REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » Podatki i opłaty lokalne » Podatki i opłaty na 2027 r. Minister ogłosił nowe stawki, ale ostateczny ruch leży po stronie gmin

Podatki i opłaty na 2027 r. Minister ogłosił nowe stawki, ale ostateczny ruch leży po stronie gmin

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 października 2026, 07:23
Adam Kuchta
Adam Kuchta
podatek limity
Rząd podał nowe limity podatków. Właściciele mieszkań i firm muszą poczekać na jedną decyzję
Media

REKLAMA

REKLAMA

Samorządy w 2027 roku będą mogły pobierać wyższe podatki i opłaty lokalne. Minister Finansów i Gospodarki opublikował właśnie maksymalne limity stawek, które mogą zaskoczyć właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców i kierowców. To jednak nie oznacza automatycznej podwyżki – ostateczne decyzje należą do gmin.

rozwiń >

Nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2027 rok zostały oficjalnie ogłoszone. W praktyce oznacza to, że rady gmin otrzymają wyższy limit, do którego będą mogły ustalić wysokość lokalnych danin. Najbardziej zainteresowani zmianami będą właściciele domów i mieszkań, przedsiębiorcy posiadający nieruchomości oraz osoby korzystające z infrastruktury objętej lokalnymi opłatami. Dokument opublikowany w Monitorze Polskim określa górne granice stawek kwotowych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Sam fakt ogłoszenia nowych limitów nie oznacza jeszcze, że każdy mieszkaniec zapłaci więcej. Podwyżki zależą od decyzji samorządów, które mogą ustalić stawki niższe od maksymalnych.

REKLAMA

REKLAMA

Minister ogłosił limity podatków lokalnych na 2027 rok

Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki zostało wydane 23 lipca 2026 roku i opublikowane pod pozycją 741 w Monitorze Polskim. W dokumencie wskazano podstawę prawną oraz maksymalne kwoty, jakie mogą zostać zastosowane przez gminy w kolejnym roku podatkowym.

Minister Finansów i Gospodarki ogłosił, że: „Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2027 określone w tej ustawie.” Oznacza to, że ustawowo określono maksymalny poziom obciążeń, ale samorządy nadal zachowują możliwość kształtowania własnej polityki podatkowej.

Podatek od nieruchomości – wyższe maksymalne stawki

Jedną z najważniejszych części obwieszczenia są limity dotyczące podatku od nieruchomości. To właśnie ta danina najbardziej bezpośrednio dotyczy mieszkańców oraz firm posiadających grunty, budynki i lokale użytkowe. Oto górne granice stawek kwotowych na rok 2027:

REKLAMA

  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,49 zł za metr kwadratowy powierzchni,
  • w przypadku budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą maksymalna stawka może wynieść 36,49 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej,
  • dla budynków mieszkalnych lub ich części limit wynosi 1,29 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Ogłoszone przez ministra maksymalne stawki staną się podstawą do przygotowania lokalnych uchwał podatkowych na 2027 rok. To właśnie rady gmin zdecydują, czy zastosują pełne limity, czy ustalą niższe wartości obowiązujące mieszkańców i przedsiębiorców. Ostateczna wysokość podatków lokalnych będzie więc zależała od indywidualnych decyzji samorządów podejmowanych w najbliższych miesiącach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Maksymalne stawki dla środków transportowych

Obwieszczenie obejmuje również podatek od środków transportowych. Dotyczy on przede wszystkim właścicieli określonych pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wśród ogłoszonych limitów znalazły się takie maksymalne stawki na 2027 rok, tj. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1293,09 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 2157,14 zł,
  3. powyżej 9 ton - 2588,54 zł.

Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 - 4939,57 zł - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 - 3019,91 zł.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

  1. do 36 ton włącznie - 3817,95 zł,
  2. powyżej 36 ton - 4939,57 zł.
    - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 - 2588,54 zł.

Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

  1. do 36 ton włącznie - 3019,91 zł,
  2. powyżej 36 ton - 3817,95 zł
    - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy.

