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Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » Podatek od spadków i darowizn » Podatek od prezentu ślubnego. Prawo rozróżnia 3 kategorie darczyńców i 3 limity wartości darowizn. Kiedy jest zwolnienie podatkowe?

Podatek od prezentu ślubnego. Prawo rozróżnia 3 kategorie darczyńców i 3 limity wartości darowizn. Kiedy jest zwolnienie podatkowe?

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29 października 2026, 14:07
e-file sp. z o.o.
e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji, które upraszczają rozliczenia, księgowość i kontakty z urzędami
oprac. Paweł Huczko
wesele, prezent, koperta, ślub
Kiedy trzeba zapłacić podatek od prezentu ślubnego? Prawo rozróżnia 3 kategorie darczyńców i 3 limity wartości darowizn
Shutterstock

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Dla nowożeńców – prezent, dla Urzędu Skarbowego – podstawa opodatkowania. Fiskus przewidział dla darowizn konkretne przepisy prawa podatkowego i lepiej je znać, zanim wpędzimy się w kłopoty, zostawiając grube rysy na pięknych ślubnych wspomnieniach. Szczególnie kłopotliwa może być gotówka. Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.pl i fillup.pl tłumaczy, co zrobić z weselnymi kopertami i kosztownymi podarunkami.

Prezenty to (w myśl prawa): darowizny. Trzeba zliczać darowizny od tej samej osoby otrzymane w ciągu 5 lat

Otrzymane prezenty lub też środki pieniężne traktujemy jak darowizny. Ustawa o podatku od spadku i darowizn wskazuje, że przekazane nam od innych środki – o ile nie przekroczą wyznaczonych progów – nie muszą być zgłaszane organom podatkowym. Uwaga jednak na dwie rzeczy – po pierwsze, kwota wolna od podatku jest różna w zależności od tego, w jakim stopniu jesteśmy spokrewnieni z darczyńcą; po drugie, kwoty te są przewidziane za okres 5 lat. To znaczy, że jeśli od kogoś otrzymujemy darowizny co jakiś czas, to musimy zsumować ich wartość i sprawdzić, czy na przestrzeni 5 lat nie przekroczyliśmy limitu. Jeśli próg został przekroczony, trzeba darowiznę zgłosić skarbówce – mówi Monika Piątkowska.

Zatem w praktyce każdego gościa weselnego rozpatrujemy oddzielnie i weryfikujemy, czy w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymaliśmy od niego darowizn wyższych niż kwota wolna wskazana w ustawie.

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Trzy grupy darczyńców – trzy limity darowizn

Przy kontroli ślubnych prezentów warto znać limity dla każdej grupy podatkowej.
1) Od przedstawiciela grupy III (najdalsi członkowie rodziny i osoby niespokrewnione) możemy maksymalnie dostać 5 733 zł w ciągu 5 lat.
2) Od przedstawiciela grupy II (np. rodzeństwo naszych rodziców, dzieci siostry, wnuki brata) – możemy maksymalnie dostać 27 090 zł w ciągu 5 lat.
3) Od przedstawiciela grupy I (np. małżonka, dzieci, rodziców, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy czy teściów) możemy maksymalnie dostać 36 120 zł w ciągu 5 lat.

Na szczęście nie sumujemy darowizn otrzymanych od kliku osób z tej samej grupy podatkowej. Maksymalny próg jest ustalony dla jednej osoby – podkreśla Monika Piątkowska z e-pity.pl.

Wyjątek dla najbliższej rodziny? Tak, ale nie zawsze

Prezent od przedstawiciela tzw. grupy 0 – czyli szczególnej części grupy I – np. dzieci, rodziców, dziadków, może być w niektórych sytuacjach zwolniony z podatku po przekroczeniu progu (36 120 zł na 5 lat).

– Pamiętajmy jednak, że jest to zwolnienie warunkowe. Po pierwsze, darowizna musi mieć formę środków pieniężnych przekazanych albo przelewem na konto, albo przekazem pocztowym na adres obdarowywanego (gotówka przekazana w kopercie nie może więc być zwolniona z podatku). Po drugie, obdarowany w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania prezentu musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację o otrzymaniu darowizny. Jeśli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, to zwolnienie niestety nie obowiązuje – zaznacza Monika Piątkowska.

Więcej na temat podatku od darowizn i zwolnień od tej daniny w poniższym artykule:

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Źródło: INFOR
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