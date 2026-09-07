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Podatki i opłaty lokalne pójdą w górę w 2027 r. Minister ogłosił nowe stawki

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07 września 2026, 04:09
Adam Kuchta
Adam Kuchta
podatek limity
Rząd podał nowe limity podatków. Właściciele mieszkań i firm muszą poczekać na jedną decyzję
Media

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Samorządy w 2027 roku będą mogły pobierać wyższe podatki i opłaty lokalne. Minister Finansów i Gospodarki opublikował właśnie maksymalne limity stawek, które mogą zaskoczyć właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców i kierowców. To jednak nie oznacza automatycznej podwyżki – ostateczne decyzje należą do gmin.

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Nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2027 rok zostały oficjalnie ogłoszone. W praktyce oznacza to, że rady gmin otrzymają wyższy limit, do którego będą mogły ustalić wysokość lokalnych danin. Najbardziej zainteresowani zmianami będą właściciele domów i mieszkań, przedsiębiorcy posiadający nieruchomości oraz osoby korzystające z infrastruktury objętej lokalnymi opłatami. Dokument opublikowany w Monitorze Polskim określa górne granice stawek kwotowych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Sam fakt ogłoszenia nowych limitów nie oznacza jeszcze, że każdy mieszkaniec zapłaci więcej. Podwyżki zależą od decyzji samorządów, które mogą ustalić stawki niższe od maksymalnych.

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Minister ogłosił limity podatków lokalnych na 2027 rok

Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki zostało wydane 23 lipca 2026 roku i opublikowane pod pozycją 741 w Monitorze Polskim. W dokumencie wskazano podstawę prawną oraz maksymalne kwoty, jakie mogą zostać zastosowane przez gminy w kolejnym roku podatkowym.

Minister Finansów i Gospodarki ogłosił, że: „Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2027 określone w tej ustawie.” Oznacza to, że ustawowo określono maksymalny poziom obciążeń, ale samorządy nadal zachowują możliwość kształtowania własnej polityki podatkowej.

Podatek od nieruchomości – wyższe maksymalne stawki

Jedną z najważniejszych części obwieszczenia są limity dotyczące podatku od nieruchomości. To właśnie ta danina najbardziej bezpośrednio dotyczy mieszkańców oraz firm posiadających grunty, budynki i lokale użytkowe. Oto górne granice stawek kwotowych na rok 2027:

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  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,49 zł za metr kwadratowy powierzchni,
  • w przypadku budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą maksymalna stawka może wynieść 36,49 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej,
  • dla budynków mieszkalnych lub ich części limit wynosi 1,29 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Ogłoszone przez ministra maksymalne stawki staną się podstawą do przygotowania lokalnych uchwał podatkowych na 2027 rok. To właśnie rady gmin zdecydują, czy zastosują pełne limity, czy ustalą niższe wartości obowiązujące mieszkańców i przedsiębiorców. Ostateczna wysokość podatków lokalnych będzie więc zależała od indywidualnych decyzji samorządów podejmowanych w najbliższych miesiącach.

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Maksymalne stawki dla środków transportowych

Obwieszczenie obejmuje również podatek od środków transportowych. Dotyczy on przede wszystkim właścicieli określonych pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wśród ogłoszonych limitów znalazły się takie maksymalne stawki na 2027 rok, tj. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1293,09 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 2157,14 zł,
  3. powyżej 9 ton - 2588,54 zł.

Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 - 4939,57 zł - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 - 3019,91 zł.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

  1. do 36 ton włącznie - 3817,95 zł,
  2. powyżej 36 ton - 4939,57 zł.
    - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 - 2588,54 zł.

Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

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  1. do 36 ton włącznie - 3019,91 zł,
  2. powyżej 36 ton - 3817,95 zł
    - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy.

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

  1. mniejszej niż 22 miejsca - 3056,57 zł,
  2. równej lub większej niż 22 miejsca - 3864,33 zł.

Opłaty lokalne także z nowymi limitami

Ministerialny dokument określa również maksymalne stawki opłat lokalnych wskazanych w ustawie. Wśród nich znajdują się między innymi limity dotyczące opłat wymienionych w art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W obwieszczeniu wskazano między innymi:

  • stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 1208,45 zł dziennie,
  • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 3,56 zł dziennie,
  • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 5,03 zł dziennie,
  • stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 6,86 zł dziennie,
  • stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 191,32 zł rocznie od jednego psa,
  • stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 4,00 zł dziennie,
  • stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,37 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Czy mieszkańcy zapłacą więcej?

Samo ogłoszenie maksymalnych stawek nie powoduje automatycznego wzrostu podatków. Rada gminy może zdecydować o zastosowaniu niższych wartości albo pozostawić stawki na dotychczasowym poziomie. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy różnych miejscowości mogą w 2027 roku zapłacić zupełnie inne kwoty za podobne nieruchomości czy pojazdy.

Ostateczne decyzje będą podejmowane przez samorządy w formie uchwał podatkowych. Dopiero wtedy będzie wiadomo, które gminy zdecydują się wykorzystać pełny limit przewidziany przez ministra.

Co oznacza obwieszczenie dla właścicieli nieruchomości i firm?

Dla właścicieli mieszkań i domów najważniejsze będą decyzje dotyczące podatku od nieruchomości. Dla przedsiębiorców znaczenie będą miały przede wszystkim stawki dotyczące gruntów, budynków firmowych oraz środków transportowych.

Wyższe maksymalne limity dają samorządom większą możliwość zwiększania dochodów własnych. Jednocześnie oznaczają, że w części gmin mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą otrzymać wyższe decyzje podatkowe niż rok wcześniej. Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki jest więc pierwszym krokiem do ustalenia realnych stawek obowiązujących w 2027 roku. O tym, ile faktycznie zapłacimy, zdecydują jednak lokalni radni.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (Monitor Polski - rok 2026 poz. 741)

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Źródło: INFOR
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