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

  1. mniejszej niż 22 miejsca - 3056,57 zł,
  2. równej lub większej niż 22 miejsca - 3864,33 zł.

Opłaty lokalne także z nowymi limitami

Ministerialny dokument określa również maksymalne stawki opłat lokalnych wskazanych w ustawie. Wśród nich znajdują się między innymi limity dotyczące opłat wymienionych w art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W obwieszczeniu wskazano między innymi:

  • stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 1208,45 zł dziennie,
  • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 3,56 zł dziennie,
  • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 5,03 zł dziennie,
  • stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 6,86 zł dziennie,
  • stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 191,32 zł rocznie od jednego psa,
  • stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 4,00 zł dziennie,
  • stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,37 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Czy mieszkańcy zapłacą więcej?

Samo ogłoszenie maksymalnych stawek nie powoduje automatycznego wzrostu podatków. Rada gminy może zdecydować o zastosowaniu niższych wartości albo pozostawić stawki na dotychczasowym poziomie. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy różnych miejscowości mogą w 2027 roku zapłacić zupełnie inne kwoty za podobne nieruchomości czy pojazdy.

Ostateczne decyzje będą podejmowane przez samorządy w formie uchwał podatkowych. Dopiero wtedy będzie wiadomo, które gminy zdecydują się wykorzystać pełny limit przewidziany przez ministra.

Co oznacza obwieszczenie dla właścicieli nieruchomości i firm?

Dla właścicieli mieszkań i domów najważniejsze będą decyzje dotyczące podatku od nieruchomości. Dla przedsiębiorców znaczenie będą miały przede wszystkim stawki dotyczące gruntów, budynków firmowych oraz środków transportowych.

Wyższe maksymalne limity dają samorządom większą możliwość zwiększania dochodów własnych. Jednocześnie oznaczają, że w części gmin mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą otrzymać wyższe decyzje podatkowe niż rok wcześniej. Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki jest więc pierwszym krokiem do ustalenia realnych stawek obowiązujących w 2027 roku. O tym, ile faktycznie zapłacimy, zdecydują jednak lokalni radni.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (Monitor Polski - rok 2026 poz. 741)

Powiązane
Testament osoby samotnej. Co można w nim zapisać? Kto przejmie majątek?
Testament osoby samotnej. Co można w nim zapisać? Kto przejmie majątek?
Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków stała się faktem
Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków stała się faktem
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Dofinansowanie firmy - kiedy jest szansą a kiedy zwiększa ryzyko biznesowe? Najważniejsze, by inwestycja tak finansowana miała sens
13 paź 2026

Dofinansowanie może pomóc firmie przyspieszyć rozwój, sfinansować inwestycję albo wejść na rynek, na który wcześniej nie było jej stać. Może też jednak stworzyć złudzenie, że przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na wydatek, na który w rzeczywistości nie jest jeszcze gotowe. Samo pozyskanie pieniędzy nie oznacza bowiem, że projekt jest opłacalny. Z perspektywy finansowej ważniejsze od pytania „ile możemy dostać?” jest pytanie: co wydarzy się z firmą, jeśli te pieniądze rzeczywiście dostaniemy i zaczniemy je wydawać?
MF: Podatek u źródła od osób fizycznych w 2027 r. będzie obsługiwany tylko w jednym urzędzie skarbowym
13 paź 2026

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 13 października 2026 r., że od 1 stycznia 2027 r. wszystkie sprawy dotyczące podatku u źródła (WHT) od zagranicznych osób fizycznych z całej Polski będzie prowadził jeden wyspecjalizowany organ: Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Płatnicy zyskają jednolitą obsługę i spójne rozstrzygnięcia. Zasady opodatkowania się nie zmienią. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie od 2021 r. obsługuje WHT od zagranicznych osób prawnych.
e-Doręczenia 2026 – od 1 października obowiązek objął tych przedsiębiorców. Założenie i aktywacja skrzynki to nie wszystko
13 paź 2026

