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że według danych za 2024 r. daninę tę płaci 39 tys. osób.

Stawka podatku CIT płaconego przez podatników, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, ma wzrosnąć z 19 do 22 proc. Resort finansów przekonuje, że dotyczy to tylko firm o największej skali działalności. Wyłączone z tego mają zostać banki, gdyż CIT płacony przez nie został już podwyższony w innej ustawie.

Pułapka na ryczałtowców. Drastyczne cięcia limitów dla przedsiębiorców

Zmiany obejmą też zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Dodatkowo stawka 17 proc. będzie stosowana dla nadwyżki przychodów osiągniętych w trakcie roku ponad 300 tys. euro.

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„Zakłada się, że wprowadzenie nowych regulacji w postaci obniżenia limitu przychodów z 2 mln euro na 250 tys. euro warunkującego możliwość korzystania z tej formy opodatkowania przez przedsiębiorców, jak również wprowadzenia wyższej stawki ryczałtu dla nadwyżki ponad 300 tys. euro osiągniętej w trakcie roku, ograniczy skalę korzystania z preferencyjnych rozwiązań przez podmioty o wysokich przychodach oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności i sprawiedliwości systemu podatkowo-składkowego” - stwierdziło resortu finansów.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że nowa, 17-proc. stawka ma dotyczyć nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro, chociaż nowy limit warunkujący wybór ryczałtu zostanie obniżony do 250 tys. euro. Zatem różnica pomiędzy limitem warunkującym stosowanie ryczałtu a obowiązkiem opłacania wyższej, 17-proc. stawki ryczałtu wynosi 50 tys. euro.

Miliardy na stole i kluczowa data. Kiedy nowe podatki wejdą w życie?

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, Ministerstwo Finansów prognozuje, że w ciągu 10 lat po wejściu w życie proponowanych zmian budżet państwa straci na nich niemal 57,7 mld zł. Jednocześnie całościowe dochody państwa wzrosną o prawie 26,5 mld zł, głównie dzięki większym wpływom do NFZ (31,3 mld zł), do JST (29,6 mld zł) oraz do Funduszu Solidarnościowego (23,2 mld zł).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne miałby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Najważniejsze rozwiązania podatkowe zaproponowane przez rząd. Krótka lista zmian

  1. Zmiany w skali podatkowej PIT zakładają funkcjonowanie trzech progów podatkowych.
    • Pierwszy próg zostanie podniesiony do 130 tys. zł, przy zachowaniu stawki podatkowej 12%.
    • Wprowadzona zostanie pośrednia stawka 24% dla dochodów powyżej 130 tys. zł do 150 tys. zł.
    • Trzecia, najwyższa stawka 32% będzie dotyczyć dochodów powyżej 150 tys. zł.
  3. Reforma podatkowa sprawi, że spadnie odsetek osób płacących podatek według stawki 32%. Wyniesie on 7,2%, zamiast przewidywanych 14% w 2027 r.
    • Na zmianach skorzysta ok. 3,5 mln podatników. Roczny zysk może wynieść do 3,6 tys. zł.
  5. Reforma ta zostanie sfinansowana następującymi rozwiązaniami zwiększającymi dochody sektora finansów publicznych.
  6. Podatek CIT zostanie podniesiony z 19% do 22% dla firm osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli ok. 218 mln zł oraz dla podatkowych grup kapitałowych.
  7. Reforma zakłada również podwyższenie o jeden punkt procentowy – do 5% – stawki daniny solidarnościowej, która dotyczy dochodów przekraczających 1 mln zł.
  8. Planowane jest także istotne ograniczenie limitu przychodów, który uprawnia do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – z 2 mln euro do 250 tys. euro.
    • Zmiana ma na celu ograniczenie możliwości korzystania z uproszczonej formy opodatkowania przez podatników, którzy osiągają wysokie przychody.
Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

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Źródło: INFOR
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