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Pozwalają na bezpieczne przesyłanie korespondencji, a doręczenie za pośrednictwem tego systemu wywołuje określone skutki prawne. Dla przedsiębiorców najważniejsze jest nie tylko samo posiadanie adresu do e-Doręczeń, ale również aktywowanie skrzynki i jej regularne monitorowanie. Od 1 października 2026 r, obowiązek ten objął kolejną grupę przedsiębiorców.
Komisja Europejska bierze pod lupę windfall tax. To nowy pomysł na walkę z drożyzną paliw w UE
13 paź 2026

Komisja Europejska bierze pod lupę gigantyczne zyski firm naftowych i gazowych. Bruksela chce sprawdzić, czy ogólnounijny podatek od nadzwyczajnych dochodów (windfall tax) pomógłby w walce z wysokimi cenami energii. A co z polską daniną?

REKLAMA

Koniec z pilnowaniem klasy gleby przy ubezpieczeniu upraw. Rolnicy zyskają potężne dopłaty
12 paź 2026

Przełomowe zmiany w prawie upraszczają formalności i podnoszą limity stawek objętych pełnym wsparciem rządu. Część producentów zapłaci za ochronę upraw znacznie mniej niż dotychczas. Zobacz, jakie nowe rośliny dołączyły do listy i jak teraz będzie wyliczane Twoje odszkodowanie.
Motocyklista może ująć w kosztach zakup kurtki, butów, rękawic i kasku [interpretacja KIS]
10 paź 2026

Gdzie przebiega granica pomiędzy wydatkami osobistymi przedsiębiorców, a wydatkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi, bo każda działalność gospodarcza jest inna i ma inny cel. To sprawia, że podatnicy mają wątpliwości i często pytają Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Paragony z NIP do 450 zł w 2027 roku. Czy nadal będą uznawane za faktury?
10 paź 2026

Czy w 2027 r. paragony z NIP nabywcy na kwoty do 450 zł nadal będą zastępować faktury?
Rewolucja w VAT od 1 stycznia 2027 r. Kupujesz te usługi? Fiskus może kazać Ci płacić cudzy podatek!
09 paź 2026

Solidarna odpowiedzialność w VAT wkracza w świat usług profesjonalnych. Od nowego roku firmy kupujące m.in. usługi IT, księgowe, marketingowe czy doradcze mogą zostać wezwane do zapłaty podatku, którego nie rozliczył ich dostawca. Nowelizacja ustawy została już podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1270). Sprawdź, jakich limitów kwotowych musisz pilnować i jak bezpiecznie zabezpieczyć swój biznes przed kosztowną pułapką za pomocą mechanizmu split payment.

REKLAMA

Rewolucja w podatkach w 2027 r. Zmiany w PIT, CIT i ryczałcie uderzą w tysiące przedsiębiorców?
13 paź 2026

Rząd szykuje głęboką reformę podatkową, która wprowadzi nowe stawki PIT, zmieni zasady CIT oraz drastycznie ograniczy dostęp do ryczałtu. Choć niektóre propozycje zakładają obniżenie obciążeń fiskalnych, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP alarmuje: nowe przepisy mogą pogorszyć kondycję finansową tysięcy polskich mikro, małych i średnich firm. Co gorsza, drastyczne zmiany w ryczałcie mogą wejść w życie niemal z dnia na dzień, a obietnice dotyczące składki zdrowotnej wciąż pozostają niespełnione. Sprawdź, co dokładnie ma się zmienić od 1 stycznia 2027 roku i jak nowe limity wpłyną na Twój biznes.
Zakup i sprzedaż opodatkowane VAT-MARŻĄ w ewidencji JPK_V7X
08 paź 2026

Procedura VAT-marża pozwala opodatkować nie całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży, lecz marżę stanowiącą różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia towaru, pomniejszoną o VAT należny. W przypadku podatników handlujących samochodami używanymi, sprzętem elektronicznym, meblami, dziełami sztuki czy przedmiotami kolekcjonerskimi prawidłowe rozliczenie nie kończy się jednak na właściwym wyliczeniu marży. Równie istotne jest prawidłowe wykazanie transakcji w JPK_V7X.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA